Joan Margarit: “Lo único bueno que me dejó el franquismo fue el castellano”

Voz 0313 00:00 yo esta mañana revisando papeles con esta conversación que estamos teniendo que en La Ventana regresa una entrevista que le hicieron a primeros este año creo Joan Margarit me preguntaban si le gustaba a España y él decía que no pero pero lo explicada decía es un país violento segundo país de muertos perdidos enterrados como ratas en fosas sin nombre un país que no ha hecho la Revolución Francesa Nicasio y la revolución industrial tiene tantos inconvenientes y estoy metiendo decía a Cataluña dentro van todos en el mismo saco a mis ochenta años a mis ochenta años ya no estoy para fines de este tipo será verdad que con la con la edad secan los pelos en la lengua no es Joan el hombre aventaja la única ventaja de hacerse mayor es realmente lo que quiere

Voz 2 00:44 el la primera tienen algo en común y es que son muy nítidas nítidas no digo limpias digo nítidas

Voz 1 00:53 entonces la última tiene una ventaja o tiene una característica no les llamamos ventaja y es que no tiene ninguna edad posterior desde la cual serás juzgado ni tú juzgará esto es maravilloso eso es maravilloso te quiero una exigencia de la misma manera que la infancia adolescencia acaba en una edad en la cual Freud lo dijo muy bien hay que matar al padre sentido freudiano claro Raúl última edad también As de matar al joven pues sino no Matas al joven te conviertes en un viejo idiota

Voz 0313 01:39 bastante entusiasmados con estas explicaciones de nuestros escritores en

Voz 1006 01:42 datos son Mauri matar siempre muy que bueno sí tiene prensa eh tiene prensa tiene público tienen público aproveche que Joan Margarit su último libro

Voz 0313 01:54 además lo ha titulado precisamente un un asombroso invierno y seguro que muchos oyentes ya lo saben para mí esta tarde me hace ilusión especial recordarlo el vino se tradujo del catalán al castellano y así pues digamos

Voz 0313 02:08 de posibles lectores y esta tarde vamos a hacer pues lo obvio en estos casos un poema escucharlo en catalán y en castellano universo fascinante

Voz 2 02:19 carruseles bandas para Shen

Voz 3 02:20 al eliminadas cómo va a ser más o menos Camps Black Keys del Banco Wiese encaran Un món familiar Malgrat que subsidios Can Vies llama alertan

Voz 2 02:34 no tornará sondeo nos extractos

Voz 4 02:36 en Infecar parné comprenda lid arriba tranquilito do it torna siempre retorna

Voz 6 02:53 no habrá amapolas eliminarlas como mala van desapareciendo de los campos ya no se extenderán la rojas pinceladas del viento en los tribunales Ki-moon entenderá entonces los cuadros Durango todavía es un mundo familiar aunque cambios sutiles llame Plestan no volverá jamás a ser el mío no es ningún infierno y vuelve siempre vuelve la alegría

Voz 1 03:28 siempre vuelve la alegría en cualquier circunstancia se bueno la supervivencia de la especie se basa en hasta ahora ha funcionado estamos en un tiempo donde el joven como valor es un concepto sobrevalorado no lo que pasa es que uno vía lo viejo como jugador porque eso es volvíamos la gente se moría a los setenta años de entonces una vía sabe jefe que tenemos ahora no existía por lo tanto esto es nuevo esto lo agradezco las primeras generaciones que llegamos pues con una cierta posibilidad de explotar esta última en la que como todas necesitaba inteligencia

Voz 2 04:15 claro no no todas las etapas necesita

Voz 1 04:17 el básicamente a la inteligencia en el ser humano cuando la inteligencia y el amor no coinciden se va al carajo todo sea no no hay más que esto

Voz 0281 04:27 pues fíjate de lo que estáis hablando los dos de hablar de inteligencia ni más ni menos dos de las cosas que más faltan seguramente en este país o en estos países que son este este país sin ninguna duda hay que decir que yuanes Un es un joven

Voz 1006 04:39 tardío por eso es tan joven con lo que has metido la pata de arreglar los más negar pero claro a con Garmin os tengo ve contar que Llorens no solamente es un joven tardío porque salgo ya lo fui muchos años entregará el arquitecto

Voz 0281 05:00 y empezó a hacer poeta más tarde sino porque además Joan es un resucitado te hace muchísimos años yo vine a Barcelona entre en la librería Laie

Voz 7 05:12 hay aquí cerquita quita ojo unos

Voz 0281 05:15 cuántos libros de la colección hornos donde estaban publicados Alberti Jorge Guillén en fin ya había un tal Joan Margarit por ahí publicado en esa colección que yo Ojea impresionante me voy a llevar este libro lo ley poco tiempo después hablando con otro poeta amigo otro poeta catalán espera Rubiera oyes que he leído un tío que me ha encantado fíjate

Voz 1006 05:41 este hombre con hemos pasado de joven lo buen poeta con lo buen poeta

Voz 0281 05:45 aquel día ya debido morir sin que nadie hiciera ni caso con otros falso prestigio que hay en este mundo del literatos Hungría estaban no sé qué cóctel alguien me toca por detrás y me dice Benjamín dice hola buenas tardes yo soy muertos muerto Joan Margarit accede entonces es que quiero mucho trato mucho y consideró no solamente un maestro evidente de la de la poesía sin duda ahora mismo el gran poeta el catalán si se me permite sus traducciones uno de los grandes poetas españoles también de este momento sino que me parece que lo que hace Joan es toda una lección eso que está contando Joan escribir una obra completa así de gordo que tiene el tío publicada en la editorial Austral acaba de sacar una segunda edición traducir la todo al castellano que suelen igual de bien los poemas de Joan en catalán que en castellano es una lección que todos aquellos que intentan utilizar las cosas en vez de para coser para cortar pues me parece que se les quita la razón a mí desde luego la poesía Joan Margarit en catalán o en castellano no me no me la va a quitar nunca nadie ni aquí

Voz 7 06:52 mira ahí Benjamín lo grande que tiene Joan Margarit es que no es joven es su mayor valor que no es joven es decir que hay dos tipos de personal de la que no me fío una es de la que no ha sufrido y la segunda es de la que quiere ser joven teniendo experiencia que es un gran problema la gran ventaja de Joan Margarit es que tienen las sabiduría de no ser joven yo lo reivindico quizás por la edad

Voz 2 07:21 esto es la mía que tendrá que explicar los Joan Margarit esto de que hay que matar al joven en porque yo hoy empezaba a ser imbécil nunca he querido matarlo y quizás tenga que empezar a aprender cómo hacerlo no mira tú te vas a unos vestuarios de

Voz 1 07:34 quizás yo si de una piscina en sitios si paras Laure y entonces sobre todo si es a media mañana que los que trabajan día no están están los jubilados tú pones la oreja verás los machitos de de setenta y ochenta años eso es lo que hay que hacer justo es esos matar al joven nacer eso

Voz 1006 07:58 de hecho a través de una una oda contra el deporte al final ha quedado todos los todoterreno

Voz 1 08:02 días este deporte sí claro pero bueno es que fijaros que la verdad Alaya como esa atalaya naturalmente somos una especie que hay de todo hay gente muy desafortunada hay gente que mueren a los veinte años hay gente que tienen un cáncer a los setenta eso ya lo sabemos no vamos ahora a hacer horas y tú puedes de alguna manera es en este último tramo tener lucidez esa lúcida es que sin pagar

Voz 1006 08:43 hable compartirlo como tú Yuan íbamos y compartirla conmigo en octubre cómo voy a sustituir esa lucidez por por jugar a tenis diez años más pero igual no es incompatible hombre sí sí sí que sí que se compra una nos ahí discutiremos déjame que te vas a como tú haces una cosa que no

Voz 0281 09:04 tan habitual que es traducir tu propia poesía a otra

Voz 1 09:08 el franquismo lo único bueno que me dejó fue el castellano vale no me dejaron estudiar en catalán me prohibieron hablar en catalán uno de mis poemas del libro último empieza hoy hablando con un compañero por la calle hice repente suena un coscorrón y una voz me dice habla en cristiano niño

Voz 0313 09:34 me dejes me dejas que lo diga en catalán el Podemos se titula a través del duro dice Mine hoy obligará al Calatayud Doom guardia bien a Fortis SEC hablan Cristiano niño fin Times la policía interrogatorio futuras lunes han Castellà pero atraviesa tantas humillación se estima al Ramón Luis dichos para aulas las dance mes mal la lengua perdona

Voz 0281 10:03 el problema el problema no es que eso pasar el franquismo que algunos siguen ahí todavía no pero yo lo que le iba a preguntar a Joanes como traductor de su propia poesía cuando tú pasas tus poemas del del catalán al castellano

Voz 2 10:16 que les que les Yves que es quién quieres más sentido

Voz 0281 10:19 todo más sonido porque yo tengo la sensación leyendo los en las dos lenguas de que algunos cambian bastante cambian algunos versos no son exactamente el mismo poema te quería preguntar cómo porque es una experiencia esos primeros pasos

Voz 1 10:32 mi manera de trabajar es un poema suele estar unos meses se dos tres cuatro meses la mesa Rosillo constantemente constantemente siendo retocado corregido etcétera La primera de estas versiones la primera a la que dura tres días esas en catalán no puede ser de otra manera un poeta no puede empezar sus poemas más que una lengua materna la que sea ahora a partir de eso empiezo a funcionar en las dos lenguas

Voz 1 11:14 cuál de los dos te avisa que te estás equivocando pues a veces en castellano a los dos

Voz 7 11:19 es bestial entonces tienes una una ventaja

Voz 1 11:23 y es que el único que se puede quejar de que si tú una una versión no dices exactamente lo de la otra es el autor pero el autor soy yo algo en las

Voz 7 11:36 eh alguien piensa en los poetas como algo críptico como algo eh duro e Joan Margarit describe lo que somos sólo hay tres poetas que yo haya conocido así una en busca otra limpia Herbert y otro Joan Margarit

Voz 1006 11:54 dicen que nosotros y me voy ya la tarde es brutal

Voz 7 12:02 eh yo tengo un hijo que con catorce años de Di el poemario de Joan Margarit llora lo que entendía la belleza de lo cotidiano porque en realidad Joan habla de lo cotidiano como simbólica y como Herbert hablan de lo cotidiano elevando lo porque nosotros ustedes incluso Francino que eso somos belleza somos belleza en tanto en cuanto Nos elevamos Dabiz es un estado de ánimo en tanto en cuanto Nos elevamos es es estado de ánimo nos hace mejores que a mí Joan Margarit me hace mejor

Voz 2 12:39 escribir por ejemplo la poesía Yuan a ti a ti personalmente de que te ha servido que te ha aportado bueno

Voz 1 12:46 a mí de pequeño me dijeron que había que amar al prójimo es amar al prójimo no es fácil de todas las cosas más de las afirmaciones más bestias que se han hecho tú puedes amar a tu prójimo entendiendo por tu prójimo tu padre tu madre tu mujer tu marido tus hijos en cuanto sales esto es complicadísimo es complicadísimo entonces cada uno tiene que pero pero reconoce la urgencia de eso sin eso no vamos a ningún sitio tampoco entonces cómo resolver eso cada uno a su manera yo escribiendo poemas no resuelven más o menos bien a mi manera

Voz 0313 13:28 déjame que explique algo que que escribes en el epílogo de de tu libro de un asombroso invierno y por eso cuando se pregunta por la utilidad de la poesía no que alguien todavía lo sigue preguntando dice por eso tarde o temprano las personas necesitamos imperiosamente alguna herramienta incompatible con la mentira la poesía es una de las más potentes la verdad y la belleza juntas no siempre lo están cuando esto sucede tiene mucho que ver con el amor entonces sí ya que la poesía es un arma de destrucción masiva de mentiras

Voz 1 13:59 no es que no sólo no llega al puede es decir un buen poema no puede contener ninguna mentira sí contiene una mentira ya no es un buen poema se cae ese va

Voz 0313 14:09 Nos dura ya tienen Hamen pero mira es que

Voz 0281 14:12 de las memorias de Seaman llaman poesía hay verdad es que estamos aquí con dos escritores Cristina falladas ha tenido que escribir la historia a su familia para saber la Joan Margarit escribió un libro llamado Joana sobre la enfermedad y muerte de su hija que seguramente le hará hará pero es que igual autos la poesía no les sirve para nada pero a él le serviría para lo que sirve muchas veces escribir poemas libros les para arrancar te cosas para quitarte cosas cosas que Dator aterra atormentada van cosas que quería saber y no sabía secretos de familia con el caso de Cristina Dolores intimismo como el caso de Joan para eso sirve también escribir para que otro

Voz 1 14:52 pero yo te diría de acuerdo esto pero con un pequeño añadido pequeño añadido como de gel que decía entre las mujeres y los hombres hay una pequeña diferencia pues yo brindo por esa pequeña diferencia bueno pues esa esa pequeña diferencia

Voz 1 15:15 que el poeta ya no me meto con la prosa pero El poeta tiene que sacar de dentro de sí ese poema pero ese poema no está puesto a prueba hasta que llega un lector lectora cuál el poeta no conocen y conocerá nunca ese o esa le pelea aquel papel o interpreta aquella partitura me gusta más esto con qué instrumento con el instrumento Interior interprete aquella partitura y una vez interpretada dice estas yo sino se dice esta soy yo el poema

Voz 2 15:57 cae cae sabes lo que hay decae el Galdós que es muy bonito dice la literatura es una flor tropical trasplantada al frío Norte sufrieron cortes el lector ya ahí tiene que volver a crecer la flor tropical tú fíjate cuando yo escribí la historia querer una historia brutal de mi familia y además será para curar Meira que me estaba haciendo un daño un daño mortal yo me estaba matando iPS lo voy a escribir como una forma de catarsis

Voz 7 16:22 y lo ha Javed escribir y pensé hay pues tampoco ha pasado nada y cuatro Anagrama demandó el libro y lo bien preso pensé faisanes que si yo si va a leer eso él Se vale que ya no es tuyo que será de otros es el paso brutal Jaycee ahí de Derbez dije aquí está Se acabó la culpa ya no hay culpa

Voz 1006 16:48 oye Joan me encantaría terminar esta primera hora de la ventana

Voz 0313 16:52 estamos compartiendo aquí en la plaza Catalunya de Barcelona con un montón de amigos y amigas a los que vuelvo a dar las gracias por estar este ratito con el calor que cae aquí acompañando a un eso es un placer y mucha gasolina para nosotros como siempre digo me gustaría acabarlo con con una lectura tuya además con un poema que de que se que es especial y que ya da pistas desde desde el título el coraje algo que hoy siempre pero que hoy yo creo que es más necesario que nunca en todos los ámbitos

Voz 1 17:18 este es un poema que me vi recita Roh desde hace quince días hace unos quince días estuve haciendo una recitales en dos institutos de Almería ideó Lula del río que está al cuarenta kilómetros de Almería en unos institutos con chicos y chicas pues de diecisiete años más menos aquí estuvimos haciendo un recital en cada uno de estos sitios de una hora luego una obra de diálogo con los muchachos esos muchachos y muchachas que dicen que sólo están pendientes del móvil que sólo están en Internet bueno estuvieron una hora escuchando el silencio de pie era y luego una obra de preguntas absolutamente serias absolutamente procedente

Voz 1 18:19 es el poema que recitado en catalán y en castellano en Almería y en Olula del Río prefirieron los chicos y chicas ese poema que se titula coraje

Voz 8 18:32 y que dice así