Francisco: "Mi mujer tiene Alzheimer, le van a dar el alta en el hospital y no me puedo hacer cargo de ella"

Voz 1 00:00 saludamos a Francisco desde Granada buenas noches Francisco

Voz 2 00:03 Macarena buenas no sé si estoy amargado

Voz 3 00:07 tengo un problema mi mujer en los Pita

Voz 1372 00:11 no estoy ya los de años que ha llamado la eutanasia si es decir acuerdo ocurriendo a la hacienda no habla de todo y la capital

Voz 1 00:23 no sé lo que a su mujer la vida de denigra se encuentran ese estado esta vez del Estado

Voz 1372 00:28 a un médico y

Voz 3 00:30 que cómo ha recuperado detenía en el tercio laica ha recuperado de una

Voz 1 00:36 estoy tan nervioso no se preocupe Francisco su mujer dado de fumo pero al Camiel discúlpeme ellas está enferma todo está muy enferma cuál es el diagnóstico que es lo que tiene

Voz 3 00:50 no me tiene dio Jaime y ahora tiene Le dio

Voz 1372 00:55 y tiene una doblada no habla estoy mareado perdieron cuyo programa yo yo voy además el año que ha llamado la verdad quería decir eso cuando una abriendo madre mía debido a el médico y que está hablando con esta tarde me dice que vaya quinta veinte vía creaba harta de cuarenta y nueve años aunque a veces que hay derecho a de toda la vida ETA

Voz 1 01:26 que no era Francisco y si le dan el alta será tienen que llevar a casa

Voz 1372 01:30 claro que detraer problema Iriarte ellos encontrar dentro de un año que estoy ya con la pierna MoMA que perdería toda la vida

Voz 3 01:39 yo aquí solo

Voz 1 01:42 entonces yo no se lo día se completando vez tendría que encargarse usted de los cuidados de ella

Voz 1372 01:47 claro Irene la ronda padre que ya no me no otra era podría que meterle cómodo como es tuvo que verlo

Voz 3 01:55 pero la ahí traidor día a día con él

Voz 1372 01:59 hasta que venga aquí que estoy desde por la mañana ahí árabe y lo

Voz 3 02:02 estoy reventado

Voz 1372 02:04 no sé lo que voy a hacer mire estudia mareado pero yo calzado después de toda la vida trabajando me cago en la mar

Voz 1 02:11 no tiene ninguna ayuda social no hay ninguna ayuda a la dependencia

Voz 1372 02:16 es que tarda me dan una hora para esto por la mañana ya asistió a una hora una obra que ha yo una obra que hago yugoslava hablando

Voz 1 02:26 es insuficiente para usted claro

Voz 1372 02:28 o sea la vida ETA después de toda la vida trabajando de decir que tire la UTE que hay ahora en la que yo te digo

Voz 3 02:37 la verdad queridos caduque

Voz 1372 02:41 de lo que afectó a dos no sé lo que voy a hacer y lo trataré de quince a veinte días ha instado a la que hago yo es que necesito que ya buenos dieron que queda estoy desesperado

Voz 3 02:57 de verdad se lo juro Macarena te lo juro

Voz 1 03:02 Francisco cuánto tiempo lleva su mujer en esta situación de dependencia pues lleva

Voz 1372 03:08 dos mil quince detectaron unas Jaime ya va semana a partir del cinco de febrero el cayó de golpe no sé qué ha pasado ahí no sé lo que va de gol ha caído cinco cuatro de enero febrero prima la playa ayer cinco bueno agresiva antes anteriormente de poderes digo a todas las noches vámonos vámonos donde vamos el carné vamos a la casa que estamos en la casa hijos pegando para que puedo decir venía

Voz 1 03:43 bueno yo me llama ella no había estado así hasta entonces dato nunca a todo esto le ha venido usted de pronto entiendo que sido Bruno ha sido progresivo sino que ha venido sí

Voz 1372 03:53 exactamente la Macarena

Voz 3 03:57 es algo muy grande porque es muy buena irá quiero que esto ideal 3D esperado ya que no se hubiese aportado entonces los viajes qué moverme

Voz 1372 04:20 qué hago yo me dice el médico está de crítico en el PTS en Ruiz de Arda y me dice para que le cuadre tiró bailado ya para otra vez para que ahora para esto yo sé que tiene la culpa eh pero quiere que me entiendo señoritas además Llarena pero

Voz 1 04:45 Francisco yo claro comprendo que preguntarle usted si no tienen un familiar eso un entorno cercano que por lo menos estos primeros días le eche usted una mano no sé si eso es una pelota parecía

Voz 1372 04:59 no sé lo haré no es mío están trabajando es que esta mujer viuda me acaban Sicko y llevo ya treinta y cinco años con ella a mí lo que hago yo es que hemos llevado a ella con la edad que tengo que que tiene más de lo que cree es que no puedo ni ETA alevín ya es que estoy ahí está allí vengo va cae vengo dar las villas que den una palabra que no aguanto

Voz 1 05:28 Francisco porque una residencia yo no sé si en el hospital puede hablar con algún trabajador o una trabajadora social que le

Voz 1372 05:35 pues tendré que le hablaba pero mi él cree que

Voz 1 05:37 claro que le habla de que le cuenten los no sé los recursos con los que

Voz 1372 05:41 pero es que va a tener una edad como usted dice dice luego una viene a estar un día del quemaron todas estaba en la cama ideas aquella que es que no sabía lo que hacer

Voz 3 05:58 yo había habrá que me ayude digo yo

Voz 1 06:02 allí entonces yo a ver una residencia Francisco que pueda usted

Voz 2 06:08 y pico euros no dormir acudió

Voz 1372 06:12 yo soy un trabajador de toda la vida ahí no tengo nada a ver lo que hago a ver yo estoy dando de Macarena

Voz 1 06:20 usted está granado nada en la misma ciudad no

Voz 3 06:24 ha sido da capital

Voz 1 06:27 a ver Francisco se alguien nos puede asesor

Voz 2 06:30 por favor que nada bien pero era yo llevo ya muchas cosas no

Voz 1 06:35 yo te muchísimas gracias Francisco

Voz 1372 06:39 Erandio mil está esperando oí cómo lo digo no vez que me cuesta a mí me con tiene aquí que tiene lo pita un fuera de lo tenía era habitó en el móvil

Voz 3 06:54 está he me dice el médico

Voz 1372 06:58 de día más a lo que hago yo yo no puedo que me tienen que ayudar a mí no me acuerdo para el toca tiene yo me diga eso por favor estamos que a de avena

Voz 1 07:15 Francisco lo dicho a verse algún oyente nos quiere asesorar y nos habla de algún recurso que puedo utilizar un recurso público Francisco gracias por llamar

Voz 1372 07:25 gracias Macarena muy amable