Play Basket: Ricky Rubio, entre los grandes (23/04/2018)

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la vigésimo novena edición de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro esta semana que iniciamos ahora puede ser decisiva para nuestros dos equipos españoles en la Euroliga lo va a ser para nuestros seis supervivientes españoles en la lucha por el anillo de la NBA iba a comentar a serlo para los equipos que disputan el cetro del baloncesto femenino daña que ya tiene final Perfumerías Avenida para Zollitsch Girona van a acabar llevándose el título a casa en las próximas semanas con la eliminatoria que empieza el próximo jueves pero la verdad es que en estos días se habla de muchas cosas se habla de cómo Luka Doncic ha hecho oficial su propósito de apuntarse al draft de la NBA era de esperar y para contarlo todo es algo que ya había hecho desde hace unas semanas pero sea filtradores va más encaminada a ser dos del draft que uno iba más encaminada a que los Phoenix Suns puedan ser su destino se habla es hoy se habla de lo bien que lo ha hecho Baskonia en la eliminatoria de Euroliga ante el Fenerbahce en los partidos que ha jugado en Turquía is sin embargo se ha venido de vacío y se habla de lo mal que lo hizo el Real Madrid en el primer partido pero como se sobrepuso en el segundo set una victoria de Atenas que pueda hacer que si el Lazio otras dos en Madrid sea equipo de la Final Four el próximo viernes a las once de la noche se habla de eso habla de la racha del Joventut de Badalona la Peña que está empezando a destrozar los pronósticos en una racha impresionante ha logrado abandonar el último puesto de la Liga ha puesto a burdos en problemas este pasado fin de semana con ocho victorias sueña con una salvación que va a pelearle principalmente al Betis que ha destituido Óscar Quintana ya palmadas este finde ya Bilbao y Zaragoza que se han ido poco a poco metiendo en problemas hasta acabar hasta el cuello de ellos por cierto enhorabuena en categorías inferiores al Coviran Granada que ha ganado la LEB Plata este finde asciende a la máxima categoría previa a la Liga Endesa ese habla de varios españoles fuera de nuestra fronteras del que más de Ricky Rubio que él hizo un triple doble a Westbrook para dejarlo compuesto y sin victoria para adelantar a los días en los playoff y hacer que el chupinazo de Oklahoma se picara Wes Brook dijera que iba a pagar esa mierda hablando de Ricky Rubio en el siguiente

Voz 0699 02:47 en Chile voy a pagar esa mierda en el próximo partido os lo garantizo muy guay muy edificante de momento Warburg Palma con los Thunder hice llevó veintiséis puntos once rebotes y diez asistencias en la mochila el punto les hizo Ricky así que entiendo el pique y entiendo que a Ricky le espera un infierno en lo que resta de serie aunque él con el triple doble estén lógicamente de lo más feliz

Voz 1813 03:07 sí es un momento fue muy bonito son los más bonitos de mi carrera vivió he tenido la piel de gallina y es bonito no comentar tanto

Voz 0699 03:17 con la afición

Voz 1813 03:18 y conseguir el triple doble está bien pero lo más importante es la victoria sabemos que que va a ser una serie larga está bien tenemos que celebrar tenemos que estar contentos del trabajo que estamos haciendo pero no sólo queremos a esto queremos pasar las series y eso pasa para ganar aquí quién casa los partidos que les quedan

Voz 0699 03:36 en Estados Unidos habla muy bien de Ricky Rubio se habla también bien de Niko Mirotic que han sido el fiel escudero de Anthony Davis con los peli Cannes Ilya endosando un rosco a los Blazers para expulsarlos de los Lakers cuatro a cero ya espera rival en la siguiente fase que ya supongo que después de esto irá visas ya en este arranque digno de Españoles por el mundo es tema de conversación también la cuarta Euroliga Alba Torrens que logró la victoria con Ekaterimburgo en la Faina al foro envenena con lo que una española y un Espanyol en el banquillo Miguel Méndez se llevan el título de campeonas continentales todo desde para ser temas a tratar en este Pray Vázquez vuestro de cada semana que quiere situarnos en dos protagonistas más uno Pau Gasol nuestra leyenda de el basket que está al borde de la eliminación con los San Antonio Spurs en una primera ronda con un rosario de malas noticias la última al fallecimiento de la esposa de su entrenador Gregg Popovich que ha sido una losa más en este arranque de playoff playoff que hay que decirlo a día de hoy lunes siguen vivos ganando un partido de momento Warriors gracias a un triple lazo decisivo de Manu Ginobili que ha hecho de la veteranía

Voz 3 04:33 en virtud mano recién caer dijo que cree que dos años más que se puso contento con tu último triple buenas tienes un amigo jugamos juntos tenemos una buena relación disfruté mucho jugar con él así que así como yo me alegro cuando nosotros estamos afuera y esos gana no le va bien creo en este caso fue algo similar lo raro es que estamos jugando en contra pero bueno es una situación un poco más relajada que para nosotros estando tres suena así que si él lo aprecio fue fue un partido muy intenso hoy y en el que jugamos dejando todo como como cuando uno no tiene más que perder pero fue fue muy lindo el equipo reaccionara de esa manera competir de esa manera es difícil a veces estoy compitiendo con jugadores son quince a veinte años más jóvenes que yo así que bueno ya no soy más rápido que casi ninguno Nos salto más que casi ninguno y no soy más fuerte que casi ninguno así que hay que reunirse Lass hay que usar un poco las mañas las la experiencia para tratar de contrarrestar esa limitación eso es a dos esas vez ventajas así que creo que que la experiencia Mehsud un poco en eso pero bueno obviamente a veces se hace cuesta arriba

Voz 0699 05:50 bueno hacer de la veteranía virtud es una virtud aún mayor Ginóbili protagonista de las últimas horas en la NBA fuera de España va a venir nuestro primer protagonista serio viene del partido de la jornada por arriba de la Liga Endesa el choque que enfrentó a Valencia y Unicaja que vencieron los de Txus Vidorreta pero al límite ya el límite del final de la presentación vamos a Valencia a ver con quién no sorprende José Manuel Alemán dale que escuchamos Rafa

Voz 5 06:12 tras a María Victoria no frío

Voz 0356 06:17 ahí Florida quinta victoria de forma consecutiva de el equipo además con ese triple de esa es la confirmación de que presente candidatura sería estar en los play off y con con este ritmo de juego no

Voz 5 06:30 bueno el equipo trabaja bien todo el año jugando primero que objetivo quedan cinco partidos tenemos que competir en cada uno de ellos porque todo el mundo se juegan algo ahora mismo y bueno a todo lo que sea ganar en casa de contra rivales directos expositivo va a González

Voz 0356 06:47 cómo se puede ser segundos todavía creéis que se puede aspirar todavía a la segunda plaza

Voz 5 06:52 sí sí sí habrá diferentes el puedes podremos optar a plazas en un partido también en casa contra Barcelona antes tiende a estudiante si vamos a Badalona pero bueno todo se decide en la final yo creo por último

Voz 0356 07:11 faltado el triple para poner el broche definitivo yo fuera sea top cinco dentro de los terroristas

Voz 5 07:17 no no me voy a retirar

Voz 0699 07:20 gracias alemán gracias Ramón Martínez del capitán de Valencia abriendo Play Basket en un partido por cierto es en el que se desplomó y dio el susto el jugador de Unicaja ayer Brooks que pasó toda la noche en el hospital en Valencia pero que afortunadamente a día de hoy ha sido dado de alta como alta parece que va a recibir Sergio Llull para estar con el Real Madrid en la Euroliga el próximo miércoles eso vienés de unificar que se espera que juegue ya algún minuto en el tercer partido de la serie de Euroliga ante Panathinaikos de así como esto no está quedando largo para la presentación avanzo que hay protagonistas de lo más curioso que van a pasar por el programa y que las tertulias de nuestra cuadro competiciones básicas van a merecer mucho la pena pero mejor dejó el factor sorpresa abierto hicieron la presentación con los titulares el resúmenes trataron dos minutos de los números de la semana del planeta baloncesto es el momento para hacer matemáticas a dúo en este programa algo que yo hubiera querido Jon el Instituto con lo mal que se me da a mí lo de la mano pero bueno hola Marta Casas muy buena muy buena vamos a empezar por los números de aquí de la Liga Endesa por el jugador más valorado de la semana UBS

Voz 1509 08:18 mal da todavía de un partido ese aplazaba entre el Real Madrid y el Baskonia el jugador más valorado de la jornada es Gary Neville del técnico Zaragoza capaz de sumar treinta y un puntos dieciséis de ellos en el segundo cuarto es decir todos los que consiguió el equipo maño en ese periodo tres rebotes y dos asistencias para terminar con treinta y dos de valoración a nivel general toco Shengelia sigue siendo el jugador más valorado de toda la Liga con diecinueve coma ocho por partido ha sido el máximo anotador también el jugador de El técnico en Zaragoza con esos treinta y un puntos que eso sí no sirvieron a su equipo para llevarse el triunfo con tres de cuatro en triples y con siete de trece en tiros de dos repasando las estadísticas de toda la Liga Silver Holandes ver que esta semana no ha jugado sigue siendo el máximo anotador de toda la ACB con veinte coma siete puntos de media por encuentro ha sido el mejor asistente dos jugadores comparten el alto B de la jornada por el momento Nicolás la provisto la y Omar Cook los dos con nueve pases a canasta en el apartado General el mejor asistente de la Liga es Thomas Heurtel con siete coma cero siete pases a canasta por parte donde

Voz 0699 09:12 entramos el máximo reboteador es Xavi Rey en el que

Voz 1509 09:15 además ha destacado bajo los tableros esta jornada con un total de catorce capturas que representan un nuevo tope personal en esta categoría superando los trece rechaces logrados en dos mil trece cifra que como decimos establece un nuevo tope en la competición mirando las estadísticas globales el mejor reboteador de la ACB es Dion Thompson del San Pablo Burgos con seis coma nueve de media

Voz 0699 09:34 ya estadísticas a nivel general el mejor recuperador de la temporada

Voz 1509 09:37 Baku Campazzo con uno coma setenta y nueve por jornada

Voz 0699 09:39 máximo y con dos coma uno por

Voz 1509 09:42 encuentro el matador de la ACB con dos con dos por partido jugador que más faltas recibe en Silver Landis Wert que recibe seis coma dos faltas por encuentro el que más cometen Gregory Vargas con tres coma siete por partido

Voz 0699 09:53 más balones pierden Gary Nebil que pierde dos coma no

Voz 1509 09:55 debe balones por partido quinteto semanal Play Basket no

Voz 0699 09:58 los jugadores destacados de la semana en la posición de base empezamos a esquiar buque del jugador del B

Voz 1509 10:03 Betis al que sus buenos números no sirvieron para sumar una nueva victoria veintiséis puntos siete rebotes cuatro asistencias para terminar con treinta de valoración nuestro Scholl

Voz 0699 10:11 Darío Bree de la por primera vez esta temporada en el que

Voz 1509 10:14 intento de Play Basket no pudo contar el Estu con grandes ver lo hizo con Venezuela veinticuatro puntos tres rebotes una asistencia para terminar con veintiséis de valoración hemos dudado si elegirá Dario Obama Thomas que en ese mismo encuentro sumó veintinueve puntos ocho asistencias y veintiséis de valoración los hemos decantado por el primero por eso de que consiguió la victoria

Voz 0699 10:30 sí porque Nos descartamos en la posición de alero por el mal

Voz 1509 10:33 ximo anotador y el jugador más valorado por el momento de la jornada Gary Neville con esos treinta y un puntos tres rebotes y dos asistencias para terminar con treinta y dos de valoración

Voz 0699 10:40 el ala pívot no han brillado mucho en los interiores esta

Voz 1509 10:43 la semana las máximas valoras valoraciones la encontramos en jugadores exteriores pero elegimos a Pierre Oriol A del Barcelona catorce puntos cuatro rebotes tres asistencias para terminar su partido com veinte de valoración y unos que va a jugar con un pivote en el equipo y nos quedamos con James Agustín del Unicaja sus números nueve puntos nueve rebotes tres asistencias y diecinueve de valoración

Voz 0699 11:03 ahora nos vamos a la NBA para conocer los números de los playoff quién manda en punto

Voz 1509 11:06 Anthony Davis con una media de treinta y tres puntos en esta primera serie de play off en rebotes sin Capella de los Rockets con trece rebotes de media por partido

Voz 0699 11:15 el mejor asistente Rayo honrando de los pelos

Voz 1509 11:17 Cannes con trece coma tres por encuentro máximo tapón amor Maker de Milwaukee con tres coma tres por partido

Voz 0699 11:23 las balones roba dos Richardson de Miami

Voz 1509 11:25 con dos coma ocho por partido los mismos que tiene John Wall de los Güiza

Voz 0699 11:28 gracias Marta cómo hemos repasado los números americanos y los españoles vamos a completar con los números europeos es semana en que la Euroliga se puede decidir y hemos decidido abrir con ello hablamos sobre todo de Baskonia y Real Madrid ya mismo

Voz 6 11:40 hola soy Sergio y derrame de baloncesto

Voz 1982 11:43 como cada lunes estoy pendiente de haber cuando sale Play Basket

Voz 8 11:51 nosotros estamos pendientes del vino pero vamos a

Voz 0699 11:53 tal muy poco ya es descubrir que están muy próximo a la reaparición Sergio Llull eh se habla de que el próximo miércoles bueno depende cuando ya está jugado pueda jugar con el Real Madrid el tercer choque ante Panathinaikos este lunes en que grabamos el Play Basket la situación de Real Madrid Baskonia en su camino a la final four de Belgrado es distinta el equipo de Pablo Laso robo una victoria en Atenas a Panathinaikos y el conjunto de Pedro Martínez que me dicen que va a comenzar a hablar en unos instantes habiendo competir a muy buen nivel en Turquía no fue capaz de ganar ninguno de los dos partidos al Fenerbahce lo que les sitúa ya ante el primer match ball para estar en la Final Four de Belgrado encima es precisamente el equipo de Pedro Martínez el que abre el fuego en la competición porque juega el martes primer partido de Fenerbahce Baskonia martes en Vitoria primer partido del Real Madrid en el with el miércoles el del Real Madrid es seguro que habrá partido viernes el de Baskonia sino gana Baskonia se acaba la serie de están los compañeros Ricardo González Faustino Sáez a punto de entrar con nosotros para analizar pero lo primero lo primero está hablando Pedro Martínez no vamos a ir a Vitoria para ir escuchando lo que está diciendo el entrenador de de Baskonia mira estable

Voz 1634 13:03 ya del segundo partido de la arbitraje en la primera parte no creo que que ellos un momento de los cual nosotros estábamos jugando muy bien y lo vivieron de situaciones de tiros libres que que no nos parecieron bien pitadas digamos

Voz 10 13:22 pero también hay que reconocer que

Voz 1634 13:25 que ellos jugaron un punto mejor que nosotros no con lo cual lo que no podemos hacer es caer en las lamentaciones no pero sí que es verdad que que era el estábamos un poquito crispados el en la media parte del partido

Voz 10 13:36 pero al final de partido e independientemente de eso

Voz 1634 13:41 la lo que yo les trasmite a los que les transmitían los jugadores

Voz 10 13:44 es que debíamos de estar

Voz 1634 13:47 centrados en las cosas que dependen de nosotros de las cosas que depende de nosotros es rebotear mejor bajar a defender a hablar en los bloqueos e pasarnos mejor el balón no y eso es lo que lo que debemos de estar centrados porque es lo que depende de nosotros pero sí que te reconozco que hubo algunas faltas en la primera parte

Voz 3 14:08 hay que buscar la victoria para salir

Voz 0699 14:10 eso es bueno estáis mentalizados

Voz 1634 14:12 es tremendamente mentalizados ya sabemos lo

Voz 11 14:15 ay ay

Voz 1634 14:18 bueno ojalá que que podamos jugar un buen partido oí el objetivo que tenemos es intentar sacarlo adelante bonos como podamos qué aspectos hay que mejora especialmente para meterle mano al Fenerbahce a lo largo de los partidos hay hay momentos de todo tipo no no son lineales no ni para nosotros ni ni para ellos no entonces eh eh pero creo que hay por momentos en los cuales jugamos bien en ataque otros momentos que estamos un poquito peor defensivamente retoma de rebote a rebote ellos son un equipo pues que que hemos de estar muy sólidos y entonces bueno voy a decir que hayamos estado mal pero sí que creo que podemos estar un poquito mejor no en en situaciones de defensa de uno contra uno también podemos está un poquito mejor repito no creo especialmente en el segundo partido que estuviéramos mal en nada como para decir hoy hay que cambiar eso pero sí que creo que bueno pues tenemos una cierta capacidad de mejora en en pequeños aspectos del juego que son muy importantes llegará Jayson Granger partido está bueno ya está en la en la parte final del proceso

Voz 0699 15:23 va muy bien quiero decir que

Voz 1634 15:25 eh que yo creo que que estará estará eh para hacer la rueda ahí estará a disposición otra cosa es que el pues ahora mismo lleva tiempo fuera necesita recuperar un poquito

Voz 0699 15:34 la verdad es que en directo de Pedro Martín en la sala de prensa antes de jugar ese partido ante el Fenerbahce que ya sí que es décimo tuvo para el equipo vitoriano Ricardo González compañero del diario han muy buenas tardes hola que hay muy

Voz 12 15:47 buenas tardes me temo por el principio cómo ves tú

Voz 0699 15:49 este tercer partido de la serie entre Baskonia Fenerbahce con lo bien que ha jugado Baskonia sobre todo en el segundo lo que ha competido in haberse traído el dos cero en contra ya desde Turquía

Voz 12 15:59 hombre yo creo que el Fenerbahce ha sido superior en los dos partidos pero muy ligeramente superior entiendo perfectamente el sentimiento de de Pedro Martínez de César que que bueno que ese dos cero no es del todo justo que que tienen la opción de poder forzar el cuarto incluso un quinto oí lo que él decía antes que mejoran en en los pequeños detalles ese rebote que ha dominado el Fenerbahce los dos partidos si Isabel toda la línea de tres muy muy importante porque el bache es un equipo que hace muchísimo daño en el segundo partido estuvo mejor el el Baskonia yo estuvieron un pelín más cerca y luego pues bueno la recuperación de greña también es fundamental porque parece que Huertas cómo está

Voz 13 16:39 eh al nivel que a lo mejor

Voz 12 16:41 qué pensaba al principio temporada que podría aportar al al Baskonia dice que la vida está muy solo en esa cuestión de bases

Voz 0699 16:46 de crees tú te crees tú que depende de que Baskonia pueda alargar la serie sabiendo ya que si pierde uno se quedase en alzó

Voz 12 16:54 hombre yo creo que que que en su campo van a dar un pasito al frente y sobre todo lo que decía Pedro Martínez del del rigor arbitral en no se puede decir que el Call Fenerbahce le beneficiarán claramente los árbitros pero sí es verdad que si lo comparas con la otra serio por ejemplo con la de él el Madrid pues se criterio arbitral no era el mismo mientras que en uno permitían casi cualquier tipo de contactos pues en en al Fenerbahce Le pitaban faltas que eran bueno pues me sutiles y que bueno que podrían ser falta pero con un criterio arbitral diferente yo creo que un poco por ahí se queja Pedro Martínez supongo que en el Buesa Arena pues el arbitraje no no seguirá la misma la misma tónica Hay iniciará quizá un poquito más al al Baskonia a su manera de jugar

Voz 0699 17:36 estamos ante un match ball para Baskonia no así ya los partidos del Real Madrid que el Madrid sí que Ricardo ha sido capaz de robar un partido en la serie en Atenas

Voz 14 17:46 sí igualar la serie imponer

Voz 0699 17:48 la con el factor cancha a su favor

Voz 12 17:50 sí igual hay y de qué manera no porque después de perder

Voz 15 17:53 sí sí por veintiocho puntos pues la verdad es que

Voz 12 17:56 hace no muchos compraban boletos del Madrid para para pasar a la final pero la verdad es que el Madrid segundo partido impresionante por no sólo no fue un gran partido de baloncesto pero sí que tuvo una actuación y con ese ambiente con ese rival con ese nivel de dureza dio completamente

Voz 1576 18:14 de la talla

Voz 12 18:15 yo respondió cuando cuanto más encontrar lo tenía todo impartida en que en que practicamente el Madrid jugó sin base porque muchas veces en la primera parte Rande entró por don sigue tenía problemas de faltas Ruby la ayudó a subir el balón y en y en y en la segunda parte don chiste sea con muchas veces de de ese de ese control de las situaciones de ataque y así ejercieron incluso Felipe Reyes y Gustavo Ayón de de bases en en el poste alto

Voz 0699 18:43 me han nombrado a Felipe Reyes bueno poco se puede añadir ya de Felipe Reyes que no se haya dicho en su carrera pero es que ese marco una pasta de partido en el segundo en el momento más importante de la temporada para el Madrid

Voz 12 18:55 pues sí el otro día lo lo miraba mi compañera

Voz 16 18:58 que con esa edad

Voz 12 19:01 números y una actuación así sólo ha afirmado Sabonis

Voz 15 19:04 pero si con eso está todo dicho

Voz 0699 19:05 no no ya para quemas cómo ves la serie del Madrid vez que vuelve a Atenas au sacaba esta semana

Voz 12 19:12 hombre yo creo que el Madrid todo lo humanamente posible para afirmar el el el tres uno pero a todas las posibilidades están abiertas vamos a ver si si finalmente vuelve Juve en si va a jugar sino lo que puede ayudar vamos a ver cómo está Don Chico talantes y vamos a ver también qué actuación tiene Mike James que se jugador del Panathinaikos que parece que cuando todo lo intentas controló él es el único que puede hacer que que que los planes salten por los aires con su calidad individual entonces bueno vamos a ver todos esos factores como empuja la la grada del Palacio también que que qué sucede

Voz 0430 19:48 yo le digo una cosa yo él va a estar entre los doce que ese

Voz 0699 19:51 es tan difícil me parece que les puedan atar para que no juegue ese partido y además aunque sólo sea pisar Erwin Center el factor arbitral de quince mil tío gritando Llull Llull Llull ya te digo yo que a Panathinaikos les va a hacer pupa

Voz 12 20:05 después del del segundo partido Xavi Pascual Se se quejaba del arbitraje pero la verdad es que el nivel de contactos que se permitió con ante todo como desde el inicio el propio Singleton que pidan un par de acciones a Felipe Reyes completamente de manera intencionada creo que no se va a permitir en el Palacio de Deportes yo creo que ahí el Madrid tiene tiene una ventaja Hay bueno manejar sobre todas las situación del puesto de base que se ha puesto muy complicada porque quizá no no está en el mejor momento saqueado sólo el Isaí Pascual está apretando mucho quizá con la presencia de de Llull el cincuenta por ciento en presencia física hay otro cincuenta por ciento en presencia emocional no puede ayudar mucho al Madrid

Voz 0699 20:46 series que depongan una estatua al Chacho en Moscú no

Voz 12 20:49 sí ahora mismo es el mejor jugador de de los playoff no creo que promedia treinta de valoración y veinticuatro con José

Voz 15 20:56 en estos dos primeros partidos y la verdad es que sin Sinjar

Voz 12 20:58 en sí siempre con el lesionado es ha echado el equipo a la espalda

Voz 1083 21:02 lo fundamental la verdad es que

Voz 12 21:05 hay un vídeo rápido es el del del segundo partido en la que más todas las oraciones seguidas si te quedas con la boca abierta avanzadas y luego está la otra serie

Voz 0699 21:13 la que tiene Olympiacos y Zalguiris la loca de todos eh

Voz 12 21:16 sí hombre en el Soccer tienen una oportunidad histórica no

Voz 15 21:19 de de devolver a a la fe

Voz 17 21:22 creo que en toda su historia a pesar de que

Voz 12 21:24 en la antigua Copa de Oro bajo una final contra contra la Cibona sólo ha jugado una final four que fue la del noventa y nueve la ganó hoy en Kaunas está viviendo esto como un acontecimiento completamente histórico que están ante la oportunidad de su vida decía decía hoy que quién sabe si le va a llegar la oportunidad vuelve a estar en una final four bueno ya están todas las entradas vendidas el ambiente ambientes de locura allí en Kaunas Lituania no se habla de otra cosa ahí bueno yo de todas formas creo que es posible que haya quinto partido porque el Olympiacos poco aunque esté mal aunque tenga dudas veinte decir no llegue tocado es súper competitivo oí el año pasado también parecía que estaba contra las cuerdas contra eléctrica al final quinto partido pasó

Voz 0699 22:03 la Comunidad damos el análisis lo hemos dicho contigo lo vamos a hacer con Faus que ha llegado un poco más tarde y que le va a quedar en él Faustino sabes compañero el diario El País

Voz 15 22:13 hola qué tal buenas tardes no está usted perdonado pero prepárate Baskonia Fenerbahce como dices que va a acabar esa eliminatoria que ha estado cero

Voz 13 22:24 pues con todo el dolor de mi alma yo creo que obrado para seguir con su rodillo iba a acabar en tres cero a pesar de que el Baskonia visto lo visto en Estambul se merecería expirar la serie porque sobretodo en el segundo partido lo tuvo la mano hubo una pérdida Cándida débil Loza con con un ochenta y seis dos en el marcador

Voz 15 22:45 pudo haber dado

Voz 13 22:46 pero yo creo que llegados a este punto el campeón no lo va a perdonar

Voz 0699 22:51 vale la serie del Madrid que va empate a uno como acaba

Voz 13 22:55 pues yo creo que va a ser larga cuando como empiezas perdiendo el primer partido aunque luego se te ponga de cara a recuperó el factor cancha hay una es dinámicas en en enfrentamientos

Voz 1083 23:10 es

Voz 13 23:10 el plan secuencial es que que me cuesta creer que el Madrid pueda sentenciar aquí en Madrid incluso ganando ganando el partido el miércoles incluso con el factor Llull

Voz 1982 23:23 no

Voz 13 23:24 incluso con todo lo que pueda aportar el Madrid yo voy temo que la serie puede volver a Atenas

Voz 0699 23:29 vale es la del CSKA que va dos cero para los rusos del CSKA ante el Khimki

Voz 13 23:36 pues aquí un poquito parecido a lo que hablábamos de Fenerbahce yo creo que el CSKA y y no va a perdonar y pondrá impondrá el tres cero aunque el Khimki tampoco ha estado muy lejos de de ganar algún partido al CSKA

Voz 18 23:52 ah sí

Voz 13 23:53 pero entiendo que con el nivel que está demostrando Sergio Rodríguez con con la amplitud de recursos que tiene el CSKA que que tiene también a Clive Wood que tiene también una Otello Hunter que lo está haciendo muy bien entiendo que le va a dar para sentenciar la serie también

Voz 19 24:09 cuando cuando interés pero una moneda al aire

Voz 0430 24:12 el Olympiacos Zalguiris que yo creo que es muy muy difícil de pronosticar pero cómo lo ves

Voz 13 24:17 pues aquí llevamos dos series cortas con tres cero en la porra

Voz 15 24:21 esta mala larga no estaba la larga también

Voz 13 24:23 aquí veo también quinto partido escuchaba Ricardo su reflexión final yo creo que el el Zalguiris es lo suficientemente pujante como

Voz 1083 24:34 sí

Voz 13 24:35 para volver a ganar Olympiacos y el Olympiacos es lo suficientemente

Voz 12 24:38 competitivo como para no caer dos veces

Voz 13 24:40 es en causas veo un quinto partido ahí hay Dios dirá porque el Zalguiris está demostrando que sabe cómo ganará a Olympiakos pero Olympiacos en el quinto partido en El Pireo entiendo que va a ser muy muy difícil

Voz 0699 24:56 vale pues apunto análisis apuntó pronósticos hemos escuchado a Pedro Martínez así que yo creo que lo lo de la Euroliga está ya perfectamente contado con este Play Basket la semana que viene más el Ricardo González Faustino Sáez muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros

Voz 19 25:10 gracias gracias un abrazo esta semana pueden quedar

Voz 0699 25:13 resueltas las series de los españoles ojalá que no en el caso de Baskonia porque eso significaría que los de Vitoria tienen opción de quinto partido y ojalá si la del Real Madrid pero en su favor ganando los dos encuentros lo que gano yo es tiempo que os tengo mucho que contar vamos a acercarnos a toda la actualidad de la Liga Endesa ahora mismo

Voz 20 25:31 hola muy buenas soy Alberto Corbacho jugador de Rio Natura Monbus tener escuchar al Play Basket en la Cadena Ser

Voz 0699 25:39 pues el campeonato doméstico ha visto cómo se ha aplazado el choque entre el Real Madrid el Baskonia pero eso no significa que el resto de la jornada disputada ya está dado exenta de emoción es más les damos una cosa de lo más intensa en la lucha por evitar el descenso yp por luchar el octavo puesto quedará la posibilidad de pelear por el título resumiendo

Voz 15 25:54 ha habido cuatro equipos van a intentar huir de la quema del día

Voz 0699 25:57 denso y otros cuatro bueno tres cuatro cuatro ganar partidos para ser el octavo en discordia aquí tenemos tres solo en discordia veremos ayudan mucho a entender lo que bate cada semana hola Barcelona Javier Saiz Sabah muy buenas tardes hola qué tal saludos Miguel Martín Talavera Atala muy buenas tardes qué tal

Voz 15 26:12 hasta real common rail Lalo al fuego estaba muy buenas tardes

Voz 19 26:15 muy buenas tardes de Xavi el Joventut ha encontrado

Voz 1982 26:18 Luce mucha luz al final del túnel sí sí sí cambio total de de actitud cambio total de de de racha cuatro de los últimos cinco partidos ganados sale del descenso después de muchas semanas bueno pues ahora queda lo más difícil que es rematar la faena pero pero bueno la victoria en Burgos es es vital lo que ocurre es que claro aún aún están luchando hay otros equipos pero bueno yo creo que en Badalona hace dos meses no confiaban en lo que podía pasar en este momento pues la peña de momento está fuera del descenso

Voz 0699 26:54 la lo que imagen más de baloncesto el ver a la gente de Burgos y a la gente de Badalona unida en la grada

Voz 19 26:59 sí primero porque un equipo de lo venimos diciendo no pues forma parte del imaginario colectivo de nuestro baloncesto crecimiento de Badalona en una de las bandas cantera no sólo en España sino de Europa y la gente pues también ha experimentado porque en Burgos jugando alguien le dice a Burgo lo que pasarlas canutas carrera a Noel va humedad

Voz 15 27:17 sí sí sí la hacemos pasa de todos los colores

Voz 19 27:19 entonces ese sentimiento en el sufrimiento también se hermana la gente y también es un gesto de caballerosidad Eide y un detalle porque ojo Burgos está salvado ni mucho menos no está salvado y que bueno por un equipo que está o ha estado a punto de desaparecer no de baja se desaparecer sí que lo ves que está sacando la cabeza el fondos por lo que decíamos siempre no pues es estudiante si esa peña de los noventa pues era más o menos que que más que tiene que menos el segundo equipo de cada uno el conflicto no es bueno es una imagen muy bonita y muy chula que para presumir de baloncesto tenemos no tantas como no gusta

Voz 0699 27:51 notando ganó oye tala no quiero ser simplón pero el nombre de la pro vitola explica muchas cosas en el resurgir del Joventut

Voz 1576 27:58 lo se porque hombre es jugador de calidad a mí me ha dado pena que que no ha tenido demasiada suerte los últimos a los que ha estado en Baskonia fue pues residual estudiantes lo hizo bien pero tampoco terminó de rematar yo creo que es un base que tiene calidad y al final creo que tocando las más pues al final la peña está ahí está ahí peleando los yo creo que también no sé cómo lo verá Xavi que que está más cerca pero yo creo que era la amenaza de desaparición en lo económico creo que ha dado una tranquilidad también para trabajar en lo deportivo yo creo que una cosa

Voz 15 28:36 Xavi cómo lo ves tú que eso sea lado sí sí estoy

Voz 1982 28:39 ahí con con tal a ella es decir hay un día clave que es el de la junta de accionistas donde se puede ir todo a abajo no es así yo creo que ahí pues el Consejo de Administración de la Peña se da cuenta de que la la gente quiere quieres salvar a al equipo porque es un noventa y nueve por ciento y a favor de de resistir yo creo que ahí empieza ya con esas subvenciones y tal pues también a los jugadores a cobrar bueno en fin la dinámica es diferente bueno pues todo todo cambia no

Voz 0430 29:07 que es evidente que desde el día de la junta accionistas donde se decide que la Peña no

Voz 1982 29:13 va a cerrar la puerta pues todo ha cambiado luego puedes ganar o perder pero bueno la actitud ha sido totalmente diferentes

Voz 0699 29:19 ahora es Zaragoza el valor que ha caído descenso eh

Voz 19 29:22 sí bueno hoy tenemos la semana que viene un partido que Betis Zaragoza Betis si usted no voy a decir que que pierda no pero pero casi sea eso es una final en toda regla para tanto como para un título o un pliego de ascenso en este caso para evitar o para tener mejor dicho opciones matemáticas es una auténtica final y ni el cambio de entrenador ha servido de revulsivo al Betis que sigue teniendo los mismos problemas que han llevado hasta esta situación que hará ante tiene momentos de inspiración pero atrás y el equipo sigue arrojando muchísimas dudas fue un varapalo semana Zaragoza Bilbao Basket no hemos hablado mucho de mi cuenta no lo he tenido cuenta también es para para que en Zaragoza SMI frito lo más eh no haremos el problema de estos equipos

Voz 1576 30:07 que cuando no te has en todo el año abajo Evening de tiempos incluso de competición europea es que ahora cuando te ves oliendo a azufre del infierno al final el gran problema es que es muy difícil atenazados que es que no juegan nada cómodo en ningún partido ningún minuto Erin partido para los equipos que están hacia abajo

Voz 0699 30:29 no no Zaragoza tiene una pinta mala como tiene pinta a Bilbao la verdad es que son los dos que sin comer Dani Saisó Chan visto ahí metidos en el pozo eh

Voz 1982 30:37 sí sí es que si no sumas poco a poco van van

Voz 0699 30:41 comen por detrás de por detrás respectivamente y bueno

Voz 1982 30:43 pues yo por ejemplo vi a una a un Bilbao con de Bilbao fatal en Badalona donde la Peña lejana incluso el basket average que es de más de veinte puntos y y bueno pues nombró bueno ya la escuchamos aquí en Play Basket estaba roto absolutamente porque bueno no no veía que no había comunicación en la pista y tal y Zaragoza por tres cuartos de lo mismo ahora intenta fichajes un poco a la desesperada pero no siempre estos fichajes a golpe de talonario vamos a llamarle así funcionan a última hora no porque hay un acople coronas que tienen que que estará ahí bueno pues a ojo porque además lo decía lo esté técnico Betis es un partido que el que pierda yo creo que era prácticamente queda bajo eh

Voz 0430 31:23 no yo tengo dudas de saber si los proyectos que descienden tienen viabilidad en la Liga LEB

Voz 0699 31:29 mucho miedo tengo con Bilbao por ejemplo eh me que

Voz 19 31:31 y eso todos los dramas no parte del deterioro que ha sufrido parte con con todo el tránsito por la por la crisis que ha sido devastador a bordo además ha cerrado en muchos casos el grifo de lo público

Voz 15 31:42 nombrados directamente la financiación vía patrocinada

Voz 19 31:45 es decir uno de los grandes dramas que obviamente no están el primer foco es que antes en la Liga Leb el El Aleph que todos hemos trabajado vividos pues había un ramillete de equipo no voy a decir todos pero un equipo donde los entrenadores podían ser profesionales los jugadores todos profesionales Imaz al menos en un sitio un banquillo donde viviría hacer carrera no pero es que ahora mismo bajar para según qué tipo de equipos de cómo está el mercado y cómo está la competencia no por otros deportes pues es casi casi decir adiós se hiciese

Voz 1576 32:14 hay aficiones que evidentemente cierran de acuerdo convivir querrán salvarse pero ahora que estamos en estos días hablando mucho de la Dios de grandes jugadores que le han dado tanto al al al fútbol yo que que Alex Mumbrú la temporada que lo deja pueda descender pues la verdad es es de las cosas que que menos me gustaría pasar a sabiendas de yo creo que la gente de a otro de Betis De la Peña me dirá que vale que muy bonito de Mumbrú creo que

Voz 16 32:42 que no quiere perder la categoría yo pero yo creo que

Voz 1576 32:45 no se merecía Ales con lo mucho que la dado a nuestro baloncesto bajo el punto de vista es cerrar su participación como profesional poco extensos

Voz 0699 32:54 no nos vamos a ir a Bilbao a hablar con protagonista de los hombres de negro y luego está la lucha por el octavo también que esa es una lucha diferente que está Murcia esta Iberostar Tenerife está Fuenlabrada Jones Xavi por ejemplo tu Duff opciones al Estudiantes al revés un poquito más retirado

Voz 1982 33:09 bueno hombre está con catorce hombres lo tiene difícil pero yo he visto cosas a ver las últimas compras no sé si en las últimas jornadas pasan cosas realmente

Voz 15 33:20 sí sí sí sí

Voz 1982 33:22 es que yo no lo descartaría ni mucho menos la estudiantes alguna

Voz 15 33:25 no pero habría que preguntarse Pacojo

Voz 1576 33:27 no se preguntaba más algo más de alguno Ramiro cómo se puede hacer el canguelo como se hizo en el principio de temporada

Voz 15 33:34 nada pues porque yo porque yo creo que en este nivel

Voz 1576 33:36 cómo está jugando ahora un cesto ponerse puede serán desde el PSOE para dar confianza de todo el grupo es un equipo que que tenía que estar peleando por esa posición sin ningún tipo de apuro

Voz 0699 33:46 es que creo que he fueron ciento doce puntos la lo lo que le hizo el otro día es verdad con prorroga pero sin Lander albergue a Monbus Obradoiro

Voz 19 33:54 si Estudiantes es un equipo que cuando está a favor de pelo se siente se siente mucho jugadores protagonistas aparece aportación anotadora de de de de tíos no era especialmente en este partido pero como aparece una Alec Brown empiezan chufas en los en los dos últimos encuentros yo creo que la mejor noticia para el estudio se gente de la casa como como Venezuela y ella dice dos cada me fallan teniendo un papel en menos a protagonizan la rotación bueno pues insisto tiene la ilusión por delante porque ese miedo que lo llegó a tener el miedo pues el defensa nuclear no estará bajo el Estudiantes el han sacudido el equipo se ha soltado y ahora sólo a mirar hacia arriba lo que pasa es que insisto lo que queda de aquí al final

Voz 15 34:32 sí sí es tanto por exceso como por abajo

Voz 19 34:35 ser una final un partido una final un partido una final un partido de calendario tiene un final de temporal

Voz 17 34:41 espectaculares yo estaba viendo Pacojó perdona

Voz 1982 34:43 que de los dieciocho equipos que ahí sólo el Real Madrid que va a ser primeros seguro el del técnico guipuzcoano que tiene doce victorias y el món busque creo que conoce también se salva este mal esta vez todos puede pasar en su lucha particular puede pasar de todo ahí

Voz 15 35:00 bueno es mira este mirador de Fuenlabrada que si es como el Turner este que servirá si sigue cayendo quiere recibir no sí sí sí

Voz 21 35:08 no no era una primera vuelta Salva

Voz 18 35:11 sí sí

Voz 1576 35:11 y no tiene sensaciones la lo de que de que vaya a dejar de caer a corto plazo no porque es verdad que que mejoró respecto a otros días este fin de semana pero bueno vuelve a caer en Tenerife y sobre todo yo creo que con con la sensación en el AMI ojalá me equivoque por pues la buena gente que lleva otra labrada pero como ya se ha resignado se han tirado la toalla y que se han desmontado y que no arraiga

Voz 0699 35:35 sí sí la verdad es que desde fuera da esa impresión luego como dices Saisó cosas más raras se han visto en el campeonato pero no da la impresión de que vaya a ser un equipo que dar a la Goma sino más bien como dice Lalo estilo

Voz 15 35:45 a qué se va a dejar caer hasta bueno ya

Voz 0699 35:48 hay peligro de que haga un agujero en el suelo

Voz 15 35:51 sí pero bueno seguro que la afición del Fuenlabrada estará esperando algo distinto yo a ver que yo creo es que no lo sé

Voz 19 35:56 todo lo contrario que lo que también venimos percibiendo en las últimas semanas por supuesto vaya por delante lo de Baskonia y la mejoría desde que llegó Pedro Martínez pero

Voz 15 36:06 sí sin duda hallando sin hacer mucho ruido poco

Voz 19 36:09 el informativo radar ahí están los muros

Voz 15 36:12 sí sí ahí están están octavos

Voz 0699 36:15 está luchando por la FIBA Champions es decir sí sí sí sí sí

Voz 1982 36:18 quién está por encima del UCAM quién

Voz 15 36:21 claro si no dando

Voz 1576 36:24 se hizo hice todo lo lo de Murcia

Voz 15 36:27 que está peleando

Voz 1576 36:29 la competición europea que tumba de de ciudadano este mito que hay que equipos que no están concebidos que llevar dos competiciones es practicamente dejarte una de ellas es una plantilla competitiva más allá del nivel que tengas la tienes competitivas tienes a todos los tíos enchufados sabiendo que va a tener minutos piensen a competición en otra yo creo que puede ser muy beneficioso más que jugárselo todo a una carta que como encima te

Voz 0699 36:55 me queda por comentar la imagen de la jornada porque yo estaba viendo el partido que asustó nos llevamos con Brooks eh o sea yo decir yo al principio pensé que había tropezado con alguien luz cuando vi la imagen de que era un desvanecimiento completo de cómo salía de la cancha claro yo me asusté Saisó a quiero decir a lo mejor estoy muy impresionado por las imágenes de la NBA pero me me dio que pensar no no porque el primero parecía pues eso

Voz 1982 37:18 un bloqueo no si me daba un golpe tal pero cuando hay que has él solo buff madre mía no el yo creo

Voz 0699 37:24 eso es todo el mundo sí si eso leído esta mañana que es algo que contaba mi abuela más que le de un síncope digo condenado a lo mejor que podemos decir es que después de sus recuperado quiero decir casa ha pasado la noche en el hospital se han hecho pruebas

Voz 15 37:41 la fórmula semana hombre normales

Voz 0699 37:44 también te digo eh Si esto fuera la NBA el protocolo NBA Le dejaba sin jugar varias semanas ayer

Voz 19 37:49 a mí me parece bien que lo lógico

Voz 15 37:51 a mí también me hace muy poquito hemos visto en el fútbol

Voz 19 37:54 el médico el Villarreal con los jugadores peleándose la banda porque quiere volver a entrar de crecimiento ya iban ya dos en el equipo en poco menos de dos meses y los médicos Italia cómo está el tema el deporte

Voz 15 38:05 es lo que no profesional ante la UD me parece muy bien

Voz 19 38:07 eh hecho quieto parado vamos a ver si después ya decidimos

Voz 1576 38:11 es que es que ningún objetivo deportivo puede estar por encima de de la salud y la seguridad de ningún jugador de Judea lo que te Jude o sea lo que sea está claro

Voz 0699 38:20 me que darlo de Luka Doncic que se ha apuntado al draft que no es noticia porque creo que todo lo teníamos en la cabeza lo de Sergio Llull que reaparece esta semana en la Euroliga que son dos noticias alrededor de el Madrid el que quiera bailar la que le quiero decir que que quiera decir algo que lo diga

Voz 1982 38:35 yo solamente una cosa yo lo he yo

Voz 1576 38:38 me gusta me alegra creo que es un equipo que que yo merece que lo ha peleado mucho sinceramente yo no me imaginaba que la lesión cae nueve meses me parece que eso ya dice la dimensión de la gravedad de la lesión que es de Llull al equipo es hablaba de seis meses os acordáis cuando hablo incluso podía jugar en la Copa ya

Voz 15 38:58 sí sí sí eso demuestra

Voz 1576 39:00 de la lesión que ha tenido ha sido muy grave que que hay que ir con con mucho tiento y sin ningún tipo de presión para que no para que no recaiga ojalá bien

Voz 16 39:11 no

Voz 1576 39:12 y sobre todo que verle de nuevo en una cancha pues yo creo que esto

Voz 19 39:15 no me pone muy felices el miércoles al palacio habrá que no

Voz 0699 39:20 pues sí hombre al pilla lejos pero no lo quiero defendió nave balances

Voz 15 39:25 el raro me encargo todo lo que no lo que quería decir lo que no

Voz 1982 39:32 así es que como los dos grandes siempre son vasos comunicantes Barcelona y Real Madrid que hay mucha gente que se pregunta yo también si va a hacer algo al Real Madrid para intentar a menos un año retener uno no a don porque será difícil esto eh

Voz 0699 39:45 a hacerlo pero pero no va a depender del quiero decir va a depender de donde caiga lucrado sets a si caen un poco chungo

Voz 19 39:52 tú eres yo desde estas habla con los expertos de la NBA

Voz 15 39:55 ahora voy porque es que las

Voz 19 39:58 la ver yo creo que sí es uno buen entonces

Voz 0699 40:01 no no lo creo creo que va a ser dos por lo que me dicen ellos

Voz 19 40:06 esa es la duda que no existe en el baloncesto europeo un proyecto compró el proyecto

Voz 1576 40:11 jugador lleno de Europa con

Voz 19 40:14 más cree que yo creo como con más anhelo con más han sido por parte de los americanos y también con más porque básicamente se ciclo lleva mucho tiempo llamando la atención es que las cantidades que la gente

Voz 15 40:26 no no me la meta es que madre pues eso

Voz 19 40:28 sí porque en las manos Junta La Palma un añito

Voz 0699 40:31 sí sí sí

Voz 1576 40:34 yo creo que al final lo lo que pasa con dosis es que está multando tal como lo hemos visto y hemos visto cómo cómo emergía ah el jugador y como hemos visto como se ha ido pero que tenía quince catorce años en las eh y Copa y demás con un poso de casi normalidad que a mí a veces me me me me sonroja es lo que ha hecho este chico con la edad que lo es que escéptico burlaba yo creo que no lo ha hecho nadie en Europa ni lo hizo Cuco Madrid

Voz 0699 41:04 es una burrada hay que decirlo así y eso que no está haciendo esta temporada la temporada que hizo la

Voz 19 41:09 a la pasada también hay que le gusta baloncesto está claro aclare lo decimos siempre que la nadie ella a los que lo justo como hacéis europeo nos gusta que con jugador así cruza el charco en el sentido de que te que pierdes esa cotidianidad y lo Suárez para poder verlo como se pero si no demostrarse chaval es que ponle el listón donde quieras que ya nos lo va a saltar entonces como amante del baloncesto yo creo que también es muy bonito ver cómo

Voz 15 41:31 cuenta el reto con esa presión en la NBA

Voz 19 41:34 a ver qué eres capaz de hacer Si yo me la juego digo va va a causar un impacto brutal

Voz 1982 41:41 bueno no va a acabar con una nota de sociedad

Voz 15 41:44 no lo estamos deseando

Voz 1576 41:47 así

Voz 15 41:47 lo que hoy Plaza presentó a quien Barça

Voz 1982 41:50 el libro la segunda novela has ido

Voz 19 41:53 tiempo efectivamente un éxito rotundo eh