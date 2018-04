Colau: "Sería raro ser alcaldesa de una ciudad en la que no vives y no conoces"

Voz 1 00:00 tarde en la ventana por la radio la alcaldesa de Barcelona Ada Colau buenas

Carlos bona tarda alcaldesa si le he visto llegar corriendo veníamos en coche va andando

mita mita mañana pero allegados

ya hemos regalado libros ya nos han regalado libros a estamos todavía en el proceso

bueno yo esta mañana me levanté muy temprano Illescas

cuando te rosas para mis niños y mi chico pero se empezado el día regalando yo tres rosas a mis chicos cero de libros

lo de libros pues va llegando a lo largo del día la verdad que tengo suerte que hay regalado varios ir ahora por la

también Moya

Voz 0313 00:33 voy a ir a buscar Barcelona sigue siendo aquella ciudad con el potencial que describió Eduardo Mendoza en la de los prodigios en la ciudad de los prodigios perdido algo de ser alcaldesa

Voz 0008 00:42 al contrario no está sigue siendo la ciudad de los prodigios se multiplica en sus prodigios y yo creo que que precisamente este año hemos tenido hemos tenido una demostración de eso cuando no ha pasado una de las cosas más tristes y terribles de que te puede pasar que es un atentado que son vimos aquí al lado en la Rambla porque todo lo hemos recordado si precisamente la ciudad dio la mejor de las respuestas y eso sólo puede pasar en una ciudad como Barcelona orgullosa de su diversidad orgullosa de su vida muy convencida de sus valores de paz de amor de diálogo sólo una ciudad como ésta tiene esa reacción de hecho a mí me lo han dicho muchos cónsules embajadores alcaldes de otras ciudades que se quedaron muy sorprendidos con la reacción de toda la ciudad hoy de conjunto de la ciudadanía con ese grito de denotan impone yo creo que fue una de las últimas demostraciones de de como de de prodigiosas esta ciudad

Voz 0313 01:30 el próximo Sant Jordi va a ser un Sant Jordi en su caso e con con libros con rosas y con una campaña electoral ahí a la a la vuelta de la esquina ya veremos

Voz 0008 01:38 esta ahora nos donde me imagino que estará no hay ninguna duda

Voz 0313 01:40 de eso no comparte estos por su parte por su parte ninguna dígame y una frase un concepto un eslogan de cosas que cree que ha hecho bien por las cuales el el puede votar dentro de un año pues yo creo que hemos cumplido con nuestro programa que creo que es impone

Voz 0008 01:56 ante cuando presentes a las elecciones no dijimos que íbamos a priorizar la agenda social y hoy Barcelona es la ciudad de todo el Estado que más inversión social tiene y eso no lo decimos nosotros sino sino expertos en servicios sociales además somos líderes también en transparencia quiero otro de los grandes compromisos nuestros que estamos por ejemplo también liderando en toda Europa la respuesta a una cuestión tan importante como la pobreza energética es decir temas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa como las necesidades básicas la lucha social pero también el tema ambiental las medidas para reducir la contaminación en todo eso creo que estamos cumpliendo con nuestro programa que creo que es lo primero que espera la ciudadanía y además de eso y a pesar de las dificultades porque también hay que reconocer que cuando nos presentamos a las elecciones Cinema imaginar no que nos iba a tocar uno de los periodos institucionales más complicados de la historia de la democracia pues a pesar de las dificultades creo que Barcelona precisamente esta haciendo una gran contribución al momento difícil que se está viviendo siendo una ciudad eso ya es más allá de lo que estamos haciendo nosotros que está más activa que nunca más dinámica que nunca más abierta al mundo que nunca que creo que son valores ahora mismo a reivindicar y a fortalecer en años

Voz 0313 03:00 pues de llegar al cargo de llegar a la Alcaldía yo cuando escucho análisis de la gestión municipal de Barcelona la crítica que de que que que que noto como más frecuente es la crítica a una supuesta inexperiencia a que no saben a qué no han aprendido no dominan todavía el cotarro no no controlan unos mecanismos de gestión ante esa criticado alcaldes

Voz 0008 03:20 el Barcelona que oponen o que o que responde

Voz 0313 03:22 es una crítica fundada todavía se sorprenden cosas

Voz 0008 03:25 en una gestión del día adiós hombre no yo creo que esa criticas en podía hacer justificadamente el primer año de mandato no porque efectivamente muchos de nosotros éramos nuevos eso es así entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo para aprender cómo funcionaba la maquinaria y seguramente eso hizo que en algunos temas pudiéramos ir un poco más lentos modelos que hubiera sido deseable en el primer año se yo creo que son el primer año sí que o a lo mejor hacer alguna metedura de pata en temas de comunicación o cosas así por por inexperiencia eso es lógico muchos de nosotros entrábamos en la institución por primera vez sin embargo yo creo que sí que hemos demostrado que que cuando ha pasado ese primer año hemos tomado las riendas de de la Administración insisto creo que el nivel de cumplimiento de nuestro programa es la mejor carta de presentación que podemos tener y que luego la ciudadanía juzgue por sí mismo

Voz 0313 04:07 por supuesto a mí no me gusta mucho utilizar el concepto de marca además opino que está muy manoseado e ir bastante devaluado pero Barcelona como marca hoy tiene más potencia o menos que hace tres años como marcan John lo que experimento Garate

Voz 0008 04:21 yo tengo la suerte y el privilegio de ser alcaldesa de esta ciudad en la ciudad y fuera de ella y la verdad es que es maravilloso y es un honor y un privilegio salir del país representando nació ante en Onna el cariño que nos tienen la admiración que nos tienen no sólo por nuestro pasado por las Olimpiadas sino por el presente de esta ciudad de hecho insisto a pesar de las momentos muy difíciles que hemos vivido este año pasado pues lo podemos ver también con las cifras a nivel económico a nivel de visitantes de turistas todo ha crecido a pesar de las dificultades por lo tanto creo que demuestra que tu decías lo más que hablar de marca que parece que mercantilistas la yo hablaría del nombre del nombre de la ciudad el nombre de la ciudad allí donde vayas te Up te reciben con los brazos abiertos cuando dices que quieres de Barcelona más todavía si dices que representa

Voz 0313 05:06 cuáles son los tres problemas más graves que tiene ahora mismo Barcelona tres de los problemas más serios que tiene por resolver pendientes de resolver que le gustaría poder hacer en un plumazo que se

Voz 0008 05:16 que el Urgell primeros muy evidente la vivienda el acceso a la vivienda tenemos un problema que no es sólo de Barcelona porque es de todas las grandes ciudades del estado hecho Nos estamos juntando con Madrid con Valencia con Zaragoza con con muchísimas ciudades para plantearle al Ministerio de Fomento que hay que cambiar la ley de alquileres porque ahora mismo en la subida abusiva de los precios del alquiler y el hecho de que la última reforma del Partido Popular al haya reducido los contratos a sólo tres años de ha dado una inestabilidad brutal al mercado del alquiler y así como tuvimos primero la burbuja hoja y la crisis de los desahucios asociado las hipotecas ahora no tenemos con alquiler entonces claro los ayuntamientos estamos aumentando las ayudas construyendo más vivienda pública pero necesitamos que se reforme esa ley de en alquiler a nivel estatal porque es la clave ahora para contener esa subida de precios abusiva que si no se contiene expulsa gente de la ciudad y eso no nos lo podemos permitir el primero el primero la segunda podríamos verla contaminación la contaminación en las grandes áreas metropolitanas eso lo compartimos con Madrid es uno de los principales temas eso afecta directamente a la salud de la ciudadanía hay por lo tanto no nos lo podemos no podemos jugar con la salud a la gente y hay que reducir la contaminación por eso hay que invertir en transporte público en Cercanías aumentar las alternativas estamos aumentando los carriles bici e los los casos para las las calles para para los peatones porque efectivamente necesitamos una ciudad que sea visible y que sea y que sea saludable que los dos temas ahora mismo más más claves son son esos no si pudiera volver atrás

Voz 0313 06:41 dos años

Voz 0008 06:42 que corrige Silvia cuál es el error del queso

Voz 0313 06:44 consciente

Voz 0008 06:46 pues ha salido peor pues no se insisto eh yo creo que bueno siempre hay cosas que seguro que puedo saber hecho mejor yo creo que sobre todo en el primer año seguro que tuvimos error de comunicación seguro que que fuimos más lento en algunas cosas que tendríamos que ha ido más rápido pero insisto yo creo que finalmente por los hechos nos juzgará

Voz 0313 07:02 no es que sabe usted antes hablaba de la complicación de este periodo institucional en fin que vamos a contarnos a estas alturas tiene usted datos a día de hoy de si en Catalunya donde empieza a contar la cuenta atrás del último mes de habrá nuevas elecciones o habrá formación de gobierno tiene a día de hoy algún dato que nos permita apuntar hacia un lado hacia el otro

Voz 0008 07:21 la verdad es que no tengo ninguna información que no puedan tener los demás presentes no ojalá y ojalá que haya gobierno cuanto antes porque sinceramente esta situación no es buena para nadie opine lo que opine cada una del tema pero no es buena para nadie y hace falta un gobierno Sanitat porque además sobre todo como ayuntamientos podemos decir que hay muchos temas que llevan demasiado tiempo esperando funcionando de mínimos temas de vivienda de promoción económica de seguridad y necesitamos que haya llamadita máximo rendimiento

Voz 0313 07:48 Ada Colau ha soñado en algún momento en en cruzar la plaza de Sant Jaume I pasar del Ayuntamiento la Generalitat pues no sonara la flauta o lo que fuere nunca antes preguntamos

Voz 0008 07:57 a veces la verdad es que yo creo que es el síntoma de una concepción antigua de la política que todavía arrastramos que que parece que lo del Ayuntamiento sea poco cosa John mía al contrario me parece que las ciudades ahora mismo son los actores políticos más importantes de la globalización porque vivimos en un mundo que Llanos de país es un mundo global donde la inmensa mayoría de la población vive en las ciudades donde los principales retos global globales se concentran en las ciudades la desigualdad la participación en la mejora democrática en la lucha contra la contaminación las migraciones no realmente creo que el lugar por excelencia donde intentar mejorar nuestras democracias y nuestra convivencia es en las ciudades y por lo tanto no he pensado en ser ninguna otra cosa que no sea hacer lo mejor posible de alcaldesa de estas

Voz 0313 08:39 una última pregunta por mi parte que enseguida entramos en tiempo de rueda de prensa que con los colegas si el Barça el próximo domingo se proclama campeón de Liga que hay bastantes posibilidades el club quiere hacer la rúa por la ciudad el mismo lunes está cerrado el acuerdo para que esto sea así

Voz 0008 08:53 pues la verdad es que no me consta que esté cerrado siempre hemos tenido muy buen diálogo con con el Barça y nos hemos puesto de acuerdo en todo aseguró que haremos lo mejor tanto para la afición como para como para la ciudad porque siempre nos ponemos de acuerdo siempre son cuestiones técnicas pero todos tenemos la misma voluntad de poder celebrar un título que siempre es una alegría

Voz 0313 09:10 muy bien tiempo de rueda de prensa aquí pregunta todo quisque Kike del Mundo Today el primero

Voz 1 09:15 a veces hacen falta cinco con esto pero ahora sí yo le pediría que me asumiera miseria pero

Voz 2 09:34 la barrera despistan por si usted muy tuyo hemos estudiado Filosofía yo suspendió la única asignatura que suspendía ética no ha levantado cabeza desde entonces qué es asignatura suspendida si es que suspende este alguna

Voz 0008 09:49 pues han pasado décadas desde entonces la verdad es que aquí que también es no recuerdo suspender la verdad pero tengo el yo como cuando me metí en política sabía que me iban a dar por todos lados una de las cosas que hice fue publicar mi currículum académico entero en en la red en una web para que todo el mundo la pudiera haber que vean que efectivamente casi tengo el título pero me faltan dos asignaturas de libre elección podrán tres treinta créditos todas las obligatoria están hechas me faltan dos de libre elección pero me puse a trabajar y la vida es complicada y no queda son sin hacer pero en todo caso todas las notas y todas las convocatorias están ahí colgadas porque sabía que eso podía ser un tema hay por lo tanto hay estadísticas sobre todo el mundo el sólo compartimos alcaldesa

Voz 0313 10:31 yo tampoco pude terminar bueno pude no termine la carrera porque empecé a trabajar dije ya la terminan y ahí se quedó

Voz 1 10:37 es histórico es visto no no soy licenciado perdón yo soy licenciado y compartimos no debatía Battiato también pregunta Xavi

Voz 3 10:49 Dios no lo quiera pero si me dieran a mí la alcaldía de Barcelona e integra que el libro me recomendarías para asumir esa responsabilidad Barcelona para dar a mis lávate de la guerra

Voz 0008 11:00 no eso nunca no hombre no el libro en el proceso de caso un libro muy bueno sí pero a Barcelona para para poder gobernar hay que quererla verla mucho entonces todos los libros que te explique en Barcelona desde el amor por Barcelona esos son los que te ayudarían desde el que citábamos antes la ciudad de los prodigios que fueron de los primeros libros vi yo leí sobre Barcelona y que es maravilloso a uno que acabamos de volver a editar ahora en el Ayuntamiento de Manuel Vázquez Montalbán que se llama Barcelona en plural porque esta ciudad que es muy plural no hay una sola Barcelona hay muchas Barcelona pues esos dos serían dos las

Voz 1 11:32 los de los nuevos cuando me toque

Voz 4 11:34 más preguntas Toni hablando del complicado momento institucional al que se refería es cree la alcaldesa que mejoraría el clima político en Cataluña y en España en general si los responsables políticos todos dejaran de hablar de nazis franquistas y fachas

Voz 0008 11:52 pues sí claro evidentemente que en general hay que hay que tratar al interlocutor exactamente por lo que haga por lo que diga intentar evitar supongo que te refieres a eso descalifica descalificativos de trazo grueso pero también de decir que ayudaría es judicializar la cuestión que no haya gente en la cárcel creo que también ayudaría mucho ayudaría que no se prohiban colores también eso nos ayudaría bastante a rebajar tensión y a encontrar caminos razonables de diálogo de negociación donde todo el mundo asuma que tiene que ceder un poquito en su posición porque si nos atrincherados perdemos todos no creo que eso es un es el mensaje principal que habría que repetirlos una y otra vez eso

Voz 0313 12:30 está claro e Íñigo hola

Voz 1 12:33 de cada tenemos a pequeños de que de que otra ciudad que bueno de que otra ciudad te gustaría ser alcaldesa cuando no porque te guste más sino porque crees que morían

Voz 0008 12:50 transformarla pues otra cosa pues la verdad es que tampoco lo planteado porque en Barcelona ya es mucha Barcelona es algo bastante pensantes ser alcaldesa de otras ciudades sabes que hicimos esa broma fue muy divertido el primer año de será alcaldesas el día de los Inocentes lanzamos pues redes que Manuela Carmena yo nos intercambiamos durante durante un mes pero todo el mundo así que a lo mejor lo podríamos probar porque parece que nadie se escandalizó me pareció una buena idea eh no dicho aparte de esa broma la verdad no me he planteado ser alcaldesa de la ciudad las ciudades son apasionantes y maravillosas y lo mejor de las ciudades son sus gentes y por tanto no hace falta ser alcaldesa ni para ni para cuidar ni para mejorar ni para conocer nació dar no sea que sólo con visitarlas ya ya se puede contribuir a ellas y la verdad que no me imaginaba ser alcaldesa de la ciudad que no sea ésta

Voz 0313 13:35 Manuela Carmena ha sido tentada recientemente parece por alguna otra formación política que no es la que está ahora Ada Colau en algún momento ha recibido algún tipo de oferta parecida pues no la verdad

Voz 0008 13:44 no no no recibido ofertas extrañas

Voz 1 13:48 es extraño

Voz 6 13:49 Ammán antes comentado lo de pasar al otro lado no a la Genaralitat y tal yo yo digo algo mucho más ambicioso que te ofrezcan la alcaldía de París

Voz 7 14:00 disputarse a Manuel Valls tiene a Barcelona como verías corregirles doce tras disputar la Alcaldía de París como pero vamos a París París

Voz 0008 14:12 pero en realidad eh Enmanuel Baix no ha sido alcalde de París Anne Hidalgo una maravillosa alcaldesas

Voz 8 14:18 de París con quién tenemos muy buena relación él quería preguntarte por Manuel Valls quería preguntarte algo que es no

Voz 6 14:26 eso sí si te SEO te ofreció el disputar la Alcaldía de París que como ente

Voz 0008 14:30 a mí me lo plantearía un hombre pasaría por la cabeza algo tan extraño como ser alcalde o alcaldesa de una ciudad en la que no vives si no conoces pues no se me ocurriría la verdad perfecto punto de Pasok pues eso parece sirvan a nivel

Voz 0313 14:43 candidatura dijo no que

Voz 0008 14:45 acaba de confirmar porque en principio ciudadanos tenía la candidata Carina Mejías entonces por sorpresa ha salido Esteban otro nombre es bueno habrá que ver evidentemente yo respeto los procesos de cualquier partido político que tiene todo el derecho a presentará quién considere oportuno no pero yo creo que sorprende que efectivamente se ve ese vaya a buscar un candidato todo a otro país no sé si es que no tienen gente en la que confían suficientemente en las propias filas no se raro la verdad sobre todo para una figura como alcalde que hay que pisar mucha calle mucho Barry conocer

Voz 1 15:14 problemas de la gente a mí me sale ah vale

Voz 0313 15:25 bueno la última que nos queda apenas un minuto ir y hacer política Isère alcaldesa

Voz 0008 15:31 con dos niños así muy pequeñitos como se compagina hoy como se lleva se lleva como se puede pero como la inmensa mayoría de mujeres trabajadoras de este país que no llevamos como podemos

Voz 9 15:40 porque desgraciadamente desgraciadamente todavía estamos muy atrasados

Voz 0008 15:47 general como sociedad en el tema de la conciliación pero yo siempre insisto no se tiene que hacer esta pregunta sólo las mujeres hay que hacérsela a las mujeres ya los hombres porque tenemos que conciliar todos

Voz 9 15:57 todas porque todos los hombres están perdiendo algo maravilloso que es cuidarán los propios hijos y nadie tiene que renunciar

Voz 0008 16:04 entonces tenemos que luchar juntos hombres y mujeres para cambiar los malditos horarios para repartir el trabajo para que todo el mundo pueda disfrutar de sus niños y niñas y por lo tanto es un problema de mujeres y de hombres