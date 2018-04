Alcalde Valls

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos el ex primer ministro de Francia Manuel Valls participó ayer en Barcelona en un acto con aroma preelectoral con lo que va a reforzándose la idea de que Manuel Valls vaya a ser el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de la ciudad condal decisión muy polémica que los enfrenta un nuevo mundo político lleno de posibilidades no es que este caso sea inédito ya ha habido algunos alcaldes no españoles aunque nunca municipios grandes siempre tratándose de residentes en dichos municipios pero eso tal la ley permite a cualquier ciudadano de la Unión Europea a presentarse a los comicios locales Manuel Valls no sólo porque naciera en Francia en Barcelona sino porque es francés puede a todos los efectos presentarse a estas elecciones nada legal que oponer por tanto esa posibilidad sin embargo es evidente que altera la tradicional percepción del alcalde como alguien muy vinculado a la ciudad inmerso individual ni familiarmente en la misma sujeto agente y paciente día a día de cuanto en ella ocurre para dar paso a la posmodernidad al fichaje estrella paracaidismo político municipal a escala internacional yo no sé si es el mayor saltimbanquis político de Europa y últimamente coleccionista de derrotas es un buen o mal candidato para Barcelona Albert Rivera sabrá pero como creo firmemente en el cosmopolitismo no me parece mal este tipo de cruces que en cualquier caso van a terminar pasando y me gusta no sólo porque anuncia un futuro muy abierto sino por lo que podríamos incorporar de bueno ir por lo que podríamos quitarnos de encima se imaginan Angela Merkel alcaldesa de Granada o de Santa Cruz de Tenerife se imaginan Rajoy alcalde de Tallín Estonia bueno y en un mundo cada vez más global este movimiento puede que desborde a Europa y acabe siendo mundial en este caso me gustaría bastante Obama como candidato a la alcaldía de Madrid