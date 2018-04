Entrevista a Ian Gibson: El asesinato de García Lorca

Voz 1 00:00 Georgia

Voz 2 00:06 mira la Unión a dar contarles a ustedes un aspecto muy difícil de rezar olvida hablen de la vida del ser humano era Federico Garcia Lorca detuvo magnetismo personal de lo que llamaríamos debilidad yo me quedé dos veces volcado no tengo la menor idea no recuerdo posiblemente Polo y responde al de de Lincoln

Voz 0772 00:48 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando la voz de Pablo Neruda hablando de Federico García Lorca a hablar de literatura en España en el siglo XX de poesía de teatro es sin lugar a dudas el mayor referente pero no solamente por el trabajo que él no alegado sino también por su propia biografía eso es momentos que protagonizó como sucede con todos los grandes héroes que luego a lo largo de la historia han conseguido superar escalafones que que otros quizá contemporáneos con un trabajo similar no no han llegado a alcanzar la propia los los últimos días el final de la vida de Federico García Lorca lo han convertido como digo pues en ese personaje casi legendario no casi legendario que lo han convertido pues en un en una suerte de de de mito que que ha fascinado a muchísima gente con bueno pues con con razones sobradamente demostradas no porque la obra de Federico García Lorca ya de por sí merecía merecía un trabajo una investigación y cautivar a tantas generaciones ya tantos millones es de de de personas en mis manos tengo un un libro que se reedita aprovechando el ciento veinte aniversario del nacimiento de del poeta en el año mil ochocientos noventa y ocho cuyo autor es Gipson el asesinato de García Lorca hayan bienvenido a Ser Historia Caca

Voz 0767 02:14 un gran placer estar en el programa

Voz 0772 02:16 yo le decía ahora cuando entraba por el estudio que era un un honor conocerle no él me decía bueno eso de honor

Voz 0767 02:22 la duda no pero a la vez que él

Voz 0772 02:26 nosotros llevamos nueve temporadas aquí en la Cadena Ser haciendo este programa de de historia es cierto que hemos utilizado fragmentos cortes de entrevistas suyas para ilustrar algunos algunos temas pero era imperdonable que el propio hayan Gipson no estuviera en esta máquina del tiempo con con nosotros compartiendo además la la pasión por porque yo creo que que su vida como como investigador como biógrafo de García Lorca lo ha marcado de una manera muy muy intensa cuál es el primer recuerdo que tiene usted de de Federico García Lorca

Voz 0767 03:01 bueno yo creo yo creo creo creer quién soy y creo que fue cuando por casualidad creo que fue caso alega no lo sé tropecé con un ejemplar del Romancero Gitano de García Lorca en una libreta es una ocasión en Dublín en en español fue una tercera edición Romancero Gitano yo por casualidad apenas me sonaba el nombre de Lorca bajo el libro abro el libro y me encuentro con el Romance de la luna luna yo que soy un chico dublinés empezaba mis estudios el español no conocía bien el idioma ni mucho menos sabía francés empiezo con la luna vino a la fragua con su son no se hizo todo todavía no estoy seguro de saber exactamente que es un polizón que refrenda bueno redonda entre allí interesante fue la magia fue una cosa hipnótica la la la luz de la luna que no cotiza al niño que la mira mira yo mismo ahí en aquella y un poco una librería de ocasión Ustea tampoco tanta molestia hay destartalada ahí estoy leyendo esto viendo Luna oye oye luna luna todo me entró de golpe como fue un amor el amor no porque como como fue en tal yo algo es de Literatura Irlandesa la literatura irlandesa nunca ha perdido el contacto con la tierra es una literatura que tienen una raíz telúrica y luego años después pues me di cuenta de que ya conocía la palabra telúrico incluso se llamó asimismo poeta telúrico

Voz 0772 04:48 qué interesante comprendes había un eslabón

Voz 0767 04:51 una vinculación un puente entre culturas años después también me enteré de que Lorca conocía un obra sin que les jinetes hacia la mar que tradujo a Juan Ramón Jiménez once no pero alguien antes le había leído la obra anunciando directamente del inglés en Granada Lorca tiene dieciocho años me lo contó quién leyó la obra Miguel Cerón se llamaba y me dijo que Federico se quedó atónito he asombrado hay ecos de la obra deseen en Bodas de sangre antes claro entonces eso para mí es mágico no

Voz 0772 05:28 claro al al principio de de de esta charla con con usted hay en Jackson yo comentaba que la la figura de Federico Garcia Lorca desde el punto de vista literario es innegable

Voz 4 05:40 es un valor eh yo creo que que

Voz 0772 05:43 nadie puede negar pero también ese final tan tan convulso y luego el misterio que rodea un poco a a la desaparición de de su cuerpo lo convierten casi como decía no en una suerte de de de héroe no de personaje casi mitológico

Voz 0767 05:56 sí pero él no necesitaba asesinato a manos de los sublevados desgranado desde luego ya ahí va camino de la fama y lo sabía cómo no lo iba a saber habían traducido al francés Bodas de sangre que mencioné hace un momento cree en Nueva York se había puesto bolsa sangre en inglés es imposible hice traducía claro lo había estado en Buenos Aires varios meses triunfales a había estado una mayor que le conocía mucho en Cuba cuando llegó a Cuba el año treinta después de la experiencia neoyorquina pues claro les esperaban porque Lorca en el año treinta es el autor del Romancero Gitano el Romancero gitano se convirtió en pecera yo no yo no sé si fue el poético español de todos los tiempos probablemente desde luego este libro lo más comentado después de Cervantes el Romancero gitano es el libro español más comentado alrededor del mundo no hay goma ese escape a a Luis de Benito filólogos

Voz 0772 06:58 CC ha comentado en más de una ocasión que Federico García Lorca es el desaparecido más famoso de

Voz 0767 07:04 bueno cuando si lo pensamos bien yo creo que es verdad España tienes de vergüenza de tener en cunetas a más de cien mil víctimas del franquismo no me gustó nada la situación y lo digo como un señor que tiene la nacionalidad española hombre yo soy sigo siendo dublinés pero tengo tengo la nacional española se lo agradezco muchísimo es me permite es decir lo que pienso no tengo otros hispanistas y bueno yo puedo decir que me da la gana porque además no tengo nada en en Andorra en Suiza pero estoy bien con haciendo no es que no he cometido ningún delito bueno yo digo lo que pienso pienso sí que es terrible la situación hay que cambiar esto el Lorca representa a todos los desaparecidos del franquismo vía yo diría que a todos los parecidos al mundo porque realmente es un poeta pese a la temible barrera de la traducción es el poeta español más más conocido en el mundo tiene as techo mito ponen es casi un personaje cósmico en el que llegue a cada rincón del globo algo tendrá la obra de Lorca para llegar a tanta gente traslucida no no no puede ser el hecho de su asesinato al principio le catapultó a la fama o más fama de la que tenía antes víctimas del fascismo no pero no merecía y no necesitaba para nada asesinato es un genio iba es decir no es la frase que es un genio la mente lo de los doce siquiera tenía perdón les hablo uno todo eso también poseído no ha seguido los dones que él tenía no no lo es ha tenido nadie porque no sólo tenía donde la poesía el teatro donde la de la musical donde el dibujo el don de gentes y que realmente es increíble que una sola persona pudiera lo haya podido tener tantos dones en en una sola persona

Voz 0772 09:54 escuchamos a fondo a La Argentinita con un piano de fondo valga la redundancia e entre los grandes enigmas que rodea a la figura de Federico García Lorca está porque tenemos muchas fotografías y quizá pues como al haber fallecido en un momento relativamente cercano a nosotros el año mil ochocientos eh XXXVI en donde en aquella época ya había grabaciones de vídeo había grabaciones de audio e siempre se ha buscado o no es quizá la la idea de de intentar tenerlo más de cerca no el la figura de Federico García Lorca en esta canción se ha dicho que es el propio

Voz 9 10:31 dedico quién está tocando el piano de fondo incluso se ha llegado a mí me parece ya un poco rebuscado que él hace de alguna forma los coros no una voz que suena de fondo

Voz 0772 10:41 paralela a la de La Argentinita me parece ya eso rizar un poco el el rizo no que opina hayan dicho

Voz 0767 10:46 Pero Hessel tocando obviamente ese sí lo sabemos pero alguien me dijo si escucha bien es como el pianista de jazz Errol carne cuando tocaba en estas lo hacen parecer ideó yo como mientras tocaba se oye la la se dedico bueno es verdad pero yo he pasado horas señoras escuchando estos discos en no sé hoy es un enigma dicho muy bien enigma porque es enigmático hay un fondo misterioso que nunca podremos comprender

Voz 0772 11:19 ese sabe ser llevó a grabar alguna ocasión recién

Voz 9 11:21 dando algún poema Albert

Voz 0767 11:24 que una vez reciban porque se podía grabar aquí en Madrid no habían los Centro de Estudios Históricos tenían aparatos pero claro Lorca no llegaba nunca nada salía de casa y enseguida sin televisión sin nada de todo el mundo le conocía hay hablaba con todo el mundo iba no llegaba nunca si llegaba la misma semana era un yo creo que tenía una cita que no no acudió ahora yo pienso que en Buenos Aires Montevideo pues puede ser que haya al un disco claro ser o algo una grabación con alambre no que nombre de cinta lo que tenemos hoy no insistía no persigue había aparatos para probar esta canción claro sí hizo aquí en Madrid en en los estudios de la voz cojo yo siempre tenso porqué no le grabaron la voz tenían la verdad porque de todos los poetas de su generación Lorca fue el que más lo necesitaba le le daba un poco de miedo la ver su poema impreso porque es un juglar interés transmitir directamente el poema me han dicho mi los que los que estuvieron una suerte de presenciar lo de participar en en un recital de Lorca que era espeluznante Dámaso Alonso me hablo de gasto Vicente Aleixandre pero yo he tenido la suerte de conocerle y Albert él era el poeta el poema en persona era tremendo lo dijo Salvador Dalí también Igor que Guillén ese si todos lo Federico era súper superiora bueno es superior a sobra él era sobra en persona estabas en presencia de un genio siendo su obra

Voz 0772 13:04 hace hace unos años volviendo época lo de la a la a lo de la voz recuerdo haberle usted e investigado no ha dado un poco en en una grabación que apareció creo que era en Argentina que se sospechaba que podría ser su voz pero que los descendientes tampoco no recordaban cómo era la alabó de Eli tampoco podían identificar sí o no y usted ya lo pone un poco

Voz 0767 13:27 algo tuvo un poco en duda pero pero yo como biógrafo pues yo pongo en duda incluso mis propias opiniones a veces obviamente y si se hablaba hace algunos años del del descubrimiento de una especie grabación no sé qué en qué qué aparatos no pero luego nunca se supo nada más yo sigo pensando que en en Buenos Aires le grabaron no porque claro estaba cada noche en la radio incluso dimitiendo hacia España programas de radio y famosísimo cuando no tocaba el piano daba una conferencia o estaba en todo yo he visto en la prensa de Buenos Aires en los tiempos ante de la digitalización hoy lo ves en tu pantalla el malasaña o en Lavapiés donde había que yo he ido a a Buenos Aires en busca de los periódicos para ver todos los periódicos los pies en la Biblioteca Nacional de de Argentina el año ochenta y seis del pasado siglo no claro Lorca salía cada día en cada periódico había veinte increíble realmente un fenómeno de dónde está la voz es un misterio más algún día aparecerá seguramente uno

Voz 0772 14:37 era una grabación en algún garaje en algunas sí

Voz 0767 14:42 es verdad que no es la primera vez que sucede de haber encara

Voz 0772 14:44 dado una bobina de una película que se creía perdida o de un registro sonoro de y quizás

Voz 0767 14:50 sería sería como el descubre la tumba de Cannes o como se llame del pirámides en Egipto lo sabrás muchos días a eso sería así porque sería un descubrimiento de importancia mundial fíjate bueno si tuviéramos que poema pues por mi romance eso el Romance sonámbulo que gustaba mucho Salvadó Dalí ramas esto recitado bueno rédito Lorca haciendo esto Teatralia además imagino que bueno lo haría probablemente con una gran sencillez no hacía falta enfatizar no pero me han hablado de esto y la verdad tengo ganas de voz

Voz 0772 15:36 mal a mí me sucedió vamos a hacer un paréntesis ahora que dice usted en la referencia a la tumba de Tutankamon yo soy un fanático de la figura de Howard Carter el descubridor de la tumba la primera vez que escuche su voz una grabación de la BBC el año treinta y nueve me sobrecogió porque es lo que lo que comentábamos antes no es casi como darle la mano al propio protagonista de la historia es que estás escuchando pretende como si estuvieras estuvieras cuando no y y el otro gran enigma de de la figura de de García Lorca que es un poco también en relación a lo cual usted reedita este libre el asesinato de García Lorca es donde puede estar sus restos no él falleció el dieciocho de agosto del año mil novecientos treinta y seis el otro día tomando notas preparando un poco la la conferencia la novela conferencia lanzarla con con usted claro de alguna forma García Lorca se asemeja mucho a los grandes autores del Siglo de Oro como Quevedo Lope de Vega Cervantes que en definitiva es tantos perdidos

Voz 0767 16:36 todos perdidos se sí sí sí eso sabemos dónde esta García Lorca no sabemos pero yo creo que estamos cerca o no y yo creo que está donde se ha dicho no en Alfacar a ocho kilómetros al noroeste de de Granada en las afueras del pueblo de Alfacar en un parque que han hecho en memoria de Lorca ahí todos los todas las víctimas de la guerra no pero no creo que buscasen ven es que hubo fallos en la búsqueda cuando el año dos mil nueve pues que la Junta de Andalucía así hizo una búsqueda yo sigo pensando que está muy cerca de lo libre donde a mí me dijo porque yo tengo la convicción de que no me mentía cuando me llegó el año sesenta y seis a ver el sitio además yo te hablan de grabaciones la grabación que yo le dice está todavía a mi archivo en fuente Vaqueros y cualquier persona puede escuchar las declaraciones de Manuel Castilla Blanco le llamaban el comunista lo que me a Mimi dice otro es que enterraba a Lorca pues allí no ha yo creo que está muy cerca creo que hay que hacer otra búsqueda con georradar yo yo creo que sabemos más o menos donde está construyeron una fuente ornamental que a mí no me gusta nada yo creo que tampoco al poeta en su más allá una una fuente horizontal de enorme inmenso y parece ser que aparecieron restos cuando fallaban en el año ochenta y seis esos restos ilegalmente se metieron en otra parte

Voz 10 18:06 parece mentira no estoy ojiplática sí sí sí sí sí sí

Voz 0767 18:12 cuando se llevan con prisas que aparecieron unos huesos unas calaveras exactamente donde a mí me dijo el enterrador y se llevaron en un saco de plástico y otro sitio

Voz 0772 18:23 podría haber pasado de alguna forma algo similar a lo que sucedió con los restos de Cervantes que más o menos estaban localizados en un sitio pero que en el siglo creo que fue en el siglo XVII XVIII se cambiaron de sitio y se metieron en una fosa común a partir de ahí olvídate será muy difícil

Voz 0767 18:37 todo eso sino que él mismo experto en georradar Luis Avial que descubrió parece ser que no los los restos de Cervantes pesa hasta con el parque creía haber hallado indicios de que hay algo en la fuente donde se ha dicho de muy cerca de hasta fuente de modo que estamos a la espera de que la Junta de Andalucía Nuria reaccione y que nos diga algo yo no sé qué pasará sigue convencido de que los restos de Lorca están dentro del recinto de Alfacar muy cerca de otra fuente es mi poético para él una fuente árabe a unos seiscientos metros de allí sale una acequia es la acequia de Ayna Dagmar que en árabe significa Fuente de las Lágrimas es un manantial maravilloso y está muy cerca de donde lo mataron lo cual le añade un factor

Voz 10 19:29 de credibilidad no deja de nombrar un factor misterioso desde luego que sí

Voz 0767 19:35 sí porque estas antenas que tenía rodeado de muerte siempre pareció muy alegre pero dentro tenía está angustia de estar acechado por si está de esquivando siempre no las

Voz 0772 19:50 cómo le miraba como Le Bron luego a las acusaciones que el que él recibió pues eran en ocasiones hoy lo vemos como algo muy muy peregrino no sé si era un espía ruso bueno extrema hay homosexual

Voz 0767 20:02 se se cosas se absolutamente peregrina René tonto bueno tenía todo en contra en aquellos momentos espantosos nada cuando la vida a un régimen de terror al bueno de achacaron eso de ser espías de Rusia claro en contacto con los lusos con una emisora en la Huerta de San Vicente donde pasaban el verano una emisora ocultan el piano de cola y luego íntimo amigo íntimo amigo de Fernando de los Ríos el ministro socialista había todo contra incluso el odio que algunos tenían hacia su padre terrateniente rico pero progresistas porque no era de la CEDA no era de la coalición de Gil Robles y tenía sus adversarios más cosas la envidia la ganancia porque Lorca que ganaba dinero con su obra no ganó mucho mucho dinero con sangre y con el Romancero Gitano eso tampoco

Voz 0772 20:56 no se puede todo el mundo no no se olvide sentía

Voz 0767 20:58 era era terrible era como una tragedia griega con un desenlace desenlace que nadie podía impedir que así fue y así fue

Voz 0772 21:10 todos los que nos están escuchando pueden ampliar un poco la la el emocionado relato de nuestro invitado hayan Gibson el asesinato de García Lorca que Ediciones B acaba de reeditar aprovechando ese ciento veinte aniversario del nacimiento de el del poeta hayan Gipson es un placer tenerle con nosotros es un honor aunque no no digas eso no hay como digo siempre nuestros invitados y en esta ocasión pues con mucho mucha más emoción y empaque muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia