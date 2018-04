"Se va a un retiro dorado en el mejor momento de su carrera"

Voz 1 00:00 tiempo para hablar de fútbol como

Voz 1375 00:03 todos los lunes en el sanedrín de El Larguero con Santi Cañizares hola Santi qué tal

Voz 2 00:06 qué tal qué tal buenas noches mano está por ahí Álvaro Benito hola

Voz 1375 00:09 pero aquí estoy buenas noches también Gustavito hola Gustavo muy buenas muy buenas Carreño está aquí corro o la aquí con de estar Carreño tiro suena como suena es mejor te lo digo en serio

Voz 3 00:21 a esto

Voz 4 00:23 hasta ahora canta ahora viene que quede en cuatro jornadas

Voz 1375 00:31 estás hablando ya como un tiro oye me dejáis cuatro minutos cuatro cinco que voy a

Voz 0487 00:37 afecta a uno de los cracks del Barça

Voz 1375 00:40 a venir desde el peor aún campeón de la Liga esta noche a esta tarde al Chelsea en un pasillo los cuatro perdona haciendo pasa nosotros hacemos el paseíllo llegue el Chelsea que fue el que eliminó al Madrid no en Madrid

Voz 2 00:56 sí

Voz 5 00:57 perdió contra el Barça el Barça se está viendo el partido y la verdad que ha sido justo ganador el Barça Home bastante mejor que el Chelsea eh la propuesta ha sido mucho más valiente más ofensiva Hay cuando quería racionar la segunda parte ha sido tardes justo campeón el Barça que ha hecho una Champions Juvenil casi perfecta han ganado todos los partidos menos un empate creo contra Sporting de Portugal a sigue merecidos campeones pues por ahí está

Voz 1375 01:21 en Nyón a esta hora de la noche con uno de los protagonistas con el crack

Voz 6 01:27 partido o Santi muy buenas qué tal Manu muy buenas desde el hotel de concentración de este equipo que es acaba de proclamar campeón de la Champions Juvenil por segunda vez en la historia del Barça y estamos con uno de los cracks del equipo y el hombre que se ha encargado de cerrar la goleada te escucha en la sintonía de El Larguero

Voz 0487 01:45 a haber Ruiz hola El muy buenas hola buenas muestras hombre contento cansado y contento no

Voz 7 01:54 sí hemos hecho un gran esfuerzo equipo ha hecho un esfuerzo increíble no para conseguir este Jolie merecidísimo Hall vaya vaya partido que te has marcado eh bueno siempre intenta llevar al equipo con contrabajo con goles con asistencias que que bueno lo que lo que me divierte y lo que me gusta

Voz 1375 02:11 sí eso está bien ahí además está bien que sea humilde y que todos los que jugáis eh hay tengáis ese punto de humildad pero uno sabe cuándo ha hecho un gran partido y cuando lo ha hecho más discreto no

Voz 7 02:20 bueno al final lo que buscas es eso es ayudar al equipo no ese ese intento hacerlo lo mejor posible y para para conseguir la victoria y lo hemos conseguido y estamos muy contentos todos

Voz 1375 02:31 ha sido una buena jugada del cero uno jugadón para

Voz 0487 02:33 para darle el pase a Marqués y luego tú has completado la estación con otro o con otro buen gol no

Voz 7 02:38 sí sí me he encontrado muy bien hoy ha aportado al equipo no que al final lo que lo que se busca

Voz 1375 02:43 hoy para los que te están escuchando ahora en El Larguero que dirán y este Abel Ruiz e como es cómo juega quince parece aquí Le gusta parecerse como te define es tu Babel

Voz 7 02:53 bueno soy un delantero no juega bien de espaldas no desmarques al espacio y no sé

Voz 1375 03:00 juego de primeras estilo Barça eso eso hay que llevarlo en el ADN no claro claro de hecho en ese el delantero bueno con dieciocho añitos eh forma parte del equipo del del Barça en Segunda

Voz 0749 03:11 aquí llevas cuántos goles veintitrés creo no

Voz 1375 03:15 venta perdona perdona es la temor a veintitrés partidos digo veintitrés partidos y ha marcado tres goles con el filial no

Voz 0749 03:20 se trata eh

Voz 1375 03:23 quién es tu referencia un poco en ataque tienes tu referencia de los jugadores de los que has aprendido desde que estás ahí en la en la masía en la cantera

Voz 7 03:30 bueno me fijo mucho Luis Suárez no ahora que es es es el delantero más todo porque hayan al mundo el bar referencia aquí en el club es el el mejor delantero del mundo no

Voz 0749 03:42 lo que si te preguntan de qué equipo de pequeño

Voz 0487 03:47 ya el Barça Barça porque ya sabes tú que ahora

Voz 1375 03:51 la se lleva siempre de decir lo de no yo siempre desde pequeñito ha sido este tú saliste de Valencia llegaste al Barcelona pero siempre sentiste los colores del Barça

Voz 0487 03:57 eh

Voz 7 03:57 bueno cuando estaban Valencia defendía los colores del Valencia hay ya

Voz 1375 04:01 esta nada más exactamente cada año defender la camiseta que toca no oye cuando besa a no sé si la final de Copa el Barça Sevilla si la viste eh que si sí que que que sientes viendo la la marcha de Iniesta

Voz 7 04:16 bueno a mí esta es una referencia en el club no es es el gran capitán de este club es un ejemplo para todos todo lo que venimos desde abajo es un ejemplo oí conseguir loca consiguió el pues es increíble no desde luego

Voz 1375 04:29 a ahora la cabeza puesta en disfrutar de lo de hoy es lo más importante pero también en la recta final que os queda de temporada con el filial no que estáis ahí vigésimo con treinta y siete puntos como ha sido el salto de juvenil a al filial

Voz 7 04:42 bueno ha sido complicada no es es después del acceso es segundo de la segunda pues es complicado siempre el eh

Voz 0487 04:50 primer año no hay bueno lo sacaremos seguro todos juntos conseguiremos el objetivo hay que salir

Voz 1375 04:55 lo eh eh te parece te parece el doblete una buena

Voz 0487 05:00 la temporada para el Barça la Copa más la Liga claro por supuesto tapa eso es lo que pasó en la Champions en Roma

Voz 7 05:07 bueno conseguir títulos es eso el objetivo no oí está claro que hay esa Champions el Barça la deseaba no pero pero también había un gran equipo y fue superior y ya está hay que pensar en en en conseguir títulos y el Barça lo está haciendo no sabemos no nos podemos

Voz 0487 05:23 dejar de eso pues nada tu sueño llegar al primer equipo no claro por supuesto que si algún día te llamar al Madrid que no no no el Barça quiere osea Si te va a llamar a alguien que no que no se les ocurra no no no no podía Abel que os voy de fiesta ahora o no hay que descansar que mañana

Voz 1375 05:41 no sí bueno hacer ahora vemos un poquito

Voz 0487 05:44 ya al llegar a Barcelona la mente puesta en el filial un abrazo y enhorabuena por el paro

Voz 1375 05:51 y por el título

Voz 0487 05:52 muchas gracias hasta luego Abel Ruiz el

Voz 8 05:55 protagonista de ese partido el cero tres que le ha hecho el Barça al Chelsea con dieciocho añitos y sin duda

Voz 1375 06:00 lo decías eh Santi el crack del equipo

Voz 8 06:03 hoy con un futuro espectacular eh

Voz 9 06:05 sí sí que además me da la sensación que va a estar bastantes años en el Barça porque tiene cerca la renovación y por lo tanto va a seguir vistiendo de azulgrana por muchos años y dependerá su rendimiento su futuro pero es una de las grandes perlas y las grandes apuestas de la casa del Barça

Voz 1375 06:24 lleva tres boletos de decía yo antes veintitrés no tardará mucho en marcar veintitrés seguramente con el Barça adelanto llevaba veintitrés partidos y está siendo una de las sensaciones de la temporada y hoy muy importante para ese esa segunda Youth League

Voz 0487 06:34 para para el Barça un abrazo hasta hasta Santi para para Bell un abrazo grande hasta luego chao chao hasta luego luego dejamos a ya avería

Voz 1375 06:44 dime estaba diciendo Raúl por línea interna está diciendo existe Abel es el que jugó el Torneo de Fútbol siete con el Valencia claro porque él estaba diciendo no de pequeñito fue con el Valencia alguno

Voz 10 06:53 sí que que que que haríamos ni ese año además los dos mejores jugadores del Valencia que había otro que era un centrocampista de allí en Arona os acordáis que hizo un torneo Fantasy

Voz 11 07:03 cuál va a ser decisivo los dos mejores los llevo el Barça

Voz 2 07:07 en la misma temporada

Voz 11 07:10 bueno hasta que no

Voz 2 07:12 en un contrato ya con quince con dieciséis años Álvaro lo sabe mejor que yo pues se puede marchar de un equipo a otro sin ningún problema no a partir de que tiene un contrato ya con dieciséis años ya las cosas cambian

Voz 1375 07:23 pues ahí está atado por el Barça bueno he dejamos a los chavales a los unirse hablamos de la Liga hace mucho tiempo que no voy a una Liga tan decidido todos no que quedan cuatro jornadas sabe todo Kiko sí

Voz 12 07:35 la el descenso sentenciado el título sentenciado

Voz 3 07:38 no hay un poco no con extrema del séptimo puesto pero no ha perdido que lo más importante en esto del fútbol es el tema de de lo que es la emoción y la pasión no es lo que te da esta garrapata la última jornada por conseguir algo sobre todo el tema del descenso no choca qué dos equipos faltando cuatro jornada estén ya previamente de bueno

Voz 1375 08:01 el tercero ha defendido collages

Voz 3 08:03 teoría del del Levante es las cosa mal muy mal hecha por la parte de abajo eso Pere sobre todo la sorpresa ha sido esta temporada en el tema del

Voz 10 08:13 del Real Madrid en la primera es la primera vuelta pero bueno para venderla

Voz 3 08:18 la Liga es cierto que si deporte pierde emoción ha sido decepcionante mucho caso verdad que no podemos llevar poca cosa a la a la boca Respeto emoción hará si la cosa bien hecha hay gente que le

Voz 4 08:31 echó de categoría con José de Girona Valverde K bordada las hay equipo

Voz 3 08:41 gente que lo ha hecho de categoría pero es cierto que que habido equipo que no han decepcionado sobre todo por la parte de abajo a la hora de hacer las cosas a mano sea la Unión Deportiva Las Palmas no Deportivo de la Coruña el propio Málaga no dejarse llevar por gente que que puede llevar el equipo no a la hora de tomar la gestión bien

Voz 1375 09:00 sería difícil elegir al entrenador el año porque Valverde lo ha hecho de cine para ganar la Copa de la Liga pero luego por lo que lo que está diciendo rico e lo que ha hecho Bordalás lo que ha hecho Machín ha sabido hay una colección de pitos

Voz 4 09:10 el Pitu Abelardo campeona

Voz 2 09:13 no se olvida de Marcelino Marcelino y no llego al Valencia a un Valencia que

Voz 1375 09:17 Paco López porque lleva siete jornadas sólo el uso del club

Voz 2 09:20 Mateo Alemany como director general a la hora de contratar a los jugadores les puso como objetivo ser sextos entrar en Europa volver a entrar en Europa para el Valencia después de las temporadas que yo era todo un éxito osea hablar de Champions igual que en los últimos años en los últimos veinte años a lo mejor en Valencia era estamos en Champions objetivo no estamos en Champions fracaso esta ha sido la primera temporada donde ya nadie hablaba de Champions como hemos descendido varios escalones

Voz 1375 09:49 el mismo día Europa es algo que no

Voz 2 09:52 tenemos que marcar para recobrar un poco el sentido de todo y demás y sin embargo pues el equipo de la tele están a punto de entrar en Champions queda creo que una victoria o incluso algo menos ni lo he mirado porque la verdad porque no preocupa no no lo sé porque no se puede decir de alguna forma es otro de los triunfadores de la temporada otro entrenador de los yo creo que se ha notado mucho que equipos han tenido entrenador equipos no han tenido entrenador se ha notado mucho

Voz 1375 10:15 sí sí no nota la mano el entrenador pero que se ha notado eh oye quería preguntaros por Iniesta

Voz 13 10:21 ah no sé si lo a decir jo el viernes yo creo que va a ser más el viernes que pero bueno diría que lo diga porque ya sabemos lo que va a decir y lo que ha dicho de la selección algo dijo aquí en El Larguero y que se va de el Barça

Voz 12 10:32 la China queréis que hace bien yéndose ahora en este momento

Voz 0749 10:38 lo que sí que es lo que pase lo vamos a dejar de disfrutar Manu esa realidad y lo vamos a extrañar muchísimo pero si hace bien porque realmente ese dinero importante para él el tren pasa solamente una vez Sí se puede subir lo deja en lo más alto a nivel futbolístico hay que valorar muchas cosas Iniesta no sólo dentro del campo sino fuera el campo el ejemplo que da constantemente a los chavales el ejemplo que da la cantera dentro y fuera de de un campo fútbol y eso ese legado que puede llevar a dejar Iniesta hace bien yo creo que lo mejor que puede ser un futbolista es tener la tranquilidad suficiente como para decir hasta qué punto puedo dar el máximo en un equipo como el Fútbol Club Barcelona Estoy tan exigido constantemente ese momento da el paso no es fácil

Voz 1375 11:24 no es fácil sobre todo cuando estás tan cuando te ves que eres titular sobre todo marca o mejor pone que pues sí o no y aparte que está bien te sentirás ganar títulos es un tipo ganador titular en la Champions y ahora te vas a un retiro dorado pero

Voz 0749 11:38 bien es verdad que hay un dinero importante que él también lo de poner

Voz 1375 11:42 la avalancha también que se va en lo más alto como pasó con Xavi Hernández en su momento

Voz 5 11:48 yo te digo mano que para mí es un ejemplo de de deportista y tengo la suerte de conocerle personalmente y además con la manera que que tuvimos de conocernos pues ya te dice cómo es como persona como fue supuestos pues que me hicieron una entrevista hace años para mí para Mundo Deportivo paras porno Mauro cuál era de los medios así pues me preguntaron obviamente del Barça sobre jugadores si yo puso por las nubes a Iniesta pues eh Andrés consigue un mínimo le teléfono contrastó conmigo

Voz 1375 12:18 bueno

Voz 5 12:18 Agra para agradecer a mis palabras y a partir de ahí pues bueno pues entablemos una una relación cordial de amistad ahí bueno hemos seguido en contacto no pues demuestra que la persona que puede llegar a ser a partir de ahí yo creo que para mí se precipita fíjate en tiene entiendo que se vaya entiendo que se vaya porque la oferta seguramente sea mareante porque porque seguro que él no quiere llegar a ese estado donde donde él siente que a lo mejor ya no le es útil al al Barça pero yo te hablo de lo puramente futbolístico que sentido yo con con con el esta temporada él el año pasado si sufría en el en el sistema Neymar ahí con el cuatro tres tres con poco retorno el jugando de volante sufría tenía mucho campo que abarcar este año está muy protegido Valverde ha conseguido hacer un equipo férreo un equipo trabajador un equipo que juegan pocos metros un equipo con el cuatro cuatro dos sin duda la beneficiado a Iniesta Iniesta ha vuelto a ser Iniesta es siempre el sistema les soporta hay puede desplegar todavía su fútbol maravilloso que tiene en los pies que tiene en la cabeza no entonces yo creo que todavía tendría aún con Valverde entrenador y con este sistema mucho más protegido comer menos metros que abarcar podría dar todavía un par de temporadas sin duda magníficas al Barça eh eh pues entiende que es una decisión muy meditada que habrá sido muy muy difícil para él tomarla llegue aquí

Voz 1375 13:36 a respetarlo por supuesto es tan difícil Kiko saber decir adiós cuando estás ahí arriba no porque estás que no juega voy pero cuando estás ahí dices es la despedida perfecta o me arriesgo al que no sea tan perfecta

Voz 3 13:46 es parecido a lo mejor no hay gente dicen con Xavi Hernández yo creo que como decía Alvarito el tema de de la forma de jugar del Fútbol Club Barcelona puede puede dar todavía un año o dos de treinta partido importante a un nivel extraordinario vamos que podía estar perfectamente en la élite es una decisión que es muy personal entiende no que nos tenemos que quedar bacanales con el legado de de Iniesta lo que es el ejemplo para lo los chavales vamos a dejar a un lado de lo que es el el tema futbolístico porque de la forma de jugar de Iniesta seguramente no vamos a ver un futbolista como él en el pasaron ayer transcurrir de de los año pero lo que se refiere de puede también al aspecto económico pues es una oferta que yo me imagino por allí será irá pues bueno que a lo mejor en el Fútbol Club Barcelona voy perdiendo peso juego algo menos partido lo mejor la temporada que viene como viene un club que te da no soy son veinticinco treinta toda la botella de Tío Pepe dice González

Voz 10 14:47 aquí hay que pudiéramos

Voz 1375 14:50 eso te ayuda a tomar la voz tras otra claro

Voz 3 14:52 barbaridad entonces claro vamos a quedarnos con lo positivo en lo deportivo ya fue en el tema ya te digo de la decisión es muy personal es una propuesta que yo me imagino que de consensuada con su familia ha dicho que lo mismo el año que viene no y juego veinte partido cualquier cosa no me pasa el tren ya no de billete morado

Voz 2 15:14 yo yo creo que es difícil obviamente paraliza una situación cuando es como dice Kiko y con buen criterio personal respecto a si podría jugar en el Barça no hay ninguna duda yo creo que esto lo avala Valverde que es el que de verdad lo tiene del que de verdad le gustaría contar con él yo estoy convencido

Voz 14 15:30 desde hubiera hecho si yo creo y quiero arriesgar a decir algo

Voz 2 15:36 el digo arriesgar porque no lo sé pero me parece que es un tipo generoso es un tipo generoso y ha sido generoso siempre con todos los que han estado alrededor con su familia con sus padres El hecho de que he leído por ahí que hay un acuerdo también para vender el vino qué es realmente lo donde su padre ejerce su subir es la idea de alguna forma el negocio de su padre el el poder darle esa bonanza también a su familia para mí ha influido mucho también sea muchas veces cuando llegamos a determinada edad nos creemos que bueno es que se va por esto se va por lo otro hay muchas factores personales que están en la cabeza de cada uno que cada uno tiene los suyos que te hacen tomar decisiones que a veces uno no las entiende yo creo que Iniesta no necesita dinero sinceramente como país a China pero sí que es verdad que necesita pues a lo mejor pues que tu familia esté a gusto y feliz y pueda disfrutar Rey hiel pues al mismo tiempo verles felices no es la mejor manera pues a lo mejor es de darle un empujón muy fuerte a un negocio de su padre lo apunto sin tener ni idea no pero como yo creo que los futbolistas la mayoría venimos de familias en donde no nos ha sobrado nada vamos a decirlo así pues siempre hemos mirado muchas veces de qué forma podemos ayudar a nuestros padres y que puedan también tener alguna alegría que puedan vivir no digo como nosotros porque obviamente no viven como nosotros en ningún aspecto pero sí cuál es la ilusión no pues la ilusión de mi madera tener un apartamento en la playa pues yo lo primero que dice pues fue comprar un apartamento la playa pues a lo mejor la ilusión del Estado esta es que la bodega que sido creación propia pues vaya bien pues mira ahora resulta que ahora te vas a enterar por China pues pues sucede esto y yo sé que el egoísta no es porque eso sí lo puedo asegurar a lo mejor por ahí también hay una explicación

Voz 12 17:23 eh y una pregunta sin poco de

Voz 0487 17:25 no sé cómo estas que Nos gusta mucho jugar a seguir este este oeste tiene mejor este oeste eh

Voz 1375 17:31 eh quién ha sido ponemos otros más no sé si mejor es la palabra más importante más humana más determinantes Xavi o Iniesta tanto en el Barça como la selección que es una cosa siempre vais cuando se va cuando se fue Xavi dijimos todos cuando digo dijimos no prefiera a vosotros y a mí pero cuando se fue Xavi en general dijimos el jugador más importante y más influyente de la historia español ahora que se va a ir Iniesta decimos no ha habido otro en la historia ponen hoy están yo os pregunto cuando se vaya Sergio

Voz 4 18:00 he aquí probablemente tengamos razón porque claro pero si tuvieras que elegir uno Kiko a quién elegiría sí que me lo pone y primeros jugar la confianza la Lequi nos abre no obstante no sigan dobles danos una luz yo para

Voz 3 18:17 mi equipo es que tendría que está escoltado por Xabi Alonso ya estoy yo con lo matice que es muy importante tener a alguien que te guarda el equilibrio con Busquets Xavi Hernández pero

Voz 14 18:27 qué va me quedo con nombres a la hora de gira romper línea presión el otro si te da la pausa el tiempo

Voz 4 18:34 no pero me bueno me que no me tengo que mojar me quedo con Andrés Álvaro

Voz 5 18:39 yo basándose en los en los picos más altos de los dos que han tenido en partidos me quedo con Andrés también

Voz 12 18:46 eh Gustavo con Xavi

Voz 10 18:51 Cañete yo con Andrés Manchego tres uno ahí imagina bien porque a parte lo necesito para nosotros entonces sueño tanto con esa pueblo centro campista de ahí que no nos es no dejaría hablar Gustavo necesito uno por lo que sale yo digo

Voz 1375 19:26 a Xavi Xabi bueno es es yo voy con el argentino en este caso Leganés yo creo que yo creo que es más brillante con el balón en los pies Iniesta de alguna manera yo diría que es más brillante Iniesta con el balón pero que es más determinante e influyente Xavi un equipo que puede tres ahora ya sé por ejemplo junto al esto es como elegir entre papá mamá Sara claro que tenemos que decir dijo Xavi imagínate cuando Messi

Voz 10 19:53 bueno a mi pregunta me pregunta

Voz 4 19:59 porque ahí el primero

Voz 1375 20:03 determina que se vaya ya que les toque jugar con soy del Mundial

Voz 3 20:06 es lo más tarde posible porque da gusto verlo pero tengo mucha gane curiosidad a ver no era el día que se vayan tanto el portugués como la Cristiano

Voz 10 20:15 sido vacío abiertamente mira cuando se vaya el Cholo Simeone del Atlético de Madrid también por ejemplo vamos a ver

Voz 12 20:25 va a ser interesante la verdad es que sí han sido hemos quedado jodido no

Voz 3 20:34 hemos puesto de corbata dijeron nada

Voz 12 20:36 claro que vayan a quién ficharía estuco cuando se haya hecho de liberales

Voz 3 20:41 cuando se vaya el Cholo Simeone no me lo planteo Santi me gustaba y me gustaba si no descartaba Pochettino mira un entrenador que me gusta me gusta la filosofía o qué

Voz 10 20:56 el hombre que llega Marcelino mira Cañete

Voz 3 20:59 antes estábamos bien mirado Unai Emery Marcelino en la cúpula del Atlético de Madrid eran en caso de la espantada del Cholo Simeone era dos entrenadores que estaban muy

Voz 10 21:11 la mente de la gente de arriba porque tiene más el problema en la patata caliente que educar a ver si el entrenador quiere que es el peor momento para acoger a Cañete

Voz 3 21:21 yo más que peor momento peor momento de la época GIL había alguna patata caliente de aguantar la al presi al difunto presi porque aquí que no quiera es un embolado entre comillas y me explico el año que viene y el otro tiene cuatrocientos millones de presupuesto la Atlético Madrid algo que no se imaginaba te es un poco más fácil poder hacer algo hace día año cuando no tenía un ahí dentro una guerra que no te puedes imaginar

Voz 1375 21:50 sí es complicado de acuerdo pero la estabilidad

Voz 3 21:52 que hay institucional en el atrio Madrid los cuatrocientos millones que dice Miguel Ángel Gil que es el presupuesto dentro de un par de año yo creo que pueda ayudar también a en caso de que se vaya el Cholo algo más un Acuña yo digo adiós que Brothers robos de chocolate

Voz 15 22:08 pues de colgarle el zumo de naranja hasta los veintitantos porque la pulpa después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa incluso después de acompañarla al médico posible marea le pides por favor que te ayude a instalar el router a lo que ella contesta escribe sabes hacer

Voz 16 22:26 Sarasola mamá preguntado si ser madre compensa compensa diecisiete millones de euros el seis de mayo extra a día de la madre de la ONCE compensa

Voz 12 22:40 y mucho

Voz 17 22:47 Silvia El Larguero en las redes sociales Twitter evite roba el facebook facebook el larguero Larguero

Voz 14 22:58 la entrada para borra

Voz 10 23:00 días plazo a la porra

Voz 14 23:03 ya está aquí la porra de Rusia

Voz 18 23:06 descarga te nuestra aplicación participa advierte a los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 19 23:18 remata de cabeza picado cambiazo falta el primer acuerdo de Carrusel

Voz 12 23:25 los los goles valen Cadena Ser de lunes a jueves él no My Lol diversos sexual CIS FIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale o sea que yo tengo presidente son

Voz 19 23:44 la vida moderna con David Broncano abarata pero el tablero y vuelve a Plamplona David Broncano los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto

Voz 14 24:03 con Cadena SER

Voz 12 24:08 tres pes

Voz 19 24:10 hay una nueva forma de hacer cine en combate del bien hizo una nueva forma de disfrutarlo hoy abaratar las imágenes los otros

Voz 12 24:25 el ex del el ruido

Voz 19 24:32 inédito Robin Misterio esta alegre y criminal

Voz 20 24:38 a punto

Voz 21 24:51 con las

Voz 19 24:59 la nueva ficción de Podium podcast de de zombis

Voz 22 25:13 el que se ha encargado de realizar los controles

Voz 19 25:26 forme Iceta Espribano martes diecisiete de Podium podcast punto com

Voz 1375 25:41 bien

Voz 12 25:43 con Manu Carreño

Voz 20 25:47 eh

Voz 23 25:48 no

Voz 1375 25:50 bueno antes deciros adiós quería preguntarle a quería preguntarle Álvaro a ABC bien bueno para el Madrid o no tan bueno que el Bayern salga tan ofensivo como nos ha contado Mario Torrejón que al parecer yo Heynckes está con idea de Javi Martínez ir todos p'alante James Rodríguez Müller Ribery y Robben ilegal

Voz 5 26:10 dos no sé la verdad que el Bayern llega en un momento fantástico yo lo estoy viendo dos último

Voz 12 26:17 con los que sí

Voz 5 26:20 bueno todo yo pienso que depende del nivel del Real Madrid si el Real Madrid está a un nivel alto tiene muchas posibilidades de de supera la eliminatoria pero va a tener cientos de sufrir sobre todo cuando el Bayern es un es sobre todo desde que juega con Müller Conde por derecha que es indetectable ese mediaba en segunda línea hay para mí es el jugador más peligroso que tiene porque porque tienes adonde de de de la oportunidad de de llegar en el momento justo con el tema imperfecta de la zona de remate donde siempre sorprende y me parece que va a estar muy igualado mucho no me sorprendería que en cualquiera de los dos partidos hubiese una distancia larga en el en el marcador aunque esta Champions está siendo absolutamente sorprendente en ese aspecto e impredecible pero bueno el Real Madrid yo creo que tiene que aprovechar las debilidades del Bayern que son el el retorno de los centrales que aunque boa ten cuando cuando empieza a correr ya tiene acarrea lanzada ex fumador rápido pero que le cuesta girar que le cuesta a los perfiles y Hummels es un jugador lento en ese aspecto entonces si realmente son valientes y deja muchos metros a la espalda pues lo lo lo lo puede aprovechar el Real Madrid

Voz 1375 27:23 para el jueves aunque ya hablaremos ya te diremos en Carrusel también igual que Álvaro el miércoles

Voz 0749 27:27 eh loco

Voz 1375 27:28 Benger T qué te pareció el Arsenal y que te parece por su filosofía de juego su estilo

Voz 3 27:33 lo bueno sí porque uno siempre me ha dado la sensación de ser un equipo como filial de puede pintar la cara al igual que le puede meter tu tres si deja la eliminatoria sentenciada que que me extrañaría no pero lo que más me preocupa más que el Arsenal es el Atlético de Madrid que está dando sensación de que el tanque de gasolina están llegando algo justito número es un especialista el Cholo a la hora de jugar este tipo de de eliminatoria con equipo muy muy ofensivo valiente como el Arsenal entonces a doble partido soy más optimista pero es cierto que me preocupa el tema físico me he visto al equipo ya lo dijo Black también un poquito aire faltan algunos momento algo de chispa pero claro te agarra tu a la manera de competir de eliminatoria del del Cholo hoy sus jugadores que llevan tanto tiempo jugando este tipo de eliminatorias para mañana

Voz 1375 28:25 Liverpool Roma al final va a tener Monchi si no yo no es casualidad joder al primer año de la rama la semifinal

Voz 2 28:32 es muy muy favorito al Liverpool en la eliminatoria en once en todos sitios no se creo que todo el mundo su estima demasiado a la Roma ya al menos yo lo que he visto las casas ha puesto un poco analizando un poco las también no

Voz 10 28:44 oye y si te he visto no corre por poco más

Voz 2 28:52 a más de cuatro sacamos beso a unos sesenta y cinco

Voz 4 28:58 Sonríe que no es publicidad esto es ese momento de Purito

Voz 10 29:02 me cuesta pero sinceramente os ha crecido la verdad

Voz 2 29:07 la Roma es un equipo duro es un equipo es un equipo difícil es un equipo que que incluso en el Camp Nou encajó demasiados goles para cómo jugó no suele encajar ese esos goles creo que va a plantar cara ya en Anfield y creo que la vuelta en Roma va a ser una olla a presión completamente osea yo no le veo al Liverpool tan tan tan da la sensación que de los cuatro en el que por la Opinió

Voz 12 29:28 en general todo el mundo de la final

Voz 2 29:31 pues yo no lo dudo

Voz 5 29:34 la de Francesco no les va a dejar correr al Liverpool

Voz 12 29:36 claro es que es que la Roma

Voz 2 29:39 el equipo molesto es un equipo listo es mi amigo

Voz 10 29:41 lo que no está bien sea de la Champions a Monchi un monumento ayer la Fontana de Trevi pero vamos he llegado muy bien con la moneda

Voz 2 29:51 digo ya yo yo le veo yo lo que sí que entiendo también es que tanto Bayern Munich o como Real Madrid lo normal es que Nelson en a partido único en una final contra dos equipos que ninguno de sus jugadores ha jugado finales de Champions o que o que que yo recuerde no sí que los veo muy favoritos porque era una final de Champions sí que es verdad sí que es verdad que quiere importa muchísimo la experiencia importa muchísimo la camiseta no es casualidad que que siempre ganen los mismos esos que siempre llegan los mismos a las finales no haya lo veo ya con mucha menos opciones tanto al como a Roma pero pero no descarto que la Roma se pueda colar la final igual Gustavo lo que tienes que hacer

Voz 1375 30:28 fichar a Monchi va a Argentina que vaya haciendo retoques

Voz 12 30:31 hay gente no

Voz 10 30:35 Benger Ésta se ha pasado pues no hay paciencia paciencia es una trituradora de entrenadores e Inglaterra sentidos no lo aguanta todo

Voz 3 30:45 por eso vaya con las nuevas líneas de veintidós

Voz 0749 30:48 la Unión se en en un país como argentinas

Voz 10 30:51 bueno bueno bueno por favor pero no ficharía a cualquiera Manu pero cuidado porque

Voz 12 30:57 Argentina te ha dado una sorpresa mundial no se va a presentar vamos a Messi en el litigio

Voz 1375 31:05 te digo una cosa no sería capaz Sampaoli eh

Voz 10 31:08 no hizo por favor

Voz 2 31:14 te imaginas que es invirtieran los papeles y que este Gustavo fuera español y nosotros argentino que venimos de perder contra España hay que estamos con más dudas que la leche Ike Ike que este Gustavo que no diría sí sí

Voz 10 31:27 ahora que lo quería a él bueno puede era Santi Calvo empieza a hablar de los argentinos a nivel emocional ni motivación porque Twitter antes tuviste dos monstruos se adelante te sacan Zamora constantemente no yo te diría Pellegrini día porque yo les parece Ile gritaba ha sido así el ratón te ha vuelto decía tranquilos Rubio que está todo controlado

Voz 2 31:56 es un diez por ciento

Voz 10 31:59 otros se lo que hubiese pasado

Voz 4 32:01 amigo Cañete Si ganamos hoy en Milán

Voz 3 32:04 yo no voy a ir un año sabático me voy a Australia como Luis Enrique

Voz 4 32:13 a que envidia de la vemos algo que al Larguero

Voz 1375 32:20 quién en China tampoco estaba está por aquí Raúl Ruiz hola Raúl buenas noches que vamos a ir a tu sección mega porque me estaban entrar en una cosita está un poquito dura pero bueno ya sabe las agresiones estas absurdas que en los campos de fútbol que una mala pata las eso si eso no hace un año en el que ahora ha conseguido que bueno un documental de los respondimos que se como si me hubiera gustado ver aquí con pelota Jo

Voz 0487 32:50 a falta de unos gustos lo ha visto una peonza

Voz 1375 32:56 a la vuelta

Voz 4 33:00 adiós adiós Álvaro Gustavo que viene Raúl