Ni explicar, ni entender

Voz 0194

00:00

hola buenas noches les habló hoy desde Radio Córdoba me ha traído hasta aquí Lacko dirección de un congreso sobre mujeres y comunicación en un mundo en crisis organizado por la Cátedra de la Unesco de resolución de conflictos de la Universidad de esta ciudad y les explico esto porque la participación en estas jornadas me ha permitido hablar escuchar a mujeres del ámbito de la comunicación de la política de la diplomacia de España iré fuera y les confesara que lo que más hemos compartido es la extrañeza por muchas de las cosas que pasa las de fuera nos preguntan a las de equipo del fenómeno ciudadanos nosotras les contamos que quieren fichar a Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona dicen que no lo acaban de entender kilos respondemos que nosotras tampoco nos preguntan por Cataluña les respondemos que nadie parece hacer nada para encontrar una solución y se sorprenden porque la Policía requisa camisetas amarillas en la entrada de un campo de fútbol y les decimos que nosotras también nos preguntan por Cifuentes y las respondemos que sigue siendo presidenta de una Comunidad autónoma a pesar de haber mentido a los ciudadanos que dicen que esto en otros países no pasa y añaden que no lo entienden y les decimos que nosotras tampoco lo entendemos nos preguntan por el Valle de los Caídos y les explicamos los problemas que tenemos en este país con las cunetas y con la memoria ese quedan boquiabierta nosotras les decimos que tampoco podemos cerrar la boca y así poco a poco hemos ido desgranando la actualidad de este país el intentar explicar la alguien de fuera te das cuenta de que no hay explicación para prácticamente nada de lo que pasa suerte hoy también les hemos podido contar que las calles se han llenado de libros en los escritores han protagonizado el día Nos dado el premio Cervantes al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y que el recibirlo lo ha dedicado a sus compatriotas muertos en las calles por la represión ordenada por quien fue su compañero Daniel Ortega y que cuando ha explicado su paréntesis en la escritura para dedicarse a la política lo hecho con estas palabras si un día me aparte para entrar en la vorágine de una revolución que derrocó a una dictadura fue porque seguía siendo el niño que se imaginaba de rodillas en el suelo de la venta presenciando la función de títeres del Retablo de Maese Pedro sí eso de coger un mando un mazo que le ayudara a Don Quijote a descabezar malvados afortunadamente cuando ya no seamos capaces ni de explicar ni entender siempre podremos refugiar Nos en la literatura Ángels Barceló