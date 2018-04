Se sabe lo que no se ve

Voz 1389

01:41

en realidad basta ser hijo de una de una mujer se trata de de un hombre maltratador para que el delito del del hombre sea un agravante no creo que haya que ser testigo directo de nada para saber que cuando hay violencia en un hogar IS quizás sea el mayor error de quién vive con sus padres no necesita ver o escuchar la violencia del mismo modo que los ciudadanos de una dictadura no necesitan ver ejecuciones en la Plaza Mayor el miedo no se cuantifica el miedo no se puede medir jurídicamente el miedo de un niño que crece en un entorno de violencia es esa clase de miedo que una vez que entra ya no sale nunca es decir si además de esas violencias que se ejercen contra la madre muchos casos el destrozo es irreparable aunque él no esté delante aunque incluso no viva con en ella el agravante de esos hechos ABC se conoce diez o veinte años después porque siempre contamos el horror