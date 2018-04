Hora 25 Deportes: El Sevilla Se complica la temporada (23/04/2018)

Voz 1 00:00 eh y veinticinco Deportes con sus calles

Voz 0919 00:14 hola qué tal muy buenas tardes antes de que el Barça se proclamase campeón de Copa dándole un repaso futbolístico al Sevilla el pasado sábado en el Wanda Metropolitano se hablaba de ese once inicial que presentó Valverde en Vigo para jugar ante el Celta donde no había ni un solo canterano del Fútbol Club Barcelona fue noticia la Masia parece que no produce jugadores que lleguen al primer equipo irse habló durante un par de días de si la Masia estaba en crisis etc etc etc bueno pues fijaos hoy unos cuantos días después el juvenil A del Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de Europa ha ganado la Jodie partido que se disputaba en Nyon Chelsea cero Barça tres dos goles de un chaval que se llama Marqués y el otro la marcado otro chaval que se llamaba Abel qué pasa porque además es la segunda Champions Juvenil que gana el Barça en los últimos años porque estos chavales no llegan al primer equipo ha cambiado la filosofía del Barça ha cambiado la dirección técnica son los entrenadores del primer equipo que no tiran de la cantera son las cosas que tiene el fútbol hace una semana que si la masía había que cerrarla y hoy el juvenil A del Barça campeón de Europa ganando cero tres al ches pero bueno cuando se gana una Copa como la que ganó el Barça el pasado sábado casi todo se olvida luego estaremos en Barcelona para verla dulce resaca de la Copa ahí en Sevilla con la amarga a Marc y Sima derrota de el pasado sábado que puede traer consecuencias inmediatas en el club hispalense pero antes vamos al fútbol de hoy porque hoy tenemos fútbol senyera la jornada en primera división con el partido que se juega en San Mamés a las nueve entre el Athletic de Bilbao y el Levante El Athletic apurando sus opciones remotas de llegar a Europa el Levante tiene todavía que conseguir su permanencia matemática en la Primera División ahí están Íñigo Marquínez González compañeros muy buenas tardes hola Gallego muy buenas llevamos

Voz 1284 02:24 la semana en Bilbao con un elemento extraño y brillante en el cielo Nos decían que se llamaba sola ya desaparecido eh ya hemos vuelto a la normalidad hayan vuelto a las lluvias lleva todo el día cayendo agua sobre la capital vizcaina a las nueve arranca este partido ahora mismo el Levante está calentando sobre el césped de San Mamés un Levante que busca certificar casi casi su permanencia en Primera División una victoria hoy en San Mamés les daría esa permanencia de forma virtual que no matemática y un Athletic apurando por decir algo en la presencia en Europa la próxima temporada algo que es una quimera Diego Gonzales micrófono inalámbrico con la ausencia de dicha dure lesionado que sabe Cuco Ziganda Diego muy buenas

Voz 0699 03:00 hola qué tal aliño qué tal Gallego pues hoy ha sido dureza entre las dieciocho no había dudas eh Williams se va a hacer otra vez de delantero centro van siete partidos seguidos con Arrizabalaga en la portería De Marcos y Balenziaga los dos laterales Núñez Iñigo Martínez en el centro de la defensa por delante de ellos en la sala de máquinas

Voz 0919 03:16 San José Iturraspe arriba para derechos ETA

Voz 0699 03:18 por la izquierda Córdoba Raúl García de enganche y como digo Williams en punta de ataque

Voz 1284 03:23 en el equipo visitante con esa victoria que buscan para certificar de forma virtual ya su presencia un año más en la Primera División Oller en portería Pedro López Postigo Chema en en defensa en el medio del campo Lerma y campaña en los pivotes Coque por la derecha Morales por la izquierda de enganche Vardy en punta de ataque Boateng esto González juega a puerta cerrada o no

Voz 0699 03:42 pues para lo que es este campo para lo que ha sido este campo la fotografía se a partir de la mismo que parece a puerta cerrada porque una estaremos más de doscientas personas Higuera menos de media hora

Voz 1284 03:50 bueno pues a ver si se anima el cotarro gallego arranca a las nueve de la noche sale ahora el Athletic Khaled a calentar sobre el césped de La Catedral

Voz 0919 03:57 gracias compañeros y en el inicio del programa como siempre

Voz 2 04:00 voy a acuerdos Romero

Voz 0919 04:03 vuestros mensajes de Whatsapp este fin de semana a Eva

Voz 0919 05:15 amo el fin de semana fue durísima la derrota de Sevilla en la final de Copa las imágenes que por ejemplo hemos visto hoy en la llegada el domingo del equipo a Sevilla con aficionados increpando a los jugadores cuando subían al autobús al entrenador del presidente son dobles porque ningún aficionado del Sevilla por muy molesto que esté puede tener el derecho de decirle a dos metros alguna ordinariez que le dijeron a los futbolistas del Sevilla que seguramente estaban tan dolidos tan tristes de haber perdido la final como los propios aficionados pero que parece podemos traer en las próximas horas son decisiones importantes en el consejo de administración porque la derrota y sobre todo el juego del equipo

Voz 9 06:11 ha sido

Voz 0919 06:13 muy decepcionante Florencio Ordóñez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas

Voz 10 06:17 es muy decepcionante si es el peor momento de Pepe Castro como presidente del Sevilla con una crisis que podría acabar como el segundo entrenador de la temporada el equipo siendo más que nunca en su historia Ta8 veces ya ha sido goleado en lo que llevamos de temporada humillado por el Barcelona con un resultado que no se daba desde hace más de un siglo en la final en una final de Copa y con un parcial de a punto de los últimos dieciocho en la Liga esto ha complicado incluso hasta la clasificación para la Europa League sólo argumentos que esgrimen los que creen que ya Montero no debería sentarse en el banquillo el próximo viernes en el campo del Levante pero la decisión no está aún tomada más precisamente jugar fuera de casa si jugase en el Sánchez Pizjuán otro gallo cantaría pero por jugar fuera de casa hay quienes apuestan que el la continuidad de de la hasta el próximo viernes por lo menos Se va a producir pero la realidad es que no hay nada cien por cien seguro mañana hay reunión del Consejo de meditación el nombre de Joaquín Caparrós está en la mente de los responsables del club con una solución

Voz 11 07:13 para tratar de hacer reaccionar al equipo en los cinco partidos que fue

Voz 10 07:15 tampoco disputará el diga con un derbi además pendiente Carlos afronta con bastante preocupación y además la decisión tiene que tomar el consejo de meditación sí pero su presidente su presidente Pepe Castro porque ni siquiera pueda ampararse la figura de Óscar Arias dado que se da ya eh casi por caducada su función como director deportivo ya que no va a continuar la próxima temporada sigue atento a las próximas horas para ver qué ocurre de momento Monte la tiene previsto llegar esta noche a sería mañana volver a dirigir al equipo en la idea pensando en él

Voz 0919 07:44 también atentos toda la semana a ver lo que pasa en el Sevilla y el fin de semana también dejó el descenso matemático de la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Jémez que perdió con el Alavés un partido donde hubo gritos contra los jugadores contra el entrenador contra la presidencia vamos a ver cómo es el día después de ese descenso matemático Nico López buenas tardes qué tal

Voz 1621 08:04 veo pues el día después ha venido marcado claramente por el comunicado que ha hecho pública la Unión Deportiva Las Palmas donde pide perdón a la afición por la cadena de errores que se han producido en el club Ike han terminado con esta deriva deportiva y el compromiso lo típico de que se van a poner todos los medios el año que viene para un retorno lo más inmediato posible a la primera división en cuanto a la afición está claro que ha dolido mucho que el equipo ya descendido dando la imagen tan lamentable de ayer cero cuatro ante el Deportivo Alavés con apenas siete mil espectadores en el estadio de Gran Canaria la peor entrada en los últimos diez años y que marca de alguna manera esa ruptura social con la entidad y por otra parte termino muchas críticas a la figura del presidente Miguel Ángel Ramírez que desde hace ya varias jornadas no aparece por el palco del estadio hice le reprocha que no estuviera allí para darlas

Voz 0919 08:46 los grandes damnificados de la jornada el Sevilla y la Unión Deportiva Las Palmas seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 10:19 Champions Semana de la ida de las semifinales el Real Madrid juega el próximo miércoles en Múnich ante el Bayern partido de ida Madrid viaja mañana que esperamos que novedades tiene el equipo de Zinedine Zidane Javier R hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues el equipo

Voz 2 10:34 mantener su ritual el mismo que hiciera en París para medir saque Sellés que hiciera para medirse a la Juventus en Turín viaja a toda la plantilla incluido Nacho que todavía no está para jugar si la próxima semana no está también el presidente del Real Madrid Florentino Pérez Florentino Pérez va a viajar en ese avión del equipo blanco que que va a ser Zidane me cuentan que poca cosa que no puede cambiar mucho el equipo aunque hay una duda saber si va a jugar o no de inicio Karim Benzema es uno de los predilectos de Zidane pero esto

Voz 0919 11:02 de dos meses no hubiera habido ninguna duda bueno ya hace

Voz 2 11:04 hace mes y pico en Turín se barruntaba que no era intocable lo que ocurre es que R que decidan mantenía a Benzema pero ahora mismo esto cable no intocable Karim aunque podría jugar de inicio junto con Cristiano que le gusta al portugués jugar junto con Karim Benzema como socio en la delantera el resto lo habitual con Keylor Carvajal Varane Ramos celo Casemiro Kroos Modric Isco electo

Voz 0301 11:28 puede ahora vamos a ver cómo está el Bayern Munich campeón ya de la Bundesliga supongo que jugó este fin de semana pensando en ese partido de pasado mañana Bruno alemán buenas tardes hola Gallego muy buenas pues se llegan en su mejor momento de la temporada después de ser campeón de la Bundesliga recordamos que además la semana pasada goleó al Bayer Leverkusen y se metió en la final la principal duda es en la parte ofensiva de el equipo A quién de cinco jugadores Se va a dejar fuera porque Lewandowski es titular fijo pero existe la duda entre Ribery Robben James Rodríguez Thiago Alcántara hay Müller de esos cinco Se va a dejar a uno fuera así que Javi Martínez el único centrocampista puro y el resto un equipo súper ofensivo para recibir al Real Madrid

Voz 2 12:12 ya veremos mañana se juega la ida de la primera semifinal dos equipos que nadie esperaba ver a estas alturas en la Champions Liber

Voz 0919 12:21 Poul Roma la última hora de este partido Bruno

Voz 0301 12:24 bueno en principio el Liverpool ese favorito en esa eliminatoria llegan muy bien los de Jurgen Klopp aunque la Roma también con la moral por las nubes después de eliminar ponerse tres a cero contra el Barcelona reservó al a algunos de los jugadores más importantes de la ataque al menos dio descanso a los tres titulares en algún momento a Mané a Salah ya firmó uno Jurgen Klopp es verdad que el Liverpool no pudo pasar de del empate mientras que la Roma en la que di Francesco hizo rotaciones en el partido de del fin de semana así que pudo ganar lo hizo por cero tres al al España eliminatoria igualada aunque con el Liverpool además con ese factor Anfield en el partido de ida como principal favorito del jueves Services

Voz 0919 13:04 en el de la Europa League en Londres Arsenal Atlético de Madrid no llega al Atlético de Madrid en su mejor momento ni mucho menos los últimos tres partidos no ha conseguido marcar

Voz 2 13:14 todos pendientes de si llegan

Voz 0919 13:16 o no Diego Costa a Londres Pedro Fullana

Voz 6 13:19 evidentemente buenas tardes falta boli es lo que necesita el Atlético Madrid sobre todo en el partido de ida el pues en Londres es la prioridad que tiene marcada el Vestuario marcar como mínimo un el Londres y tratar de mantener la solvencia defensiva que sobre todo el Athletic de Madrid tiene en casa sin Hart hay esa duda que va a pasar con Diego Costa estará aún estará Simeone lo dio prácticamente por descartado pero los médicos no corre toca balón y creen que puede llegar eso sí la decisión definitiva la va a tener que tomar el futbolista junto al entrenador Illa baja segura para el partido es Juanfran se ha confirmado la lesión muscular en los isquiotibiales que comentábamos anoche en El Larguero y por tanto se pierde la semifinal por cierto el consejo porque lo del Atlético Madrid Gil Marín acaba de enviar una carta a los socios y aficionados sobre el escudo se ha pronunciado dice que en tiene todas las críticas las discrepancias pero que lo modificaron para crecer y que de hecho han vendido un veintinueve por ciento más de productos con el nuevo

Voz 0919 14:11 realmente el escudo del Atlético de Madrid ahora está dividido entre Simeone Diego Costa por favor hay que marcar en el partido de Londres como están los de Benger Bruno pues

Voz 0301 14:21 tiene una baja importante la de Mohamed El Neng y el egipcio que ese lesión en el tobillo en el partido de ayer de del Arsenal es un centrocampista que suele ser habitual al menos en partidos de de Europa League de los delanteros Obama Jean no puede disputar la UEFA Europa League porque ya jugó en competición europea con el Borussia Dortmund que además ha jugado también en en la Europa League así que la caset va a ser el principal delantero Rahm si llega en un gran momento de forma sobre todo en partidos de Europa League el centrocampista galés está saliendo así que un buen momento el de el equipo de Arsene Wenger para esta eliminatoria

Voz 0919 14:53 gracias Bruno vamos a Barcelona Adrià Albets buenas tardes

Voz 2 14:56 hola buenas tardes Gallego vamos a reseñar lo primero Vito

Voz 0919 14:59 María del Barça en la Champions Juvenil

Voz 2 15:02 si el equipo dirigido por García Pimienta le ha ganado cero tres al Chelsea en la final siendo muy superior a los ingleses que sólo han rematado dos veces a puerta ha llevado la segunda Champions Juvenil de la historia del Barça el venezolano Alejandro Marqués ha marcado los dos primeros goles del partido Isabel Ruiz una de las perlas del fútbol base ha puesto el cero tres definitivo con el que el Barça se ha proclamado campeón de Europa así que bueno segunda Champions de la historia para al juvenil del Barça cuatro años después con una generación de futbolistas con mucho talento donde destaca también Ricky Puig un centrocampista que ha entrenado ya varias veces con el primer equipo y un triunfo que al final sirve para reivindicar el buen trabajo que hacen La Masia del Barça veremos si esto sirve también para impulsar la apuesta por estos jugadores con talento y con vistas al primer equipo ojalá que lo disfrutemos todos

Voz 0919 15:50 mientras esta semana Adrià de qué día va a comunicar INI

Voz 2 15:53 esta que deja el Barça a final de temporada

Voz 0919 15:56 yo no

Voz 2 15:57 todo apunta que será el viernes el día elegido por Iniesta para despedirse del Barça en un acto muy emotivo que se va a celebrar en el Camp Nou todavía no es oficial porque el propio Iniesta lo está valorando tampoco se puede descartar el jueves pero a esta hora como digo todo parece indicar que el viernes va a ser el día Iniesta el capitán lleva tiempo preparándose para este momento ya le ha comunicado al club su decisión también a la mayoría de sus compañeros y a finales de semana anunciará públicamente que se marcha del Barça para empezar una nueva etapa en China

Voz 0919 16:29 por cierto se habló antes de la final de distancia entre Valverde junta directiva o mejor dicho junta directiva ahí Valverde cómo está el asunto Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 16:41 de Jesús bueno lo que sabemos a través del mundo Deportivo es que incluso con doblete veremos qué pasa con Valverde hoy nos cuenta el as que Valverde ha comentado su entorno que se plantea dejar el Barça yo me pregunto aún Valverde que es un tipo normal que te coge el equipo deprimido en agosto que se elevan Aimar que te consigue el doblete con el Madrid no se sabe dónde se a quince a veinte puntos que sigue invicto que recupera de Iniesta no están contentos el problema no es que yo no salga de mi asombro el problema es que Valverde no sale de su asombro quiero confiar en la sensatez y que todo vuelva al orden

Voz 0919 17:15 gracias Jordi quedan catorce días para las elecciones a la presidencia de la Federación hoy ha dejado esta frase Juan Luis Larrea candidato si las personas son como yo creo que son

Voz 17 17:28 hombre corría yo pienso que voy a ganar yo creo que si las personas son como yo creo que son tenemos más votos que si las personas son como yo creo que son las personas son como yo creo que son hay unas personas que están actuando

Voz 18 17:44 sí que quieren mi cabeza colgada no sé cómo se tiene la cabeza a los toros los ciervos etcétera etcétera mis Tallin sean sólo fue

Voz 17 17:55 que que bueno pues que Luis está moviendo mucho porque los está descalificando a mí no me gusta ese tipo de juego yo juego poco pues a ir de frente y bueno y yo lo que es lo que pienso solos que que al contrario que se equivoca unos actuación

Voz 0919 18:11 si las personas son como yo creo que eso que se refiere a las personas que le han prometido del voto y que ya veremos si le votan le vota mañana nuevo capítulo del patrón del fútbol no os lo perdáis

Voz 0919 20:46 ya está en la web de La Ser el Play Fútbol de esta semana José Palacio buenas tardes qué tal muy buena Gallego seguro que habláis de lo emocionante que se ha puesto el calcio italiano

Voz 1038 20:54 hay Liga hay Liga no Laia en España Inglaterra ni en Alemania pero sí en Italia cero uno que ganó ayer el Nápoles en casa de la Juventus con otro golazo de cabeza de Coulibaly que pone a sólo un punto la diferencia entre ambos igualados volverás con cuatro jornadas para el final y además la Juve tienen un calendario complicado con el Inter y la Roma teniendo que jugar fuera de casa también hablamos de las semifinales de la FA Cup que nos han dejado una bonita final para sábado diecinueve mayo o Manchester United Chelsea el Chelsea ganó dos cero al Southampton con un golazo de Giroud y otro tanto de Morata y el United hizo lo propio el sábado contra el Tottenham dos a uno remontando con gol de Ander Herrera también hablamos del adiós de Arsene Wenger que ayer se dio un festín cuatro uno ganó al Tottenham con doblete de la casete además otro gol español de Nacho Monreal de esa imagen en el Etihad cinco cero ganó en Manchester City al Swayze luego saltaron todos los aficionados para celebrarlo con sus jugadores y a final de la Copa de Holanda que ganó el Feyenoord cero tres al AZ con un Van Persie rejuvenecido marcó el segundo tanto que como no hay que hablar de la Champions de ese vuelo sobre todo vayan Real Madrid ideó un hombre de Rafa Márquez que ayer jugó su último partido con un club con la de Guadalajara repasamos toda su trayectoria y no preguntamos si llega o no Almunia

Voz 2 22:05 gracias al Palacio

Voz 0919 22:07 en tenis después del nuevo triunfo de Rafa Nadal en Montecarlo once títulos lleva ni más ni menos que Rafa Nadal que está batiendo todos los récords esta semana Nadal en Barcelona para jugar el Conde de Godó Chaves eso buenas tardes

Voz 1982 22:20 hola Gallego buenas tardes a la espera de que entren en acción los grandes favoritos hoy ya primera jornada efectivamente del Godó han jugado cinco españoles dos clasificaciones Marcel Granollers Guillermo García López tres eliminaciones Tommy Robredo Pedro Martínez y Ricardo Ojeda Rafa Nadal ya está en Barcelona ha recordado sus números en tierra batida que quiere aprovechar su estado de forma mucho fútbol también en la rueda de prensa no es partidario de que sí

Voz 6 22:44 Piti ganado pero respeto a todos de Iniesta

Voz 1982 22:46 esta ha dicho que hay que respetar su decisión ya que la toma con normalidad is sobre la presencia en el Godó de Novak Djokovic para Nadal escuchamos una buena noticia

Voz 25 22:55 pero aquello de si hubiera estado en yo en su lugar pues hubiera hecho lo mismo creo que es una noticia muy muy buena para para Barcelona para el torneo han si uno de los mejores jugadores de la historia que pueda venir a jugar aquí

Voz 0919 23:09 pues creo que suena

Voz 25 23:11 es una noticia muy muy buena empezó portando un euro

Voz 0919 23:15 y lo iremos contando gracias Xavi vamos a hablar de baloncesto de la Euroliga de baloncesto que mañana tiene el primer partido de la operación remontada en Vitoria Baskonia Fenerbahce hay que remontar un dos cero de los partidos jugados en Turquía Javier Lekuona buenas tardes

Voz 11 23:31 qué tal muy buena gallego y la buena noticia es que puede entrar en la lista Jayson Granger ya veremos luego cuantos minutos juega quién qué porcentaje de rendimiento está el equipo mentalizado para remontar Pedro Martínez entrenador

Voz 26 23:42 sí sí sí tremendamente mentalizados ya sabemos lo que hay

Voz 0919 23:45 ahí

Voz 4 23:46 sí bueno ojalá que

Voz 26 23:49 que podamos jugar un buen partido y el objetivo que tenemos es intentar sacarlo adelante bueno

Voz 11 23:54 podamos Fenerbahce está entrenando ahora mismo en el Buesa Arena previa de Obradovic a las diez de la noche gallego ya sabes

Voz 0919 24:00 que el Madrid en su playoff tiene que bueno va empate a uno después de haber conseguido remontar el uno cero y la situación que la tenía francamente complicada NBA Javi Blanco buenas tarjetas Gallego muy buenas se están poniendo interesantes los playoff sobre todo para Cleveland desde que Calderón está teniendo protagonismo en el equipo heleno

Voz 11 24:19 es verdad estoy viendo un poco parcial sí es verdad es verdad pero bueno estas viendo los playoffs muy igualados como

Voz 0919 24:24 sea más pelea de la esperada y como ejemplo

Voz 11 24:27 pues esa eliminatoria la de Cleveland Indiana el ocho Oscar diez empataron la serie A dos con un grandísimo Le Bron James treinta y dos puntos trece rebotes y siete rebotes muy cerquita del triple doble lo Cadí más te importa gallego diecinueve minutos de Calderón que fue titular en los que anotó cinco puntos también sorprendió San Antonio ganó a Golden State Warriors todo el mundo les daba ya por eliminados tres uno siguen mandando los Warriors que obviamente siguen siendo favoritismo y a un milagro que sería Milán en el que yo creo que nada ni nadie nadie le da ni una sola oportunidad pero bueno Pau Gasol cinco puntos y cinco rebotes y demostrar un poquito de orgullo de que no tiran la eliminatoria

Voz 1284 25:04 el tres cero inicial la derrota español

Voz 11 25:07 la de la noche llegó en el Washington Toronto los ratos iba cayeron ante los Wizards la eliminatoria está empatada a dos y esto sí que sorprende es lo que está pasando en esto flequillo porque hay que tener en cuenta que los Raptors fueron primeros en el este ir en los Washington Wizards fueron octavos espera una serie bastante más desigual también empataba la serie los Milwaukee Bucks dos dos contra los Celtics decisivo ya que no sólo por hechos veintisiete puntos sino porque fue el autor del palmeo decisivo en el partido a falta de cinco segundos para esta noche a las dos Houston Minnesota dos uno mandan los Rockets a las cuatro y media Abrines contra Ricky Oklahoma contra Utah dos uno para los Jazz Hypo repasar lo que ha pasado el fin de semana Nueva Orleans eliminó a Portland esto sí que ha sido la gran sorpresa cuatro cero nadie esperaba que fuera tan fácil la victoria en los peli Guns Philadelphia tres Miami uno

Voz 0919 25:53 como digo gracias Dávila VAO en en Play Basket estas semanas hablará de de la NBA de la Euroliga de quema

Voz 1509 26:00 las Marta todo el baloncesto gallego muy buenas es un nuevo programa en el que analizamos los play off de esta Euroliga hablamos del regreso de Sergio Llull que este miércoles se va a volver a vestir de corto tras más de ocho meses de lesión ya hablamos de las opciones de los equipos españoles miramos a nuestra Liga entrevistamos a Javi Salgado peso pesado del retales Bilbao Basket uno de los equipos que está abajo inmerso en la lucha por la salvación y además escuchamos a Rafa Martínez con todo el análisis de lo ocurrido en la ACB en la NBA y además felicitamos a una campeona Alba Torrens que con el Ekaterimburgo aquí ha conquistado su cuarta Euroliga

Voz 0919 26:32 gracias Marta esta semana vamos a cerrar el programa con la nueva banda de Billie Joe Armstrong el vocalista y líder de Green Day tiene un duro

Voz 27 27:03 el nuevo grupo de

Voz 0919 27:05 qué Billie Joe Armstrong el líder de Greenday Day

Voz 27 27:08 en una nueva banda buscada

Voz 0470 27:11 nos dejemos del lunes Toni una buena noticia que ha despertado la sal del jugador del Toledo que la semana pasada sufrió un paro cardiaco está bien está consciente afronta su décimo día de hospital así que mucha fuerte que supere totalmente de pudo Sala además de llevar a la quinta Copa de Europa se llevó anoche Movistar Inter hoy El Pozo Murcia anunciado que no va a renovar a duda su entrenador tras diecisiete años en el club ahora se plantea el equipo charcutería fichar Braña que viene a campeón del mundo con Argentina Diego gustos

Voz 0919 27:36 aquí lo dejamos once y media El Larguero nosotros volver

Voz 28 27:39 pues mañana gracias a escuchar un saludo de Gallego adiós