“Es la manera más natural de conservar un alimento que existe”

a ver el el encoge congelados hemos crecido eh hay hay novedades pero el ahí un cambio subyacente que es que la gente preocupado mucho más con la con la salud el con los productos de proximidad con los productos ecológicos eh es una cosa que que los congelados aportan sin embargo es un algo que nos cuesta transmitir al consumidor final del consumidor final cree que el fresco aporta todo eso y el congelados no la realidad es que el congelado no es eh es una manera excelente de conservar productos sin añadir ningún aditivo de ningún tipo

esa es es absolutamente cierto es el el la noción de que el congelado es peor es un hecho porque el el eh creo en términos de percepción e un estudio de que revela que el mayor freno a la hora de comprar un congelado es que la percepción es que son producto de peor calidad es un mito es un mito como como tú acabas de decir bullen de la congelación nos permite coger un producto en su momento óptimo es decir inmediatamente después de una cosecha o inmediatamente después de su de su fabricación y congelarlo eh no está como dices tú dando vueltas por ahí eh de dieran no sé

por eso hablan ustedes en en su informe de ejes del crecimiento imponían ya lo estaba antes el tema de la salud el tema de la comodidad el tema del ahorro pero poniendo mucho foco en el tema de de la salud no porque muchas veces esos tratamientos y esa esa congelación evita determinados problemas que sí pueden tener determinados productos frescos no

a lo mejor entre otras cosas de enseñaron a descongelar porque probablemente no les sacamos bien partido y algunas cosas pues a lo mejor pensamos que no saben igual que no tienen la misma no se en el plato son de otra forma ese parte de otra forma quizá porque no sabemos descongelar entre otras cosas no