Manu Carreño: "El Barcelona no sabe quién será su director deportivo la temporada que viene"

más bien Si yo tuviera que mojarse te diría que más bien todo lo contrario no hay nada decidido pero lo que parecía decidido hacia la continuidad Alberto Fernández ha tomado una dirección opuesta a gran velocidad no hay confianza en que deba seguir en ese caso poco después de que termine el contrato porque recordamos en caso de que no siga no se le despide simplemente no se le renovaría termina contrato ahora en junio de esta temporada y creo que es el principal señalado porque por un lado hay dudas en la directiva por otro es al que señalan los principales pesos pesados de la plantilla como responsable de la configuración de una plantilla valga la redundancia que en su opinión no tiene la calidad que debería tener para ganar Champions como ha quedado claro después de lo que pasó en Roma donde hay once titulares uno juega medio cojo porque si no ya me contarás aquí impone sino está Busquets que recambio de garantía en el puesto de Busquets en esta plantilla ninguno ninguno juega Busquets infiltrado o juega Roberto Fernández porque no hay otro y donde además si repasamos la lista de los fichajes Roberto Fernández ha fichado remedo André Gomes Paco Alcácer luego cada uno de vosotros juzgados parecen jugadores cojo nudos o menos cojonudo son más malos más buenos digo lo que hay lo que hay es eso en el club dudas de que deba seguir por eso de momento está paralizado lo que parecía que se iba a producir de manera inminente inminente eso está parado pero muy parado además esta pues que haya una gran sintonía con Pep Segura entre Roberto Fernández Segura no hay una gran sintonía ni mucho menos lo que empezó siendo una gran sintonía entre Roberto Fernández y Valverde las sigue habiendo porque personalmente tienen una buena relación pero profesionalmente estáis viendo lo que Valverde está poniendo a los fichajes que le ha traído Roberto Fernández que es quién peleó por traer a Valverde esos así Roberto Fernández peleó portará Valverde pero ya había visto lo que está poniendo Valverde a los jugadores que de fichando Valverde Si yo no te pido siguió debió Íñigo Martínez no me lo traes pues hombre me cabreo pero bueno sí yo no te pido a Jerry Mina y me lo traes pues hombre me cabreo pero bueno así es no se sabe quién va a ser el director deportivo el Barça los fichajes hay que hacerlos ya quién los va a hacer quién los está haciendo tiene está planificando la plantilla de la temporada que viene que esta sacaba que legado mes a quién va a fichar al Barça quién van a ceder a quién van a despedir a quién van a traer en eso están suena que es el de Jordi Cruyff ponga un Cruyff en su vida y todo irá mal vería con buenos ojos la de la llegada de Jordi Cruyff a ese puesto pero no se sabe muy bien cómo Si por encima de Segura o por debajo o al lado Si con Roberto au sin Roberto como parece más bien evidentemente esto es lo que hay ahora mismo en medio de todo esto Valverde cabreado por lo que ha salido hoy por lo hará para yo no creo que vaya vaya calentarle vaya a decir cojo la puerta y me voy ahora se lo voy a preguntar a Santi Giménez que escribe sobre asunto hoy en el en el diario As esto es lo que hay después de ganar la Copa y antes de ganar la Liga en una semana dos títulos pero se habla de esto de la de Iniesta que lo va a decir esta semana