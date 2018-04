Un euro, 166 pesetas

Voz 1727

00:00

muy buenos días nada ha determinado tanta nuestra vida económica como el euro quizá muchos de ustedes se acuerden de cuando un café costaba cien pesetas de la noche a la mañana pasó a costar un euro es decir ciento sesenta y seis pesetas a cambio de pagar un cincuenta por ciento más por el cafecito todos los europeos parecíamos ciudadanos iguales con un destino común por fin el euro era es todavía una buena idea la mejor idea en un mundo global por eso nos dio días de rosas pero su primera gran crisis no se enfrentó en Europa con una moneda única y con una realidad dual la Europa rica que compartía moneda pero no quería compartir riesgos la Europa pobre que compartía moneda pero que mandaba poco y que se vio obligada a aplicar la austeridad extrema que el imponía la rica al precio que fuera el precio de la austeridad fue descubrir que el café de cien pesetas lo estábamos pagando a ciento sesenta y seis sin que nuestra economía real hubiera crecido al mismo ritmo que el tique de la cafetería la tormenta fue tan fuerte que estuvo a punto de cargarse la moneda no se la cargó pero en los países del Sur dejó un rastro del paro y de desigualdad que todavía estamos pagando y una pérdida de fe europeísta en Grecia en Italia en España ahora se proponen la reforma del euro Nos jugamos mucho en esa reforma porque el dilema sigue siendo el mismo compartimos moneda riesgo o sólo moneda cuando todo va bien no hay problema pero qué pasa con la solidaridad cuando vienen mal dadas Francia pone el acento en la solidaridad Alemania en lo que llaman responsabilidad que traducido quiere decir que cada palo aguante su vela la monedas de todos pero los problemas son tuyos y los demás no tenemos nada que decir pues sí claro que tenemos que decir cada Gobierno está haciendo su propuesta y acabamos de conocer la propuesta del Gobierno español no la ha consultado con el resto de partidos y eso que está en minoría en el Congreso eso dicen al menos tanto desde el PSOE como desde Ciudadanos y la propuesta española renuncia de entrada a los grandes mecanismos de la solidaridad los eurobonos el tesoro único y un seguro de paro común europeo es decir que compartimos intereses con países como Francia pero no queremos molestar a Alemania en definitiva la cuarta economía del euro nosotros nos ponemos de perfil dice el Gobierno que lo importante es conseguir el acuerdo en la cumbre de junio aunque haya que renunciar a parte de tus objetivos no está mal qué tal si aplica esa receta a los grandes problemas nacionales Pepa Bueno