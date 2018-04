Estartapeando: Premios Estartapeando

No hay resultados

Voz 1762 00:22 llegamos al tiempo de hablar de startups y de los emprendedores que las ponen en marcha Rafa Bernardo buenas noches buenas noches pues vamos a hablar de cuatro porque son las ganadoras de los premios estartapeando si las galardones que hemos dado después de tres años de marcha de este espacio entre algunos de los proyectos que han pasado por estos micrófonos el equipo del programa seleccionado unos finalistas Un jurado compuesto por figuras muy relevantes de la Academia y la empresa se ha pronunciado este pasado viernes dimos los premios en las cuatro categorías y aprovechamos para hablar con los responsables de esos proyectos pedirles que nos pusieran al día de cómo van desde su paso por el programa porque en algunos casos hacía ya tiempo por ejemplo en el caso de país la red social de moda y belleza que conocimos en dos mil quince entonces su CEO Elena García Soto Nos decía que tenían trescientas influencer y que querían expandirse por América Latina hoy noticia este pasado viernes ya han cumplido ya han superado esos objetivos

Voz 3 01:11 eh tenemos presencia en España en México Colombia Chile y Argentina bueno y muy contentos la verdad es que ya tenemos pues un millón y medio de usuarias apasionadas por la moda más de seis mil influencer sí la verdad es que todo esto pues ya sabes uno puede tener una idea en un papel pero como no te apoyen los inversores como no consigas un buen equipo que haga parte final del equipo es el músculo de todo este proyecto pues nada nada puede aterrizar sea que afortunadamente pues ha sido así

Voz 4 01:41 qué vais a hacer en los próximos meses porque quiere decir que el proyecto digamos online y de comunidad está allí es el que habéis venido alimentando tenéis alguna otra nueva idea algún nuevo proyecto en mentes

Voz 3 01:53 te puedes decir la verdad es que la empresa como tal empezó con el proyecto malísima Days te siempre será la raíz de todo pero a raíz de Madaíl es como que es la comunidades de chicas apasionadas por la moda influencias que comparten sus contenidos pues nació Madaíl que es la parte de de bueno de branding y de marketing con influencias aquí la verdad es que era estamos trabajando en un proyecto dentro de la empresa que estamos muy contentos y muy ilusionados con el lanzamiento porque ya sabemos que va a funcionar muy bien y es que a raíz de toda esta locura de de cómo ser influencer que ocurre o que un cuáles son las claves de éxito para que unos lleguen a lo más alto y otros no se nos ha ocurrido que no había nada que que que pudiera profesionalizar lo de alguna manera que al final cómo trabajamos tan directamente con todos estos influencer vamos a avanzar una plataforma para para septiembre que son se llama instó University hizo en programas formativos para eh que te enseñan todas las claves para poder convertirte en influencer por el momento la verdad es que va bastante bien porque ni siquiera hemos lanzado ya tenemos gente apuntada así que bueno ya se puede pedir solicitar información escribiendo unos Age luego arroba influyó university punto com y nada pues que queden atentos porque dará mucho que hablar

Voz 1762 03:15 paraíso obtuvo el premio estartapeando en la categoría de redes hablamos ahora de la categoría Sostenibilitat que se lo ha llevado Hwang Woo suk el proyecto de los hermanos Carlos Guillermo Íñiguez que fabrican relojes gorras con madera Iker replantar árboles para devolver al medio ambiente más de lo que han usado el viernes Guillermo nos contaba que ya prepara nuevos productos

Voz 5 03:33 ahora estamos en fase de prototipos avanzada de nuestro siguiente producto de no te lo puedo desvelar tu varía me estaría en los próximos meses lo lo veréis si la idea seguir innovando a nivel producto con diseños innovadores generalmente complementos de moda que se suelen fabricar en otro tipo de materiales menos sostenibles y la idea es seguir sorprendiendo por esa vía y nivel sostenibilidad ambiental como bien comentaba hablarnos un poco porque entonces me decías ibais será Perú calores un poco de las iniciativas que habéis llevado de reforestación iré devolver a la naturaleza lo que de esa que nosotros entonces de los que habéis venido bueno pues efectivamente por la venta de cada gorras reloj de madera a través de nuestro y Comerç reforma estamos para devolver mucha más madera a la que utilizamos esa es la idea y luchar así contra el cambio climático en dos mil diecisiete la última vez que hablábamos estábamos centrados en la labor en Amazonas en el Amazonas peruano donde hemos estado ya setecientos árboles autóctonos y en este caso tenía una un componente importante de pedagogía porque más allá de la propia reforestación uno de los principales problemas es que la gente local estaba prestando sus propios bosques desde el desconocimiento de que realmente estaban impidiendo que el agua se fijase en el suelo y que fuese mucho más fértil y productivo entonces tenía un componente pedagógico muy importante que llevamos a cabo junto con la ONG Fondo Verde que es local de allí después de eso como bien comentaba al principio en estas pasadas Navidades nos centramos en el proyecto de Galicia a raíz de los incendios de octubre de dos mil diecisiete rápidamente y sin pensarlo mucho nos comprometimos a través de las redes sociales a a empezar un proyecto en Galicia sin saber muy bien cómo cuándo ni dónde nos pusimos a trabajar y bueno pues en la campaña de Navidad un poco la idea fue que cada producto que vendimos a los clientes reforma estábamos un árbol que ha sido parte de un cortafuegos que vamos a culminar ahora el doce de mayo al lado de Pontevedra hemos estado más de dos mil robles y castaños autóctonos que van a formar parte de un gran cortafuegos verde como llamamos nosotros que está en una zona dominada por eucaliptos e impedirá que en caso de que hubiera un incendio en el futuro se propague con tanta rapidez y actuará como cortafuegos

Voz 1762 06:17 seguimos hablando de los ganadores de los premios estartapeando cuéntanos quién ganó en la categoría solidaridad pues fue la ONG a la que permite donar a distintas proyectos solidarios con un gestó asimilable a comprar un café días página web en dos mil dieciséis cuando conocimos su proyecto llevaban cuatro mil setecientos cafés virtuales donados a nueve áreas de ayudas E Isabel Ramos que su presidenta nos decía cómo van ahora

Voz 0278 06:39 pues llevamos ya más de dieciocho mil que hemos hecho esta semana

Voz 6 06:43 hay pues es feliz

Voz 0278 06:45 porque ves que cada proyecto que está dentro de la cafetera en esas nueve áreas los proyectos a los que ayudamos rota no y lo que hacemos es convertir ese café virtual que son dos euros en ayuda tangible para ese proyecto en cubrir los gastos de educación material escolar de medicinas de semillas para reforestar Galicia entonces pues felices de ver que la cafetera sigue sirviendo café virtual como no cierra es una cosa tecnológica y de redes lo puedes tomar cuando quieras sueña lo puedes tomar cuando quieras entonces nada muy feliz de ver que desde hace dos años que nos vimos pues muchos cafés han han ido en el camino

Voz 4 07:19 decíais entonces que el lo importante aquí es trabar buenas relaciones con las personas que están allí o en las eh sí sí claro

Voz 0278 07:26 lo importante es a qué bueno está

Voz 6 07:28 la ONG locos como digo porque

Voz 0278 07:31 es lo que intentamos es que no haya gasto en recursos de la propia ONG sino que es llegue todo al destino en las redes sociales la tecnología nos permite estar en contacto continuo no sólo con los proyectos en España que son varios sino con proyectos en Etiopía en Costa de Marfil en Camerún en Nepal que ha habido porque la comunicación pues es es fluida antes pues saber cada semana cómo van si se necesita algo pedir fotos para mostrar a los Cafeteros en que se han convertido todos los cafés entonces pues gracias a que esta ONG se basa en eso en las redes y en la tecnología pues la solidaridad es más ágiles más directa y cuidamos mucho la comunicación para que cada persona sepa que esos dos euros aunque sea muy poquito ese café ha llegado a su destino pueda saber en qué se ha convertido ahora la verdad este año lo que hicimos fue crear una tienda online donde vendemos está citas de metal antiguas así estilo ventas nos estamos moviendo por varios mercados Márquez en Madrid y Barcelona sobre todo bueno para dar visibilidad al proyecto para que la gente pueda también encontrar esas hasta citas estaremos el día doce de mayo en Malasaña en mala Márquez bueno tenemos este verano pues diferentes eventos para llegar también a la gente que puedan no sólo durará un café virtual sino comprar una taza real y tomarse un café de verdad en ellas

Voz 1762 08:44 ya nos queda por conocer a los cuarto ganador al que se ha llevado el premio estartapeando en la categoría de creatividad es camina con muletas diseñadas para no dar dolor de manos sin muñeca a los usuarios Alejandro baño cofundador nos contaba que han avanzado bastante desde que les entrevistamos a mediados del año pasado

Voz 4 09:01 no estamos actualmente ya en más de doscientas ortopedia en en el país y hemos también internacionalizado las muletas las hemos vendido tanto a Dinamarca como Alemania Italia se han venido también en Asia en países como Taiwán y como y como Malasia hay actualmente estamos ya en en nuevos productos en que estáis en estos momentos y cuál es un poco la perspectiva de los próximos meses con un lado lo lo que te he comentado no internacionalización con las muletas y ahora mismo acabamos de lanzar el el andador camina es un andador mucho más bonito de lo que se ve habitualmente por por las ortopédicas es un andador más compacto más seguro porque tienen un freno mucho más más fácil de utilizar y ahora mismo el andador también disponible ya en el todas las ortopedia de España hemos lanzado también en el extranjero a distribuidores próximos pasos es desarrollar nuevos productos pero ahora mismo estamos centrados en en seguir aumentando no en la la presencia de tanto las muletas camina como como andador es en en España y en el resto del mundo

Voz 1762 10:06 pues estos son los ganadores ya está aquí nuestro estartapeando de hoy

Voz 7 10:09 seguimos conociendo nuevas propuestas en Hora Veinticinco el viernes que viene hasta entonces puedan contactar con nosotros en Twitter en Facebook en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el viernes hasta el viernes