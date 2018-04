Play Fútbol: La pizarra de Heynckes (23/04/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo bonito pisa la paz el domingo la mirlo crearía dos sin no

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este progre mamá llegan las semifinales de la Champions League que nos vuelven a deparar duelos apasionantes duelos además otra vez parejos quiso el bombo que Valle y Real Madrid los dos equipos con más historia solera también potencial económico de los que quedaban en la Champions se vieron las caras otra vez Heynckes contra el Madrid y James volviendo al Bernabéu y alguna duda importante en el equipo de Baviera entre Ribery Müller James Rodríguez Thiago Alcántara y Rober entre esos cinco cuatro van a ser titulares y uno va a ser una baja notable se va a quedar en el banquillo porque en la defensa a Javi Martínez va a ser el pivote y Lewandowski el delantero centró en nada vamos a hacer el y analizar al rival del Real Madrid del que residan reconoce que llega el Bayern dice mejor que la temporada pasada con qué tal

Voz 2 01:21 por este año estoy mejor esté en el sentido que que es un equipo que compite que compite muy bien como de todas formas Salvemos el creo que es como equipo también un equipo que compite que no para que no para muy difícil y a lo mejor más que nunca eh

Voz 0301 01:45 que este año y en la otra semifinal Liverpool Roma las dos grandes sorpresas de la competición poca gente seguramente en sus quinielas había puesto a los de Klopp Villa los de Di Francesco como candidatos claros a llegar a los cuatro últimos participantes de del torneo con todos los cracks además disponibles para los entrenadores vamos a ver a Salah a Deco termino en Golán en teoría todos los principales cracks de tanto Liverpool como Roma disponibles para el encuentro vamos a hablar de la Champions pero tenemos muchas cosas más en el programa de hoy evidentemente habrá que hacerle un hueco al golazo que marcó Coulibaly que no se ha devuelto la emoción en la serie hablaremos con Alberto López en unos minutos de ello en nuestra sección del Mundial del Centenario alumnado esta semana vamos a hablar con Luis Cristo Bao Icon Miguel Quintana de Portugal de cómo llega la Portugal de Cristiano Ronaldo al torneo de Rusia dos mil dieciocho de dos nombres propios que están peleando que tienen números para entrar en el equipo titular cómo son Bruno Fernandes y el valencianista Gonçalo Guedes vamos a ver de qué manera podrían entrar ambos en el equipo titular Icon Albert mueren de esta semana vamos a hablar de Rafa Márquez que esté fines ha jugado su último partido con el su último partido con un club en su carrera veremos si va o no al Mundial pero queríamos repasar la carrera de uno de los mejores centrales que nos ha dejado el fútbol en los últimos veinte años bueno quitó la música mención aparte para Arsene Wenger me ha parecido sinceramente algo fría la primera parte de la despedida de Arsene Wenger por parte de el MD de la gente de Larsen no con lo que ha hecho Benger por el club es verdad que el proyecto estaba caduco no de hace uno ni dos años de hace más seguramente pero también es cierto que si hay una persona que ha elevado al Arsenal como club es es sin duda Arsene Wenger más todavía que los Vieira Henri y compañía y así Le deberían recordar en el Emirates lo cierto es que insisto la despedida ayer fue un poco fría la de Play Fútbol no lo va a ser no lo va a ser en el día de hoy yo creo que es una despedida la de Benger del fútbol británico que merece ser masticado pensada y la verdad es que queríamos hacerlo de la mejor manera ahí no tenemos elementos para hacerlo todavía este lunes así que en breve describe diremos en Play Fútbol a Arsène Wenger una leyendo mito del Arsenal como se merece empezamos el programa lo hacemos evidentemente con esta musiquita enseguida

Voz 3 04:33 no

Voz 0301 04:43 dicho ahora sí lo dicho tenemos que empezar con la Champions el martes y miércoles se van a jugar los partidos de ida como hemos dicho entre Bayern y Real Madrid el miércoles y el ciberbullying Roma mañana martes los cuatro mejores equipos de la Champions esta temporada el que Ana librar la primera batalla en las semifinal desde la Copa de Europa que va a tener un final el veintiséis de mayo en Kiev

Voz 4 05:09 eh

Voz 0301 05:09 el Estadio Olímpico de Kiev donde se va a jugar la Liga misma final hoy vamos a analizar todo lo que se nos viene por delante esta semana con ese Liverpool Roma mañana y el Bayern Real Madrid el miércoles con Fermín Suárez y José David López que ya me escuchan hola David qué tal muy buenas

Voz 5 05:25 pues buenas bueno la verdad que es una de esas semanas

Voz 6 05:28 hombre especial

Voz 7 05:30 se antoja muy tiene encontraron un momento de la cena

Voz 8 05:32 Ana que sea de toda la temporada que tenga la misma fuerza que esta semana vamos a disfrutarlo porque va a dar

Voz 1038 05:37 es verdad que viene el Mundial y a veces

Voz 0301 05:40 desenfoque un poquito lo que está pasando en la Champions pero bueno estamos viendo una una Champions por sorteo si iba además yo creo que casi diría histórica atendiendo a lo que pueda pasar también de cara al a los últimos partidos y sobre todo a la a la final Fermín Suárez qué tal muy buenas

Voz 9 05:57 hola muy buenos chicos que tal bueno dos

Voz 0301 05:59 eliminatoria ese en principio apasionantes por también por igualadas porque va ir Real Madrid enfrentan los dos equipos con más solera más historias de los cuatro que quedan en una de las dos semifinales los dos equipos sorpresa que seguramente no estaban en las quinielas de la gente en la otra semifinal sí desde luego que

Voz 7 06:14 sensaciones que uno tiene todo el empaque de bueno de hecho es que es el enfrentamiento que más veces se ha repetido en una Champions Valle Real Madrid este enfrentamiento tiene todo el empaque toda la historia toda la tradición toda la competitividad rivalidad adicional de diferentes épocas diferentes jugadores cambia este tipo de partidos que lo han calentado habitualmente que han sido iconos de sus países que recordamos prácticamente momentos concretos ahora andaba preparando para estar en una sección y recordaba el gol de Makaay que es el más rápido electoral Champions recordaba el gol de Anelka uno de los poquísimos que marcó el hipo en Múnich y fue determinante en otra eliminatoria es decir hablamos de un partido que tiene prácticamente todo y sin embargo también está en la vertiente contraria el partido que solamente una vez brindó en aquella final de Copa de de Champions de cuatro pero que no representa a un clásico que recuperado para la causa pues parece ligeramente favorito precisamente por ese empaque que tiene esta competición Romario bueno más allá de dar la gran sorpresa eliminando Cuartero yo creo que está por encima del nivel esperado que está un escalón por encima de lo que se imaginaban a cualquiera que pudiera dar su plantilla pero que sin embargo una vez aquí el vértigo ya se conoce muy poco ya parece favorecer este tipo de partidos así que dos eliminatorias completamente diferente

Voz 0301 07:35 empezamos con analizando ese Bayern Real Madrid el partido en el Allianz e Fermín en un poquito al análisis del equipo de de Heynckes hay una gran duda en el en el once yo creo que hay diez puestos que están bastante claros va a jugar ul Rey químico Boateng Hume si Álava en defensa Javi Martínez va a ser el pivote Lewandowski va a jugar arriba y luego hay cuatro plazas para cinco futbolistas están en Robben Müller James Ribéry y Thiago Alcántara para cuatro posiciones no sé por dónde crees Fermín que va a tirar el técnico alemán

Voz 9 08:11 bueno la la labor a Heynckes determinará mucho el el partido de ida donde creo que el Bayern debería ser agresivo debería intentar dominar si tenemos en cuenta lo último precedente entre óptimos aún Bayern que realmente tuvo una gran primera mitad no lo acabó de materializar y eso le le pasó mucha factura en la segunda parte y también en el partido de vuelta entonces siquiera ese realmente agresivo Heynckes en el planteamiento intentará meter dos extremos que puedan contrarrestar las percusiones en ataque de de Marcelo y Carvajal por lo tanto se debería de cantar pues Ribéry y Rubén veríamos si Müller lo mete uno en el centro del campo con con Thiago hijo Javi Martínez y el damnificado en esta ecuación sería James que eso sí está haciendo un gran jugador que está teniendo mucho peso en el Bayern pero también vimos también como ante el el Sevilla presidió de sus de sus servicios veremos el planteamiento de Heynckes que seguro que hubiera querido meter en liza Abidal porque tiene ese componente mixto de a raíz de atrevimiento que le puede venir bien para contrarrestar un centro del campo del Madrid que se presume muy muy dominantes

Voz 10 09:14 sí yo creo que la clave para

Voz 7 09:16 la de digamos el planteamiento de del Bayern está quién acompañó a Javi Martínez y damos por hecho que va a jugar porque yo creo que la única duda es nulo Lero o Rubén

Voz 11 09:26 yo explico rápidamente eso no es que tú crees que Jable

Voz 0301 09:29 si Thiago van a jugar los dos eh yo creo que sí

Voz 7 09:31 sí porque es decir muy ley Rubén no es que vaya a jugar uno u otro es decir Muller va a jugar pero me va a jugar o más adelantado como extremo derecho aunque luego no llegue a ocupar esa posición pero sí parta de ella o puede jugar por detrás acompañando a Javi Martínez junto con Thiago este pecas yo creo que hay ciertas pistas el otro día en el partido juega Robben titular pero no jugadas Ribéry Gemma por debería está en mejor forma o por lo menos en partido Champions sido intocable sí que viene jugando fue Rubén quien se quedó fuera ante el Sevilla por ejemplo creo que James ese día se queda era porque estaba tirado al no estar Vidal seguramente no hay un jugador con ese con esa garra con esa energía como bien decía al Fermín que pueden ofrecer Vidal y por tanto lo que creo que no quiere bajo ningún concepto perderse Heynckes es que te imponga la pareja al Kroos Modric con mucha claridad en esa medular respecto a a Thiago Javi Martínez y James por tanto yo creo que jugara con James tengo Martínez Thiago y Javi Martínez mejor dicho ese tridente ese trivote por decirlo alguna manera por arriba evidentemente la alternativa de lo que dice de jugar con extremos para mí sería la primera opción y conociendo el Bayern en casa yo apostaría por esa opción pero como estábamos hablando de Heynckes sabiendo que tiene la baja de Vidal yo creo que va a aportar por meterán vale más adelantado oí viajaba con Tiago

Voz 0301 10:57 por hacer un resumen David a ver si te entendió viene tú crees que juega Javi Martínez James y Thiago en el centro del campo el que Müller jugará o bien por Robben o bien por Ribéry pero tú has hecho que me va a jugar o no

Voz 7 11:09 para juega por la derecha es lo ven quién se cae Ribéry cualquier

Voz 0301 11:13 veremos qué pasa en el Madrid Fermín pero me parece especialmente interesante en lo táctico este Bayern es un equipo que prácticamente juegue quien juegue de extremo OO En robé no Müller Izquierda Rivero dio o Müller el meterá a James Tiago en esa posición de falso extremo es un equipo que es por las bandas es peligrosísimo que no para de percutir que tiene dos laterales que se convierten en extremos constantemente como Kimi y alaba creo sinceramente que si el Real Madrid repite ese cuatro tres uno dos que hemos venido viendo últimamente con Isco en la media punta pero sin bandas claras en en el ataque que creo que ahí la batalla la primera batalla táctica la puede tener ganada el Bayern que no quiere decir que que me parezca favorito el el Bayern a pesar de eso eh pero insisto creo que sería jugar con ese cuatro tres uno dos darle cierta ventaja a al Bayern de inicio Fermín no sé cómo lo ves

Voz 12 12:08 es que estoy de acuerdo en el sentido de que de que el ayer donde

Voz 9 12:11 tiene grandes antes grandes posibilidades entrando por los costados porque ahí con buenos laterales con buenos extremos aunque también este Müller partiendo desde la desde la derecha el Bayern puede volcar el juego y ahí el Madrid puede sufrir si circulan bien si forman dos pueblos contra uno que las transiciones son son buenas la réplica es que el Madrid también puede generar mucho problema porque a que este descuelgue los laterales Cisco empieza a caer por esas zonas en esos intervalos en esos espacios no ocupados ahí en el Madrid también tiene tiene muchas posibilidades yo creo que al final bañarlo lo mejor que puede tener para para defender el el caudal del Madrid atacar atacar haciéndolo bien por los costados intentando desde ordenar porque después el Madrid cuando tiene el balón y empiezan a aglutinar muchos jugadores por dentro más Cristiano y ahí sí que éste se antoja muy complicado contrarrestarlas

Voz 0301 12:58 el Madrid es un pedazo de equipo de es una plantilla muy dominante pero yo insisto yo veo es primero ese primer problema táctico que señalaba y luego David por señalar de otro la la transición defensiva de Madrid contra la Juventus fue bastante lamentable ni en ese problema de que juega con un cuatro tres uno dos y siempre en las bandas les quedan futbolistas para para marcar en este caso fue la banda derecha de de la Juventus en la que creó más peligro con las subidas sobre todo de Douglas Costa al que acompañaba muy bien los laterales el interior Khedira en este caso que se metiera por por esa zona y siempre tenían superioridad contra contra Marcelo eh yo insisto en lo táctico veo que el Bayern puede tener algunas ventajas en cambio si miramos a la plantilla Si miramos a la grandeza de este equipo es que claro está mirando estadísticas David Cristiano Ronaldo lleva quince goles en Champions que es un gol cada sesenta minutos de lo el resto de jugadores que hay en Champions el que más el acerca es Salah que marca uno cada noventa y dos ni siquiera uno cada cada partido que es que en una burrada la Champions que que está haciendo Cristiano David

Voz 7 14:06 sí para mí la clave fundamental cuando teniendo en cuenta que su partido que va a ser de detalles claramente porque para mí estamos ante las dos mejores plantillas la todos que mejor rendimiento demuestran en

Voz 10 14:18 ten como estén es decir no necesitan estar en un buenismo

Voz 7 14:20 para ganarte eliminatoria algo que no sucede con otras grandes plantillas que quiera ahora las últimas rondas estatus podrían estar pero Bayern y Madrid aunque no estén bien han ganado eliminatoria siendo muy sus rivales no digo ahora pero históricamente tienen algo adicional que no tienen los demás y al final para mí va por detalles dicho todo esto me parece que la pegada a la contundencia en las dos áreas es algo que los dos equipos tienen pero que ahora mismo el Madrid en ese en esa vertiente por los extremos sí que tiene una merma respecto al Bayern evidente Hinault porque no sean de calidad escarba Javi Martel los sino porque sus espaldas evidentemente es una golosina para los extremos tan rápido si tan experimentados que tiene el Bayern por ahí claramente lo veo Perón pegada arriba tiene uno a Lewandowski el otro Cristiano que como dice los resultados son brutales al las estadísticas están ahí además en este tipo de partidos pues claramente al final marca diferencia me parece que en la plantilla ya del Madrid tiene algo más de fondo de fondo en cuanto a que han demostrado ya en estas lides que son capaces de dar Obama es decir unidades al banquillo en Madrid y claramente formato que estamos haciendo de tratamiento de partido quizá por lo que decías Bruno nos olvidamos o los que nos olvidemos y no estamos con que a lo mejor no juega Luca Asensio y demás son dos jugadores que precisamente el año pasado en este mismo contexto en este mismo lugar en Munich fueron jugadores fundamentales un partidazo allí ya final fue fundamental para eliminatoria es decir me parece que de fundar Madrid tiene algo más que de inicio tiene dos caras más claras para mostrar el Real Madrid lo cual le da una alternativa extra adicional qué puede fundamental en este tipo de partidos y que desde luego yo insisto en que me parece que que son los dos equipos que cualquiera de los dos merecería por lo que han demostrado y por la capacidad que tienen verdaderamente sets campeones de esta competición hizo muchas rotaciones

Voz 0301 16:10 el Bayern de Munich en el partido ante el Hannover ni siquiera jugó el Real Madrid así que va a llegar descansado el equipo de de Zidane al partido del miércoles el martes a las nueve menos cuarto con retransmisiones en especial de Play Fútbol como hacemos siempre que hay partidos de Champions Hinault juegan equipos españoles el Liverpool Roma Fermín una eliminatoria a priori abierta la gente sí coincide prácticamente en señalar al Liverpool e como como favorito es verdad que la Roma llega sin nada que perder y en un punto de de la temporada en el que tienen una especial confianza vienen de ganar cero tres al al ex hizo rotaciones di Francesco en en ese partido hay un punto en la eliminatoria que me da la sensación de que puede favorecer bastante a la Roma y es el juego directo hacia hacia checo ahí se mostró muy superior el bosnio ante la pareja Umtiti Piqué es verdad que no era ni mucho menos el mejor momento de de Umtiti y que Piqué no tuvo su mejor partido vamos a decirlo así de del dos mil dieciocho pero he dicho lo cual Deco está dulce y la defensa del Liverpool por más que haya mejorado con la llegada de Van Dyke tampoco es la panacea de la seguridad esto

Voz 9 17:18 de acuerdo pero el factor Anfil ya de entrada me parece que decanta ligeramente la la balanza que el partido de ida ya les sigue en abril donde fueron capaces de de pasar por encima de del City pone esa superioridad yo creo que eso ya será un primer no cauto a una Roma que evidentemente está en semis con todo el mérito

Voz 14 17:37 cimiento hizo una gran Ávila toda contra el Barça no

Voz 9 17:39 mereció perder BNS cuatro uno en el en el Camp Nou volverá seguramente a ese estilo más convencional de de De4 porque no tiene sentido que que este arriesga jugar con tres teniendo en cuenta los tres delanteros el Liverpool hemos de recordar que el Liverpool es el equipo más goleador de todas la de toda la competición de toda la Champions a meditó treinta y tres goles veintitrés son de su tridente que están auténticamente de deduce también la rueda de parece un equipo ligeramente vulnerable sobre todo en transmisiones un equipo que que no es especialista defensivo que no se destaca por un gran repliegue lo que demostró en el Olímpico ante el Barça fue una exhibición de energía de fuerza al absolutamente todo bien un partido de diez el que planteo di Francesco y les salió tal y como había diseñado pero es un equipo que no podemos obviar que le cuesta replegar que dejan espacio sí que eso para el Liverpool es es letal yo veo al Liverpool claramente favorito y con esa vitola de de de jugadores con como Salah o Mané que llegan en un estado de forma increíble

Voz 7 18:34 sí yo veo la eliminatoria con con la sensación de que los dos se han exprimido al máximo porque tenían en la anterior ronda rival que les estimulaba muchísimo es decir el Liverpool nocilla de qué manera podía hacerle daño al machetes Tzipi sabedor que era inferior en las apuestas y en la manera de entender el fútbol también incluso estadísticas evidentemente y eso se repetía algo parecido también que la Roma rival pues practicamente de los que nunca piensas que vas a poder superar ido dos el como Roma tuvieron que a que digamos apostar por una ideología muy clara de juego que era energía máximas garra presión en campo rival acierto concreto en momentos determinados que le permitieran que iba a vivir es cierto que la Roma lo tuvo que remontar el Liverpool sin embargo por el golpe más que dio como local primero pues lo llegó a una mejor manera de de gestionarlo en el segundo partido pero desde luego creo que los dos dieron una idea muy clara de cómo tenían que jugar ante ese tipo de rivales ahora no es así ahora la Roma sabe que tiene al Liverpool con una única idea que para mí es lo descifrar interior que le hace ser un poco tiene una merma en este sentido el que un equipo muy destacable porque ahora mismo pues es es una búsqueda rápida de robar y salir en repliegue con dos o tres jugadores que están en un estado de forma tremendo y que además tienen unos automatismos que ahora mismo seguramente son de lo mejor Europa como son sala hay firmó dicho esto creo que la Roma sabedor de cómo va a jugar ya el Liverpool tiene hay algo ganado y además quién más daño le puede hacer está Lake ya sabemos de dónde viene precisamente de la Roma decirle conocen bastante bien en ese sentido creo que di Francesco igual que lo hizo muy bien ante una tácticamente les puede pedir algo adicional hay encontrar alguna solución para hacer daño hay evidentemente tú en las dos plantillas y te das cuenta que el momento que atraviesa Liverpool parece que le da un porcentaje G mayor de de acierto para poder pasar la eliminatoria pero una vez que ha llegado aquí la Roma tampoco tiene que no hay nada mejor para este tipo de equipos que están dando el salto pues no tener absolutamente nada

Voz 0301 20:35 ya sé que Alison no estuvo bien precisamente en el partido del Camp Nou pero si miramos a las porterías Fermín yo por igualar un poquito las cosas tan bien veo eliminatoria es decir si mide esa cualquiera de los dos porteros del Liverpool que ojo dominio le tocara ese día el alemán ya Allison aislaban Taha la tienen los romanistas es cierto este

Voz 9 20:55 esto es mucho mejor portero que que cargos pero también en la ida de el partido contra contra el Barça vimos un Allison bastante frágil a la hora de colocar el Liverpool es un equipo que avasallen a disparos lejanos entonces lo prueban tanto con Milner como Blade como con Henderson más los tres de arriba este disparos del ático que tienen lejano el el Liverpool y ponen a prueba son que no se demostró demasiado fiable en en los locales este que es un portero muy sobrio muy seguro va bien por arriba apenas comete errores pero Levy esa esa faceta que le he visto puntualmente a lo largo de la de la acería y me parece que que también se tendrá que que tener en cuenta eso sí la pareja de centrales del arroba para nada me parece inferior a la del a la del Liverpool porque Fazio manolas me parece una pedazo de pareja de central increíble ya por último apuntar también de la Roma que me gustaría ver a Ana

Voz 7 21:47 volar como como volvía del Olimpo

Voz 9 21:49 pico cercano a seco con Shaikh en detrimento de dos extremos más convencionales porque creo que la Roma cara muchísimo con ese con ese dibujo de meter mediapuntas en vez de extremos

Voz 0301 21:59 cuanto más cerca estén Nine Golán de poder presionar al mediocentro del equipo rival el primer pase del conjunto rival y más cerca este de segundas jugadas en la frontal de de Hadid has de Deco de en definitiva poder disparar desde media distancia mejor Nine Golán veremos Fermín de despida porque David Checa da para contarnos una cosa nada y mañana nos escuchamos con una pedazo de semifinal de Champions como la que enfrenta al Liverpool Roma un abrazo no tenemos manera seguimos contigo David porque es tu viste durante el fin de semana comentando ese partido ha habido semifinales de la FA Cup ya sabemos la final el diecinueve de mayo se van a medir el Manchester United y el Chelsea de de dónde va tener de morbo especial porque se vuelven a ver las caras Mourinho hoy y Antonio Conte estuviste comentando ese partido entre el Chelsea son tanto en Vitoria por dos goles a cero del equipo de Conthe con goles de los dos delanteros un golazo primero de Giroud y otro de Morata que necesita reivindicarse y que prácticamente no el primer balón que tocó David de acabó marcando eh

Voz 7 23:01 si la a ver el partido fue evidentemente porque está muy deprimido porque está a punto com Hampton pero que salía con un sistema bastante atrevido con dos delanteros que luego no fue tan así porque la pelota totalmente dominada por el Chelsea primero por el físico de cante que estuvo presente después por Fábregas que evidentemente se hizo de capitán general de esa zona y en transición practicamente el movía al equipo Si a todo esto le sumas quejas ahora estaba súper hiperactivo muy acertado con ganas de de de ser líder del equipo y apareciendo por cualquier zona pues evidentemente rápidamente empezaron a llegar

Voz 14 23:34 ocasiones en la primera mitad no llegó es el premio golpes

Voz 7 23:37 más empezar la segunda parte se encontró You con con

Voz 10 23:39 un gol un poco le costó mucho que hacía regañar

Voz 7 23:42 oyentes pero cierto que mostró cierta habilidad para poder rematar pese a todos los condicionantes negativos que pedían esa jugada eso sí van cayendo uno a uno todos los defensores de Suharto demostrándolo a la fragilidad y la falta de contundencia que tiene el equipo del sur de Inglaterra en esta temporada una vez que Marco Giroud Chelsea lo que hizo fue meterse muy atrás contemplando el mensaje típico que esta temporada se está criticando tanto que es quitar a uno de los de arriba para meter va cayó con nada menos que ese fue enfadadísimo de hecho al final del partido después ha dicho a la prensa que no entiende lo que ocurre que lo respeta pero que que bueno pues que está bastante cabreado bueno lo que ocurre en torno a ese tipo de sustituciones contó evidentemente ese mensaje pues no gusta a la gente pero lo supo gestionar bien la diferencia hasta el tramo final tuvo tres o cuatro por qué pudo meter más no sólo la la que metió prácticamente en el primer contacto con con la pelota pero les sirve para reivindicarse incluso pidió perdón en la celebración porque el jueves anterior tres días antes se la Premier había dio muy cabreado dando golpes al vestuario y mostrando una actitud pues que nunca ven a órbita Morata Pepe demuestra que que está en un momento debate sabiendo que se duda de si va en el próximo Mundial lo Noise lo está jugando

Voz 0301 24:48 pedazo de final la que tenemos por delante con ese Manchester United Chelsea eh por cierto David que te había felicitado o de manera personal y también por redes sociales pero no lo habíamos comentado en el programa en Play Fútbol tu podcast el enganche arroba el enganche podía seguir en Twitter cada episodio fue premiado premiado que que os dieron David si no

Voz 7 25:09 te agradezco hace un mes más o menos en Viena y premió a Mejor Pop Cap de fútbol en la verdad que sobre todo por los valores sociales y culturales que damos en torno a la pelota ya sabes que contamos historias de fútbol un poco en la línea sello que que sí yo llevo yo digamos a nivel individual a todo lo que hago pero demostrado reflejado en esa época que son el enganche en este media cada cada semana por tanto teniendo en cuenta lo cómo está el periodismo Bruno muy bien que se valore se premie ese tipo de hacer periodismo que es muy especial que es muy diferente y que requiere de tanta labor pues un poco más profunda pues es un poco para los románticos de esa aplaudimos que que se premie ese tipo de cosas agradezco la mención y amigos como tú hay que tener más

Voz 0301 25:48 a arroba el enganche de entrada podéis escuchar cada capítulo de los que hace David con con la gente de desenganche de Spain Media Radio gracias David Nos escuchamos hasta la semana que viene pero no no mañana a estas sí que mañana no escuchamos un abrazo

Voz 0078 26:05 en la actualidad muy buena semana champiñón a todos los españoles abrazo

Voz 0301 26:08 dejamos ya la Champions y abrimos nuestra sección del Mundial del Centenario aluciné

Voz 15 26:20 eh

Voz 16 26:29 sí

Voz 11 26:33 sí sí

Voz 17 26:35 Prodi dos

Voz 1 26:41 crecer hizo frenar

Voz 0301 26:45 Encabo nuestra sección del Mundial del centenario al un dique esta semana dedicado a la selección de Portugal es rival de España en la fase de grupos de este próximo Mundial y además es el campeón de Europa y además ese el equipo de Cristiano por si fueran pocos alicientes para hablar de la selección lusa que encara con ilusión con muchos alicientes este próximo Mundial de Rusia dos mil dieciocho no nos escucha ya a nuestro hombre en Portugal por excelencia de Play Fútbol que no otro que el analista Luis Cristóbal que le puede seguir ya lo sabéis euros por Portugal y demás lugares en Twitter es casi obligatorio seguirle también hola Luis qué tal muy buenas

Voz 18 27:23 hola qué tal un placer como siempre que estés con

Voz 0301 27:25 en Play Fútbol

Voz 18 27:28 lo mismo pero a mí tenemos hablando

Voz 14 27:30 después claro de de vuestra selección

Voz 0301 27:32 José Luis que no sé cómo encara después de un campeonato de Europa en el que se proclamó campeón fuera de pronóstico por sorpresa yo creo para la mayoría de gente incluso para vosotros los portugueses Luis cómo encara el el Mundial la selección de Fernando Santos

Voz 14 27:48 creo que hay que en Eurocopa era el único que que acreditaba que podría ser campeón y desde hace muy temprano porque él habló de que sí que salir de Francia sólo es el ya después de la final y así y así fue con el con el título ya ahora Fernando centros daba lo mismo así que su intención es de leída a Justicia para ser campeón mundial la verdad es que para nosotros todos esos parece un poquito al imaginar que es Portugal podría estar en esa lucha de campeón pero al mismo tiempo al día de hoy creo que Portugal tiene más opciones más jugadores más confianza también después de ser canción de europeo podría pensar que por tu padre es un equipo más fuerte ahora lo que a las dos años saldrás

Voz 0301 28:43 la verdad es que ha introducido Fernando Santos ya desde la Eurocopa un cuatro cuatro dos prácticamente no sale de ahí a no ser que tenga que remontar un partido lo que prioriza el seleccionador portugués es un equipo insisto eh equilibrado que con un objetivo muy claro que es el que no suele descontrole demasiado el el partido y a partir de ahí seguro gente con los jugadores de calidad que tiene más Cristiano Ronaldo sea con centros al área sea con jugadas combinadas alguna ocasión habrá ocasión más Cristiano es igual a a gol Luis

Voz 14 29:16 sí la verdad es que el equipo se construir mucho al rededor de de Cristiano Cristiano e juega en una posición de delantero pero tiene mucha libertad para caminar por el el campo oí buscar oportunidades donde el vea que las puede conseguir el equipo tiene después en el medio campo en una situación de tener siempre las ansias de de tener ventaja numérica sobre su su adversario William Carvalho una piensan muy importante en el equipo pues va Moutinho de Mónaco otro jugador que Ferrer dos centros tiene mucha confianza ir y puede que sea que esta esta mundial este Mundial serán los centros pueda buscar otras dos opciones en la Eurocopa tenía muchas veces a André Gomes como como titular porque André Gomes puede puede dar dos Hot al equipo da el las secretas defensiva pero también puede jugar podrá pues la izquierda y por ahí no jugador que también participa en el momento sin chivo

Voz 19 30:30 oye que que

Voz 14 30:32 que se impone en el medio campo es fundamental

Voz 8 30:35 los padres equipo puesto que decir que

Voz 14 30:38 la idea te estarás Dos Santos es pensar que tiene a Cristiano para describir los los partidos tiene que mantener la ventaja numérica en el medio campo el escrito efectivamente hay dos jugadores que son también muy importantes Pepe que es el líder de desde la defensa

Voz 0301 30:59 sí sí

Voz 14 31:01 Patricio G Patricio que portero que estuvo fantástico en la Eurocopa creo que continúa siendo candidato dieron hacía ser muy importante para los procesos de Portugal

Voz 0301 31:13 es muy interesante porque es lo que decía Luis Fernando Santos utilizó un cuatro cuatro dos con volantes Juanjo no es que los jugadores que juegan por fuera por las bandas en el centro del campo por decirlo así son jugadores normalmente los que salen de inicio más de control pero ya lo vimos por ejemplo en los últimos amistosos también en la fase de clasificación sin necesita remontar los partidos Fernando Santos tiene a gente como son Martins como Cuaresma incluso en muchos partidos como el de Suiza que tendría que ganar desde el inicio puso a a Bernardo Silva en la derecha para mí fue el jugador de aquel partido Bernardo sirve el del Manchester City jugó un auténtico partidazo en ese encuentro cabe contra la selección de Suiza en la fase de clasificación así que tiene materia para cambiar los partidos para presentar partidos muy diferentes incluso para cambiar los durante el transcurso que que es lo más importante Luis ahí un factor también e importante vamos a hablar de dos jugadores que este año la han roto que jugado realmente muy bien pero que ahora mismo parece que no están todavía para ser titulares lo que no van a ser titulares en este próximo Mundial enseguida llamaremos a Miguel Quintana ya hablaremos con el de Gonçalo Guedes de su temporada aunque está firmando en el Valencia contigo quiero hablar de Bruno Fernandes que me consta que son por qué no sólo a mi mí te gusta mucho también el centrocampista del Sporting de Portugal que ha jugado un un gran año y que no sé cómo lo ves tú pero yo creo que según como vayan las cosas podría llegar a hacerse con un hueco en la titularidad aunque evidentemente es difícil

Voz 14 32:41 sí sí por la derecha tenemos que será el titular en el equipo portugués Quaresma como opción para más en los partidos para para intentar solventar algunos problemas en el marcador con la izquierda creo dudas porque la cocción que hable de André Gomes también como Mario quién no está haciendo una temporada muy fuerte que en en el lugar está así que hay ahí una buena posibilidad de encontrar un nueve pues un nuevo jugador para para el once portugués y creo que el Fernández puede ser el jugador que tiene es que esas características para completar el once de una manera más demás cálida con más talento con con malas condiciones técnicas que es como como André Gomes Bruno desde un jugador que de su generación de Suu formación el otro jugador que los jugadores de ataque ofensivo en medio ofensivo un tumor es podría ser el mes pasado Sporting este año ha jugado muchas desde es como ese día es pero también muchas veces como uno ocho así que como media un poco más eh defensivo con con los que responsabilidades defensivas creo que esa es una característica que agradar a mucho a hacerlas Dos Santos tener a este jugador que podría cuatro cuatro dos Quino que tienen necesita detener un jugador de falsedad por la izquierda porque habrá o entramado o sea lo dijeron como laterales que así que la prosa va por Axel y y para que el flanco Se va a ser por el lateral del jurado de Gaudí por la izquierda va a buscar muchas veces eh todas las centrales en el campo es decir que yo creo creo yo puedo decir que es el mejor jugador de del Sporting no ha demostrado desde el primer partido de pretemporada el Juzgado dos no tres partidos se percibió de inmediato que el equipo de de de Sporting este año sería Bruno Fernandes más diez Si las comprobando lo está comprobando totalmente creo que ha ganado el Estatuto vigente para estar en los veintitrés y qué puede cierren los juega de algún jugador que va a tener una oportunidad de de jugar como titular le embroque por ejemplo se es fue dentro de los límites para la Eurocopa no era titular hasta los cuartos de final Bruno Fernandes puede hacer ética ni un importante en el equipo ligadas durante la competición su plaza como titular

Voz 0301 35:55 veremos si al final es titular o no gracias Luis un abrazo la verdad sobre todo y la otra figura que queríamos a analizar si puede o no entrar en el once de Fernando Santos es la de Gonçalo Guedes como les llama Pedro morada nuestro narrador de el Valencia en la SER Aladino el de la lámpara mágica que temporada en está jugando con el Valencia vamos a charlar del con un enamorado del juego también de Guedes como es Miguel Quintana hola Miguel qué tal muy buenas

Voz 0078 36:23 muy buenas y con ganas de alarde como decías amoratado Agadir

Voz 0301 36:26 es uno de los jugadores de la temporada sin duda sí es verdad Miguel que por analizar un poquito lo que ha sido la temporada de de Gonçalo Guedes igual no podemos partir en dos hoy incluso te diría en tres antes de la de la lesiones un tiro es una un poquito complicada la de Gonçalo Guedes Le Lopera ni incluso y Le cuesta volver a coger el tono físico que que en el juego de Guedes no sé si estás de acuerdo pero me parece importante y ahora parece que ya volvemos a haber igual sin la suerte el acierto de cara a gol de del primer momento de la temporada pero aún Gonçalo Guedes que se parece al de al de octubre y noviembre eh

Voz 0078 37:02 totalmente totalmente de hecho se parece al ese periodo donde el Valencia eh opositar va a ser el el rival del Barcelona que yo creo que es el que más cerca ha estado aunque sea durante los primeros meses de de hacer daño al equipo de Ernesto Valverde y si estoy totalmente de acuerdo que el físico aquí juega un punto diferencial porque debes es un futbolista con muchísimo talento con mucha calidad creatividad para hacer daño con un gran disparo pero quizás todos los realiza a partir de ese ese cambio de ritmo constante que tiene que en cuanto coge el balón de iniciar rápido pero es que tiene dos marchas más la meterle a la jugada es siempre las mete siempre conduce muy bien al contragolpe y claro un jugador así que digamos que más que Libia no es pesado cuando cuando para les suele costar eh llegar en forma Porma llegar en en plenitud pero pero es un futbolista que en cuanto está bien marca diferencias de forma muy simple muy sencilla le pide muy poco al equipo además es que claro encaja de maravilla con lo que ha diseñado Marcelino García Toral e incluso con lo que es el técnico asturiano eh durante toda su carrera

Voz 0301 38:06 veníamos hablando con Luis Cristóbal o que sino hay un cambio de última hora Miguel sí que parece que está muy claro lo que va a ser en concepto Portugal en el Mundial es decir un equipo con básicamente con cuatro cuadros en el que los centrocampistas son más de de posesión de control e hiló Cristia ganó arriba con con André que la mente es un futbolista que ha demostrado que más allá de su rendimiento encaja bien con con Cristiano con esta Portugal con este concepto de de equipo yo no veo fácil que Gonçalo Guedes entre como titular que se haga indiscutible lo sí que le veo con un rol que puede ser muy importante para dinamizar partidos en los que las cosas no le están yendo bien a Portugal eso por un por una parte también incluso para acabar de matar partidos en los que Portugal ya tenga una cierta ventaja en el marcador o les sirva incluso un empate

Voz 0078 38:58 claro porque es que es lo que has dicho Bruno en el momento en el que Andrés Silva se convierte poniéndole comillas As en el Benzema de Cristiano Ronaldo en Portugal en un jugador que le complementa muy bien además a nivel goleador también en la fase clasificación ha sumado que el quedan diez once doce goles a unas cifras muy interesantes para para completar el jugador del del Real Madrid sólo queda la posición de las bandas y la posición de las bandas Fernando Santos la ha solido utilizar siempre de la misma manera con con centrocampistas con centrocampistas hasta el punto de que si recordamos en la Eurocopa que que gana Portugal e juega mucho hay André Gomes juega hay mucho a Renato Sánchez cuando entre ya sea como titular ya sea desde el banquillo juega mucho Joao Mário como ha estado también en esta fase de clasificación pese a que su temporada su carrera más bien parece un poquito estancada parece que no progresa como se esperaba después de que el buen rendimiento en en Portugal sub-veintiuno entonces claro en la figura del extremo ha quedado muy reducida Ricardo Quaresma no es Eurocopa tuvo un rol bastante particular que son Martín que supo dictar que también puede tener ese rol de revulsivo que comentas para que ves es un jugador que que parte desde el número doce trece catorce de lo que es la plantea Portugal

Voz 0301 40:13 sí que eso que Xavi

Voz 0078 40:15 cómo es Fernando Santos que es un entrenador que que suele basar en el orden en un orden intenso además replegado bastante las líneas regalando bastantes metros poder tener hay a Gonçalo Guedes partiendo desde la izquierda eh me parece me parece que es un arma letal porque al contragolpe es que lo hemos visto también en un cuatro cuatro dos como has el balance de Marcelino es coger el balón en su propio campo ya a partir de ahí activas activar secuencia Xàtiva jugadas de activar jugadas teniendo a Cristiano Ronaldo en el área

Voz 12 40:45 me parece que que tiene una traducción

Voz 0078 40:47 bastante sencilla yo a Portugal la he visto muchas veces lejos del gol lejos de conectar con Cristiano Ronaldo cuando no ha contado con un extremo así así que si lo hiciera en banda izquierda pues a lo mejor no tendría ese recorrido esa solidez ese cuatro cuatro dos donde no hay entona digamos papillas donde todo jugadora que es su función donde puede proteger a Eliseu ha jugado contra dependiendo quién será el lateral izquierdo

Voz 0301 41:13 sí pero claro la manta también se queda

Voz 0078 41:15 poco corta en ese sentido no sé si todo le va a salir a pedir de boca como les salió en la Eurocopa dos mil doce normalmente para ganar un Mundial para ganar una competición así se necesita que todo a favor pero aparte de tener un plan bastante más amplio de de lo que parece que pidiera a Portugal

Voz 14 41:32 pues ya para hacer interesante lo que sí

Voz 0301 41:34 cuentas de meter a Gonçalo Guedes en en la banda Izquierda eh creo que ahí es importante también comentarlo en los últimos partidos de de Portugal he visto Cristiano seguramente a sabiendas de que no tiene por detrás todo lo que le ofrecen los Isco Modric Kroos Lucas bajo desde incluso y compañía en el Real Madrid eso en Portugal no tiene yo lo he visto un poquito obsesionado con bajar a recibir incluso en algunos momentos le iba bien al al equipo para para descansaban los centrocampistas y demás pero en en en otros perdían la presencia que está siendo brutal de las últimas dos temporadas cristiano de dentro de del área Easyjet esa Gonçalo Guedes en la izquierda seguramente la propia presencia del futbolista del Valencia ahí ya te va a llevar llevará a Cristiano a a confiar un poco más el estar confiante y permanecer en el área o cerca de las zonas donde él es ahora mismo el nuevo Cristiano más peligroso

Voz 0078 42:26 claro es que quienes absorbe mucho en el momento en el que está en en en en un equipo y se convierte en protagonistas de la mayoría de sus ataques yo con Cristiano Ronaldo no padece ningún problema porque eh Cristian es verdad que tiene que estar en el momento el remate en el punto de penalti tiene que llegar más bien para ser más precisos al punto de penalti

Voz 7 42:47 pero durante la jugada para para

Voz 0078 42:49 crear espacios para ser vista como siempre ha sido que ayude a dirigir los ataques tanto del con el movimiento como con con la pelota

Voz 7 42:57 necesita oscilar lo que pasa es que expira

Voz 0078 42:59 acuerdo contigo Bruno que una cosa son pilar sobre el balón sobre el ataque otra cosa bajar tanto a recibir caer tanto a la banda izquierda

Voz 0301 43:07 la verdad que estaba Ronaldo ha perdido

Voz 0078 43:10 es cura ha perdido potencia perdió capacidad intimidación fuera del área y creo que su radio de acción ha

Voz 7 43:16 delimitado bastante eso con Andrés Silva

Voz 0078 43:18 que compensó aparcando esta que puede realizar movimiento muy largos tanto a las bandas como en ruptura Icon eh converso marítimo también pero me refería a que con Gonçalo Guedes esto podría quedar mejor visto para sentencia con pelota porque al final las sensaciones que Portugal puede tener el balón pero que puede tener el balón también de forma muy inocente muy inocua no no tiene forma de cambiarle el ritmo a las jugadas no tiene forma de hacer daño no tiene forma de desbordar ya no está ni siquiera se Rafael Guerreiro que la Eurocopa dos mil E dos eh dos mil dieciséis perdón hizo tantísimo daño desde el lateral izquierdo en es de van a faltar recursos para desequilibrar Easy todo sesenta en Cristiano Ronaldo insisto plan el campo corto si está Gonçalo Guedes las opciones se multiplican

Voz 0301 44:03 bueno pues es la visión de Miguel Quintana de las posibilidades que tiene Fernando Santos a la hora de colocará Gonçalo Guedes en el equipo de de Portugal una selección que rival de España que es la actual campeona de Europa y que queríamos analizar lo hemos hecho con Luis Cristóbal con Miguel King Dana en nuestra sección del Mundial en nuestro del centenario a a luz Niki de esta semana Miguel gustazo como te digo siempre que éste es en hay fútbol y un abrazo grande hasta la próxima hasta la próxima bueno tenido la suerte de jugar

Voz 0316 44:34 con con Rafa Márquez una de las mejores parejas que he encontrado con la calidad que tiene puede jugar y aportar mucho a los equipos donde esté con su experiencia hay una muy buena persona grandísimo jugador hay un buen amigo Eli Gerard Piqué son con los que más mejor más y mejor me entendió

Voz 20 44:55 es un fenómeno una tranquilidad unas cálidas los fuera normal he tenido este placer de jugar con él

Voz 0301 45:07 son Puyol y Ronaldinho hablando de Rafa Márquez que este fin de semana ha jugado su último partido en México su último partido de de clubes al menos parece que está algo en duda su presencia o no en el Mundial pero en mi opinión al menos Se retira un pedazo de futbolista queremos acercarnos a la figura de Rafa Márquez con Albert Morán que ya lo sabéis es responsable de la web eu M D punto es ir escribía hace un unos años para que no te olviden un artículo que la son poquito la figura de Rafa más de lo que fue sobre todo en el Barça pero queremos hablar de Márquez en global sobre todo en el Barça que evidentemente fue la más lustrosa para el mexicano hola Albert qué tal muy buenas que Ta1 encantado aunque bienvenido como siempre

Voz 1038 45:53 ya ya lo sabes para hablar de esta semana de

Voz 0301 45:56 Rafa Márquez que jugó su último partido de de club

Voz 1038 45:59 es

Voz 0301 46:00 si un central te pregunto tu opinión pero luego iremos a cosas más concretas pero de opinión del Rafa Márquez central Rafa Márquez futbolista porque también ha jugado como mediocentro en en muchas ocasiones bueno a mí uno de los centrales de los últimos quince veinte años que que más me ha gustado no sé si comparte la opinión

Voz 12 46:18 la verdad es que sí Si Bustos uno de mis centrales favoritos porque es que además representa pues ese centrado eh con salida de balón con esa jerarquía para iniciar el juego que es una virtud que hoy en día así que es muy común en los centrales y que prácticamente es una exigencia de cualquier jugador que quiera jugar en la élite ahí pero que en otra época no fue tan así irán más casos puntuales excepcionales por lo tanto con un enorme valor

Voz 0301 46:45 los futbolistas con esa capacidad para iniciaron

Voz 12 46:47 juego con limpieza y Rafa Márquez ahí seguramente es de los exponentes de las últimas décadas más claro

Voz 0301 46:53 era un central que como explica has muy bien en el en el artículo no tenía una velocidad explosiva importante no era un futbolista súper reactivo pero la gente mucha mucha gente le puede recordar seguramente Albert porque tenía esa salida de el balón tanto en largo como en corto porque mucha gente destaca el corto bueno el envío en largo y en diagonal era estupendo era de de los más impresionantes que que había en en toda Europa pero también un central muy expeditivo lo explicas perfectamente en el artículo se lo recomiendo a la a la gente que normalmente hacía una prima era entrada de de las de marcar territorio de de los centenares de toda la vida vaya

Voz 12 47:34 eso sí que es una particularidad de central antiguo porque tiene

Voz 13 47:38 hemos esa

Voz 12 47:39 esa tendencia no que es un futbolista un central un defensa es ex técnico es limpio con con tendencia al juego ofensivo

Voz 10 47:48 el rápidamente intuimos que también será