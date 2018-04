Ada Colau: "No se me ocurriría ser alcaldesa de una ciudad que no conozco"

Voz 1 00:00 hacer amigos a la política de la trae al fresco que miedo

Voz 6 00:55 todo por la radio Toni Martínez Luis Piedrahita Especialistas secundarios El Mundo Today

Voz 0465 01:09 bueno aquí que quién empieza hoy Piedrahita piensas todo porque tienes prisa

Voz 1353 01:14 yo me tengo que ir volando de aquí es mi primer Sant Jordi lo estoy flipando amigo

Voz 0465 01:32 ah

Voz 1353 01:33 todos de acuerdo dicho eso Carlas

Voz 0465 01:36 arrancado y cada dos palabras que dije un tiro

Voz 1353 01:39 intentando ligar tres son mentira esto es pero por ejemplo que si cómo te llamas Carles Francino no yo digo eso para constantemente dice Carles Francino como la estrella de la radio no como el actor bueno procedemos entonces venga vamos ya hoy más que nunca Carlas y amigos presentes las palabras son las protagonistas así que vamos a proferir algunos significados huérfanos de significantes situaciones que todos hemos vivido pero que no encontramos la palabra que les de nombre empezamos con algo que solo de pensarlo a mi semana corrupta el espíritu is enmudece en los ojos es que no me gusta a mí lo odio cuando las inmobiliarias describen los pisos omitiendo información sobre el dato más importante los vecinos ni una palabra oye que yo pero yo me gustaría algo en plan Se ven de piso exterior muy luminoso setenta metros cuadrados Icon vecina que cocina coliflor en la escalera a ese dato es necesario o vecinos con hábitos sexuales ruidosos que lo digan o con loca de los gatos en el piso de arriba que si son datos es facilita porque tienen almohadillas en los pies pero en Australia te toca una vecina de arriba con cuarenta canguros paga caro en época de celo dormirse hace cuesta arriba es complicado y lo curioso es que tanto la loca de los canguros como ese vecino que recuerde coliflor estupefactos relegadas en su propia angustia con basura y roedores muertos a eso escalera ese ese vecino cree que no son ellos el raros son los otros Iñaki vecinos que fuman en el ascensor y luego dicen que no son ellos vecinos que se van de vacaciones dejan el despertador puesto que esos eso debería estar yo creo que sí le dicen que no son ellos vecinos que no bajen la basura que la lanzan por la ventana cuando pasa el camión dicen que no son ellos seamos sinceros hay vecinos encantadores y hay vecinos torticero Inma Landas pero no hay una palabra que de nombre bonito al vecino que parece encantador pero en realidad es un majadero al vecino que dice A pero en realidad hace ve cómo podemos llamar a ese vecino que se vende como adalid de la convivencia pero en realidad es un perfecto majadero

Voz 0465 04:18 hubieras yo propongo b5

Voz 0509 04:20 a b5

Voz 7 04:23 la definición y la definición quedaría tal que así

Voz 9 04:34 a veces liso

Voz 7 04:39 prensa de la comunidad de la propia conducta a sabiendas de que es vituperada conducta consistente en llevar a cabo acciones que incomodan a todo el vecindario que argumentar en las reuniones que uno

Voz 1353 04:56 es eso es Leaks

Voz 0684 05:03 gente partidaria del humor cavernícola si la gente gente de broca de broma grueso de broma

Voz 1353 05:11 áspera e toscos tozudos sin vuelo gente que se sube a un puente de la autopista I cuando pasan descapotable tira un avispero dentro a la risa Kissinger la capota un toro para la risa pero que a veces son más sutiles y cuando estás durmiendo a tan suavemente las sábanas del somier con la azada sencilla que es más silenciosa nuevo sin que te despierten te cosen las el pijama al las sábanas fíjate qué sutileza Rocío Anguita colchón de gasolina y luego con una ballesta te disparan al cráneo una hecha encendida Ahmadi palas risa qué majos

Voz 7 05:48 el el humor es el humor el humor

Voz 1353 05:51 porque las bromas son como las lágrimas por muchas que gaste es nunca se acaba hay bromistas que no miden no hay una palabra que dé nombre al bromista de sensibilidad esparto urge una palabra que dé nombre al humor de las cavernas cómo podemos llamar a los bromistas rupestres a los cavernícolas del humor a los neandertales del chiste él yo propongo Bron

Voz 0465 06:20 Añón es verdad Mañanes

Voz 7 06:26 y la definición quedaría tal que así

Voz 9 06:36 pero yo antes

Voz 7 06:39 partidario por troglodita sujeto al que a pesar de tener pulgares oponían les las bromas se le van de las manos eso son programan

Voz 0684 06:54 venga va cada una más un alguna sólo cuatro

Voz 1353 06:57 vamos allá con mira vamos allá con la palabra de nuestro oyente la palabra de la gente de hoy que lo tengo aquí apuntado él nos la envía arroba X Piris XXI es un nombre de androide pero es el suyo XP veintiuno Glee es necesaria para la vida porque el viento es impertinente eso lo sabemos todos el viento siempre esos vientos indiscretos que me dan la vuelta al paraguas de levantan la falda las chicas le vuelan el peluquero Donald Trump esos vientos fuertes gente eh que era el gente como si se hubieran hecho un lifting como Asón Prada con las cejas Arribas acapara una una expresión de asombro el vientos fastidioso yo no sé si yo no sé si a las chicas os pasa pero nosotros cuando llevamos los labios pintados con dos y hay viento se te pega todo el pelo en la cara a vosotras os pasa yo hago una cosa que me voy comiendo así el Gloria y luego cuando llegó ya en su sitio me vuelvo a pintar al salir una vuelvo a comer luego hago cacas pequeñas y muy brillantes de color como en Manent solo bueno el viento es molesto yo dicho yo conocía a un señor que tenía un agujero del cráneo por cosas suyas de las agujeros eh cráneo

Voz 7 08:09 cuando abría la boca le silbaba las corrientes la el viento incómodo malditos FEFN tiros ciertos y locos no hay una palabra que dé nombre a las

Voz 1353 08:22 bestias acarreado por ráfagas soplos inventar

Voz 0008 08:25 erróneas en los días más revueltos

Voz 1353 08:27 con qué palabra podríamos resumir toda esa ristra de incomodidades que el viento ocasiona

Voz 7 08:36 X Viri veintiuno anos proponen sufrimiento el sufrimiento y la definición quedaría tal que así

Voz 9 08:48 a esa inglés English eh

Voz 7 08:55 sufre padecimientos ocasionados por las corrientes de aire de la atmósfera sin sabores de la brisa desazón es de la tempestad tormentos de la tormenta Angus alimentada por energía eólica eso es free bien

Voz 10 09:41 un López

Voz 1610 09:43 tienen las twiterías Diriri repasó Diario Twitter sabes que los políticos deben aceptar que José Twitter está para cachondeo verse ellos por ejemplo nos lo da un ejemplo con este tuit

Voz 0465 09:57 no te deseo ningún mal pero ojalá Rajoy te susurra al oído Massachusetts

Voz 1610 10:04 en pleno debate como estamos sobre la libertad de expresión España Anacleto concepto tuitear mucho que parece ser

Voz 0509 10:10 cuidadito con lo que decís que estamos muy locos Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1610 10:16 voy gente que el hecho ganarse la vida pero es que ni así oye el Twitter desde muy empanada sentarse

Voz 0509 10:21 la cama hay pensar hoy voy a conseguir todo lo que me proponga mientras te asoma un huevo por los calzoncillos

Voz 1610 10:29 y la verdad es que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta que nos que hace ni que desamor

Voz 0465 10:34 a Twitter les falta el botón de ea ea ea ya pasó ya pasó

Voz 0509 10:39 ya estoy teorías con Twitter

Voz 1610 10:41 madres e hijos a cargo de Johnny pero Viri hoy

Voz 0509 10:44 mi hijo pequeño me dijo papá si queremos la paz por qué no destruimos todas las armas del mundo

Voz 11 10:49 veintitrés años tiene gilipollas y después de las twiterías

Voz 0465 11:02 noticias del Mundo Today que también firma libros esta tarde sí señor a las siete y media en la llama en la llaman la llama

Voz 1981 11:09 viendo de Barcelona la mejor tendremos que hablar un día del libro en La Ventana no digo yo

Voz 0465 11:13 la llama pues bueno yo la llamaba venga va

Voz 1981 11:16 miles de autores analfabetos celebran hoy el Día del Libro firmando rosas dos de cada tres españoles prefieren pincharse hasta sangrar que tener que leer una novela director suicida le pide a Pérez Reverte que les firme su última novela foto copiada el autor Le ha afirmado en el corazón con una espada toledana el autor de Fariña está firmando fardos de cocaína porque libros no tiene varios editores sorprendidos por la Guardia Civil han tenido que arrojar toneladas de libros de Fariña en Manzanares Cristina Cifuentes lleva todo el día firmando actas falsas en la caseta cuarenta y cinco de la Rey Juan Carlos esta tarde M Rajoy estampará su firma en la edición de bolsillo de los papeles de Bárcenas publican un libro con hojas de dos capas para leer en el baño un lector con diarrea ya ha agotado la primera edición acolchado el Ulises de Joyce el libro de reclamaciones de Ryanair ya es el más leído del año el director de la compañía estará firmando ejemplares por cincuenta euros en el aeropuerto de El Prat contrata a un negro para que lea los libros encima el negro ha tenido que hacer cola para que les firme el libro el autor para el que lo escribió el presidente de pantera estará firmando botes de champú en la para farmacia de El Corte Inglés el de este año es un champú muy emotivo para cabellos sensibles cientos de libros se ponen a dieta para poder salir en edición de bolsillo El libro gordo de Petete ya ha adelgazado veinte páginas y tendrá que cambiarse el nombre astrólogos preguntan para cuando un día del libra también piden puntos de mano para no perder el hilo cuando lean manos muy largas

Voz 9 13:08 tres Sánchez no que soy

Voz 12 13:39 hoy tenemos hoy estamos haciendo aquí un programa especial sólo en los vamos a fijar un objetivo es un objetivo importante un objetivo claro es una misión es un objetivo que no es fácil es un objetivo ambicioso este objetivo es conseguir aquí y ahora una manifestación en favor del Gobierno de Mariano Rajoy esto no es él no es fácil por muchas razones no es fácil pero es necesario hace un mes a explicar porqué éste cesaría hace un mes hubo manifestaciones en toda España de pensionistas pedían un aumento de la tensión por encima del IPC es posible que alguno de ustedes estuviera en alguna de esas manifestaciones sino la recordarán perdieron un aumento por encima del IPC y coreaban rimas como más pensiones menos ladrones no son pensionistas poetas no las manifestaciones son muy de rima consonantes también hay manifestación de rimas sonante

Voz 0465 14:50 cada pedalada

Voz 12 14:53 estas cosas se gritaban hace solo a raíz de estas movilizaciones y después de decir que era imposible subir las pensiones el Gobierno Miró entre los cojines del sofá aquí

Voz 1353 15:07 ya

Voz 13 15:08 encontró dinero para subir

Voz 14 15:10 expresión son pequeñas alegrías que a veces te das mirando entre los cojines de sofás al Gobierno

Voz 12 15:22 anunció el aumento de las pensiones este fin de semana ayer domingo concretamente el portavoz parlamentario del Partido Popular Rafael Hernando ha hecho una petición a los que se manifestaban cuando

Voz 15 15:36 decían que sólo la subíamos el cero veinticinco y que querían que las hubiéramos el uno que ahora echar gana a manifestarse pero a darle las gracias al Gobierno porque la vamos a subir el tres por ciento tres veces más de lo que ellos querían que salgan por favor a darles las gracias al Gobierno

Voz 12 15:50 esto no es muy habitual que un gobierno exija

Voz 0008 15:52 no

Voz 12 15:53 a los pensionistas una manifestación de agradecimiento y que a la vez sea una disculpa Marimar es habitual los pensionistas tienen que pedir perdón al Gobierno por haber reclamado un aumento porque ahora lo han conseguido y no dan las gracias tenemos un un país tenemos España un país de pensionistas maleducados sal subido la pensión y no da las gracias al gobierno esto tenemos a corregir y nosotros

Voz 0008 16:21 a ver

Voz 12 16:23 ustedes ustedes sobre todo en nombre de todos los pensionistas de España vamos a hacer aquí esta manifestación de agradecimiento yo la verdad es que esta frase de Rafa Hernando la escuchado esta mañana en Hoy por hoy con Toni Garrido me ha pasado lo que seguro le está pasando a mucha gente ahora seguro que es eso lo que ha dicho Rafa Hernando no es un malentendido es así pide a los pensionistas que se manifiesten que salgan a la calle a dar las gracias al Gobierno que ahora ocho gana

Voz 15 16:52 se pero a darle las gracias al Gobierno porque lo vamos a subir el tres por ciento tres veces más de lo que ellos querían que salgan por favor a darle las gracias al Gobierno

Voz 12 17:00 bueno otra posibilidad sería que hubiera una manifestación del Gobierno contra los pensionistas a que crearan pensionista maman ya tienes tu hijo había pensión esto sería una posibilidad también estamos a un paso de que salga Mariano Rajoy con un megáfono grita

Voz 0684 17:17 ahora bien M

Voz 12 17:21 para evitar estas tensión estas vamos a corearon nosotros vamos a agradecer nosotros al Gobierno sólo vamos a evitarlo una vez una vez buenas pero tampoco hay que pasarse una vez pero hay que hacerlo bien hay que gritar lo con corazón con ganas a todo pulmón Él podemos corear muchas cosas gracias Gobierno no sacas del infierno

Voz 0465 17:47 el Gobierno no sacas El infierno

Voz 12 17:51 como las subidas el tres por ciento podríamos corear gracias Gobierno por el tres por ciento que es de rimas sonante y además serviría para varios Gobiernos de sangre en solo otro lema interesante otro lema chulo aplaudido sol tres policías

Voz 0684 18:10 otro de más chulo sería Gobierno solado Siempre a tu lado

Voz 0465 18:16 además tú creativo no soy muy partidario hay otra posibilidad torear bien fuerte tiene mal tiene mal mala rima Maduro lo abarca todo si al final es mejor una selección sencilla sobria

Voz 12 18:34 gracias Gobierno por la pensión gracias Gobierno por la tensión pero vamos a hacerlo bien pensar que su momento único no será fácil que el Gobierno de Mariano Rajoy vuelva a tener una manifestación de agradecimiento no ya en Barcelona en Cataluña ningún lado ahora no está bien el Gobierno no está bien eh es igual vamos a vivir un momento único el lema es gracias Gobierno

Voz 0684 18:59 la pensión gracias Gobierno por la pensión una vez solo

Voz 0465 19:06 una vez solo bueno a pleno va de tres gracias Gobierno por la pensión una dos tres claro por bien ya está manifestó ha habido objetores de conciencia no olviden a gente que no olviden nos vienen a partir de hoy

Voz 12 19:30 antes de dormir siempre agradecer al Gobierno quince quizá no lo habían oído nunca un Gobierno que exige manifestación de gratitud claramente tenemos gobierno falto de cariño esto no es bueno o bien podemos concluir que a veces la política española parece dominada por el siguiente lema yo no me la pela

Voz 16 19:56 la demanda

Voz 3 19:57 Ana desde Barcelona Sant Jordi dos mil dieciocho va

Voz 0465 20:15 veinticuatro minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio a punto de recibir a nuestra invitada en las entrevistas de los lunes hecho está llegando ya ha llegado ya es alcalde

Voz 14 20:27 Sara Colau Ana buenas tardes bona tarda Calleja

Voz 0465 20:31 buenas tardes segundito que tenemos aquí un protocolo que antes de las entrevistas Especialistas secundarios siempre se quiere lucir si coger el momento que Peraita de la radio que estamos en San Jordi pues algo que relacionado con algo o no quiere o venga va galega

Voz 1610 20:49 bueno es broma aquí en directo con nuestra gente Barcelona porque queremos hablar de uno de los elementos indelebles de esta jornada de Sant Jordi que es la propia leyenda de Sant Jordi ya sabéis no mágicamente resumiendo en el el caballero que matón dragón por x motivos es que tuviera bueno pues resulta que esta leyenda a pesar de llamarse leyenda podría no ser verdad de hecho hay gente que sostiene que es una mentira con China gente como Tadeo meñique que es el autor de Sant Jordi mentira con China

Voz 0509 21:20 todo ello Melli que buenas tardes abaratar Alameda era un día tan tan bonito no así el Barcelona que decir adiós a mí me encanta Barcelona mucho y te digo una cosa yo si fuera Hitler te juro que sería lo primero que hubiera invadido comparado con Polonia más que odiosas sí sí sí sí

Voz 1610 21:38 no no Polonia macho que bueno Jordi vamos a libro Jordi mentira compitiera China acusando ahí desde el título no

Voz 0509 21:45 bueno es que esa historia tiene más agujeros que la defensa el Sevilla no

Voz 1610 21:49 eh

Voz 0509 21:49 de ahí se de entrada San Jordi no era un santo es lo primero no santo no no tenía el título decía que sí sí hubo escandalazo pero nunca supo explicar que congregación lo canonizó no fue a los exámenes de santo no demostró ningún milagro confirma no presentó el trabaje final de santidad se PSM si es que ni siquiera les siquiera la caballero con jueves tampoco Caballero

Voz 1610 22:14 no pero no tenía unos documentos un carné que acredita como caballero no

Voz 0509 22:17 presentó un certificado de caballero pero la firma en forma de X el documento eran falsificadas total x falsa dimitió jamás y eso no se lleva aquí en esta tierra no

Voz 1610 22:28 no no no es bueno Sant Jordi no era salto ni era Caballero para esto lo tenemos quemas

Voz 0509 22:33 el dragón Dragon el tema de mala digamos que era el tema Dragón se exageró un poquito el rival de Jordi a ahora Jordi del Norte Nueva York yo era un drago una digamos que era la especie de grupo tras control nos enseñó en la línea HM señor un aldeano sucio un pendenciero Mullan orador del aguardiente bueno como Jordi que también le daba bastante a las Fish pero también

Voz 1610 22:55 venga pues el combate épico de la leyenda pero claro

Voz 0509 22:58 eh fue una pelea de taberna ambos andaban en disputa por los amores de una princesa hecho Comella porque le decían Princesa de cachondeo

Voz 1610 23:06 de la princesa natal precisaron la campesina

Voz 0509 23:09 sesenta entre año que le daba duro al aguardiente tenía la fuerza de tres hombre y mataba avaló cerdo de un cuenta

Voz 1610 23:16 por supuestos de hecho que ya hemos brotó una rosa en el lugar de la pelea patatas patatas son ha muerto pero no

Voz 0509 23:22 Puerto de hecho ni siquiera fue una pelea pelea se empujaron al salir de la taberna acabaron los dos revocar un patatal fue todo triste fue muy comentado sórdido

Voz 1610 23:30 esta sería la verdadera historia de de Sant Jordi vi cómo es posible que haya quedado esta otra versión épico romántica que conocemos

Voz 0509 23:37 bueno ya te digo una cosa si tiene que elegir en la vida en general entre leyenda romanticismo o realidad con que te queda es como cuando de Basquet que te dices lo hago porque quiero en mi voluntad o hago porque no tengo a nadie estoy solo pensar que porque quiero porque quiero sí pero pero bueno

Voz 1610 23:52 este descubrimiento que has hecho es fruto de muchísimos años de investigación bibliográfica e incluso arqueológica

Voz 0509 23:57 sí también también intuición intuición domingo una combinación investigación una institución

Voz 1610 24:02 qué tanto por ciento podríamos poner a cada uno de intuición y de investigación

Voz 0509 24:05 si me pregunta sobre rudo noventa a diez a favor de la intuición casi te diría cien por cien a favor de la intuición es casi cien por cien y tú confías muchísimo en tu dieciséis ha escrito un libro entero con esta mierda tu dirás y desde luego bueno un libro por cierto que hoy iba a firmar

Voz 1610 24:19 después de Piedrahita por algunas de las centenares de casetas rellenas de escritores

Voz 0509 24:23 el Barcelona lo pilota claro no está claro está claro a mí me gustaría firmar mi libro con sangre porque mi forma de ser es así ya sí pero no ni lo liberarlo y a público hasta muy a favor y a ver qué ocurre no pasáis un puñal afirmo el supuesto grado de buscamos el pozo hurón vuestra sangre no de

Voz 0465 24:44 a la verdad muy bien periodismo y en el día de Sant Jordi como todas las semanas como cada lunes presentamos a nuestro invitado invitada en este caso a través de la banda sonora de su vida

Voz 0313 24:53 por una parte

Voz 1636 24:55 nuestra invitada ha tenido que cantar muchas veces pero que muchas veces eso de aquel importa es una canción de libertad nos confiesa que le canta a bailar la lo hacía en su adolescencia y también lo hace ahora con amigos incluso solo la FIA decidió hacer un Erasmus como tantos jóvenes ella eligió Italia y allí vivió intensamente tanto que hace poco confesó caddie su Sutton un intenso Moure con una donna que como decía Alaska esta canción también nos lleva a un punto de su vida actual por su cargo viajó a Roma para defender el barco de Open

Voz 3 26:08 sigue jugando contra escondido tras las cañas duerme bien borrador por donde quieras qué mérito

Voz 18 26:21 tiene mucho más

Voz 1636 26:23 mucho que ver con nuestra invitada es una de las canciones más bonitas de la historia de la humanidad le recuerda a su infancia y también le lleva al aquí y a la hora sobretodo por la crisis de los refugiados desde luego es una canción barcelonesa y al igual que su autor a quien quiere y admira por todo el arte que nos ha regalado con su trayectoria

Voz 19 26:47 que no mezclen anclado a mí me opongo quién Rights todo Dean tres

Voz 20 26:56 creo que en Fort que Buffon Alves por nuestra invitada en catalán a que este canso enfado Cavaco que les escoltó que el escolta centenar señora alcaldesa gracias por todos incluso por el plus

Voz 5 27:16 a dos pero

Voz 12 27:20 tú

Voz 14 27:21 no esta tarde en La Ventana

Voz 0465 27:24 dando por la radio la alcaldesa de Barcelona Ada Colau buenas tardes

Voz 14 27:26 la tarde

Voz 0465 27:27 el alcalde le he visto llegar corriendo veníamos en coche va andando

Voz 21 27:31 pues mira mira estaban dando toda la mañana pero ahora es la reunión ayer

Voz 0465 27:37 ya hemos regalado libros ya nos han regalado libros estamos todavía en el proceso

Voz 21 27:41 bueno yo esta mañana me he levantado muy temprano Illes

Voz 0008 27:43 comprando trenes para mis niños y mi chico

Voz 22 27:46 o sea que empezado el día regalando yo tres rosas a mis chicos lo de libros de libros pues va llegando a lo largo del día la verdad que tengo suerte que llaman regalado varios ahora por la tarde también Moya

Voz 0313 27:56 voy a ir a buscar Barcelona sigue siendo aquella ciudad con el potencial que describió Eduardo Mendoza en la de los prodigios en la ciudad de los prodigios perdido algo de ser alcaldesa

Voz 0008 28:05 al contrario no esta sigue siendo la ciudad de los prodigios irse multiplica en sus prodigios yo creo que que precisamente este año hemos tenido hemos tenido una demostración de eso cuando no ha pasado una de las cosas más tristes y terribles de que te puede pasar que es el atentado que sufrimos aquí al lado en la Rambla porque tú lo hemos recordado precisamente la ciudad dio la mejor de las respuestas y eso sólo puede pasar en una ciudad como Barcelona orgullosa de su diversidad orgullosa de su vida muy convencida de sus valores de paz de amor de diálogo sólo una ciudad como ésta tiene esa reacción de hecho a mí me lo han dicho muchos cónsules embajadores alcaldes de otras ciudades que se quedaron muy sorprendidos con la reacción de toda la ciudad hoy de conjunto de la ciudadanía con ese grito de denotan impone yo creo que fue una de las últimas demostraciones de de como de de prodigiosas esta ciudad

Voz 0313 28:54 el próximo Sant Jordi y va a ser un Sant Jordi en su caso e con con libros con rosas y Corona

Voz 0465 28:59 España electoral ahí a la a la vuelta de las que está ahora en donde me imagino que estará no hay ninguna duda de eso no preguntarte por su parte por su

Voz 0313 29:07 te ninguna dígame de una frase un concepto un eslogan de cosas que cree que ha hecho bien por las cuales el el puede votar dentro de un año

Voz 0008 29:17 pues yo creo que hemos cumplido con nuestro programa que creo que es importante cuando presentarse a las elecciones no dijimos que íbamos a priorizar la agenda social y hoy Barcelona es la ciudad de todo el Estado que más inversión social tiene y eso no lo decimos nosotros sino sino expertos en servicios sociales además somos líderes también en transparencia quiero de otro de los grandes compromisos nuestros eh estamos por ejemplo también liderando en toda Europa la respuesta a una cuestión tan importante como la pobreza energética es decir temas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa como las necesidades básicas la lucha social pero también el tema ambiental las medidas para reducir la contaminación en todo eso creo que estamos cumpliendo nuestro programa que creo que es lo primero que espera la ciudad tenía y además de eso y a pesar de las dificultades porque también hay que reconocer que cuando nos presentamos a las elecciones Cinema imaginar no que nos iba a tocar uno de los periodos institucionales más complicados de la historia de la democracia pues a pesar de las dificultades creo que Barcelona precisamente está haciendo una gran contribución al momento difícil que se está viviendo siendo una ciudad eso ya más allá de lo que estamos haciendo nosotros que está más activa que nunca más dinámica que nunca más abierta al mundo que nunca que creo que son valores ahora mismo a reivindicar a fortalecer en años

Voz 0313 30:24 pues de llegar al cargo de llegar a la Alcaldía yo cuando escucho análisis de la gestión municipal de Barcelona la crítica que de que que que que noto como más frecuente es la crítica a una supuesta inexperiencia a que no saben a qué no han aprendido no dominan todavía el cotarro no no controlan mecanismos de gestión antes ha criticado alcaldesa de Barcelona que Oprah

Voz 0008 30:44 o que o que responde pues una crítica fundada

Voz 0313 30:47 todavía se sorprenden cosas en la gestión del día a día

Voz 0008 30:50 hombre no yo creo que esa criticas en los podía hacer justificadamente el primer año de mandato no porque efectivamente muchos de nosotros éramos nuevos eso es así entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo para aprender cómo funcionaba la maquinaria y seguramente eso hizo que en algunos temas pudiéramos ir un poco más lentos no de lo que hubiera sido deseable en el primer año se yo creo que es una primer año sí que a lo mejor hacer alguna metedura de pata en temas de comunicación o cosas así por por la inexperiencia eso es lógico muchos de nosotros entrábamos en la institución por primera vez sin embargo yo creo que sí que hemos demostrado que que cuando ha pasado ese primer año hemos tomado las riendas de de la Administración insisto creo que el nivel de cumplimiento de nuestro programa es la mejor carta de presentación que podemos tener y que luego la ciudadanía juzgue por sí misma por supuesto al vino me gustó mucho

Voz 0313 31:32 se utiliza el concepto de marca además opino que está muy manoseado e ir bastante devaluado pero Barcelona como marca hoy tiene más potencia o menos que hace tres años como marcan John lo que experimento Garate

Voz 0008 31:45 yo tengo la suerte y el privilegio de ser alcaldesa de esta ciudad en la ciudad y fuera de ella y la verdad es que es maravilloso y es un honor y un privilegio salir del país representando a la ciudad de Barcelona José el cariño que nos tienen la admiración que nos tienen no sólo por nuestro pasado por las Olimpiadas sino por el presente de esta ciudad de hecho esto a pesar de los momentos muy difíciles que hemos vivido este año pasado pues lo podemos ver también con las cifras a nivel económico a nivel de visitantes de turistas todo ha crecido a pesar de las dificultades por lo tanto creo que demuestra con lo que tu decías lo más que hablar de marca que parece que mercantilistas la verdad yo hablaría del nombre del nombre de la ciudad el nombre de la ciudad allí donde vayas te ha te reciben con los brazos abiertos cuando dices que quieres de Barcelona y más todavía se dices que representó

Voz 0313 32:30 cuáles son los tres problemas más graves que tiene ahora mismo Barcelona tres de los problemas más serios que tiene por resolver o pendientes de resolver que les gustaría poder hacer en un plumazo que se

Voz 0008 32:39 el Urgell primeros muy evidente la vivienda el acceso a la vivienda tenemos un problema que no es sólo de Barcelona porque es de todas las grandes ciudades del estado de hecho Nos estamos juntando con Madrid con Valencia con Zaragoza con con muchísimas ciudades para plantearle al Ministerio de Fomento que hay que cambiar la ley de alquileres porque ahora mismo en la subida abusiva de los precios del alquiler y el hecho de que la última reforma del Partido Popular al haya reducido los contratos a sólo tres años de ha dado una inestabilidad brutal al mercado del alquiler y así como tuvimos primero la puja y la crisis de los Desahucios asociado las hipotecas ahora no tenemos con alquiler entonces claro los ayuntamientos estamos aumentando las ayudas hombre construyendo más vivienda pública pero necesitamos que se reforme esa ley en alquiler a nivel estatal porque es la clave ahora para contener esa subida de precios abusiva que si no se contiene expulsa gente de la ciudad y eso no nos lo podemos permitir el primero el primero la segunda podíamos bien la contaminación la contaminación en las grandes áreas metropolitanas eso lo compartimos con Madrid es uno de los principales temas eso afecta directamente a la salud de la ciudadanía hay por lo tanto no nos lo podemos no podemos jugar con la salud a la gente y hay que reducir la contaminación por eso hay que invertir en transporte público en Cercanías aumentar las alternativas estamos aumentando los carriles bici e los los casos para las las calles para para los peatones porque efectivamente necesitamos una ciudad que sea visible y que sea que sea saludable pero yo creo que los dos temas ahora mismo más más claves son son esos no si pudiera volver atrás en estos

Voz 0313 34:04 dos años que corrige Siria cuál es el error del que es consciente

Voz 1353 34:10 pues no se insisto eh yo creo que

Voz 0008 34:12 eh bueno siempre hay cosas que seguro que puedo saber hecho mejor yo creo que sobre todo en el primer año seguro que tuvimos error de comunicación seguro que que fuimos más lento en algunas cosas que tendríamos que ha ido más rápido pero insisto yo creo que finalmente por los hechos nos juzgará

Voz 0313 34:26 no se sabe usted antes hablaba de la complicación de este periodo institucional en fin que vamos a contarnos a estas alturas tiene usted datos a día de hoy de si en Catalunya donde empieza a contar la cuenta atrás del último mes de habrá nuevas elecciones o habrá formación de gobierno tiene a día de hoy algún dato que nos permita apuntar hacia un lado hacia el otro

Voz 0008 34:44 la verdad es que no tengo ninguna información que no puedan tener los demás presentes no ojalá ojalá que haya gobierno cuanto antes porque sinceramente esta situación no es buena para nadie Arana opine lo que opine cada una del tema pero no es buena para nadie y hace falta un gobierno Sanitat porque además sobre todo como ayuntamientos podemos decir que hay muchos temas que llevan demasiado tiempo esperando funcionando de mínimos temas de vivienda de promoción económica de seguridad y necesitamos que haya una llamadita tan máximo rendimiento no

Voz 0313 35:12 Ada Colau ha soñado en algún momento en en cruzar la plaza de Sant Jaume I pasar del Ayuntamiento la Generalitat pues no porque sonara la flauta o lo que fuere

Voz 0008 35:19 nunca he preguntado muchas veces y la verdad es que yo creo que es síntoma de una concepción antigua de la política que todavía arrastramos que que parece que lo del Ayuntamiento sea poco acosa yo me al contrario me parece que las ciudades ahora mismo son los actores políticos más importantes de la globalización porque vivimos en un mundo que Llanos de país los es un mundo global donde la inmensa mayoría de la población vive en las ciudades donde los principales retos globales globales se concentran en las ciudades la desigualdad la participación en la mejora democrática en la lucha contra la contaminación las migraciones realmente creo que el lugar por excelencia donde intentar mejorar nuestras democracias y nuestra convivencia es en las ciudades y por lo tanto no he pensado en ser ninguna otra cosa que no sea hacer lo mejor posible de alcaldesa de estas

Voz 0313 36:03 una última pregunta por mi parte que enseguida entramos en tiempo de rueda de prensa que con los colegas si el Barça el próximo domingo se proclama campeón de Liga que hay bastantes posibilidades el club quiere hacer la rúa por la ciudad el mismo lunes está cerrado el acuerdo para que esto sea así

Voz 0008 36:17 pues la verdad es que no me consta que esté cerrado siempre hemos tenido muy buen diálogo con con el Barça y nos hemos puesto de acuerdo en todo aseguró que haremos lo mejor tanto para la afición como para como para la ciudad porque siempre nos ponemos de acuerdo siempre son cuestiones técnicas pero todos tenemos la misma voluntad de poder celebrar un título que siempre son alegó

Voz 0313 36:33 sí muy bien tiempo de rueda de prensa aquí pregunta todo quisque Kike del Mundo Today el primero tóxicos contra no

Voz 0465 36:39 eh hacen falta cinco ahora sí yo le pediría que no asumiera miseria pero bueno a los Beatles

Voz 23 36:58 la Barrada despistado usted muy o tu y yo hemos estudiado Filosofía yo suspendió la única asignatura que suspendía ética no ha levantado cabeza desde entonces qué es asignatura suspende este tú si es que suspende alguna

Voz 0008 37:12 pues han pasado décadas desde entonces la verdad es que aquí que también es no recuerdo suspender la verdad pero tengo el yo como cuando me metí en política sabía que me iban a dar por todos lados una de las cosas que hice fue publicar mi currículum el académico entero en en la red en una web para que todo el mundo la pudiera ver que veían que efectivamente casi tengo el título pero me faltan dos asignaturas de libre elección podrán Tarek treinta créditos todas las obligatoria están hechas me faltan dos de libre elección pero me puse a trabajar y la vida es complicada y no queda sin hacer pero en todo caso todas las notas y todas las convocatorias están ahí colgadas porque sabía que eso podía ser un tema hay por lo tanto hay estadísticas sobre todo el mundo

Voz 0313 37:54 sólo compartimos alcaldesa yo tampoco pude terminar bueno pudiendo termine la carrera porque empecé a trabajar dije ya la terminan y ahí se quedó

Voz 0465 38:00 sí estoy instando no soy licenciado perdón no soy licenciado antiguo rancio y compartimos Battiato también preguntas Xavi

Voz 24 38:13 Dios no lo quiera pero si me dieran a mí la alcaldía de Barcelona e integra que libros me recomendarías para asumir esa responsabilidad Barcelona para dar a mis te de la guerra no

Voz 0008 38:23 ah no eso nunca no hombre Llingua el libro el proceso de casos un libro muy bueno sí pero a Barcelona para para poder gobernar hay que quererla verla mucho entonces todos los libros que te explique en Barcelona desde el amor por Barcelona esos son los que te ayudarían desde el que citábamos antes la ciudad de los prodigios que fueron de los primeros libros vi yo leí sobre Barcelona y que es maravilloso a uno que acabamos de volver a editar en el Ayuntamiento de Manuel Vázquez Montalbán que se llama Barcelona así en plural porque esta ciudad que es muy plural no hay una sola Barcelona hay muchas Barcelona pues esos dos serían dos libros de los niños de cuatro metros

Voz 12 38:58 a preguntas Toni hablando del complicado momento institucional al que se refería Ice cree la alcaldesa que mejoraría el clima político en Cataluña y en España en general si los responsables políticos todos dejaran de hablar de nazis franquistas y fachas

Voz 0008 39:15 pues sí claro evidentemente que en general

Voz 25 39:18 eh

Voz 0008 39:19 hay que hay que tratar al interlocutor exactamente por lo que haga hoy por lo que diga intentar evitar supongo que te refieres a eso descalifica descalificativos de trazo grueso pero también de de decir que ayudaría es judía de ir de judicializar la cuestión que no haya gente en la cárcel creo que también ayudaría mucho eh ayudaría que no se prohiban colores también eso nos ayudaría bastante a rebajar tensión y a encontrar caminos razonables de diálogo de negociación donde todo el mundo asuma que tiene que ceder un poquito en su oposición por casinos atrincherados perdemos todos no creo que eso es bueno es el mensaje principal que habría que repetir unos una y otra vez eso está claro

Voz 0313 39:54 yo digo hola

Voz 0465 39:56 de que dada la agencia tenemos hay pequeños que de que otra ciudad que bueno de que otra ciudad te gustaría ser alcaldesa no porque te guste más sino porque crees que mostraría transformarla

Voz 0008 40:16 otra cosa pues la verdad es que tampoco lo planteado porque el Barcelona ya es mucha Barcelona como para estar pensando ser alcaldesa de otras ciudades sabes que hicimos esa broma fue muy divertido el primer año de ser alcaldesas el día de los Inocentes lanzamos por redes que Manuela Carmena y nos intercambiamos durante durante un mes y se lo creyó todo el mundo así que a lo mejor lo podríamos probar porque parece que nadie se escandalizó y me pareció una buena idea eh no dicho aparte de esa broma la verdad no me he planteado ser alcaldesa de la ciudad todas las ciudades son apasionantes y maravillosas y lo mejor de las ciudades son sus gentes y por tanto no hace falta ser alcaldesa ni para ni para cuidar ni para mejorar ni para conocer una ciudad no sea que sólo con visitarlas ya ya se puede contribuir a ellas la verdad que no me imagino a la alcaldesa de la ciudad que no sea ésta

Voz 0313 40:58 Manuela Carmena ha sido tentada recientemente parece por alguna otra formación política que no es la que está ahora Ada Colau en algún momento ha recibido algún tipo de oferta parecida pues no la verdad

Voz 0008 41:08 no no no recibido ofertas extrañas extraen

Voz 1610 41:13 pero antes ha comentado lo de pasar al otro lado no a la Generalitat y tal yo yo digo algo mucho más ambicioso que te ofrezcan en la alcaldía de París

Voz 0465 41:23 disputarse Manuel Valls viene a Barcelona

Voz 1610 41:27 no como verías que Protégeles que ofrecen disputar la Alcaldía de París

Voz 0008 41:35 pero en realidad eh Enmanuel Baix no ha sido alcalde de París

Voz 0465 41:40 algo que es una maravillosa alcaldesa de París con siete

Voz 0008 41:43 hemos muy buena relación él quería preguntarte por Manuel Valls

Voz 0465 41:45 eso es algo que no

Voz 1353 41:49 les ofreció

Voz 1610 41:52 la alcaldía de París que como lo plantearía no

Voz 0008 41:54 era un hombre pasaría por la cabeza algo tan extraño como ser alcalde o alcaldesa de una ciudad en la que no viven si no conoces pues no se me ocurriría la verdad perfecto a punto de pasar pues eso parece sirvan

Voz 0465 42:06 vende candidatura es una dice que falta no

Voz 0008 42:08 a casa acaba de confirmar que en principio aquí ciudadanos tenía la candidata Carina Mejías entonces por sorpresa ha salido este otro nombre y bueno habrá que ver evidentemente yo respeto en los procesos de de cualquier partido político que tiene todo el derecho presentará quién considere oportuno no pero yo creo que sorprende que efectivamente se ve se vaya buscaron cándida todo a otro país no sé si es que no tienen gente en la que confían suficientemente en las propias filas no se raro la verdad sobre todo para una figura como alcalde que hay que pisar mucha calle mucho Barry conocer

Voz 0465 42:38 problemas de la gente a mí me sobre hombre no

Voz 0313 42:49 bueno la última que nos queda apenas un minuto y hacer política Isère alcaldesa con dos niños así pequeñitos como se

Voz 0008 42:56 a quién hoy como se eleva se lleva como se puede pero como la inmensa mayoría de mujeres trabajadoras de este país que no llevamos como podemos

Voz 26 43:04 porque desgraciadamente desgraciadamente todavía estamos muy atrasados en en

Voz 0008 43:11 general como sociedad en el tema de la conciliación pero yo siempre insisto no se tiene que hacer esta pregunta sólo las mujeres hay que hacerse a las mujeres y a los hombres porque tenemos que conciliar todos

Voz 26 43:20 todas porque todos los hombres están perdiendo algo maravilloso que es cuidar a los propios hijos y nadie tiene que renunciar

Voz 0008 43:27 entonces tenemos que luchar juntos hombres y mujeres para cambiar los malditos horarios para repartir el trabajo para que todo el mundo pueda disfrutar de sus niños y niñas y por lo tanto es un problema de mujeres y de hombres