La Vida Moderna es que unos okupas se metan a vivir en un vientre de alquiler

Voz 0460 00:00 ahora ya el condición esencial que el programa

Voz 1 00:19 hala a sido gris celestiales Líbano

Voz 0460 00:28 me Lidia el libro y les recordamos que no tiene que ir a comprar libros cuando esas librerías guays comenta tienen dos todo muy bonito a comprar libros acorde inglés central donde la gente que te atiende no te indiscutida de literatura todos los que somos la Casa del Libro volquete pronto

Voz 1194 00:57 el nombre lo nunca se me había olvidado tu teoría sobre los libros

Voz 0470 01:01 comprarlo en grandes superficies y de hecho si te venden libres en el Carrefour al Carrefour

Voz 1194 01:06 el Beats el beats

Voz 2 01:07 hombre sí

Voz 1194 01:11 y luego tenerlos es donde sentimentalmente no te sientas atados

Voz 0470 01:15 el del libro es hoy

Voz 1194 01:17 hoy mínimo treinta abril hombre como Erin hemos dicho programa especial Juma no toque mierda de programa en el que no hacemos programas especiales al señor también

Voz 0460 01:25 hoy claro me apetecía independencia de la lectura que acrecienta por comprarlo

Voz 1194 01:34 pero te sientas atado Ny secuestrado es que Nabokov no te obligue porque no

Voz 0470 01:39 eh viejo en su momento decidió escribir una cosa que tenga que aguardar la tarde este acuerdo en el otro día el otro día me me pidieron para una a que el hecho de no no ha pasado todavía me pidieron para un periódico una lista de los últimos diez libros que me leído

Voz 0759 01:52 ajá

Voz 0470 01:55 macho en la verdad que no lo digo lo del siglo desgranar mandaron en lo pasé fatal porque ahí tuiteo tirando para lo primero sí que eran medio recientes pero ya el ocho nueve claro ya eran del instituto

Voz 1194 02:09 por fin tuve que poner diccionario Técnico

Voz 0470 02:12 ingeniería o un libro que tengo que me regaló mi padre

Voz 0460 02:15 como parece que leer estaba mis aventuras en la nieve

Voz 1194 02:19 está bastante sobrevalorada está sobrevalorado mística está bien leer pero la mística esa no porque un libro te transforma a hay que los lo que les sobra a Keller sin darse importancia me cojo mi libro me voy a mi sillón orejeras venga catorce

Voz 0759 02:38 noto como me cambia por dentro está esto de traer a coña toman porque

Voz 1194 02:41 le normal hombre ya es más importante releer que leer un libro hiló a lo largo de toda tu vida es una y otra vez el secreto está darle más tener suerte

Voz 0470 02:52 para leído tu muchas veces el prospecto de champú

Voz 1194 02:58 bueno tú le muchas cosas etiqueta de Heineken leído muchas veces sin yo puedo componente un poco un poema sólo con lo que lleva la Heineken

Voz 0470 03:07 no vamos a ver hoy mira es que esto me viene bien que haya programa empezó así sin acordando aquella el libro y sin pensar que hemos dicho plan especial porque hoy lunes veintitrés de abril y me doy cuenta que es que no no estamos día juntos aquí no aclaramos las cosas no nos contamos en la última semana tú te cortarse el pelo

Voz 1194 03:24 Barba cincuentones coordinados es verdad

Voz 0470 03:26 tú hace llamada Torretta gente que no que no sabemos raro e la Graziano en el debate lo dices warum y creo que hay que hacer una nueva una nueva introducción pensar una cabecera nueva

Voz 0759 03:40 EFE no no lo esperado

Voz 0470 03:43 queréis que la ponga estábamos dando la pero dábamos la paz

Voz 1194 03:45 ciencia de cohesión ya pero tiró más coherente la más está todavía sin ferias que claro que no quiero más unión todos queremos llegar una vez lo dijimos perdóname que el como los baterías que toca en una caja de metacrilato escuchan los trabajos escuchar al resto lo va a hacer los tres el programa cada uno en su casa de metacrilato me parece bien yo a su vez pero es que fijamos cierta unión que no existe eso de cara a la galería ya nuestras bases

Voz 0759 04:14 como si fuéramos Podemos

Voz 0460 04:20 con qué

Voz 0470 04:21 esto han lanzado eh vamos a ser

Voz 0759 04:23 nuestro propio Vistalegre hombre he pensado hacerlo Errejón pero es que admiten gustando mucho la nieve últimamente es que eso ha separado mucho porque que yo a nivel físico no podemos seguir cinismo mimos

Voz 1194 04:36 no pero tampoco se exige que teatro leamos a tu espaldas

Voz 0759 04:39 cómo llamamos cosa que está como está al lobo de Wall Street como tú te estás flipando mucho eres el zorro de Sierra Nevada

Voz 1194 04:53 el Tony Montana de Cazorla también la marmota de Guadarrama yo también me llamó cosas imagino hay cosas que si lo coge la digo ella sí

Voz 0759 05:05 digo

Voz 3 05:07 Vine

Voz 0460 05:10 mira mira

Voz 0470 05:15 igual Peñalara Yago cuenco con las manos y cualquier otro Oprah

Voz 4 05:18 en España Cárdenas así Hogan pero otros

Voz 0470 05:25 pero mira fíjate qué está diciendo que no me conté las cosas que hacéis yo tampoco sé contar os ha esto no es sólo de puertas afuera porque la semana pasada pasada están dos cadenas

Voz 1194 05:33 qué zorro estado en Intereconomía muy bien

Voz 0470 05:35 muy bien en la Cope y me he dado cuenta que no lo había contado mes emitió mal es verdad entonces de pensaba hacer esta sección nueva que pensar llamarla poniendo la lavadora muy bien poniéndolo ahora

Voz 1194 05:52 la metáfora a los otros dejan las ideas malas con la resistencia

Voz 0460 06:09 aquí llegan los fondos la ganadora

Voz 0470 06:17 le he dicho a llamado a Ricardo Castella y Jorge Ponce yo he pensado hacer poniendo la lavadora esta noche Movistar en lo más posible

Voz 0460 06:25 sí

Voz 1194 06:27 bueno que quede iba

Voz 0470 06:29 el disco gira pero aún así he pensado hacer porque es la lavadora porque es cuando parar lavadora había pensado lo cuento todo inicialmente habían pensado llamarle tendiendo la ropa pero ya está limpia

Voz 1194 06:43 toda la alfombra ya pero poniendo la lavadora Juan

Voz 0470 06:46 no se ve si hay frenazo en el calzoncillo

Voz 1194 06:49 y si hay sangre en la camiseta atenderlo ya no llega entonces poniendo la lavadora es enseñarlo todo es verdad parece ahora sí ahora sí

Voz 4 07:00 hasta ahora no

Voz 1194 07:01 cabeceras de grandes ideas tienen los presentadores Elaine ahí apliquen en cómo se inspiran en la nieve tengo

Voz 0470 07:12 tengo dos cabeceras vagina

Voz 1194 07:15 la cuando el un pico alto hola

Voz 0460 07:18 mañana el once que yo la lavadora

Voz 1194 07:25 ahora intentando provocar una carretera

Voz 0470 07:31 las con música electrónica para que elija

Voz 1194 07:33 mensaje a una es el homenaje Avicii

Voz 0470 07:38 la la primera ser homenaje Avicii Enrique que saca muñeco y me da pena porque yo la miraba mucha dicho

Voz 1194 07:44 se ha puesto la primera cabeceras con leve

Voz 0470 07:47 es de Avicii que la primera canción con la que lo que todo lo pero entonces ponme la primera

Voz 5 07:51 que mira mira entra poniéndola alabado está muerto Sabine Fele BBB debe preparar bien y seguimos ganando en tanto una opción

Voz 1194 08:23 no te pierdas nada entra fuerte

Voz 5 08:25 eh no sabía la historia

Voz 0470 08:28 sí sueco que sea que sea amo chao con veintiocho años suponen

Voz 1194 08:31 pero un van Quirón porque les en Grávalos oídos a mucha por otra movida empates desgrana muy de moverla parece que parece ser que le tiraba a los plomos al final

Voz 0470 08:42 Bali tenga otra de electrónica es verdad que estas emotiva porque es para mi chica más serán puto crack pero verdad que queda un poco triste porque te acuerdas David Si la pena y la otra es alguien que sigue vivo maquetas de Martín Solvay que ponme poniendo en lavadora la versión B

Voz 5 08:58 estoy contento la lavadora esto es muy de los noventa vale que era

Voz 0470 09:28 que el AVE y el público la ve que pobre Javi Chico de EE

Voz 5 09:35 que nos amarga la semana entonces le

Voz 0470 09:38 a poco que quita la ahora como no era la actora elegirla ahora Pol

Voz 5 09:49 poniendo la lavadora esto ya tenéis algo que contar

Voz 1194 10:05 eso es importante para el programa es que prefiere no contarlo entonces el propio significado de la sección es que esté en contra de que a mí me mola esto contarnos las sentencia

Voz 0470 10:15 velas anteponiendo la lavadora totalmente no quieres ponen la banda

Voz 1194 10:17 no yo lo que quiero es preparar una selección y que tú no café hola cuando parecía que le estaba saliendo no pensaba yo estaba yendo de puta madre es que si hacemos se aplica

Voz 0759 10:28 a es accionista teoría no sabríamos por ejemplo

Voz 1194 10:31 el momento en que hay Ignatius afecta cantáis a transformar

Voz 0759 10:33 Andrés Montes

Voz 0460 10:40 por el monte bajo no

Voz 0470 10:43 hoy no ha no es invitarle eran era mi ídolo de adolescencia absoluto a que los propios baloncestistas y si no se salió yo miraba más a André motes que a Kobe Bryan

Voz 0759 10:53 sí sí sí es verdad pero

Voz 1194 10:56 como no puedo sacar bueno tú bueno estamos estamos traído me habría encantado porque siempre no cantaba a uno solo que no sangra no sabes imitarle sí pero no sé imitarle jugón jugando si hace un rato a Tata rota Kaká

Voz 0460 11:15 bien bien vulgo teléfono rojo rojo llamando Bocuse y miel donde la cena hoy donde hace nada eso de que miedo que trabajar esta invitación vale

Voz 1194 11:36 entonces que que tú te has encontrado con todo en contra

Voz 0470 11:39 Ignacio contra también

Voz 0460 11:44 lo siento por pinchar este lo sería muy contento

Voz 1194 11:48 esta chicos poniéndolo lavadora mira en ningún momento lo consultó nada

Voz 0759 11:56 y además a las bases yo creo que tampoco lo hago porque además es sorpresa

Voz 1194 12:00 pero el puta contra nosotros que no no ha gustado poniendo la lavadora espera para nada es lo que queremos

Voz 0759 12:04 que sea la Ventana

Voz 1194 12:08 con todo el respeto y el cariño que decir otro tipo de programas sí sí sí sí

Voz 0470 12:11 no lo descartamos poniendo la lavadora volvemos al antiguo reparen Koke e guarda poniendo la lavadora que vamos a poner todos los días esto en la vida moderna vale prevenir una plaza para Koke

Voz 4 13:14 sí pasear

Voz 6 13:22 Rafa Nadal gana la final del Master de Montecarlo tras superar en dos sets a Nishikori bueno la vida moderna

Voz 5 13:36 contento Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta como dice hola

Voz 0470 13:57 lo hemos recibido yo pero hoy yo pensaba recibir

Voz 1194 14:01 la frialdad yo me alegro Lloll yo lo celebré

Voz 0470 14:03 es la victoria de Rafa yo lo digo dije vale

Voz 1194 14:06 se impone en Monte Carlo ratificó yo estoy algo venga dame lo dame lo papi papi el y con buenas y no no lo conozca es que esto

Voz 0460 14:20 no lo conoce Andrés Montes no

Voz 0470 14:22 pero lesionaron tiempo pero Nishikori inicial

Voz 1194 14:25 es un demonio que nacional japonés japonés Ken

Voz 0470 14:28 Nishikori número cuatro del mundo mucho tiempo y eso es un Sunde Money si desgracias pero bajito no muy alto pero pero te revienta ahí en muy cansino no tienen ningún golpe especialmente llamativo

Voz 1194 14:42 como aquel que sonaba como tú Chan era chino bueno entre japoneses

Voz 0470 14:58 era americano América americano de origen chino las sí sí si era de origen chino pero

Voz 1194 15:03 lo hizo una cosa bonita ahora que cada uno estábamos hablando una cocina quién quién lo hemos puesto la lavadora se le hizo una cosa muy de forro

Voz 0759 15:12 Lendl en Roland Garros Michael Chang sí que lo tenían

Voz 1194 15:15 el diputado sacó a cuchara cuchara el sí sí sí muchísimo son muy de Ford

Voz 0460 15:21 que luego de mezclarse la barba decisivas la sabiduría la el gato

Voz 0470 15:26 a Lendl que la todo lo contrario que del te pillaba en una en una jinete y su tema la idea Illes sacó aquí

Voz 1194 15:34 de todas maneras dejemos ya los deporte de raqueta que lo no llevan así el diálogo exhibir una foto de un grupo de murciana a la vista de la población blanca se llama sí sí de blanqueo jugar en una cancha de pádel todos posando con su raqueta y mirando a la cámara con la bandera Moder Doñate diciendo aquí estamos ofrecernos

Voz 0460 15:56 el de Murcia estamos al pádel

Voz 0470 16:00 después de nuevo reivindicamos a Murcia sobre todas las cosas por supuesto y quiero pedir un aplauso aplaude pero era era retórico hay una chica que levantaría tiró Papa Carlos

Voz 1194 16:11 claro entendió todo el mundo entendió que era retórico en menos de una chica que que no entienden lo que

Voz 0470 16:17 se levanta hoy ha tirado Goyo hoy para para J la mesa eh

Voz 0460 16:22 queréis participación o Terra cuenta de que era el reto

Voz 0470 16:26 bueno esto es la vida moderna el lunes veintitrés de abril es el problema ciento veintitrés de esta temporada

Voz 1194 16:31 y quiero pedir un aplauso para Racing

Voz 0470 16:34 pero en esta mesa un día más aquí como dos mastodontes cómodos figuras como números uno de la radio una cosa para sic

Voz 0460 16:45 nation Londoño la salmantinos arengando a las masas

Voz 1194 16:52 mientras salmantino muy bonito salmantino a las bueno vamos a ver hemos empezado muy alto muy alto

Voz 0759 17:00 esto porque ya lo hemos comentado en el en la introducción Hoy es fiesta cómodo hoy es fiesta en media España

Voz 1194 17:06 se confirma una España rica Cataluña

Voz 0759 17:11 on

Voz 1194 17:13 esta es la España que si cree independizar y Cáceres Alcoy

Voz 0759 17:19 finalmente FIES tanto a España

Voz 1194 17:22 España que pertenecía casi el Reino de Aragón y el Día del Libro que eso Fiesta Nacional de España

Voz 0759 17:28 se paraliza a la que no he hoy hoy además yo soy castellano leonés como bien sabéis

Voz 0470 17:35 lo castellanoleonés de castellano y leonés por qué

Voz 0759 17:38 estoy a lo explicado olvidado recuerda me lo porque está Reino Castilla el Reino de León

Voz 1194 17:42 ah vale vale para Castilla y León Castilla La Mancha

Voz 0759 17:45 sí ya guión La Mancha porque sólo hay una mancha

Voz 0470 17:51 pero pero el pero lo que parece ya me acuerdo

Voz 0759 17:53 claro dos hoy se celebra el veintitrés de abril Villalar la vuelta de Villalar de los Comuneros quién ganó por supuesto perdimos como en Cataluña que también se celebra una derrota no hay sí de hecho el el libro lo refleja Los comuneros fue una especie de primera revolución contra el Rey contra Carlos I creo que era que fue la primera revolución burguesa sabrán como los de Ciudadanos

Voz 0470 18:19 los comuneros sí porque llegó al Carlos

Voz 0759 18:21 hablando que no sabría español y nada crujía impuestos a todo el mundo y entonces se revelaron pero para no pagar impuestos uno para que hubiera más libertad para pagar menos y acabaremos encabezado

Voz 2 18:34 en

Voz 0759 18:35 solidaridad con esta gente hoy es el día de mi comunidad me siento con el derecho absoluto de no trabajar

Voz 0470 18:43 sí sí eso sí eso siempre

Voz 1194 18:45 te encuentras la manera eh pero hoy más hoy estoy amparado por la Ley de comunidad a la que yo me abstengo

Voz 0470 18:50 hemos igualmente pues es aquí un operario que trabajaba aquí

Voz 1194 18:53 que lo digan y me siento muy les

Voz 0759 18:55 qué timado para que las gentes me resuelvan la sección siempre tan amables así que vamos a hacer una pequeña ronda de avistamientos de banderas que eso siempre bonito

Voz 1194 19:03 eso siempre precioso alemán lo vamos a sacar hoy es eso precioso Labrof sabes fuera de España hoy es la expansión

Voz 0470 19:10 de Moder por el planeta la expansión

Voz 1194 19:13 lo que se nos está yendo poquito de las manos eh eh vamos a empezar una foto de arroba Dani Speer Marlins ponen los nombres que eh o en el Joshua Tree en América ahí está ahí está un chaval sin camiseta con chupa de pezón incluidas son dos chavales en un desierto recordemos que es el gesto de honrar a la bandera

Voz 0470 19:33 eso es chupar del pezón a tu con su para algo lo que yo pienso

Voz 1194 19:36 muy bonita es el ahí están Joshua tree que es que hay uno porque son os que tampoco sé lo que es donde sacaron una foto de los de U2 sí dijo que tendrá su con alguien sabe hacer historia no lo estoy buscando no crecido un árbol que salió así osea el árbol es un parque nacional problemas el árbol no no no no es un árbol disfuncional

Voz 0460 20:00 y por qué dice yo cola es un árbol que pone la carita es que no es un árbol Infantas

Voz 7 20:12 es que no les

Voz 0470 20:15 es parque nacional es un parque equivocado si es que no son parque nacional gracias

Voz 0460 20:21 ya sé que todo lo que estaba diciendo era literal la delantera bronca adelante

Voz 0470 20:27 es que no es bueno en concreto es un Parque Nacional de los árboles de Josué

Voz 1194 20:32 que hay varios hay mucho mucho si que a lo mejor es no es donde la foto de unos no es un tipo

Voz 0470 20:37 el cactus y hay hay muchos ahí

Voz 1194 20:40 al lado del del Valle la muerte claro porque nacional pues vamos a pegar un salto ayudaba a un sitio donde no hay dudas un sitio que no plantea dudas escribe arroba Juan Alonso cincuenta y cinco y realice esta es la juventud del Papa era lo que yo no me atrevía a hacer yo no me atrevía a llevar la verdad de hecho Sampietro porque no quiero que haya problema pero este tío Sapin en la mitad de la zona Pedro pie a Sampietro en esta bueno pues seré

Voz 4 21:08 lo guardo Sert

Voz 1194 21:11 lamenta que fíjate que por los colores nuestra bandera podría encaje muy eso te iba a decir

Voz 0470 21:20 medio púrpura claro que que recuerdan poco a lo cardenal

Voz 1194 21:23 al eso es a lo cardenalicio a las a las zapatillas que supone el Papa a veces de colorines

Voz 0470 21:27 es verdad las de las de cross

Voz 1194 21:34 tiene una foto cuando levanta hierro Defourny Pablo jugando porque siendo chiste conforme te ya varios días sin saber lo que ahí está el mérito no te lo voy a contar serios no para que sigas en la kale vale yo siempre no Carlos para mantener el

Voz 0470 21:56 si a tú Portillo no

Voz 1194 21:59 sobre todo si te salen bien los chistes de carambolas allí entrado bien sí

Voz 0470 22:05 más o menos las Defourny te tienes

Voz 1194 22:07 no podría encajar darle mejor sino porque tampoco tengo por qué la gente yo creo que nadie admite lloro que hay vale perfecto for night sí sí bueno mira ya ya estás dando pistas eh

Voz 0759 22:21 saltamos otra vez cogemos el Ryanair no vamos desde el Vaticano a arroba va se nos manda una foto de dos jóvenes muy confusos de modernidad y no me extraña porque es en Amsterdan entonces claro

Voz 1194 22:31 hombre eso no no no no no es no es un monumento hacer da nombre a la plaza de poblada por la otra Pablo

Voz 0759 22:46 eso es la es

Voz 1194 22:48 a quién quién restos ya sé que si es hombre no es el cupo men el Pitis de ahí el título

Voz 0460 22:59 hola

Voz 1194 23:02 por lo menos no es el centro de la plaza de pero es absurda nombre yo creo que no a veces hasta Ardanne a ver si va a ser Amberes esto serán pero ya lo que sería Leganés

Voz 0460 23:14 el primer cinturón claro el cinturón industrial

Voz 1194 23:18 yo ya lo comprobaron

Voz 0470 23:19 pero yo dudo que eso sea cerrada igual eso es Caine terreno hay entre Amsterdam y Rotterdam

Voz 1194 23:24 claro que eso hay ahí la de Dios hay ansia se llame los entre Australia y Rotterdam un terreno

Voz 0470 23:33 muchas ciudades pequeñas

Voz 1194 23:34 dice hombre pues los Países Bajos

Voz 0460 23:37 eh

Voz 1194 23:38 igual verdad no son pequeñas lo que pasa es que eh crecen se empiezan desde muy bueno sino debería hacerlo

Voz 0759 23:44 en cualquier caso no cogemos otra ojo no vamos esto mola porque esto es un vídeo índice arroba Mateu extendiendo las fronteras de esto os va Molar esto es en el ecuador

Voz 0460 23:57 o geográfico navegando mira mira mira si son una marca un hito esto preciosa era tienen una flecha y lo matan

Voz 8 24:06 esto parece un río selvático pero no como apuntó Elisa Matilla el chaval va navegando con con una ya que flipado pero mire como Andrea

Voz 0460 24:17 se puede ser más flipado pero ahora se ve dijera escucharlos pájaro sonido

Voz 9 24:26 vamos a dejarlo puesto Pablo para ver el sonidista

Voz 0460 24:29 porque además ahora ha inscrito sabe dónde está

Voz 9 24:32 en Ecuador han Ecuador está mal

Voz 0460 24:34 ahora ahora la bandera sí sí sí mira al otro es de Ecuador como le diciendo esto

Voz 4 24:41 el que lleva la barca

Voz 8 24:43 le mira con cara de Madre de Dios y esto nos conquistaron

Voz 4 24:46 ya son más de los Panero o flipado

Voz 0460 24:52 pues debería ser el que les diga venimos de modernos como siempre acechaban arroba a dar Mateu

Voz 4 25:01 con un aplauso para las Marlene no lo quite no Roddick Pablo Alfaro

Voz 10 25:07 y el porteador se llama Erwin había peninsular tomo posesión de las tierras de Ecuador instando lo hizo el padrón para mí y me declaro perdona en Ecuador Fine comunicados

Voz 5 25:23 claro

Voz 0759 25:31 es una especie debido que han subido a Youtube lo puedes buscar en todo lo hago acaba palo a partir de dos minutos cuando llegador minutos es tan con una con unos indígenas de allí vamos a ver si lo puede volver Pablos por

Voz 0470 25:46 Pablo es posible nivel técnico a partir del minuto o el señor mayor una cosa pidiendo

Voz 1194 25:50 algo imposible Pablo donde pone la doble el doble play que es como que no

Voz 11 25:56 dos horas fuera Gora Moder Doña a la una

Voz 1194 26:15 las dos a las tres

Voz 11 26:18 tierra conquistada amigos

Voz 0460 26:20 los reyes de Jofre

Voz 1194 26:24 este precioso porque a lo mejor hace quinientos años no fue tan distinto pues igual se presentó allí un jovencito Hernán Cortés

Voz 7 26:32 hola amigos a España

Voz 0460 26:36 y luego

Voz 1194 26:38 España era una nación inventada también con los indígenas cristianismo

Voz 3 26:43 Cristia ni

Voz 0759 26:46 bueno vamos a acabar esta esta ronda volvemos a España a Madrid se jugó en en el Wanda la final de la Copa del Rey como siempre hubo pues siempre que llega el Barça a la final siempre sale ojalá ellos y sus mierdas con sus himnos y cada uno con sus trapos y sus cosas siempre hay tropas rebeldes amigos siempre hay gente que sale de la norma

Voz 12 27:09 cuando Metropolitano con la pelota

Voz 0470 27:30 bueno aquí las en era es un chaval es un chaval por ochocientos es es toda la gente con la bandera del Sevilla del más y tal y un chaval

Voz 1194 27:40 ahora perro además cantando el himno eh

Voz 0470 27:42 dando el inocula Lolo

Voz 0460 27:45 Model esa

Voz 0759 27:47 Nuestra gente gente flipado a gente que no tiene miedo

Voz 1194 27:50 Henry que le da igual todo creo da igual todo

Voz 0470 27:53 al ridículas gracias resolver la sección el día

Voz 1194 27:55 fiesta gracias a todas las gentes no nos oponemos

Voz 0460 27:58 perdón de cultura

Voz 13 28:03 García Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 14 28:10 no no bueno es verdad que últimamente no estamos muy coordinados

Voz 1194 28:29 por por eso he tenido que hacer poniendo la lavadora claro ya que a lo mejor es eso tenía su sentido homenaje tiene una buena idea

Voz 0470 28:35 no si os vais a hinchar pero

Voz 1194 28:38 que que yo portafolio sino quitar la emoción del toro le al Plan director que las pocas vías de comunicación que nos quedan entre los tres por ejemplo nuestro grupo de Whatsapp

Voz 0470 28:50 las desde hace ya años pero pero

Voz 1194 28:53 eh por si fuera poco que no vamos coordinada además nuestro leamos cree que creamos el grupo de guasa para lo que tú me manda hasta el otro día por ejemplo nuestro grupo en para lo que tenemos en vez de para coordinar las ideas siguiente día de grabación se me manda una cosa también para cosa normal si me mande una foto David de lo que es el Gro Joaquín sólo implica

Voz 0470 29:13 esto era muy gracioso hacking en la palabra que sí

Voz 0759 29:16 este para para para

Voz 1194 29:18 la describir a gente que se queda mirando a otra persona mientras esa persona come esperando a que le de algo de comer algo que tú haces continuamente siempre David por una voto de las que perdió contra por por internet el texto ponía mira Nacho no está solo y una carita sonriente tan porque ella macro Akin puso otra carita sonriente y puso en castellano se dice Ansar llevándolos siempre es verdad entonces me ponen quién en Internet te salen la mayoría de las fotos son perro mirando todos una actitud de los perros en una actitud de los perros

Voz 0470 29:54 dar la comida mirar la comida mientras coméis usamos

Voz 1194 29:57 salvar claro saliva vigués los pero sobre todo pero claro los humanos como yo

Voz 0460 30:03 bueno muchas veces para te vamos a comer a mi me pasa con los humanos como yo ya yo lo discuto Ortí loco no queremos pertenecer al mismo equipo

Voz 0470 30:22 doble

Voz 1194 30:23 entonces yo debo decir que yo no la exactamente no hago croquis saca que agradezco que hay una palabra para escribir eso

Voz 0759 30:30 hace sí pero yo creo que sí porque Gross

Voz 1194 30:33 Inés esperando que les desalojo de comer si yo es que lo hago mientras yo todavía tengo comida eso es cierto es que es peor todavía yo tengo mi plato de comida y me quedo mirando al de David cuando me quedé por todo esto hostia más

Voz 0470 30:47 sí pero luego cuando te lo demás el cien por cien de la veces y siempre

Voz 1194 30:50 no ser miramos lo mismo pero cuando luego te lo otro

Voz 0470 30:53 mira que te el suele terminar en una décima parte del tiempo que nosotros

Voz 1194 30:56 tú siempre me da algo siempre porque es como un Cocker

Voz 0470 31:00 por qué yo yo te sigo comiendo chuta con el plato vacío como si hubiese come un jabalí mirándome a los ojos y el plato a plato ya como bueno vale tanto

Voz 1194 31:09 que que no que yo espero que que que no salga del restaurante a fumar

Voz 0759 31:18 patatas y lo que eso sí las patatas en ella

Voz 1194 31:20 nada pero yo pensé que no se me notaba te lo juro yo no lo puedo evitar me va la vista como si fuera un escote vamos de hecho

Voz 0759 31:30 los escotes no se va tanto

Voz 1194 31:32 no es fácil los colonos M para tanto en la comida con la verdad verdad pero es vez yo pensé que lo hacía discretamente pero no me eh en cuanto la jaula que la lujuria os quiero pero contar cuánto tiempo pasó hasta que os sentís confianza como para me Nacho están haciendo esto no no mucho no mucho la empezamos la gira

Voz 0759 31:51 hablamos ya viajaré a convivir más y claro ya no dimos cuenta

Voz 1194 31:53 a no cuentan la problemática y la confianza da yo me di cuenta

Voz 0759 31:57 el día que buenista habitación del hotel si me preguntas obra o algo

Voz 0460 32:05 es un peligrosamente

Voz 1194 32:10 pues toma duerme

Voz 0460 32:14 bueno la acera

Voz 0470 32:17 ABC manda mensajes por la noche los hoteles de vosotros también tenéis en cuanto a los mañana en cada es lo que yo

Voz 1194 32:28 agradezco que existe una palabra para nombrar esto aquí porque si no existiera la palabra te sientes despistó a it desnortado claro en cambio si existe una palabra yo ya formó parte de Dakota y eso me arropa bueno pues hay otra palabra que también describe una cosa que yo pensaba que era muy íntima mía pero por lo que veo hoy además en el día del libro es muy apropiado hablar de esto la palabra sudoku Shin Sung Rocco es una palabra japonesa para decidir la gente que compra libros inodoros le gusta acaparar libros saber que están ahí pero no sienten la necesidad de leerlo eh o por ejemplo o tú elabora es tu lista de compra de Amazon de libros sabes que los tienes ahí la lista eso Mikko ya me vale es que no los tengo ni que comprar en la que está cosido están aún clic

Voz 0460 33:13 están a un clic y a un día de tenerlo ahí delante

Voz 1194 33:16 pues eso a mí yo ahora mismo en la lista en la cesta de la compra de Amazon tengo más de treinta libros y no lo voy a comprar pero a mi a mi me da tranquilidad porque lo que más se valora es la arrancó

Voz 0460 33:26 no

Voz 1194 33:28 este saber es que los tengo ahí los tengo ahí algún día esta sabiduría noto que mi alma se expande simplemente por lo notar su cercanía al más y eso a mí ya me vale un precio un hombre que leer está sobrevalorado lo lo totalmente están libro ahí

Voz 0759 33:44 ya

Voz 1194 33:44 pago de veinte euros porque este ahí o lo que haga falta te lo juro que no lo veo un dinero malgastado están ahí yo ya disfrutó de estarlo

Voz 0460 33:54 vale

Voz 1194 33:56 igual que hago yo ya estaba otra cosa íntima pero todavía no encontró palabras que yo yo busco pornografía pero no pinchó en la yo todos los día cuando me levanto lo primero que hago me voy a la taza del váter abro hámster

Voz 0759 34:09 no

Voz 1194 34:10 en el pero por supuesto no me masturbaba todavía que me queda todavía por delante Gere los buques ni pincho en el móvil en el móvil desde el móvil de mientras está sentado para todo y es Baltasar el baten que la os ha reculado que nada más levantarme me prepara el café yo ya estoy en la taza del váter es el momento te lo juro no de una palabra para esto mirar pornografía saber que están ahí esas Lidia

Voz 0460 34:34 que el Gobierno no lo nombra

Voz 1194 34:37 Turbo no pinchó en el vídeo para entrar claro simplemente tira veo todas las ventanillas y eso me da una tranquilidad como dicen los me gusta que gente ahí haciendo

Voz 0460 34:49 hay una palabra

Voz 0759 34:52 no hay una palabra Cole croquis

Voz 0460 34:55 es muy distinto

Voz 0759 35:03 no hay hay otra cosa que yo hago en la intimidad palabras te queda una última sí que me he enterado que para esta sí que existe una palabra guía lo explicado tiene programa otras veces me gusta a mí me gusta lo hago mear sentado soy un hombre que me hace

Voz 1194 35:15 no yo ahí estoy a tope contiguas gracias Kelly

Voz 0759 35:18 por porque por pereza por una cuestión estética quiere eso pintar digamos a manchar el yo

Voz 1194 35:26 voy a tope muy Geni en Alemania está muy latinos que somos como mala pero que me estáis contando Nico seguía de pie esto está más visto a la cosa en Alemania esto planteo que no se hayan asentado o no pero al aquí sentado primero porque Man único yo propongo lo contrario drama Things Ping leer claro tú eres un si es que aquellos hemos sic Ping Pyatov Itu cedía

Voz 0470 35:53 yo lo que hago es que por antagonista tanta mierda

Voz 1194 35:56 es bonito que existe una palabra perdonas dimitió no hay sería están nazi que ni una lo más sería lo tenga apuntó Ted pises

Voz 0470 36:04 Steffi Perelló ni siquiera yo es que como me parece tan lamentable mear sentado yo lo que hago es que en mi casa no no tengo váter impuesto como un terrario

Voz 1194 36:15 claro y entonces me sin más

Voz 0460 36:17 dónde mear das vueltas sobre mientras mira yo yo lo que hago es que no tiene arreglo alegato yo hago la habitación de mear de

Voz 0470 36:34 hago manga pastelera claro parques acumule y luego hago manguera de bomberos

Voz 1194 36:38 Easy manos abro

Voz 0759 36:41 vence tú prejuicios

Voz 1194 36:43 la entienda de que aquello no me han sentado sentados en la al váter nos sentamos en el suelo

Voz 0460 36:51 claro nos sentamos en el suelo con tangos la parada volar con una parábola con bates no este es el peligro

Voz 1194 37:08 pero de nombrar cosa no nombrar a este tipo de cosas porque por un lado te arropa te da coartada se te sientes ya casta de orgullo de clase pero por otro lado crea antagonismo porque basta que se invente una palabra para describir algo el lenguaje funciona así protagonismo ya está tan los que me han sentado

Voz 0759 37:27 dos es Pritzker

Voz 1194 37:32 pero imagínate claro por ejemplo pues imagínate cómo sería la humanidad antes de que se inventara la palabra homicidio

Voz 0759 37:38 en esa gente que mataba a personas pues estaba despistado

Voz 1194 37:44 se sentían sentía que no sé si está bien o mal

Voz 0470 37:49 quedaros marco lingüístico creo momento que se dice esto

Voz 1194 37:51 se llama homicidio Getafe agenda ya conmocionó a ETA ya que está el bando de los que matan personas los que mueren

Voz 0460 38:02 bueno simplemente quería

Voz 1194 38:05 con algo de apoyar el el sin Splitter decir que hay camiseta

Voz 0470 38:08 te lo has dicho ya lo ha dicho de ocho forma distinta CNOOC

Voz 1194 38:11 sí existe es que los alemanes son muy nazis para son nazis hasta para las cosas existe la expresión Here we que que pintó Globe que significa aquí ha sentado bien el día hay camisetas de aquí sereno asentado orgullo de que es un hombre que me asentado sentado que comprase una de esas sillas lo notan el Pritzker a tope y solo estoy de acuerdo en lo que dijo era bien solo estoy de acuerdo de que un nombre me de pie que en el fondo me parece un abuso de la tecnología porque estás estás haciendo utilizar una tasa que está hecha para sentarse para otro Olear lo estás es claro está goleando la tecnología si claro está estropeando el diseño industrial total solo estoy a favor de que los hombres men de pie Silas tiene mean en urinarios para hombres creo sí pero si nosotros miramos dónde vosotras seis de una manera lógica porque está diseñado para soltar contaros tal sólo en el caso de que las tías le en el diseño industrial

Voz 0470 39:12 me complicaba poner chicas los gritos aquí

Voz 1194 39:14 muchas Ligas cuántas chicas de aquí no han entrado en un baño chicos en los típico no sé cómo se llama

Voz 0470 39:20 Dario urinario culinario de pared

Voz 1194 39:22 han hecho pipí

Voz 0470 39:23 sí es muy difícil tienen ahora tienen que hacer el pino puente

Voz 0460 39:26 no

Voz 15 39:26 no Silva seis seis Mírame Mírame que sí que ya te también seis siglos VI y seguramente Dios así lo quiere hizo iba joyas y más sois heroínas porque en los hombres se creo con el derecho de golear este diseño industrial durante años días toca

Voz 0460 39:45 nosotros al Tour también de altura igual que los topes lo leyó durante años reparta así los seis todas son son las que son nuestras heroínas cuando aplauso para todas estas mujeres rango la mujer estropeando baños masculinos mujeres dos mujeres estropeando

Voz 0470 40:28 ahora sí una plaza de Madrid la vida moderna es que unos okupas se metan a vivir en un vientre de alquiler

Voz 0460 41:43 muy buena definición

Voz 5 41:44 la Ley de de Pippo Martínez podemos mandar un saludo a la señora de la tienda donde ha imprimido Sarkozy

Voz 0460 41:57 tengo un buen material e inmaterial

Voz 1194 42:00 el baño masculino del periódico sonriendo que me equivoque pero es que esta mañana fui a la papelería donde habitualmente muy mala saña a escribir cosas rito este material porque puede imprimir esto a color a tamaño folio

Voz 0460 42:16 lanza un suspiro de a tope con esas para la imprimiendo fotos de niñas