Arqueología en Gran Canaria: La Fortaleza

Voz 3 00:08 Adán sandía comete una Tirajana Un pequeño pueblo montaraz y uno de los dos refugios de los canarios el otro era firma en ambas partes se alzaba un templo viene equipado para sus supersticiones suben los nuestros a la cumbre del monte y nadie encuentra en la defensa guardia del templo construido a manera de Castillo con toda clase de fortificaciones y destruyen el templo y lo incendian

Voz 0772 00:43 continuamos en Ser Historia y en los próximos minutos vamos a viajar al archipiélago canario vamos a viajar a Gran Canaria al sur de la isla muy cerca de Santa Lucía en donde se encuentra el yacimiento de la fortaleza escuchábamos ahora en la voz de Julio López un fragmento de un relato de Alonso de Palencia uno de los castellanos que primeramente llegaron a esta isla en el siglo XVI describiendo lo que parece ser la fortaleza en realidad son tres picos que se encuentran en la caldera de Tirajana uno de los lugares naturales más hermosos que he visto yo en mi vida un vaya increíble donde no solamente tenemos una tú maleza espectacular como digo sino también arqueología arqueología que une el mundo celeste el mundo terrenal el inframundo el mundo de los muertos allí el arqueólogo Marco Moreno que lleva excavando varios años está este desplazamiento nos ha atendido para conocer un poco tras la estructura el significado la esencia la magia la vida de este lugar tan maravilloso de los aborígenes de los indígenas canarios a partir del siglo quinto sexto de de nuestra era lo hemos tenido ya en varias ocasiones el programa trescientos setenta y ocho y en el programa cuatrocientos cincuenta y cuatro ahí podéis buscar en los podcast de de Ser Historia para escuchar las entrevistas anteriores esto es lo que nos ha contado ahora Marco Moreno hablando sobre la fortaleza este lugar este templo este santuario hacia una divinidad prácticamente desconocida que tanta huella ha dejado al sur de la isla de Gran Canaria Marcos Moreno bienvenido de nuevo a Ser Historia encantadora yo creo que Rusia a a participar del programa estáis trabajando en la fortaleza en la isla de Gran Canaria estamos en el centro de interpretación de la fortaleza que queda muy cerca de la población de Santa Lucía es quizá uno de los lugares en donde se pueden deseen tramar uno de los grandes enigmas de la arqueología canaria cuál es el origen del del poblamiento de estos grupos sociales que Everis

Voz 0035 03:04 si tenemos esa suerte el gran misterio que tiene la creía no solamente era que había sido todo el Archipiélago como bien decías cuando llegaron porque vinieron como vinieron la fortaleza de cimiento muy antiguos tomando el siglo VI e hasta el mil quinientos lo puedo permitir bueno está prohibido tener toda la secuencia del poblamiento insular no solamente eso sino que los últimos descubrimientos Granero la propia justo sino desde la cima creo que no para permitir con suerte tirar un par de siglos atrás hacía esas sumamos lo estoy objetivos que estamos haciendo comparaciones de la fortaleza a lo mejor un par de años pueden volver a hablar yo ya te digo de dónde vinieron

Voz 0772 03:45 que el es importante no solamente el el registro material que hacéis de de los objetos de de los espacios la arqueología propiamente dicha sino también de alguna forma ayudarse de de los textos no de los primeros castellanos que llegaron aquí en siglo XVI que ayudan con sus limitaciones a reconstruir un poco tener una idea no de cómo era aquel mundo

Voz 0035 04:06 sí la que les agrarias no se entiende cómo se puede construir sin entender Özil acudir a las fuentes históricas que que que tienen varios sacos uno es cronológico sólo de la sociedad de los mientras Vigo Anales de esa conquista hacia contactos así los trece catorce quince por otro lado son tormenta interesado lo escribe el vencedor lo escribió desde la óptica de europeo entonces eh hay cosas que existan otras que que callan no o incluso cosas que tergiversa o no llega a entender las la las enseñan de otra forma nosotros aquí

Voz 0772 04:44 además imagino que en aquella época al siglo XVI cuando llegaran aquí ya se conocía de alguna forma también el mundo indígena de América pero verían sus eh paralelos no pues una cultura muy exótica con un bagaje social y cultural absolutamente distinto de lo que se había visto en el viejo continente

Voz 0035 05:01 claro tú imagínate que es una sociedad europea la castellano en este caso que está en el en el Renacimiento casi hice se topa con la gente que hoy pudiéramos calificar el Neolítico el el salto cualitativo inventar no debe la sociedad que que maneja la moneda a otra que no maneja la moneda una sociedad que tiene barco considera que apenas que parece que no navegaba uno sabía que tenía ciudades con catedrales a una ciudad que vivía en cuevas in pequeñas casas tuvo un encontronazo brutal no de de esas dos sociedades

Voz 6 05:36 ahora sí hubo un siglo

Voz 0035 05:38 es que la conquista de grancanaria en este caso del acto las tuvieron hace un un siglo siglo y medio de convivencia pacífica primero de de de deban agilización hasta que finalmente hay una apuesta directa por la conquista de las Islas en diferentes fases Hiperión no pero por ejemplo tenemos que ver la la Conquista de Canarias ni siquiera la la anexión Castilla como un como un hito muy corto en el tiempo ha sido hay un siglo y medio de las primeras noticias de final el hospital el catorce mil trecientos XXXIX no tenemos la referencia a través de Bocaccio el escrito renacentistas de las Islas Canarias algo Kitajima de gran que haya por ejemplo en mil cuatrocientos veintitrés dentro de testigo otro pasa casi ciento cincuenta años son muchas generaciones no no es que llegaron is y al día siguiente ya están los y las conquistas no quiero también repercute en el cambio de mentalidad de los propios Indiana agraria

Voz 0772 06:32 cambio de paso de generaciones mejor dicho inoculó anunciabas ahora un poco de alguna forma no el eh utilizaban barcos no utilizaban barcos uno de los elementos que más llama la atención a los arqueólogos continentes conocer de dónde y cómo vinieron estas poblaciones seguramente del del norte del continente africano es cómo llegaron hasta aquí porque suponemos no que llegaron en embarcaciones pero lo extraño lo extraño es que no han dejado vestigio en ningún petroglifos ningún grabado absolutamente nada del empleo de barcos no solamente con los que vinieron sino los que luego utilizaran para para cualquier tipo de comunicación con la entre las propias islas del archipiélago

Voz 0035 07:10 eso sería eh estarían canaria como el primero archipiélago de de isla donde si bien no se entre ellas no hay navegación eso sería una especie de de historia no creemos que si hay contactos entre islas lo que no puede eh las intuimos pues que de poder decir que lo que lo que Lozano no pero no tenemos otra otros materiales no tenemos los barcos eh no tenemos a apenas hay un grado dos que que algunos dicen que son barcos otro no está en cuestión si no hay no hay nada una una conformidad al respecto eh después ahí la arqueología adolescentes la son diferentes aunque entre ellas hay cierta semejanza Lanzarote Fuerteventura sumase muchos Tenerife se parece un poquito a la a se parece al hierro pero Gran Canaria por ejemplo no tiene nada que ver con el resto del archipiélago entonces es un rompecabezas muy bonito pero que todavía digamos en sí sino de arqueología desde que hemos empezado a pensar de dónde vienes extrapolación no hemos sido capaces de ida de Cuba hay muchas teorías hablan de que el mundo romano influye en la ocupación de Canaria incluso algunos propone el mundo fenicio otros la autonomía de las pro bereberes

Voz 7 08:24 qué bien vienen porque si llegan a Canarias

Voz 0035 08:28 pero cada cada hipótesis tiene sus pros y sus contras ninguna que es que sea definitiva no romanos así dónde está la terraza afiladas bueno sabemos que el lobo hay un poquito de Romano Prodi y el resto eh fenicio pues las dotaciones no concuerdan las sino más más más eh parcelas versiones que tenemos digamos que todas aceptadas como a partir de la era porque todos medios te lo bereberes capacidad para de motu propio venir a Canarias cuando norteafricana todo romano cenizo su momento positivo cada cada hipótesis tiene su su reverso oscuro que que entente de la mandar suela no entonces estamos en el impar que dónde queremos que algunos yacimientos podrán darlas la Pablo de Soto la genética los estudios genéticos creo que sólo a la sorpresa

Voz 6 09:21 de aquí a a muy poquito tiempo además

Voz 3 09:24 tenían cada uno de los Guanarteme es un faisán que llamaban que era su manera de sacerdote hombre de buena vida y ejemplo al cual respetaban como a Santo hiel cuando había esterilidad juntaba a la gente y la llevaba en procesión a la orilla del mar con varas y Ramos en las manos y clamando en altas voces en su lengua y mirando hacia al cielo pidiendo a Dios agua llegados al mar daban en el muchos golpes con varas y Ramos

Voz 0772 09:55 Marcos Moreno arqueólogo estamos en pleno corazón del Centro de Interpretación de de la fortaleza uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de el Gran Canaria hizo lo comentabas ahora no es una sociedad aparentemente primitiva muy exótica según la visión de esos castellanos que en el siglo XVI llegaron hasta aquí estamos muy cerquita de de una reconstrucción de una suerte de dioramas en donde ser recrea un enterramiento en la parte superior hay una un habitáculo una pequeña una pequeña casa pues con todos esos pros y contras de cómo sería la vida de pues prácticamente de gente del neolítico aunque estaremos estuviéramos mejor dicho en el siglo XVI y a pesar de todo tienen muchos elementos que son que nos demuestran ese grado de sofisticación todo hemos comentado en otras entrevistas contigo quién nos hablan pues de de un conocimiento de del paisaje de la naturaleza sin el cual no se podría entender la propia esencia no de de del pueblo indígena canario

Voz 0035 10:53 así autores desde la fortaleza hacemos un recalcamos ese esa sofisticación por de la también eh eliminando la idea romántica del buen salvaje no de del indígena como era aún un sitio genial omitió fenomenal una mujer estupenda que estaba dando abrazos y queriendo naturaleza y abrazando árboles no era gente que también talan los árboles lo consciencia también se daba entre ellos eran bastante bastante leña por decirlo sino de ellos lo tenemos en los huesos queremos eso esa violencia la tenemos eh mano ciudad por los párame encajaría muy violenta no entre hombres y mujeres no hay mujeres de tenemos un treinta por ciento de la población masculina tiene marcas de golpe cuando a dar un golpe no algún cayendo en bofetón sino de de un buen un golpe que te ha dejado más que en el hueso de Jude muchas narices torcidas de de golpes muchos golpes en la frontal Soto en la descubierto porque es porque he tenido la derecha el cambio el patrón de golpe de las mujeres es diferente son eh pero las partes que vemos traseras aquí la la crean sólo está dando posiblemente una de de una violencia vallista por también de lesión entre mujeres no son el padrón que encara volviendo al tema de la sofisticación por ejemplo tenían Puerta puerta con elementos móviles de madera tenían su llave que lo cual también puede en el debate de la propiedad es decir porque atracar en sus puertos es que no te refieres vecinos e tenían elementos profilácticos para poder por ejemplo subraya Pérez de protección cuál es la la hoja elabore los verbos que está aquí en laurisilva ese ellos descubrieron que partiendo la hoja en trocitos más es un elemento químico que permite que el no se conserva más tiempo que los bichos

Voz 6 12:46 exacto no no pillen en este caso el bosque tropical el insecto

Voz 0035 12:50 está comprobado por químicos es decir

Voz 7 12:52 es que así es el insecticida

Voz 0035 12:56 dadas ETA está hablando pues es el usado ellos descubrieron que esa esa herramienta y las tuvo utilizando hasta el siglo XIV séptima parte esto no interesa esa foto sofisticación que la le permitió adaptarse al medio con los recursos que venir por otro lado también les interesa la imagen de dependiera real poder indígena romántico no dependiera este que parece que el que dio una Arcadia feliz donde todos los días de fiesta normal

Voz 0772 13:22 se parábolas pero con lo que Benissa que no que no que era así no el elemento más humano que encontramos aquí en este yacimiento de la fortaleza no solamente lo encontramos en el propio camino que nos lleva hasta la fortaleza propiamente dicha con infinidad de de grabados en la piedra petroglifos que nos recuerdan genes eh antropomorfismos sino también en el museo que tenéis aquí en el centro de interpretación donde vemos esos esos bolillos que al visitante es algo que imagino que le que le impacta no pues por ese elemento humano ese vínculo afectivo que hay que no solamente se ver una cueva en la que hay unas pinturas que con motivos geométricos que en realidad no representan nada sino ese viaje en el tiempo que se transmite a través de estas piezas y que les hace pensar en las creencias en la forma de pensar de estos de esos pueblos hace hace mil años se iban a nosotros

Voz 0035 14:11 mental humanizar y acercar que que el que el que no prefieran dice con con los restos no porque creemos que es la forma que se conserva insisto no termina de trabajo e investigación van en ese sentido en el intentar ver de dónde registro arqueológico me seguido lo que tú no mencionaba incluso lo grabado hombres y mujeres no en el caso de los ídolos es que es muy claro porque ve manifiestos casi todo son femeninos ver algunas están embarazadas velos los Pello son símbolos posiblemente casi todo de la fertilidad en algunos casos son diferentes porque aparecen con el pelo destacan más parte digamos más humanas no los no los queremos que son pudieron ser símbolos de A Nuestros de o tiene un significado diferente al de algo para ser como puede ser la fertilidad no ir esos grabados que temen que mencionaba hemos pasado de ver solo hombre o cultural que estamos imbuidos a intentar ver hombre y mujeres no posiblemente no con nombre y apellido pero sí el significado de un hombre que fue importante una especie de digamos no Maya Airways sino amor ancestro no gustaba está aún más cómodo con ese término y una mujer que también fue parte de un ancestro una mujer digamos un antepasado común a toda esta población que es reconocida por todos los hitos conocer el valor de ese de Zigor se repite en otros lados de la isla