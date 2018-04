El Larguero: Paco Jémez, el futuro del Barça y el Sanedrín de exfutbolistas (23/04/2018)

Voz 4 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero quedan cuatro jornadas para que se acabe la Liga sabemos

Voz 1375 00:52 muchas cosas ya sabemos quién la va a ganar sabemos que el Málaga es de segunda desde el jueves pasado que la Unión Deportiva Las Palmas también después de la derrota de ayer en casa Ike levante está muy cerca muy cerca del lograr la permanencia in eso mandaría también al Depor a Segunda como tercer equipo descendido después de que acaba de terminar en San Mamés hace unos minutos el Athletic Club de Bilbao uno Levante tres Se adelantaba el equipo vasco con un golazo de Raúl García que hay que verlo sino lo habéis visto te recomiendo que lo veas pero también hay que ver lo que ha hecho Hardy jugador del Levante que a tres minutos del descanso con uno cero perdiendo ha lanzado una falta en el cuarenta y dos dentro ha lanzado otra falta en el cuarenta y cuatro dentro uno dos en dos minutos dos golazos de falta y luego Morales ha dado la puntilla con el uno tres así que ahora mismo el Levante les saca nueve al Deportivo le faltan sólo doce puntos a esta Liga paso de gigante para la permanencia Diego López está por ahí en Diego González está en San Mamés todavía con protagonistas bueno con el protagonista de la noche hola Diego muy buen

Voz 1670 01:57 hola qué tal si lo resume bien Diego López

Voz 0497 01:59 que todos los dos prácticas que está adiós

Voz 4 02:02 de Valencia ideó sí señor aquí

Voz 0497 02:04 tienes en la sintonía de El Larguero un nombre que si efectivamente nacía que sigue con la cabeza los números que te encontrabas pero yo te cuenta un secreto esto dice que le ha sido la asistencia para el gol de la semana que viene próximo viernes te tienes en sintonía

Voz 1670 02:16 más hola entrenador Paco López muy buenas muy buenas que entrará enhorabuena hombre muchísimas gracias vaya vaya a cambio que has pegado que las dado al equipo eh

Voz 5 02:24 sí sí nada fácil la la situación en la que estábamos hace seis partidos

Voz 1375 02:31 bueno no

Voz 6 02:33 lo repito muchas veces igual soy pesado pero es que cuando tienes un grupo de jugadores como el que yo me encontré con con ese nivel de implicación y de compromiso en que hay que hacer las cosas pues siempre es mucho más fácil

Voz 1670 02:45 eh me me ha mandado mensaje antes Morata me dice

Voz 1375 02:48 que si la Liga hubiera empezado cuando ha llegado él

Voz 1670 02:50 estaría en Champions

Voz 1375 02:55 oye no son malas cuentas una temporada

Voz 1670 02:58 P siete llevas cinco victorias un empate y una derrota

Voz 5 03:00 sí así de la derrota en Liga en el Calderón

Voz 6 03:04 pero sobre todo repito eh

Voz 1670 03:06 cuando sí sí perdón

Voz 5 03:10 la la costumbre

Voz 6 03:12 no pero contento te decía por por porque cuando trabajas el el día a día aire es que que el jugador cree que el jugador eh tiene fe en en todo eso qué haces bueno e insisto que que al final las cosas tienen que salir y sabemos cómo cómo es fútbol pero aprovechó también para decir no no te iba a decir que aprovechó también para decirte que que la suerte existe que está ahí lo digo porque mucha gente también ha apelado a eh a esos primeros partidos a la suerte

Voz 1670 03:44 todo el descuento sí pero pero estos con

Voz 6 03:47 anotó es decir la suerte eh no descubro nada si sirio que hay que buscarla si este equipo la buscado siempre desde desde que ello eh bueno me dice me hice cargo vi que era un un equipo que necesitaba o por lo menos tener ese convencimiento de claro de ir a por los partidos

Voz 1375 04:06 pero los que no los que te están escuchando ahora en El Larguero dirán bueno ya sé que eso está claro se han entregado Dati han dicho venga vamos tú has dicho pero cuando tú llegaste tú fíjate López Muñiz que fíjate qué trabajo ha hecho no en el tiempo que está en el Levante Perazo entrenador sin embargo en veintisiete partidos solo consiguió tres victorias tú llegas y qué fue lo primero que tuviste que tenía el cambio pues sobre todo eh

Voz 6 04:29 no lo digo así ser más valiente porque veía ese equipo temeroso pero temeroso porque es normal que decir cuando entras en una dinámica tan negativa de resultados sino ganas y no ganas sino a ganar yo entiendo que bueno es sobre todo había que que darle muchísima confianza en en lo que hiciéramos jugáramos como jugáramos cuatro cuatro lo que es que es eso yo les dije que daba lo mismo lo más importante son las actitudes si había que ser valiente ya había que ser atrevido en determinadas circunstancias y cuando el rival te obliga pues lógicamente te obliga a retroceder a defender como nos ha pasado muchos pararlo claro

Voz 1670 05:06 pero por encima todo había que ser valiente sí

Voz 6 05:08 sí pero eso ya no hablo de táctica y habló de actitudes luego repito que la táctica pues algo nuevo cada uno tiene su forma de ver pero pero incidía mucho en en en actitudes en ser valiente en no quitar de encima en cuando haya posibilidad de jugar puede jugar cuando ya posibilidad no de buscar a atacar los espacios la de de los rivales lo hace pero pero con con muchísima confianza y convicción nada más

Voz 1375 05:31 para que sepan los oyentes lo que ha pasado nada más terminar el partido en el vestuario del Levante en San Mamés esto

Voz 3 05:39 bien

Voz 1201 05:46 ahí estaban posando para la foto es una célebre

Voz 1670 05:49 son de permanencia Paco

Voz 5 05:51 pues como dije en la última rueda de prensa esta haciendo el símil este futbolístico hoy si ganábamos era dar una asistencia y haya que meter el gol el el viernes está casi pero hay que rematarlo

Voz 1201 06:04 José Manuel Alemán esto está hecho eh hola José Manuel muy buenas hola muy buenas

Voz 1263 06:08 bueno es lo que está hecho porque después de tanto sufrimiento después de quince jornadas sin ganar la preso que le ha impulsado que la intimidó Paco López de aquí con establecía con ese atrevimiento van a soltura viendo cómo juega los partidos con esos números que describisteis cinco victorias un empate y una única derrota yo creo que el Ciudad de Valencia el próximo viernes se va a tener quedar pequeño ante un Sevilla depresivo porque delante tiene en su mano vamos a ver que ganar es quedarse un año más en Primera división sin entrar ya en otros números yo no te matemáticas a pesar de que todo le es favorable al Levante por el calendario que tiene al Deportivo de la Coruña porque el pasasen Juan Riazor el ser campeón de Liga sin el de Terrasa clásico sea además es que ya el Levante lo tiene su propia mano para que el viernes Manu matemáticamente el Levante pueda decir soy equipo de Primera porque me lo he currado me lo he ganado con números de Chan

Voz 1670 06:57 además tenéis el golaveraje a Paco si no me equivoco empatado con el Depor perdió en el general les saca bastante ventaja no

Voz 5 07:03 sí sí así es

Voz 1670 07:05 has hablado con con Vardy después de los dos voltios si las ensaya mucho en el entrenamiento no

Voz 6 07:10 es un chico no faltan sacarle a ensayar las mucho es un don natural

Voz 5 07:13 que iba en el chico está

Voz 6 07:16 muy agradecido porque venía de bueno de no jugar mucho soy yo y bueno está muy contento de los jugadores que más he hablado seguramente con él en este tiempo que estoy porque es un chico todavía muy joven y con empezó muy bien la temporada luego pues tuvo ese periodo que no jugaba que no aparecía sí bueno al final lo que hablamos de la de la confianza pues el chico encontrados la confianza hoy ya salía bien

Voz 1670 07:43 pues mira eh hablaremos sucia tenemos que hablar con más calma Paco un rato en tu agenda el y la última que te hago es tará Paco López el año que viene en el Levante

Voz 6 07:53 siempre lo he dicho que Egia al final lo importante es que el Levante Mateo matemáticamente este

Voz 5 07:59 salvado si a partir de ahí hablaremos yo creo que no hay prisa

Voz 1670 08:03 un abrazo abraza luego Paco enhorabuena enhorabuena y ahora estamos ahí en en San Mamés con más protagonistas con Íñigo

Voz 1375 08:10 Marquínez con con dio González Diego López

Voz 0319 08:13 sí y Icon alemán que ha sido eh pues sin duda el que bien

Voz 1375 08:17 contando toda esta remontada espectacular del debate desde que Paco López ha llegado al banquillo y que hace que ahora mismo podamos decir que ya virtualmente es de Primera división quedan repito doce puntos en juego le saca nueve al Deportivo de la Coruña bueno con este partido se ha cerrado la jornada de liga el Atlético uno Levante tres ahora volvemos allí como digo para escuchar algo protagonista más estamos en semana de Champions mañana se juega la ida de la primera semifinal Liverpool Roma en Anfield pasado mañana se juega la ida del Bayern Munich Real Madrid ahora estaremos con la última hora de esos partidos de Champions también veremos cómo están los ánimos en Barcelona y en Sevilla curiosamente tanto en los ganadores de Copa como en los perdedor es

Voz 8 08:58 hay cierta depresión

Voz 1375 09:00 con en una cosa en otro por otra y ahora contamos porque eh Illes repasaremos cómo está el día después cuarenta y ocho horas después de esa final de Copa en los ganadores y los perdedores no están tan lejos a pesar de que unos ganaron y otros la perdieron pero ahora enseguida os contamos además también deciros que el Barça se ha ganado la UEFA Youth League es decir la Champions Juvenil le ha ganado al Chelsea cero tres íbamos a estar en un ratito con uno de los Crack de ese equipo y fuera de España el Oporto Decca si ya es la ganado cinco uno al Vitória Setúbal a falta de tres jornadas les saca dos puntos al Benfica en la pelea por el título ya más Sergio Llull está de vuelta este miércoles ya es oficial podría podrá jugar ante el Panathinaikos en el tercer partido de esta serie de cuartos de final de la Euroliga recordamos que está fuera desde el mes de agosto vuelve por fin y en qué momento Sergio Llull todo esto en la portada de El Larguero once cuarenta una menos en Canarias la directamente a Canarias precisamente de Paco López a Paco Jémez el mundo está lleno

Voz 1806 10:08 acciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro

Voz 9 10:15 por riesgo diga el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con renting estoy contrariado también un golfo Warrior sólo diez euros al día oferta por lo posible euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante renting consulta condiciones

Voz 10 10:27 en punto es facha

Voz 11 10:32 las

Voz 1201 10:33 doce menos veinte Paco Jémez entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas buenas no

Voz 1375 10:37 es cómo estás amigo

Voz 1094 10:40 bueno pues pasando el mal trago aguantando el tirón

Voz 1375 10:43 es duro en este tramo eh

Voz 1094 10:46 pues sí sobre todo hombre siempre un descenso es duro es verdad que nosotros bueno pues hemos mantenido una una racha seriamente antes la temporada de de que pues peleando ahí en los últimos bueno pues siempre duro tener una temporada como ésta siempre es duro estar en una situación donde descenso sí pero sobre todo también a la Segunda División cuatro adelante

Voz 1375 11:11 te imaginabas el equipo tal y como lo has visto cuando llegaste cuando te lleva a Miguel Ángel Ramírez bienes de Méjico vides un poco de descanso acuérdate allí en Navidades tal llegas a al banquillo y imaginabas lo que te ha venido luego por delante en cuanto a lo que has visto en el campo la plantilla los jugadores

Voz 1094 11:29 no me imagino al complejo haylas es decir como se ha sido no es decir que el reto que tenemos por delante era coger un equipo que va último con una dinámica pues pues muy mala porque se estaba último y sabíamos que un sitio donde no metíamos en un sitio complicado no conté del mundo a trabajar que es lo que hemos hecho ya intentar de de de sacarlo de ahí no porque yo sé no es verdad que estoy como un arreón ahí en el que somos capaces de quitarle seis siete puntos levanten igualar con ello es ya el Report pero a partir de ahí ya no tuvimos recurso para poder ir a mal no luego bueno puntualmente como estoy hablando el arreón catedral levantemos no hay nadie capaz de lo que estaba muy atrás debe seguirlo no pero sí es verdad como un momento en el que nosotros de último Nos pusimos antepenúltimo empatado con el Levante creo que va a repuntar deportivo y dijera el momento donde donde realmente vimos que estaba que podría hacer no que la posibilidad era muy muy clara no pero bueno y luego el equipo no no no no no fuimos capaces de de ganar más partido no fuimos capaces de de seguir con ese con ese acelerón que yo creo que hubiera puesto las cosas Priscilla a de atrás hay que bueno que uno de los que se añora

Voz 0696 12:33 es decir que no nos valió sobre ese arreón sino que teníamos

Voz 1094 12:35 a ver un poquito cuando estas veinticuatro

Voz 1375 12:38 las han sido duras no me imagino no cuando ya aunque es verdad que ya se venía barruntando que la afición lo podía prever Iturri los jugadores y al presidente pero cuando ya se consuma en estas veinticuatro horas que te dice la gente por la calle no sé si ha salido si te has ido

Voz 0696 12:50 bueno Vara no solamente no ha salido

Voz 1094 12:54 las paseo Paseo de la gente aquí de por lo menos conmigo es es ir por la calle es sigue siendo bastante cariñosa es decir doblemente sabemos que todo el mundo está triste que todo el mundo está en una situación complicada porque en momentos tenso pero pero la gente por la calle no son gente agresiva ni son gente que te falta al respeto en una situación como ésta por ejemplo en el campo así que bueno pues la gente va un poco más calientes y pues decir alguna otra cosa cosa que tenemos que aceptar por supuesto no porque porque tengo una responsabilidad Hay el público también tiene derecho a a desahogarse no pero pero yo te digo la aquí la gente siempre ha estado muy con el equipo muy muy con nosotros hemos sentido su cariño cercanía a siempre no y es normal que cuando se consumó el descenso bueno pues que que las cosas aprieten no y ahora lo que tenemos que hacer es es no asumir nuestra responsabilidad hay asumir las críticas asumir todo lo que venga porque somos los generadores de toda esta situación no

Voz 1375 13:54 en lo les a los jugadores ayer cuando

Voz 0696 13:56 no estoy su segunda victoria en El Vestuario no había poco que decir no haya esto enhorabuena

Voz 1094 14:02 el esfuerzo yo creo que un equipo que bueno nuestro gran mal creo que ha sido no saber competir mejor en una situación de presión máxima a medida que íbamos pasando a partir del día vamos ganando creo que esa esa situación no ha ido comiendo que entiendo que que en el equipo a pesar de tener capacidades bueno pues las que tenemos pero creo que no hemos sido capaces de demostrar por lo menos

Voz 12 14:26 es talento que creo que sí que tenemos no solo o o

Voz 1094 14:30 sólo hemos probado cuenta gotas no en algunos partidos pero que la situación al final ha desembocado en lo que lo que no queríamos que desembocar por lo menos tan pronto no

Voz 0696 14:39 impresionaron porque también la idea de competición

Voz 1670 14:42 claro

Voz 1094 14:42 un mes en el que estábamos en Segunda División pero me en el que hay que competir en el que que que luchar por nuestra afición por nuestra camiseta por nuestra responsabilidad con el club es bueno para dejar llevar ni muchísimo menos pero no le espera un mes duro y difícil

Voz 1375 14:56 te has decepcionado a alguien en concreto yo

Voz 1094 14:59 no me mucho creía que podía sacar más de este equipo creía que podía

Voz 0696 15:04 mejorar

Voz 1094 15:05 yo no he sido capaz de hacerlo es verdad que no no hemos dejado de verdad la vida en el intento posiblemente haya sido el equipo que el que me hemos trabajado devanarnos bocado porque sabíamos que era la la la situación así lo requería

Voz 12 15:18 bueno yo al final no sé bien

Voz 1375 15:20 te has equivocado

Voz 0696 15:21 buf bueno no tiene programa aquí para que que eso es cosa hacer hay piso

Voz 1670 15:27 sí pero dices me dice el principal déficit conmigo mismo pero por qué

Voz 1094 15:30 si no porque porque bueno porque no ha sido capaz de sacar lo mejor de cada cada estos tres jugadores que hay que yo creo que tiene mucho más dar es verdad en una situación muy complicada con una situación complicada muchas veces te llevan a a a situaciones que que que que son difíciles de sacar rendimiento a los jugadores no pero yo creía que podía sacar mucho más de lo que de lo que habían dado hasta hasta que el Rey no ha sido capaz de sacarlo todo en un momento en el que demorado la anteriores en el que parecía que sí que tocó en Granada estoy a la mejor nos quedamos no quiere también ha aparecieron mucha imprevisto que no han favorecido nuestro trabajo pero

Voz 12 16:07 sí creía que podía hacerlo bastante mejor

Voz 1094 16:09 de lo que había hecho el equipo hasta entonces y eso no

Voz 1375 16:11 hoy el otro día me sorprendió cuando dijiste el día que se marchó Jonathan Viera debía haber medido yo también por qué no lo hiciste porque lo dijiste

Voz 1094 16:23 de no haberlo hecho no lo dije en su momento que puede hacer me volvieron a preguntar por el tema es decir que ese tema no lo saqué yo cuando yo ahora por supuesto no veo la de un tema que pasó para que algún compañía

Voz 0696 16:33 aunque te preguntan otra vez Jones

Voz 1094 16:36 pregunta yo respondo no día para me hicieron alusión a ese tema yo cuando Jonathan Viera se fue

Voz 12 16:41 y bueno pues que no hubiera sido descabellado dimitir firme tú te diste cuenta tú te diste cuenta que acababa no me di cuenta pero me di cuenta de que se ponía

Voz 1094 16:53 se ponía a nosotros no nos podíamos permitir nuestra plantilla no se puede permitir el lujo de perder a un jugador como la bandera pensar que todo va seguir igual no si no se hubiera muy una división no lo sé pero indudablemente eh no no barco muchísimo no era uno sesión son complicadas analizar y complicada tomar decisiones no pero deportivamente lo dije en su momento bueno pues algo que no que no que no marcó entonces al preguntarme volver otra vez hay que dice que bueno una de las reglas una de las cosas pues la pésame entera porque en la espera si Jonathan Viera base balances las reglas del juego han cambiado se podía me toma la decisión de de decirle mira esto no es lo que yo esperaba esto no lo qué tal pues mira yo de eso el equipo aquí pero verdad que también hablaba con tanta gente con tantos jugadores que habían venido de lejos mucho que se habían quedado porque nosotros veníamos tiene parecía también en un feo el decir bueno me voy ahora hay que se crea que todos bueno no y entonces bueno como me viera una pregunta y además me de me preguntaron esos aquellos tema pero un tema que si tú no me pregunta yo no te saco el tema Jonathan Viera porque ella de un tema pasado un tema en el que se tome una decisión yo cada uno es es que tenemos que hacer no responsable de las

Voz 1670 18:09 ha habido ha habido algún problema de indisciplina en por parte de algún jugador de la plantilla

Voz 1094 18:14 desde que yo he estado indisciplinar te refieres a a

Voz 0696 18:17 la salida si cosas o no de que ya estamos en eso ha reinado

Voz 1094 18:23 es decir yo no me he entendido que que un equipo de fútbol y que la pena es importante muy bien hemos tenido cosas como tienen todos los equipos de pueda llegar tarde que puede llegar a decir cosas más o menos normales no ha habido nada fuera de lo normal ni nada

Voz 0696 18:39 entendemos también que la situación lo requería

Voz 1094 18:42 ya no es un problema es decir en ese lado no era un problema descerebrado o no si éstas son en la que está nosotros lo único bueno podíamos hacer es dar problemas extradeportivos no yo creo que salvó algo que yo desconozca

Voz 0696 18:56 bueno no no ha habido no la cosa ha ido bastante normal y bastante tranquila

Voz 1375 19:00 lo peor supongo Nicolás López que está en Las Palmas nuestro compañero de SER Las Palmas hola Nicolás qué tal muy buenas noches

Voz 1670 19:04 qué tal muy buenas lo peor es ver lo de ayer no ver cómo le

Voz 1375 19:08 afición que esto ocurre en Las Palmas pasará en otros campos cuando se baje ya ha pasado en otros cuando se baja e incluso cuando se pierde una final de Copa cuando hay aficiones que al final pues pues buscan culpables no y ayer vimos apenas creo que había siete mil espectadores protestando contra todo y contra todos también contra el palco No Nicolás

Voz 1621 19:26 qué ha sido lo peor en cuanto a la afición hay que decir que está claro que ha dolido mucho que el equipo haya descendido de categoría dando una imagen tan lamentable como la de ayer perdiendo por ese marcador tan abultado de cero cuatro pero me quedo con ese detalle que tú apuntabas apenas siete mil espectadores en el este de Gran Canaria la peor entrada en muchos años que es la imagen también de una ruptura social con con la entidad no digo con el equipo

Voz 1375 19:47 pero así digo con el club y por otra parte pueda

Voz 1621 19:49 no tuvo apuntaban muchas críticas a la figura básicamente yo diría que el presidente de Miguel Ángel Ramírez que desde hace ya varias jornadas como todo el mundo sabe no aparece por el palco del estadio en cierto modo sale ha reprochado claramente que no estuviera allí para dar pues una mínima explicación como la que vivió al final Paco Jémez o uno de los capitanes del equipo como fue Vicente Gómez

Voz 0319 20:07 hay que recordar que fue el que subió a la Unión Deportiva Las Palmas hay hasta otros años en Primera y que Ike

Voz 1375 20:14 la última vez que bajaron tardaron que si no me equivoco Nicolás trece años en subido dos

Voz 1621 20:17 sí sí tres años que ha sido el artífice Miguel Ángel Ramírez de lo positivo de tres años deliciosa en primera división pero también como padre del proyecto yo creo que es el primer responsable de esta temporada en cualquier caso las explicaciones las dará cuando termine

Voz 1375 20:31 desean según ha apuntado no sé qué

Voz 0319 20:33 en parte Paco aceptase este este toro tan difícil porque te lo pidió Miguel Ángel Ramírez que amigo tuyo y no sé

Voz 1375 20:41 qué te ha dicho que habéis hablado cuando el equipo bajo

Voz 1094 20:44 no es sólo con el prácticamente casi todas las semanas hablamos entiendo que él tiene su cosa no motivo por lo que se ausentaron los doblemente será más que más que picados por él el titular tiene su su negocio tienen su cosa es estás fuera porque porque es así lo requiere la situación y entonces bueno lo mismo mucho los o pelear la buscar la mejor resolución a sabiendo que el equivocado mucho que yo me equivocado mucho que todos nos hemos equivocado mucho es decir aquí puntuable pero yo prefiero hablar en vez de culpable de responsable

Voz 0696 21:16 hablé parece que somos delincuentes no

Voz 1094 21:18 bueno nosotros somos personas que hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible que no han salido como cool horripilante mente más unos tramos la temporada yo desde que llegué es decir nadie está exento de de de asumir las la la responsabilidad de subirlas critica que ahora nos tienen que cae no yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Nicolás que que para mí hombre también es normal no es normal que cuando un equipo estaba como estábamos nosotros es que la bueno pues que la gente un poco muestre su malestar no yendo al campo no pero a mí me hubiera gustado que hubiera Sonorama pero hubiera gustado más de mil personas y pitando no diciéndonos lo ellos crean conveniente

Voz 1670 21:52 que no siete mil no eso sí que realmente

Voz 1094 21:55 dio una imagen que lo ves para nosotros y para nosotros creo que el mensaje es claro no lo que mano duele no hay gente en el estadio ver a gente que bueno coches que por una razón o por otra bueno pues pues éste no pueda estar más más más contenta en la línea en la que ha seguido el club pero indudablemente al final eso es lo que duele es decir más que los pito y más que lo insulto es más que todo lo que hemos recibido lo que hay que mirar hacia la

Voz 0696 22:20 nada hay que no cree nadie no sea esa esa es yo creo que sí es un mensaje que nosotros pues yo no llevo clarísimamente

Voz 1670 22:27 bueno pues para terminar te voy a poner lo que tus amigos de México que se ve que allí dejaste algún amigo importante de mucho

Voz 1094 22:35 amigo hombre bueno bueno tremendos

Voz 1670 22:37 hay que ser animal de bellota para tener un micrófono delante o un programa de radio o de televisión saldar cuentas pendientes desde no sé cuantos miles de kilómetros de distancia de

Voz 1375 22:47 esta forma con Paco Jémez en un programa de televisión se enteran del descenso a la Unión Deportiva Las Palmas y ojo a lo que dicen

Voz 13 22:54 estamos incomodísimas sirven lluvioso que dice una cosa eh te lo digo no no es lo que ha propuesto porque hablemos del entorno de verdad es un imbécil pero es muy inteligente es un imbécil inteligente fracasado tal como ha llevado a la Unión Deportiva Las Palmas a la Segunda División fracasado como entrenador mentirosos en los medios porque llama la atención en la prensa Ayesa peleó ante ella es periodista yo escuché lo venía oyendo la radio española espejo de muy escasa cultura ordinario bastante corriente no serán a partir de hoy me quedo luego volar de de Francisco para mí si yo está muerto el fútbol no existe yo hablar de los ganadores

Voz 1670 23:36 algo que decir Paco sí sí que es una

Voz 1094 23:39 la pena que la pena cuando esto es que todo el mundo creía que los mexicanos son como estos personajes no

Voz 1670 23:45 no me gano son son gente

Voz 1094 23:47 lo cual yo tengo un concepto fue bastante bueno pero por desgracia hay hay impresentable como esto jueza que que dice que que no se preocupan emisiones de preocuparme que hace cinco meses que me fui de Méjico que estamos a doce mil kilómetros yo tú lo que le importa a ellos que la Unión Deportiva Las Palmas primero no me importa pero sin embargo se siguen preocupando por lo que yo hice van a seguir preocupando porque el gran mal el gran es que yo les puso a todo en su sentido de lo cual me siento satisfecho y además fui el que después después de seis temporadas que crudas uno se clasificaba para la playa o de

Voz 1670 24:20 sí sí sí

Voz 1094 24:23 por eso algunos lo explotó de milagro no reventó de milagro pues bueno pues ese rencor que aquí no la tienen ahí no entonces cuando vaya por ahí a un sitio y haga las cosas bien pues como ellas acudieron debajo no dirá nada se hallarán cuando la cosa va a sacar a la cabeza insultar llegarán y luego son son encima capaces de hablar de educación en Madrid

Voz 1670 24:43 sí sí me he peleado con ningún Feghouli por ninguno

Voz 1094 24:45 periodista ni nada no no yo puedo tener un intercambio de opiniones con tono pero pelearnos no yo acabo de la mano no tenían yo no tengo ningún problema con nadie tuve problemas con ellos porque los puse a todo en su sitio porque ella está acostumbrado a eso a faltarle al respeto a todo el mundo a insultar no iban

Voz 1670 25:03 queda queda claro no no no no estoy pero lo que sí quiero que quede que

Voz 1094 25:05 pero es que el pueblo mexicano no es así comenta es cierto son unos pocos están por allí deambulando qué tienen que decir esto para ganarse la vida

Voz 0696 25:12 porque yo no lo contratan en ningún sitio

Voz 1094 25:14 pero que el resto de los mexicano sobre el resto de la prensa americana son gente profesionales gente que sabe lo que hacen gente que si tiene que criticar

Voz 0696 25:20 critica pero no de la forma pero bueno oye

Voz 1094 25:23 está bien como dicen en mi tierra nadie

Voz 0696 25:26 a nadie le pegaba tan perro muy todos ellos siguen dando patadas por algo será

Voz 0319 25:30 de todo tiene que haber la villa del señor de verdad que es tan lamentable que tenga que ganarse la vida a alguien así que en el fondo da un poco de pena

Voz 1670 25:37 cuando tú tú puedes consultar a pues criticara a Paco Jémez por supuesto que les criticarlo lo prueba de utilizar una cámara o un micrófono para insultar personalmente

Voz 0696 25:46 pero es gente que se gana la vida haciendo y es una pena pero es así me parece de lo más normal

Voz 1375 25:53 que ya hablaremos Paco pero ahora mismo cree es que Paco Jémez en el banquillo Las Palmas la temporada que viene está más lejos o más cerca de que eso sea así

Voz 1094 26:02 pues no te puedes pues se porque yo la verdad que mi cabeza no está ahora nadan en estos cuatro partidos por delante es decir no nos podemos el lujo de dejarnos ir de dar una una imagen horrible tenemos que pelear aunque perdamos los cuatro partidos pero se tiene que ver un equipo con garra un equipo

Voz 1670 26:17 te gustaría subir al a Las Palmas a primera claro pues

Voz 0696 26:19 puesto que sí que sí claro que sí me gustaría pero eso no depende sólo de ella está claro claro depende de muchos factores

Voz 1094 26:26 sobre todo depende de que de que nos planteemos situación yo ahora mismo hasta que esto no acabe no se había descansar si no me vea

Voz 0696 26:34 sino no lo sé no México no a México no no si yo tengo que me encanta pero sí lo está el problema que ha hecho todos los lados estaban escondidos en su plató un micrófono iban a la rueda de prensa no

Voz 1670 26:48 tiene el hubieras no porque una vez

Voz 0696 26:50 claro que una de sus virtudes que son poco orden pero buen

Voz 1375 26:53 bueno gracias por dar la cara en este

Voz 1670 26:55 esto tan chungo ya seguir currando y hablaremos con Paco Jémez un abrazo a entrenar de acuerdo

Voz 0696 27:00 un abrazo hasta luego mató sólo a Nicolas

Voz 1670 27:02 a ver las explicaciones queda Miguel Ángel Ramírez aquí en el espera también para para bueno para contar un poco lo que va a ser

Voz 1375 27:07 proyecto de inminente futuro de futuro que pasa por hacer un proyecto ambicioso volver cuanto antes a Primera así en cualquier caso es verdad que

Voz 1621 27:15 hoy el club ha hecho un comunicado lo ha hecho de manera lógicamente pública donde ha pedido perdón a la afición por la cadena de errores que ha terminado en esta deriva deportiva con el descenso a Segunda División

Voz 8 27:24 la otra parte la promesa de que van a poner todos los medios

Voz 1621 27:27 varios para un retorno inmediato a esta categoría

Voz 1375 27:30 veremos a ver qué pasa esta mañana Nicolas hasta luego un abrazo adiós Paco Jémez en directo el segundo equipo que ya descendido a Segunda División hemos abierto con Paco López el artífice de la mano de la proeza tremenda de la machada del Levante quedaba cerrada allí en San Mamés precisamente donde ha ganado el Levante Marquínez hola muy buenas Íñigo hola

Voz 0802 27:48 muy buenas a todos con el golazo que ahorrar

Voz 1375 27:50 el vaya forma de terminar sí pero no

Voz 0802 27:53 la película ya la hemos visto este año varias veces eh fíjate lo ha definido

Voz 11 27:56 el Cuco Ziganda que me parece una afición perfil

Voz 0802 27:59 está hecho otro partido más en San Mamés y es que así ha sido la temporada es un bien conocido salida más o menos buena hoy ha sido espectacular con ese golazo de Raúl García empata del rival pitos pasan los minutos más pitos el rival se pone por delante más pitos al final del partido bronca bueno pues eso es lo hemos visto muchas veces lo hemos visto

Voz 11 28:15 no voy también a mira ha sido la la entrada

Voz 0802 28:20 más floja de toda la temporada no he llegado a veinticinco mil espectadores a medias reiteró

Voz 11 28:25 prevea pero está la gente harta de verdad de todo eh

Voz 0802 28:29 los que han pitado al final cuatro y el de Tabor que son los que nos hemos quedado hasta hasta el último momento y me quedo con una frase de hecho yo soy el máximo responsable de lo que está pasando este año

Voz 1670 28:39 en las caras que lo decían todo no Diego porque hemos visto hemos oido y hemos visto la cara de la felicidad de del Levante pero me imagino cómo salen los jugadores del Athletic no con el uno tres si han salido ya de Marte

Voz 0497 28:49 Così Raúl García Hay son los dos hombres que quizás menos pundonor se les puede pedir que que puedo más encima de de del campo no que menos corran y que bueno en los balones pero pero qué duda cabe que las caras eran de de de disgusto de de de insatisfacción y sobre todo de deuda no con la afición que que que bueno como ha dicho Íñigo ya hoy ni allegado Niall venido a a San Mamés la peor entrada de hace muchísimos años ellas que ya ni tan siquiera protestan al final ya está asumido que esto es un fracaso de temporada y los jugadores pues lo único que quieren ahora es ya que acabe cuanto antes sino también en el derbi cosas

Voz 1375 29:19 pues después de ver quién está en el banquillo la temporada que viene igual

Voz 1670 29:22 el proyecto del año que viene un abrazo Marquínez no

Voz 1201 29:24 mañana hasta luego Diego hasta luego hasta luego cerramos

Voz 1670 29:27 seis en Bilbao también en Valencia con José Manuel Alemán hemos hablado con el protagonista Paco

Voz 1375 29:30 López que racha desde que ha llegado al banquillo y está practicamente virtualmente salvado y se quedara en primera división salvo que ocurra una desgracia que al final le saca nueve puntos quedan doce basta

Voz 1670 29:41 tener un ratito por aquí Carolina Marín tenemos europeo

Voz 1375 29:43 o de paz Clinton en Huelva allí enseguida vamos a hablar con ella que es la gran favorita para ganar el torneo y además hoy es lunes y como todos los lunes Kiko Narváez Álvaro Benito Santi Cañizares y Gustavo López en el sanedrín de los lunes pero antes la resaca de la Copa a Barcelona ya Sevilla

Voz 14 30:06 la Liga Endesa y la NBA ATP Masters mil y Wimbledon

Voz 15 30:11 a todo el mundo de Fórmula uno Campeonato del Mundo de Moto GP el clásico en Movistar partidazo hay cosas que sólo ocurren en Movistar Trueba todo el Basque el tenis el golf mucho más por diez euros al mes Movistar

Voz 0867 30:31 con un poco de imaginación seguro que me reconoces tipo de gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en pidió también están mis amigos Arnold igual aquí en el club de la radio

Voz 0985 31:00 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media Si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida tienes claro el viaje que repetiría el beso que volvería a dar a como es es Olallo una si te preguntan por el SUV de los que no hay uno sino dos son vagas

Voz 1621 31:22 de nuevo tiró desde dieciocho mil novecientos euros indica

Voz 1670 31:25 Juan desde veintiun mil ochocientos euros Oper

Voz 1621 31:28 Volkswagen Finance válida hasta el treinta de abril consulta condiciones en Volkswagen punto Es descubre los en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid

Voz 3 31:37 sí

Voz 17 31:40 bueno aquí le doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis cuarenta y nueve euros hito montaje gratis también la revisión de tu coche con aceite orgía cuarenta por sólo treinta y nueve con noventa euros a Gil siempre más

Voz 10 31:56 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 1157 32:00 lo de arrendamiento el tranquila el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tran killer con la agencia negociadora del alquiler tenemos no gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 18 32:29 aquí cuarto de baño deseas no sumergimos en todas tus inquietudes para poder ofrecerte siempre la solución que mejor se adapte a ti y a tu Baggio compromiso Cobisa cincuenta años comprometidos contó baño Cobisa nos mojamos por Grupo Caixa punto com

Voz 10 32:49 este viernes Enrique de pavimento invitación madera color Grissom miel por sólo cuatro

Voz 11 32:54 treinta y cinco euros el metro cuadrado ven

Voz 10 32:57 ya empieza a tu reforma

Voz 1806 33:06 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo

Voz 11 33:11 tal día como que te lo da sin pagar entrada mantenimientos

Voz 9 33:13 incluidos y seguro a todo riesgo llegue el Polo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con My renting estoy contrariado también un golfo Warrick por sólo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como alguien me renting con

Voz 10 33:25 esta condición ese punto es la entrada para irse a la porra el día en que lleva años aplazó a la porra

Voz 19 33:34 hasta aquí la porra de se se de nuestra aplicación participa advierte a los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tupida cambie

Voz 3 33:49 remata de cabeza picado anota el primero en de Carrusel

Voz 4 33:56 dos Los goles Palin

Voz 11 33:58 eh

Voz 20 34:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1157 34:10 son las doce y cuatro ha pasado

Voz 1670 34:14 cuarenta y ocho horas después de que el Barça le ganara al Sevilla la final de Copa

Voz 1375 34:19 y curiosamente dos días después de que eso ocurriera del repaso que le dio en el terreno de juego el Barça al Sevilla digamos que hay un estado de no diría yo felicidad porque evidentemente los culés están felices han ganado la Copa iban a ganar la Liga pero hay algo más allá de lo que se ha ganado y de lo que queda por venir no lo de Roma ha dejado unas heridas y unas cicatrices que vamos a ver cuando se cierran y como y aunque la temporada del Barça va a ser una muy buena temporada buenísima temporada el Barça todavía no conocen la derrota en la Liga eh acaban de la Copa del Rey en espera que todo depende puede que sea todavía mejor si el Madrid no se clasificara para la final de la Champions y no la ganara eso haría que el doblete todavía se sacase más pecho en Barcelona pero digo a pesar de esa alegría de la de que en el club están contentísimos por haber ganado la Copa porque tienen la Liga ganada hay ciertas preocupaciones ya hay un ambiente enrarecido es curioso pero es así sobre todo aunque en las últimas horas ha salido lo que ya os comentaba Dani Garrido en en Carrusel Deportivo durante el sábado que leíamos del compañero el Deportivo Fernando Polo que suele ser un compañero bien informado y que evidentemente no escribe cosas por escribir cuando antes desde la final de Copa el mismo día informó de lo que se había deslizado por parte de algún directivo en el sentido de que ojo como Valverde pierda la Copa ojo como Valverde pierda esta noche la Copa eso cayó como una bomba en el vestuario alguien imaginamos el propio Valverde alguien en la directiva del Barça puede pensar que si Valverde pierde esta noche se puede ir yo diría que por encima de Valverde hay alguien que está más en el punto de mira de casi todo el mundo que es Roberto Fernández o Rubén Fernández el director deportivo al responsable de la parcela técnica de los fichajes aunque D bajo de Pep Segura ahora mismo la noticia es que el Barça no sabe quién va a ser el director deportivo la temporada que viene eso es así porque lo que parecía iba a ser una renovación que estaba hecha ni mucho menos está claro más bien Si yo tuviera que mojarse te diría que más bien todo lo contrario no hay nada decidido pero lo que parecía decidido hacia la continuidad de Roberto Fernández ha tomado una dirección opuesta a gran velocidad no hay confianza en que deba seguir en ese cargo después de que termine el contrato porque recordamos en caso de que no siga no se despide simplemente no se le renovaría terminan esto ahora en junio de esta temporada y creo que es el principal señalado porque por un lado hay dudas en la directiva y por otro es al que señalan los principales pesos pesados de la plantilla como responsable de la configuración de una plantilla valga la redundancia que en su opinión no tiene la calidad que debería tener para ganar la Champions como ha quedado claro después de lo que pasó en Roma donde hay once titulares uno juega medio cojo porque si no ya me contarás aquí en pones sino está Busquets que recambio hay de garantía en el puesto de Busquets en esta plantilla ninguno ninguno

Voz 1201 37:45 hoy a Busquets infiltrado o juega Roberto Fernández porque

Voz 1375 37:49 no hay otro donde además si repasamos la lista de los fichajes Roberto Fernández ha fichado remedo André Gomes Paco Alcácer Lucas tiñe de melé

Voz 1201 38:09 luego cada uno de vosotros juzga os parecen jugadores cojo nudos o más

Voz 1375 38:13 Nos cojonudo son más malos lo más buenos digo lo que hay lo que hay es eso en el club dudas de que deba seguir por eso de momento está paralizado lo que parecía que se iba a pro a producir de manera inminente inminente eso está parado pero muy parado además esta pues que haya una gran sintonía con Pep Segura entre Roberto Fernández insegura no hay una gran sintonía ni mucho menos lo que empezó siendo una gran sintonía entre Roberto Fernández y Valverde las sigue habiendo porque personalmente tengo una buena relación pero profesionalmente estáis viendo lo que Valverde está poniendo a los fichajes que le ha traído Roberto Fernández que es quién peleó por traer a Valverde esos así Roberto Fernández peleó portarán a Valverde pero ya habéis visto lo que está poniendo Valverde a los jugadores que fichando Valverde si yo no te pido siguió debido a Iñigo Martínez no me lo traes pues hombre me cabreo

Voz 3 39:10 pero bueno

Voz 1375 39:11 sí yo no te pido a Jerry mina me lo traes pues hombre me cabreo pero bueno así está ahora mismo este asunto no se sabe quién va a ser el director deportivo el Barça los fichajes hay que hacerlos ya quién los va a hacer quién los está haciendo quién está planificando la plantilla de la temporada que viene que esta sacaba que legado mes a quién va a fichar al Barça aquí quién van a ceder a quién van a despedir a quién van a traer en eso están en todo esto hay un nombre suena que es el de Jordi Cruyff ponga aun Cruyff en su vida todo irá mucho mejor ya ya le han ofrecido el banquillo del Barça B ya ha dicho que no

Voz 3 39:52 pero

Voz 1375 39:54 desde la directiva del Barça vería con buenos ojos la de la llegada de Jordi Cruyff a ese puesto pero no se sabe muy bien cómo sí por encima de Segura o por debajo o al lado si con Roberto au sin Roberto como parece más bien evidentemente esto es lo que hay ahora mismo en medio de todo esto Valverde cabreado por lo que ha salido hoy por lo para John no creo que vaya vaya calentarle vaya a decir cojo la puerta y me voy ahora se lo voy a preguntar las antigérmenes que escribe sobre el asunto hoy en el en el diario As esto es lo que hay después de ganar la Copa ya antes de ganar la Liga en una semana dos títulos pero se habla de esto de Larios de Iniesta que lo va a decir esta semana en parecen

Voz 1372 40:34 hasta Jordi Martí hola Jordi muy buenas buenas noches si ésta también Marcos López hola Marcos que tal Manu buenas noches pues es la semana del doble de la Semana de felicidad en can Barça

Voz 1375 40:42 pero así está ahora mismo el ambiente en Barcelona con un Valverde un poco mosca y con razón por todo lo que sea filtrado con un Roberto Fernández en el punto de mira en la directiva por un lado que no tienen claro si a ofrecer la renovación o no sí por la plantilla por buena parte de los pesos pesados que dice Mora que yo no sé si la plantilla se ha configurado bueno no llama la atención no después de ganar la Copa ya cuatro cinco días ganar la Liga no

Voz 0985 41:06 hombre ver que en un sector de la junta directiva o en la misma cúpula hay quién dice que incluso con el doblete vamos a ver qué pasa en el banquillo conocer esto a través de la crónica de Fernando Polo en Mundo Deportivo y conocer después atraviese Santi Giménez que Valverde ha comentado a su entorno que se puede plantear dejar el Barça pues para mí me parece que es un asombro y una conmoción descomunal sigue repasamos un poco las cosas Manu cómo han ido veremos qué es lo que ha hecho Valverde escoger a un equipo deprimido en agosto antes ese le fue Neymar ya a pesar de todo consigue un doblete brillante dejando el Real Madrid no sabe cuántos puntos camino de consta

Voz 1670 41:48 en un campeonato invicto

Voz 0985 41:49 han mejorado por lo tanto los resultados de Luis Enrique ir además ha conseguido cosas interesantes como recuperar a Iniesta con este balance no están contentos hay alguien en la directiva que no se pueda sentir contento con este balance yo no lo puedo comprender

Voz 8 42:05 para mí es muy sencillo se pusieron nerviosos siguen estando en el vio esos

Voz 0802 42:09 me refiero a los directivos ya

Voz 8 42:11 la cúpula ya la cúpula del club es decir sólo que la directiva hubiera estado a la altura de lo que ha sido Valverde en el respeto al club como hombre de club porque Valverde como acaba de decir Manu pidió unas cosas y no se la extrajeron Valverde ha trabajado con lo que le han puesto

Voz 1375 42:26 dio unas cosas y no se la extrajeron

Voz 4 42:28 otras cosas que no voy a pedir la entrega cosas que