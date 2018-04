Paco López: "Bardhi tiene ese don natural"

Voz 1375 00:00 hola entrenador Paco López muy buenas muy buenas que enhorabuena hombre muchísimas gracias oval vaya vaya a cambio que has pegado que le has dado al equipo

Voz 1 00:08 sí sí nada fácil la situación en la

Voz 2 00:10 que estábamos hace seis partidos aquí y bueno lo repito muchas veces igual soy pesado pero es que cuando tienes un grupo de jugadores como el que yo me encontré con con ese nivel de implicación y de compromiso en querer hacer las cosas pues siempre es mucho más fácil

Voz 1375 00:29 eh me me ha mandado mensaje antes Morata me dice dile que si la Liga hubiera empezado cuando ha llegado él estaría en Champions

Voz 2 00:36 sí

Voz 1375 00:39 oye no son malas cuentas una temporada de siete llevas cinco victorias un empate y una derrota

Voz 1 00:44 sí así de la derrota en el Calderón

Voz 2 00:47 sí pero sobre todo repito sí sí perdón la la costumbre no pero contento te decía por por porque cuando trabajas el el día a día y ves que que el jugador cree que el jugador eh tiene fe en en todo eso que haces bueno insisto que que al final las cosas tienen que salir y sabemos cómo cómo es fútbol pero aprovechó también para decirte si no no te iba a decir que aprovechó también para decirte que que la suerte existe que está ahí lo digo porque mucha gente también ha apelado a a esos primeros partidos a la suerte en el último minuto del descuento sí pero pero es como todo es decir la suerte eh así digo que hay que buscarla si este equipo la buscado siempre desde desde que yo eh bueno me dice me hice cargo que era un equipo que necesitaba o por lo menos tener ese convencimiento de toro de ir a por los partidos

Voz 1375 01:49 pero los que no los que te están escuchando ahora en el Larguero dirán bueno ya sé que eso está claro se han entregado Dati han dicho venga vamos tú eres has dicho pero cuando tú llegaste tú fíjate López Muñiz que fíjate qué trabajo ha hecho no en el tiempo que está en el Levante Perazo entrenador sin embargo en veintisiete partidos solo consiguió tres victorias tú llegas y qué fue lo primero que tuviste que tenía que cambiar

Voz 2 02:10 pues sobre todo eh lo hizo así ser más valiente porque de ellas equipo temeroso pero temeroso porque es normal que decir cuando entras en una dinámica tan negativa de resultados sino ganas y no ganas sino a ganar yo entiendo que bueno sobre todo había que que darle muchísima confianza en en lo que hiciéramos jugáramos como jugáramos que cuatro cuatro lo que de eso yo les dije que daba lo mismo lo más importante son las actitudes e ya había que ser valiente ya había que ser atrevido en determinadas circunstancias y cuando el rival te obliga pues lógicamente te obliga a retroceder a defender como nos ha pasado muchos pararlo claro pero por encima de todo había que ser valiente sí sí pero eso ya no hablo de táctica y habló de actitudes luego repito que la táctica algo nuevo cada uno tiene su forma de ver pero pero incidía mucho en en en actitudes en ser valiente en no quitar de encima en cuando haya posibilidad de jugar puede jugar cuando ya posibilidad de buscar a atacar los espacios a la espalda de de los rivales lo haces pero pero con con muchísima confianza y convicción nada más

Voz 1375 03:15 para que sepan los oyentes lo que ha pasado nada más terminar el partido en el vestuario del Levante en San Mamés esto

Voz 3 03:21 no

Voz 4 03:24 no

Voz 1375 03:28 la estaban posando para la foto es una celebración de permanencia Baco

Voz 2 03:34 pues como dije en la última rueda de prensa esta haciendo el símil este futbolístico hoy ganábamos era dar una asistencia y había que meter el gol el el viernes está casi pero hay que rematarlo Jose

Voz 1375 03:48 semanal alemán esto está hecho eh hola José Manuel muy buenas manos

Voz 5 03:52 no lo que está hecho porque después de tanto sufrimiento después de quince

Voz 1263 03:55 jornada si ganar la impreso que le ha impulsado que ha imprimido Paco López al equipo con esa valentía con ese atrevimiento con esa soltura viendo cómo juega los partidos con esos números que describisteis cinco victorias un empate y una única derrota yo creo que el Ciudad de Valencia el próximo viernes se va a quedar pequeño ante un Sevilla depresivo porque delante tiene en su mano saber que ganar es quedarse un año más en Primera división sin entrar ya en otros números de matemáticas a pesar de quien todo el es favorable al Levante por el calendario que tiene al Deportivo de la Coruña porque el PAR San Juan Riazor el ser campeón de Liga interpretará clásicos sea además es que ya levante lo tiene su propia mano para que el viernes Manu matemáticamente en Levante pueda decir soy equipo de Primera porque me lo he currado me lo he ganado con números de Chaves

Voz 1375 04:40 además tenéis el golaveraje Paco si no me equivoco empatado con el Depor pero en el general de sacáis bastante ventaja no

Voz 2 04:47 sí sí así es

Voz 1375 04:49 has hablado con con Vardy después de los dos goles sé si las ensaya mucho en el entrenamiento no

Voz 2 04:53 es un chico no faltan sacarle a ensayar las mucho es un don natural

Voz 6 04:57 qué tal muy bueno el chico está muy agradecido porque venía de

Voz 2 05:02 bueno no de no jugar mucho hay y bueno está muy contento de los jugadores que más he hablado seguramente con él en este tiempo que estoy porque es un chico todavía muy joven y con empezó muy bien la temporada luego pues tuvo ese periodo que no jugaba que no aparecía así bueno al final lo que hablamos de la de la confianza bueno pues el chico encontrados la confianza hoy ya salía bien pues para hablar

Voz 1375 05:27 vemos un día tenemos que hablar con más calma Paco eh en un rato en tu agenda el y la última que es tará Paco López el año que viene en el Levante

Voz 2 05:36 siempre lo he dicho mano que dejé al final lo importante es que el Levante mantenga matemáticamente este en sal

Voz 6 05:43 bado Easy a partir de ahí hablaríamos yo creo que no hay prisa