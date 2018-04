Toni: "Estoy enfermo y si tuviera medios acabaría con mi sufrimiento"

Voz 1 00:00 Toni buenas noches gracias por llamar Toni buenas noches

Voz 2 00:05 mira yo te llamo porque otros día bueno pues a algún comentario de la autonomía sea no ya habían gente que estaba en contra de de del amor que bueno me va me va porque ahora te da hablar a lo mejor un poco con dificultad porque hace cosa de un año

Voz 1 00:39 sí

Voz 2 00:40 sí tuve Nip Tuck bueno pues más deja muy mal muy mal unos dolores horribles tremendo más dejado muy mal en el aula no era habla la LR cultural para el año sigo pasando por eso pues yo

Voz 1 01:04 Toni perdóneme pero ha trabajado usted muchísimo porque sí que nunca

Voz 2 01:09 ca nunca pudo tengan que pasar por un por una cosa así porque entonces seguramente tan miles de de opinión de pensamiento no pensarían igual yo eh mire por nombrarla Nouveau alguna cosa al suelo te voy a decir yo tengo lado la mano que perdido totalmente la mano dice vibra las dos piernas perdido en la memoria prácticamente toda si tengo unos dolores de hombro de falta de cabeza de cuello y no sé qué decirle más porque ahora mismo no Emma la cuestión es que lo estoy pasando muy mal me me produjo un una cosa algo muy agradable porque ahí O Pino que entonces bueno para decir una cosa como la Tous estaba diciendo o como la forma de pensar que tenía esta gente pues hay que pasar por una situación como la que pasado yo hola que estoy pasando mejor dicho

Voz 1 02:24 entiendo Toni que usted ha sufrido un ictus tiene muchas secuelas le ha dejado muchas secuelas aún así usted no es partidario de detener el vecinal programados

Voz 2 02:38 mire yo y el dinero que emplearía mejor porque aquí en España no está permitida yendo me un país me pagaría muy a gusto viaje donde estuviera permitida hay que acudir a poner fin a esto porque es tanto tanto que sufro están tu tanto bloque lo que el doble que que tengo un día otro día otro día M y lo peor es uno que no sabe si esto va a acabar dentro de un año dentro de día D no se sabe cuánto bueno yo me me acuerdo de de San Pedro

Voz 3 03:23 sabe quién de vivo si este hombre que que le provocaron la muerte porque no pidió lo pidió ir por grabó con vídeo y todo no que no le no estaba autorizado y muchos años sufriendo

Voz 2 03:41 que no podía más nada más que hablar razón una muy bueno yo me acuerdo mucho de mí esto me me hace sentir un poco no aliviar porque no no ha y aquí no hay alivio Cavallo aquí hay un sufrimiento continuo y constante unos dolores horribles extremen Nick tú que me dio me dio muy fuerte muy fuerte

Voz 3 04:09 sí sí sí

Voz 4 04:10 muy bueno

Voz 3 04:12 otra cosa que le quería decir con maestría cabos no me importa que alguien reconozca ya porque yo estoy totalmente en desacuerdo con que esto eh me daba en Asia se voy a centro de Chechenia que llevar a cabo

Voz 1 04:34 Toni entonces entiendo que está usted a favor está usted a favor no me importa

Voz 5 04:40 sí ya digo no yo a mí lo que me importa es que se sufre se sufre mucho compré una persona sufrió tanto

Voz 3 04:50 no se habrá pero la verdad es que no estoy en favor de que se le haga sufrir pudiendo evitar a una persona de esa manera tan tan desagradable

Voz 1 05:04 han no

Voz 3 05:06 yo he roto sí pero pero ojalá que ninguno personas de las que han pasado por por ahí tenga que pasar por enfriamiento parecido al que yo estoy pasando parecido al que otros los habrán pasado sí es todo lo que tenía que decir porque mire si me canso mucho a la hora dado hola gracias a que pude recuperar el habla porque la había perdido gracias a eso puedo hablar con con la Macarena perdona así no se me ha entendido bien

Voz 1 05:47 por qué no puedo hablar mejor Toni entiende usted perfectamente yo le agradezco tanto que ya ha sido tan generoso gracias por llamar vale gracias muchísimo ánimo y ojalá vaya recuperando usted

Voz 2 05:59 dudar los chatines yo

Voz 3 06:02 a recuperarme lo médico ya me han dicho que que es para toda la vida ya que todos la vida que no sé por qué se tiene que prolongar tanto debería de de de acabar esto alguna vez si yo conocieron sitio tuvieran medios porque no me puedo mover pero en cuanto pueda hutu Dierón medio para hacerlo seguro seguro ni un solo momento Ipar una acaba de esta manera Macarena

Voz 1 06:33 al contrario Toni gracias a usted por su generosidad

Voz 6 06:36 por su sinceridad un abrazo muy cariñoso