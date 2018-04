Entrevista a Ana Tijoux

Voz 1995 00:00 insisto en que es una de las grandes voces femeninas las más respetadas del rap en castellano bueno castellano cualquier en el mundo desde Chile ha tenido reconocimiento presencia internacional gracias a sus letras a su técnica

Voz 1 00:11 y así forma de comprometerse

Voz 1995 00:16 este disco mil novecientos setenta y siete fue nominado a los eran y esta canción fue incluida la banda sonora de videojuegos de fútbol más popular del mundo y eso determina que millones de adolescentes el planeta vaya a cantar este de mil novecientos setenta y siete una semana del FIFA y también en Breaking Bad es presento de nuevo a natillas Nobre y pese presentó anoche en Madrid se llama roja y aleja al menos temporalmente del hip hop para acercarse aún más al cancionero popular latinoamericano el bolero el tango y una revisión de clásicos que van de Violeta Parra Chico Buarque Simon Díaz o Víctor dar imaginamos Ana que esa es la musica que escuchabas misa de tu casa

Voz 2 00:55 sea yo creo que es parte como demuestra como de nuestra historia no como que hay como como la que te acompaña lo que te acompañen varios proceso durante la vida hay de de niño entonces claro creo que fueron nuestro acompañante y histórico

Voz 1995 01:12 existe en Francia tus padres en que se exhibieron durante la dictadura militar chilena imagino que esas canciones tienen el pegamento que les ataba su país

Voz 2 01:21 claro yo creo que es como un cordón umbilical en un enlace con Latinoamérica y con Chile

Voz 1995 01:26 cuando les dices a tus padres que tú después de escuchar en tu casa toda la vida mi avioneta Chico Buarque te vas a dedicar al rap

Voz 2 01:37 bueno pues increíble no hubo nunca ninguna como que no les pareció yo creo una cosa curiosa por el contrario yo creo que siempre siempre fueron muy muy sensible a mi proceso y también hay es muy sensible a la música general o sea lo que sea entonces sino no fue en ningún caso una barrera un conflicto familiar digamos afortunadamente porque seguro que en tus conciertos ahora este nuevo

Voz 1995 02:05 viaje a tu casa lo van a celebrar

Voz 2 02:07 pero vale más que ningún otro de los que hayan visto hasta ahora pues no no no no no esté equivocado yo creo que de hecho me gusta más cuando te lo juegas así que no pasa un poco lo opuesto

Voz 1995 02:20 bueno he roja hay integro insistimos se presentó ayer en Madrid demostró una vez más lo bien que viaja la música que mantenemos algo en común tiene que ver con la literatura hoy un nicaragüense dentro de apenas diez minutos va a recibir el Premio Cervantes yo creo que el arte es algo que no es una hay un océano de separación pero más que el idioma la forma en la que el idioma toman el arte es lo que nos une a unos y a otros a ambos lados del océano

Voz 2 02:44 está claro lo que tuviese la la palabra que construye Realia la palabra construye historia construye Nebra muchas cosas en un océano de de emoción y pensamiento crítico oí inconsciencia conciencia Losada es super interesante la palabra como claro une los pueblos también maya de que en una no separa un océano no une ningún mucha forma ya mucha manera

Voz 1995 03:08 si hay algo que está más que que va más allá del idioma que es el código que tuyo tenemos el mismo código Nos entendemos más o menos ahí pero no lo tengo con un noruego el código y somos europeos y estamos a una distancia fíjate Chile que eso es un ratito va ir y para volver lo hablamos de los viajes y los músicos pero el código que tenemos en común es mucho más fuerte a pesar de que haya mil miles de kilos de distancia que con con un señor de Noruega incluso con algunos suecos no con todos nuestros códigos muy comunes es algo que está más allá del idioma

Voz 2 03:42 sí yo creo que lo que tú dice no a veces como que hay una cosa identitaria no sé de dónde proviene pero claro hay una cosa que uno se reconoce en el otro y eso es muy lindo yo también me

Voz 3 03:56 la música del bolero por ejemplo yo creo que el poder es la mezcla perfecta entre ritmo ese entendimiento jamás inventado por el ser humano

Voz 1995 04:03 no estoy dicho pero en sueco toma una dimensión a el boleros la mezcla perfecta de

Voz 1 04:08 bueno hay una lanza en favor del tango nórdico

Voz 3 04:12 finlandeses son grandes amantes de tan

Voz 1 04:16 hay tango finlandés es lo que tengo pero he hecho un poco lo que vas a aprender en esta entrevista

Voz 2 04:24 curiosa escuchar tango finlandés muy curiosa

Voz 1995 04:26 sí es la palabra ese inmueble bueno en a tu trayectoria hablamos de de una vuelta hacia hacia lo tradicional pero en tus últimos discos ya ha sido incorporando progresivamente cada vez más instrumentos tradicionales latinoamericanos

Voz 4 04:51 hola

Voz 5 04:53 busca de respuestas con el manos Jorge lleno hoy las penas ciertos vengo como un libro abierto ansiosos de aprender la historia no con tanta tenemos restos

Voz 1995 05:03 Diana es uno de los himnos estos días una de sus canciones se ha transformado en un himno feminista contemporánea contemporáneo esto es anti patriarca

Voz 6 05:20 pasó

Voz 1995 05:26 se preguntan por por Violeta Parra

Voz 2 05:28 sí

Voz 1995 05:29 qué significado sigue teniendo abierta para en el Chile el siglo XXI

Voz 2 05:33 entonces era una rupturista adelanta a su tiempo pero que su su profunda honestidad atraviesa incluso un dos mil dieciocho hay canciones de Violeta casi todas las canciones de Violeta de una pena son cosas que son se pueden totalmente poner en Chile actual tome entonces yo creo que tiene esa capacidad Violeta de de de hablar hablar incluso no juventud actual digamos siendo que son canciones mucho más antigua no tiene esa capacidad de atravesar los tiempo ya historia hay decir chuta esta canción parece escrita doy día sea yo aparte que creo que Violeta tiene esa como yo siempre creo que tenemos con

Voz 1 06:19 es un padre y una madre musical alemana yo lo veo así cuando me digas más el padres Víctor Jara

Voz 7 06:25 ah sí

Voz 8 06:32 lo ves que también as

Voz 1995 06:33 homenajeado recientemente una escuchamos esta esta voz que Venezuela porque no sé qué pasa con la escena musical en China que es una de las más activas más antes de Latinoamérica en ellas las mujeres estabais todo el protagonismo

Voz 6 06:49 escuchamos

Voz 1995 06:50 Javier Amina

Voz 6 06:59 Paquita

Voz 1995 07:05 que habrá muchas más que se nos escapan aquí si no llega a todo y hay muchas más que está pasando en Chile

Voz 2 07:10 qué está pasando no sé yo creo que un país como bien fructífero creativamente Ícaro abiertas colegas como la todas las que nombrase hay muchas más entonces es un país muy fértil en este minuto en términos musicales

Voz 1995 07:25 muy muy muy fuertes y llega sólo que no es banal es decir es con mucho peso muy sólido con un con un gran camas muy muy respetuoso con su pasado pero con una gran proyección de vanguardia es realmente interesante lo que nos llega desde ahí tu presentación de ayer rojinegros homenaje al cancionero después del de habernos ha sembrado habiendo vanguardia volver atrás eso ya en sí menos interesante Ana en el ser muy respetuoso y asumir de dónde viene uno y pretender que vaya hacia adelante es algo que hay que valorar

Voz 2 07:58 está claro yo creo que entendiendo uno la historia musical latinoamericana también uno entiéndase AUME quiere caminar creo que la entidad que no tiene que ir con nacionalismo barato llegue con la identidad cultural y musical Losada siempre muy bonito retomar cancioneros latinoamericana aparte que hay una biblioteca infinita como

Voz 1 08:16 Carsen y entonces se que va a haber más

Voz 2 08:19 sí yo creo y mucho más colegas también que lo están haciendo que algo que que está muy interesante en términos de de aporte cultural

Voz 1995 08:25 sí durante una enseñas como que aparcamos toda esa nada esas antiguo está ahí hay mucha gente que empieza a recuperar toda ese valor y esa está francamente bien rojo y negro es el homenaje el Cancionero y el ritmo excepcionales de Latinoamérica de y un disco tuyo para cuándo

Voz 2 08:40 estoy en esos quería salir en noviembre visto que rojo y negro nace en otro contexto sea rojinegro un proyecto que nace de un tremendo aburrimiento lo de aeropuerto no aburramos tanto esperando aeropuerto esperando la pieza el hotel que empezamos tomar guitarras y ahí nace cerrojazo en verdad yo siempre todo muy acústico y con ganas ah no sea todo lo opuesto a lo otro vuelve que ha salido algo bueno

Voz 1 09:00 no de los me alegro

Voz 2 09:03 hay es que el ocio iguale tremenda herramienta yo soy totalmente activista acérrima que crear un partido político el ocio incluye los igual también a sí

Voz 1995 09:13 de Alliance tiene el Deutsche pariente

Voz 2 09:16 viva el ocio partió por el ocio de semi verte entonces rojinegro nace del aburrimiento y el ocio

Voz 1995 09:22 total te podía So como estandarte días me venía a nuestro defiende como nadie la idea de tocarse las narices es un arte

Voz 1 09:32 si la vida no laboral totalmente muchísimas gracias muchas gracias a ustedes