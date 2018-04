Play Again, el documental de Raúl Sánchez después de quedarse tetrapléjico tras una agresión en un partido

Voz 1 00:00 uno y doce los lunes no te puedes perder siempre has de nuestra guerra

Voz 1375 00:07 que son historias más allá de la Champions la Liga a los títulos los ceses los cabreos las alegrías son noticias que tienen que ver con con los seres humanos con las personas y con las historias que hay más allá de un balón y un gol y una portería y algunas historias

Voz 1806 00:20 tremendas no Nos gustaría tener que contar estas historias no nos gustaría para nada absolutamente para nada inmuta no podría otras son buenas esta concreto pero claro el fútbol tiene muchos más valores que hay que sacar las cosas positivas el protagonista de esta historia está intentando sacar cosas positivas de lo malo que le paso para comenzar es un chico sea más Raúl Sánchez que le tuvimos aquí hace un año exactamente el acuerdo ya conseguido el el sueño el el proyecto que era grabar un documental de todo lo que le pasó vamos anticipar un poquito del tráiler del

Voz 2 00:58 del documental era una persona que me gustaba el deporte lo practicaba

Voz 3 01:04 sí totalmente

Voz 2 01:07 ya Navidad social bastante amplia bueno lo echas de menos todo porque es la noche y el día no puedes hacer nada de lo que hace es prácticamente todo pero sobre todo a lo mejor él

Voz 1806 01:41 el poder vale porque bueno esto es es son declaraciones duras Raúl sufrió en un partido de veteranos en Badalona jugando con el Lloreda una patada cobarde por la espalda traicionera que le lesionó la médula lo dejó tetrapléjico como bien decía ahí en el Trailer sin poder valerse de sí mismo no sea estuvo pues año y medios digamos la oscuridad que voy a hacer con mi vida dijo fue porque no voy a contar lo que me ha pasado para que no suceda más por qué no voy a contar mi historia a niños a equipos de fútbol para que esto se reflexione antes de que lo hagas no ha conseguido hacer este documental y aquí tenemos a a Raúl no

Voz 1375 02:26 hay Olarra Sánchez

Voz 6 02:28 hola qué tal buenas noches buenas noches hombre cómo estás un año después

Voz 7 02:33 pues muy bien

Voz 0913 02:36 animado y bueno es que el proyecto antes fíjate que por aquí pasa mucha gente

Voz 1375 02:42 hay muchos invitados que son noticia por cosas más menos pues algunas más negativas otra más positivas otras más tristes otras alegres y muchos siempre cuando los entrevistamos que cuando menos presentar muchos decís aquí estoy ahora en este proyecto voy a ver si lo consigo muchos se quedan en

Voz 1806 03:02 en nada el a ver si lo consigo

Voz 1375 03:04 tú que eres un cabezón en el buen sentido has dicho esto lo saco por la buenas o por las malas y que días hacer ese documental de una de las mayores tragedias que puede vivir en ser humano y hasta que no lo ha sacado adelante no has parado sólo con un objetivo nos decías recuerdo exactamente hace un año Raúl y es que si alguien ve ese documental desde luego no tendrá nunca a la tentación de pegarle una patada por detrás y que puede hacer lo mismo que un día te hicieron Nati

Voz 7 03:33 se a ver esto

Voz 8 03:37 bueno sobre todo gracias a a Di de entonces va a ser una de Metrópolis a la Generalitat catalana Cor a nuestros patrocinadores gracias a ellos hemos podido llevar a cabo este proyecto

Voz 0913 03:54 sí bueno también a Guillermo que sin que es el documental ya puede

Voz 8 04:03 de trabajo de producción que gracias a ellos pues han colaborado para que podamos llevando a cabo entonces pues bueno yo lo único que he tenido que hacer es poner mi imagen ella explican Historia de lo que tu dices y todo esto sirve para que para que la gente tome conciencia idea que la violencia tiene consecuencias pues

Voz 9 04:29 además lo presentas el veintiséis de abril que es el mismo día que sufrió aquella agresión

Voz 8 04:34 bueno hace cuatro años exacto exacto buscamos una fecha de tenemos que que presentar lo más o menos para abrir pues pues bueno vamos a buscar un día significativo y que

Voz 7 04:48 mira que sea también un poco

Voz 8 04:51 bueno para que no sea un día negro pues en un ver

Voz 0913 04:56 de Ivo compensar ese día negro de aquella agresión con que da a luz este documental el veintiséis de abril los presentes en Montjuïc Tosac este jueves si este puedes

Voz 7 05:08 oye ahora cuántos años tienes treinta y nueve creo

Voz 9 05:12 treinta años a esta hora de la noche no de los trances estaba ya con sueño que tengo XXXIX

Voz 1375 05:18 o sea que sufrís T esa agresión con XXXV

Voz 0913 05:22 Enric cinco si ya es difícil

Voz 1375 05:24 aceptar y entender que de un día para otro por jugar un partido de veteranos con tus amigos venga un salvaje de una patada que te deje tetrapléjico mucho más valor tiene el querer contarlo no y el querer decir esto lo quiero contar y que la gente sepa porque estoy así y qué me pasó o tú estás en una cama Hay tu vida cambia de un día para otro no pero tú quieres que la gente sepa qué es lo que te pasó que vamos a ver exactamente en Play Again que es como se llama el documental

Voz 8 05:50 bueno pues vamos a ver lo que lo que es la vida de una persona que ha sufrido en el deporte cambiará bueno pues cómo era yo antes si como soy ahora proyecto que que me he metido porque no solamente es bueno lo que es el día a día también es el día a día con este proyecto de ley de concienciación para lo bueno la gente que practica deporte

Voz 1806 06:21 yerra Raúl cuando hablábamos contigo hace un año pues estabas en rehabilitación interpretabas buscar más movilidad has conseguido algún un progreso en eso

Voz 8 06:33 sí hemos conseguido tener un poco un mejor control de tronco un poco más de movilidad en los brazos a también a la espera una operación en un brazo para tener algo más de movilidad icono se como algo algo más conseguido pero ahora ya que lo importante no lo con ellas recuperar lo que

Voz 9 06:55 claro seguir avanzando siempre hacia adelante aunque sea poquito no saco hoy no sé si en este documental

Voz 1375 07:01 al que que veremos cómo con muchas ganas aparece de alguna manera la figura de la agresión el agresor no una persona que te dio la que por cierto no sé si has vuelto a hablar con él si en algún momento tuvo el contacto contigo si en algún momento te pidió perdón pero no sé hasta qué punto aparece esa figura en el en el documental

Voz 8 07:21 no nosotros los en este documental lo que queremos transmitir es bueno como una persona no lo que sucedió evidentemente hay que ponen bueno a la gente lo que pasó pero ni hablamos de nadie ni nada no no hemos querido darle protagonismo la persona no suelen ir a lo que hay lo que me sucedió ya está no explican pues como el nuevo proyecto para que la gente tome conciencia

Voz 9 07:55 nunca hablaste con él no volvió a hablar no nunca no nos han puesto en contacto conmigo ya se puso en contacto contigo no no no

Voz 1806 08:03 claro pero estaba las hace un año también estabas es pensar de un juicio que podía

Voz 0913 08:09 sí también por el tema del seguro de la indemnización etcétera etcétera no estoy a la espera de ver

Voz 8 08:15 tío

Voz 1806 08:17 sabe todavía no ha habido nada ninguna sentencia ni nada

Voz 1375 08:22 una de que de que

Voz 1806 08:24 puedes vivir ahora Raúl pues no

Voz 8 08:28 dada pues bebo de lo que la jubilación como cualquier jubilado ya está

Voz 1806 08:33 sea de de del seguro de algo no echó cargo nada

Voz 8 08:37 no me momentos esto en un tema de juicio y no podía ponía hablar de este tema

Voz 0913 08:44 ya hay que esperar ya está lo que sí que es verdad que

Voz 1806 08:47 dado dando luz a este este documental tú con las charlas que yo he visto que que das a los a los chavales a lo que futbolistas a Cruise etcétera tienes un apoyo más para para mostrarlo ya no sólo son tus palabras sino que es todo tu día a día para que lo vean que con imágenes no

Voz 8 09:05 exacto la idea es bueno pues que la gente vea de bueno como nos tener que están yo explicando es que la gente pueda haber Biel cómodo cómo cambia la situación de la persona eh

Voz 9 09:20 pues nada de cuanto quiera el documental cuánto dura

Voz 8 09:23 el documental dura sesenta y cinco minutos más o menos sesenta y cinco sesenta y dos minutos

Voz 1375 09:30 una un ahorita hay algo bueno se presenta el jueves de esta semana jueves

Voz 0913 09:35 es ahí sí

Voz 1375 09:38 les oye fútbol sigue siendo eh

Voz 8 09:40 pues si se me encanta de verlo una final de Copa que siempre pareció bueno y que fue un repaso de plumas

Voz 0913 09:53 donde había ya vaya vaya repaso minuto ya ya no había final

Voz 1375 09:59 iba a Iniesta que pena no que pena ese vaya no

Voz 8 10:03 mira yo soy del Madrid

Voz 0913 10:05 la verdad es que me muchas veces ahí te escucha Pepe sabe desde su campo y si es de los pocos jugadores que te llevan la UDI pero se ha hablado de la comparación con Xavi Iniesta Libertad tú quién no yo me quedo con Iniesta ganando oigo

Voz 1375 10:28 cuando tú Raúl porque

Voz 1806 10:30 yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho más influyente en el juego Xavi pero más espectáculo

Voz 1375 10:35 lo has brillante no ponía entones puede ser más desequilibrante Iniesta en el uno para uno pero

Voz 8 10:41 echarle lo puede sustituir pues mucho

Voz 9 10:45 siempre dije bueno no siempre te te te vamos a tener que fichar de comentarista encima decir que estás oye el Valle el Bayern Madrid cómo lo ves

Voz 0913 10:54 el miércoles mira hace cuatro años cuando cuatro años antes de él agregó antes de la agresión jugaba estuve en la UCI

Voz 8 11:06 jugaba Real Madrid vaya quedando muy bueno lo primero me dijeron si quería verlo yo le di

Voz 0913 11:13 que no porque no me quería poner nervioso vaca operada hacía con dos días que han operado yo no sé que un cero cuatro me he sabido no ya uno que no se lo creía se reía de pensé si era el Barça de Guardiola no era el Barça de Guardiola el Barça de Guardiola u otra el gol de Cristiano pues vas a sí si el Barça es el Bayern de Guardiola

Voz 1375 11:41 cayó contra el Madrid contra el Barça contra el Atlético tres años en las semifinales

Voz 8 11:45 y este año pues bueno yo creo que a hace bastante disputado pero creo que sí

Voz 0913 11:50 ganar era el padre pues nada mejor jugar fuera que en casa

Voz 9 11:55 en las demás además de todos es un buen comentarista raro

Voz 0913 11:58 eso es lo que decíamos todo

Voz 1806 12:01 el aspecto negativo de lo que ha tenido lo ha transformado en lo positivo ir coño para para hacer ver lo que él dice oye cuidado con lo que hacéis viven violencia en el deporte que puede pasar esto

Voz 1375 12:11 totalmente XXXV años tenía cuando jugaba un partido de veteranos y una patada por la espalda lo dejo tetrapléjico y hoy nos cuenta que ese documental por el que lleva luchando tiempos estrena pasado mañana ya porque ya es martes el jueves veintiséis de esta misma semana una hora de duración para recordar es hoy sobre todo para que a nadie si alguna vez le pasa por la cabeza hacer eso que se lo piense dos veces

Voz 6 12:33 lo quiere dejar a una persona pues como quedó desgraciadamente desde entonces Raúl Sánchez

Voz 9 12:39 nada que vaya muy bien todo el éxito del mundo en este documental ya contra a ver qué tal va contra el Madrid Bayern

Voz 8 12:44 me quedé ha comentado una cosa que hay una página web Erina que la gente si quiere buscar información con nosotros

Voz 10 12:53 por si quieren que vayamos a hacer una charla presentar el documento

Voz 8 12:55 tal pues ahí se puede niponas se llama veintiséis de abril pléyade in punto com

Voz 7 13:01 no

Voz 8 13:02 ahí pues bueno la gente puede buscar informaciones se pueden poner en contacto

Voz 1375 13:07 siete reportará

Voz 7 13:08 veintiséis de abril la mi punto com

Voz 1375 13:11 veintiséis de abril Play a Cain pudo pues ahí está ahí entraremos gracias

Voz 9 13:16 abrazos cuya me echó a dos pues nada