"La ejempleridad está más viva que nunca en la sociedad"

Voz 3 00:05 es lunes son las diez y treinta minutos una hora menos en Canarias y hemos decidido

Voz 1995 00:08 hablar de buenos ejemplos

Voz 4 00:12 vamos a hacer con Javier vamos a seguir haciendo

Voz 1995 00:14 el autor de la tetralogía de la ejemplaridad mil doscientas páginas dedicadas a pensar sobre los ejemplos para bien los buenas gentes que hemos pedido Javier Álvarez como sabe nuestro compañero de túneles que se acerque porque de de todos los ejemplos que teníamos hubo un tiempo en que las instituciones de Stone representaba tenían valores pero todo eso también se quebró

Voz 5 00:37 si me pregunta por temas de facturación de contabilidad realmente no son las funciones que yo tenía en el Instituto Nóos yo tenía un cargo de presidente nunca he sido un comisionista de nada

Voz 1995 00:48 hemos visto muchas veces Javier que la excusa es el desconocimiento es decir bueno no sé si hoy dio dados a reconocer yo es que esto no sé cómo va formaba parte de de de de la de la forma de tratar de eludir su responsabilidad

Voz 0689 01:01 el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento cuántas veces no hemos oído esto no todo el mundo lo sabe y lo asume hemos pasado de tener ese ejemplo de jugador e interesante gran deportista buen marido con una suerte estupenda por haberse casado con una princesa a todo lo contrario todavía no hay sentencia pero la sociedad española ha condenado ya amoral

Voz 6 01:22 entendí casi penalmente

Voz 0689 01:25 en su fuero interno los comportamientos poco ejemplares hay muchos en el deporte no es el único caso mencionabas antes Messi no porel sino por cuál

Voz 1995 01:35 Care nombre que venga asociado con ganar una

Voz 0689 01:37 gran cantidad de dinero no pagar lo correspondiente al fisco o pagarlo haciendo trampas yendo a otros países donde son más benevolentes con eso todos esos eh Santi ejemplaridad se está viendo is está sustanciando hoy en nuestros tribunales ya sabes que además tenemos la lista vamos a repasar la lista de todo lo rápida pero vamos a mencionar también

Voz 1995 01:59 Cristiano para que nadie nos no exenta de es verdad si las instituciones aquello que en su día lo lo lo lo lo ejemplar por antonomasia que es una palabra que decir más antonomasia cuando esto se rompe dejamos de tener ciertos Luceros donde donde de encontrar reflejo

Voz 0903 02:16 por eso lo criticamos es que insisto aquí se está hablando no de conductas ejemplares Sina de conductas delictivas directamente la ejemplaridad si es algo es un plus respecto a la mera legalidad aquí se están aireando casos que es que no es que no sean ejemplares que ni siquiera son legales pero me gustaría reiterarlo una vez más si en la sociedad criticamos a la Casa Real o criticamos a los políticos es porque el ideal de la ejemplaridad está vivís Ximo en la conciencia de la ciudadanía observamos la distancia entre ese ideal Illa realidad y entonces Nos convulsionó Amos himnos escandaliza Amos la buena noticia a mi juicio es que hoy la ejemplaridad está más viva que nunca precisamente por eso nuestro nivel moral es superior y nuestra exigencia también lo es nuestra capacidad escándalo si sigue

Voz 1995 03:05 es tan tan vigente como entes o más vamos a repasar la lista porque nuestra capacidad de escándalo también debe tener límites

Voz 7 03:13 dos casos tenemos aquí estos doscientos setenta y seis folios llenos de nombres a doble espacio y pero por ser un poco breve en fin es que eh

Voz 0689 03:23 bancos a cual no mencionamos nos quedamos con el ejemplo de las tarjetas black verdad esa capacidad de gastar que estaba tolerada en un principio pero que luego se convirtió en todo un ejemplo de lo contrario los delitos de odio el mencionar en la red las le el no manifestarte o el manifestarte contra a favor de ese tipo de delitos también es un es un contra ejemplo los profesores con los niños con autismo que ejemplo de están dando esos profesores que se supone a los que confiamos una educación tan especial como como la de este tipo en niños los policías que critican a a sus dirigentes a través de las redes sociales esto que hablabais que se convierte pues eso también en una en un señalan sin identidad los ejemplos de la manada cuya sentencia está a punto de de conocerse esa violación en masa que hubo en los Sanfermines que ejemplo están dando de cómo se divierte o cómo son las fiestas para divertirse el Madrid Arena que ejemplo estamos dando del empresario que por sacar dinero es capaz de tener un overbooking bueno Bárcenas el Partido Popular

Voz 1995 04:27 sí sí lo que cuesta encontrar con algo con lo que no escandalizarse pones la radio alguien que acabe que esté escuchando este este momento seguro que a la cabeza el viene nuevos nombres a los que está contando GER vienen nuevos nombres es difícil elegir con qué escandalizarse

Voz 0903 04:43 porque el ejemplo buena no escandaliza pero lo toda la retahíla que acaba de contar Javier produce estoy seguro en los que estamos en esta mesa en los que no están oyendo repugnancia por qué nos produce repugnancia porque sentimos la decencia y la honestidad por tanto hay pautas de decencia identidad que compartimos los que estamos en esta mesa la audiencia que al sentirse defraudada esos esos sentimientos pues nos repugnan con lo cual quedémonos con lo positivo también existen pautas de decencia de coro y honestidad vigentes que aquellos que contradicen esas pautas nos producen repudio y repugnancia y no olvidemos que por tanto no nos quedemos sólo con en la corrupción del ideal sino recordemos el ideal con todo su atractivo muchas veces no regado regodea demasiado en la década en fin la corrupción Hinault en el ideal que presupone sádica en fin Felisa corrupción

Voz 1995 05:37 estoy pensando tengo claro hablamos del entorno cercano hablamos de Italia Francia Inglaterra pero en Suecia en tu país han abierto la puerta de la de los Nobel creo un escándalo con un los de una interacción ese más esa puerta abierta lo malo es que es difícil cerrarla de forma que vamos creciendo cada día más noticias con nuevos escándalos con nuevos abusos hacer eso no está abierta no es un fenómeno español obviamente es una cosa que afecta hoy en día casi todos los países esto todas culturas sobre todo el occidente quizás no

Voz 8 06:09 dónde ha quedado en la palabra

Voz 1995 06:12 verbal en lugar lo quito echa los hechos ha quedado en segundo lugar es lo que dice es el de imagen que te da quedando

Voz 0689 06:18 más importancia y así fecha mete

Voz 0903 06:21 esta esta ideal que estoy totalmente de acuerdo ejemplar de edades algo tan para una sociedad luego en ello pero con un quería añadir una cosa más lo que ha ocurrido en Suecia como lo que ha ocurrido en España propongamos ahora lo que ocurrió en Suecia hace un siglo se consideraría que era algo inherente las relaciones entre mujeres a lo mejor hoy Le llamamos violación leíamos abuso escandalizados hace un siglo ni siquiera tendría nombre ha habido un progreso moral porque ahora lo que lo que sentimos es una mayor altura moral cuando hay una mayor exigencia moral mayor es el número de atropellos de seguir él hoy no escandalizados más no porque seamos más corruptos que hace un siglo sino porque no esta exigencia moral es superior por tanto hay mayor número de hechos que nosotros consideramos atropellos a la dignidad

Voz 1995 07:06 pues nos vamos a quedar con seguida de evolución por más que Javier tiene trabajo me qué

Voz 0689 07:11 poco me quedo con la idea de esa espuma de la realidad que mostramos que están sórdida vamos a intentar agarrar esa espuma de la realidad ejemplar para enseñarla más y nos quedamos aquí con el árbitro

Voz 3 07:20 tardes ejemplares tratar de hacer algo pueda ser ejemplar para porque la ejemplares autoexigencia sobretodo mil doscientas páginas sobre la ejemplaridad de Javier Gomá filósofo autores antropología y gracias hoy por estar aquí por por tratar de buscar buenos ejemplos Javier muchísimas gracias a vosotros placer

