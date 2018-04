Paco Jémez: "Cuando Jonathan Viera se fue dije que no hubiera sido descabellado dimitir e irme"

Voz 1375 00:00 las doce menos veinte Paco Jémez entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas buenas noches qué tal cómo estás amigo

Voz 0696 00:08 bueno pues pasando el mal trago aguantando el tirón es duro en este tramo eh sí sí eso todo hombre siempre un descenso es duro es verdad que nosotros bueno pues hemos mantenido una

Voz 1 00:20 la racha aproximadamente dentro de la temporada pues peleando y en lo último lugar bueno pues siempre es duro mantener una temporada como este la siempre duro estar en una situación de descenso

Voz 0696 00:33 sí pero sobre todo también a Segunda División cuatro partido adelantada

Voz 1375 00:38 eh te imaginabas el equipo tal y como lo has visto cuando llegaste cuando te lleva a Miguel Ángel Ramírez bienes de Méjico pides un poco de descanso acuérdate allí en Navidades tal llegas a al banquillo y imaginaba es lo que te ha venido luego por delante en cuanto a lo que has visto en el campo la plantilla los jugadores

Voz 0696 00:56 no me compré como como se ha sido no es decir sabíamos que el reto que tenemos por delante era coger un equipo quedó último con una dinámica pues es muy mala pues estaba último y sabíamos que un sitio donde no metíamos en un sitio complicado no son del mundo trabajar que lo ha hecho ya

Voz 2 01:14 en de de de sacarlo de ahí no porque yo sé no

Voz 0696 01:17 estoy como un arreón ahí en el que fuimos capaces de quitarle el seis siete punto al Levante igualarlo con ello es ya el Report pero a partir de ahí ya no tuvimos recurso que para poder ir a mal no y luego bueno pues indudablemente como estoy hablando el arreón que levantemos no lesión nadie capaz de lo que estaba muy atrás de de seguirlo no pero sí hubo un momento en el que nosotros de último uno pusimos antepenúltimo empatado con el Levante creo que acaban en impar de puntos deportivo y ese era el momento donde donde realmente vimos que estaba que podía hacer no que la posibilidad era muy muy clara no pero bueno la objetividad y luego el equipo no no no no no fuimos capaces de de ganar más partido no fuimos capaces de seguir con ese con ese acelerón que yo creo que hubiera puesto las cosas Priscilla a los de atrás si hay que bueno que uno de los que saben pero eso a nosotros no nos valió sólo ese arreón sino que teníamos que haber hecho un poquito más

Voz 1375 02:04 de estas veinticuatro horas han sido duras no me imagino no cuando ya aunque es verdad que ya se venía barruntando que la afición lo podía prever Iturri y los jugadores y el presidente pero cuando ya se consuma en estas veinticuatro horas que te dice la gente por la calle no sé si ha salido si te has ido

Voz 0696 02:18 me gusta llevar a no no no no no sólido cuando salió una vueltas un paseo

Voz 2 02:24 a la gente

Voz 0696 02:26 aquí por lo menos conmigo es mi por la calle es sigue siendo bastante cariñosa e indudablemente sabemos que todo el mundo está triste que todo el mundo está en una situación complicada porque en momentos tenso pero pero la gente por la calle no son gente agresiva ni son gente que te falta el respeto ni muchísimo menos pero una situación como ésta por ejemplo en el campo y que bueno si la gente va un poco más calientes y pues decir alguna otra cosa cosa que tenemos que aceptar por supuesto no porque porque tengo una responsabilidad hay el público también tiene derecho a a desahogarse no pero pero yo te digo la aquí la gente siempre ha estado muy con el equipo muy muy con nosotros hemos sentido su cariño cercanía a siempre no es normal que cuando se consumó el descenso bueno pues que que las cosas apriete no y ahora lo que tenemos que hacer es es no asumir otra responsabilidad Hay asumir las críticas asumir todo lo que venga porque somos los generadores de toda esta situación no a los jugadores ayer cuando no estoy este en El Vestuario no había pocas veces no haya poco de darle ánimo darle la enhorabuena por el esfuerzo yo creo que es un equipo que bueno nuestro gran mal creo que ha sido no saber competir mejor en una situación de presión máxima a medida que íbamos pasando a partir del día vamos ganando creo que esa esa situación no ha ido comiendo porque te entiendo que que que en el equipo a pesar de tener capacidad es bueno pues las que tenemos pero creo que no hemos sido capaces de demostrar por lo menos talento que creo que sí que tenemos no solo o o sólo hemos probado cuenta gotas no en algunos partidos pero que la situación al final ha desembocado en lo qué bueno es porque no queríamos que desembocar nadie por lo menos tan pronto no generar un poco también la idea de competición cero Un mes en el que estábamos en Segunda División pero en el que hay que competir en el que hay que que luchar por nuestra afición pues nuestra camiseta por nuestra responsabilidad con el club y no nos podemos dejar llevar ni muchísimo menos pero nos espera un mes duro y difícil

Voz 1375 04:23 te has decepcionado a alguien en concreto

Voz 0696 04:26 yo ya me mismo mucho creía que podía sacar más de este equipo creía que podía mejorarlo no he sido capaz de hacerlo es verdad que los no no hemos dejado de verdad la vida en el intento posiblemente haya sido el equipo que el que quema hemos trabajado de bananos volcado porque sabíamos que era la la la situación lo requería bueno yo al final no sé bien que te has equivocado buf Bono Kenneth programa aquí para que me enfado Merlo grasas cosas en pista no

Voz 1375 04:54 pero eso no predice el principal decepcionado conmigo mismo pero por qué

Voz 0696 04:58 si no porque porque bueno porque no ha sido capaz de de de sacar lo mejor de cada década estos tres jugadores que hay que yo creo que tiene mucho más por dar es verdad en una situación muy complicada con la situación es complicada muchas veces te lleva unas ha a situaciones que que que que son difíciles de sacar rendimiento a los jugadores no pero yo creía que podía sacar mucho más de lo que de lo que habían dado hasta hasta que llegué ahí no ha sido capaz de sacarlo todo en un momento en el que todo lo anterior en el que parecía que sí que tocó en Granada va muy básico de la mejor Nos quedamos no quiere también ha con aparecieron mucha imprevisto que no han favorecido nuestro trabajo pero si creía que podía hacerlo bastante mejor de lo que lo había hecho el equipo hasta entonces y eso no

Voz 1375 05:39 hoy el otro día me sorprendió cuando dijiste el día que se marchó Jonathan Viera debía haber medido yo también por qué no lo hiciste porque lo dijiste ya te parece no haberlo hecho no lo tienen

Voz 0696 05:53 momento que puede me volvieron a preguntar por el tema es decir que ese tema no lo saqué yo cuando yo ahora por supuesto no veo la un tema que pasó dos meses para que algún compañero te preguntan otra vez leer a mí no me pregunta yo respondo no día para me hicieron alusión a ese tema yo cuando Jonathan Viera se fue y dije bueno pues que no hubiera sido descabellado dimitir Guillerme tú te diste cuenta ya tú te diste cuenta que ahí se acababa no me di cuenta que acababa pero me di cuenta que entonces que se ponía citaba a nosotros no nos podíamos permitir nuestra plantilla no se puede permitir el lujo de perder a un jugador como la bandera y pensar que todo va seguir igual no si no se hubiera muy de segunda división no lo sé pero indudablemente y esa situación nos embarcó muchísimo no son complicadas analizar y complicado tomar decisiones no pero deportivamente lo dije en su momento bueno pues en él fue algo que no que que que no aunque no marcó entonces al preguntarme volver otra vez yo dije el una de las reglas una de las cosas que hubiera prisa meter porque estaba Jonathan Pereira si Jonathan Viera base balances las reglas del juego han cambiado podía haber tomó la decisión de de decirle mira esto no es lo que yo esperaba esto no lo qué tal pues mi equipo pero Vela que te había hablaba con tanta gente con tantos jugadores que habían pedido desde lejos mucho que se habían quedado porque nosotros veníamos tiene parecía también un poco el decir bueno me voy ahora hay que se crea que todos bueno no es entonces bueno como me viera una pregunta que demande de me preguntaron por ese tema por sus aquellos tema pero un tema crítico una pregunta yo no tengo Jonathan Viera ahora otra vez porque ella es un tema pasado un tema en el que se tome una decisión y ahora vuelvo a repetir cada uno es es tenemos que hacernos responsables de como ha habido

Voz 1375 07:37 todo algún problema de indisciplina en por parte algún jugador de la plantilla

Voz 2 07:41 desde que yo estoy en disciplinas te refieres a

Voz 0696 07:44 a la salida no cosas como digo no de que ya estamos en eso ha entendido que que un equipo de fútbol y que la pena importante muy bien hemos tenido cosas como tienen todos los equipos de poder llegar tarde que puede llegar es decir cosas más o menos normales no ha habido nada fuera de lo normal ni nada entendemos también que la situación lo requería no sé ya no un problema decir en y no era un problema descerebrado o no en la que estamos nosotros lo único bueno podíamos hacer verdad problema extradeportivo no yo creo que salvó algo que yo desconozca bueno pues no no ha habido no no en la causa ido bastante normales bastante tranquila

Voz 1375 08:27 lo peor supongo Nicolás López que está en las Palmas nuestro compañero de SER Las Palmas hola Nicolás qué tal buenas noches qué tal mano muy buenas lo peor es ver lo de ayer no ver cómo la afición que esto ocurre en Las Palmas y pasará en otros campos cuando se baje y ha pasado en otros cuando se baja incluso cuando se pierde una final de Copa cuando ella aficiones que al final pues pues buscan culpables no y ayer vimos apenas creo que había siete mil espectadores protestando contra todo y contra todos también contra el palco no

Voz 1621 08:53 las yo creo que ha sido lo peor en cuanto a la afición hay que decir que está claro que ha dolido mucho que el equipo haya descendido de categoría dando una imagen tan lamentable como la de ayer perdiendo por ese marcador tan abultado de cero cuatro pero me quedo ese detalle que tú apuntabas apenas siete mil espectadores en el este de Gran Canaria la peor entrada en muchos años que es la imagen también de una ruptura social con con la entidad no digo con el equipo pero sí vivo con el club y por otra parte pues como todo apuntaba muchas críticas a la figura básicamente yo diría que del presidente de Miguel Ángel Ramírez que desde hace ya varias jornadas como todo el mundo sabe no aparece por el palco del estadio en cierto modo se ha reprochado claramente que no estuviera allí para dar pues una mínima explicación como la que vivió al final Paco Jémez o uno de los capitanes del equipo como fue Vicente

Voz 1375 09:35 hay que recordar que fue el que subió a la Unión Deportiva Las Palmas hay que hasta otros años en Primera y que y que la última vez que bajaron tardaron que si no me equivoco Nicolás trece años en subido dos

Voz 3 09:45 sí que se tres años que ha sido el artífice Miguel Ángel

Voz 1621 09:48 ahora mire de lo positivo de tres años religiosa en primera división pero también como padre del proyecto yo creo que es el primer responsable de esta temporada y en cualquier caso las explicaciones las dará cuando termina la competición según ha apuntado

Voz 1375 10:00 sé que en parte Paco acepta este este este toro tan difícil porque te lo pidió Miguel Ángel Ramírez que es amigo tuyo y no sé qué te ha dicho que habéis hablado cuando el equipo bajo

Voz 0696 10:12 no es lo con el precisamente casi todas las semanas hablamos yo entiendo que él tiene su cosa no lo motivo por lo que se ausentaron los indudablemente será más que más complicados por él está claro quiénes su su negocio tiene su cosa distinta fuera porque porque ella así lo requiere la situación y entonces bueno luego mucho los o pelear busca la resolución a que equivocado mucho que yo me equivocaba mucho que todos nos hemos equivocado es decir aquí con todo hablado de culpa yo prefiero de culpable responsable Pablo parece que somos delincuentes no no somos personas que hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible que no han salido como Cool o horripilante mente más unos tramos la temporada yo desde que llegué es decir nadie está exento de de de asumir las la la responsabilidad ella subirlas critica que ahora nos tienen que caen no yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Nicolás que que para mí es hombre también es normal que cuando un equipo estaba como estábamos nosotros es que bueno pues que la gente Un poco muestre su malestar no yendo al campo no pero a mí me hubiera gustado que hubiera Sonorama pero hubiera gustado más veinte mil personas y pitando no hay diciéndonos lo que ellos creían conveniente

Voz 1375 11:20 los siete mil no sé sí que realmente

Voz 0696 11:22 una imagen que lo ves para nosotros no lleva ahí para nosotros creo que el mensaje es claro no es lo que mano duele no hay gente en el estadio ver a gente que bueno pues que que por unas no no por otra bueno pues pues éste no pueda estar más más más contenta en la línea en la que ha seguido el club pero indudablemente al final eso es lo que duele es sin más que los pitos y más que los insultos y más que todo lo que hemos recibido lo que duele tener que mirar hacia la grada y que no tiene nadie no esa esa esa es yo creo que sí es un mensaje que nosotros por lo menos no llegó clarísimamente

Voz 1375 11:54 bueno pues para terminar te voy a poner lo que tus amigos de México que se ve que allí dejaste algún amigo importante mucho amigo bueno bueno tremendos hay que hay que ser animal de bellota para tener un micrófono delante o un programa de radio o de televisión dar cuentas pendientes desde no sé cuantos miles de kilómetros de distancia de esta forma con Paco Jémez en un programa de televisión se enteran del descenso a la Unión Deportiva Las Palmas y ojo a lo que dicen estaba

Voz 4 12:22 incomodísimas que dice una cosa y te lo digo no no lo casos ha propuesto porque hablemos del en todo el mundo es verdad es un imbécil señor pero es muy inteligente es un imbécil inteligente fracasado tal como ha llevado a la Unión Deportiva Las Palmas sanas son David has un fracasado como entrenador XXII hormigonado en los medios porque llama la atención las confesiones prensa Ayesa peleó ante ellas pelea periodista yo escuché lo venía oyendo la radio española espejo de muy escasa cultura ordinario bastante corriente no serán de verdad adiós a partir de hoy me quedo con lo hablar de Francisco genes para mí si yo está muerto el fútbol pues no existe llevó las de los ganadores

Voz 0696 13:04 algo que decir algo si sé que es una pena que en la pena cuando oyes esto es que todo el mundo creía que los mexicanos son como estos personajes no no lo mexicano son son gente pero cual yo tengo un concepto fue bastante bueno pero por desgracia hay hay impresentable como esto hoy hay hay en tu saco hecha que que que dice que que no se preocupan de diferente preocuparme que hace cinco meses que mejor de México que estamos a doce mil kilómetros yo tú lo que le importa a ellos que la Unión Deportiva Las Palmas primero en Segunda no me corta pero sin embargo siguen preocupando por lo que yo hice van a seguir preocupando porque el gran mal de ello es que yo les puso a todo en su sitio de lo cual me siento satisfecho y además fui el que después después de seis temporadas uno se clasificaba para los play off

Voz 1375 13:48 sí sí los Batiste seis solo

Voz 0696 13:50 o sea eso algunos nuestro yo de milagro no reventó de milagro pues bueno pues ese rencor que es aquí no la tienen ahí no entonces cuando vaya por ahí a un sitio y hagan las cosas bien pues harán como la rata alcantarillas accedieron debajo dirá nada se hallarán cuando la cosa va a más sacar a la cabeza insulta harán harán y luego son son encima capaces de hablar de educación y Emma S no no me peleaba con ningún Fuji con ningún periodista ni nada no no yo puedo tener un intercambio de opiniones con un tono pero peleas no yo acabo les de la mano pero yo no tengo ningún problema con nadie tuvo problemas con ellos porque los puso a todo en su sitio porque ya están acostumbrados a eso a faltarle al respeto a todo el mundo a insultar no iban

Voz 1375 14:30 queda queda claro no no es un relato pero lo que sí quiero que quede claro

Voz 0696 14:33 pero es que el pueblo mexicano no es así comenta son unos pocos que están por allí deambulando qué tienen que decir esto para ganarse la vida porque yo no lo contratan en ningún sitio pero que el resto de los mexicana y sobre todo el resto de la prensa americana son gente profesional hay gente que sabe lo que hacen gente que si tiene que criticar critica pero no de la forma pero bueno oye está bien como dicen en mi tierra

Voz 1375 14:53 el me pega pata Un perro muy de todos

Voz 0696 14:56 de ellos siguen dando patadas de todo

Voz 1375 14:58 ya de la villa del señor y verdad que es tan lamentable que tenga que ganarse la vida alguien así que en el fondo da un poco de pena tú tú puedes consultar a pues criticara para coger por supuesto pues criticarlo lo probaba ahora de utilizar una cámara o un micrófono para insultar personalmente

Voz 0696 15:13 pero hay gente que se gana la vida eso es una pena pero es así me parece de lo más normal

Voz 1375 15:20 y ya hablaremos Paco pero ahora mismo creo que Paco Jémez en el banquillo Las Palmas la temporada que viene está más lejos o más cerca de que eso sea así

Voz 0696 15:30 pues no te puedes pues porque yo la verdad que mi cabeza nuestra ahora nadan en estos cuatro partidos por delante decir no no puedo el lujo de dejarnos ir de de dar una una imagen horrible tenemos que pelear aunque perdamos los cuatro partidos pero se tiene que ver un equipo con garra un equipo que te gustaría subir al a las a primera pero claro por supuesto que sí claro que sí claro que sí me gustaría pero eso no depende sólo de ya ya ya está claro depende de muchos factores sobre todo depende de que el que nos planteemos situación yo ahora mismo hasta que esto no acabe no se había descansar si no me diecinueve y a China no sé no me ellos México no no sé si segundo tengo que volverán estoy encantado pero ahí está el problema que ha hecho todos los estaba escondido entre el su plató un micrófono entorno iban a la rueda de prensa no no no tiene parecido con ella para que lo hubiera no no porque una de sus virtudes que son poco jugar

Voz 1375 16:20 pero bueno bueno gracias por dar la cara de momento tan chungo y a seguir currando y hablaremos con Paco Jémez un abrazo entrado de acuerdos un abrazo hasta luego Pato cuando Nicolás saber las explicaciones queda Miguel Ángel Ramírez a quien se les espera también para para bueno para contar un poco lo que va a ser el proyecto de inminente futuro de futuro que pasa por hacer un proyecto ambicioso y volver cuanto antes a Primera

Voz 1621 16:41 sí en cualquier caso si es verdad que hoy el club ha hecho un comunicado lo ha hecho de manera lógicamente pública donde ha pedido perdón a la afición por la cadena de errores que ha terminado en esta deriva deportiva con el descenso a Segunda División y por otra parte la promesa de que van a poner todos los medios necesarios para un retorno inmediato a esta categoría esperemos