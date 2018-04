Álvaro Benito: "Iniesta buscó mi teléfono y se puso en contacto conmigo"

Voz 0104

00:18

yo te digo mano que plenamente es un ejemplo de de deportista he tenido la suerte de conocerle personalmente y además por la manera que tuvimos de conocernos pues ya te dice cómo es como persona como puede ser pues que me hicieron una entrevista hace años para mí para Mundo Deportivo paras porno me acuerdo cuál era de los medios pues me preguntaron obviamente del Barça sobre jugadores Si yo puso por las nubes de Iniesta pues a Andrés consiguió mínimo de teléfono contrato conmigo que bueno para para agradecer a mis palabras y a partir de ahí pues bueno pues entablemos una con una relación cordial de amistad ahí bueno hemos seguido en contacto no pues eso te demuestra que la persona que puede llegar a ser a partir de ahí yo creo que para mí se precipita fíjate entiendo entiendo que se vaya entiendo que se vaya porque la oferta seguramente sea mareante porque porque seguro que él no quiere llegar a ese estado donde donde él siente que a lo mejor ya no le es útil al al Barça pero yo te hablo de lo puramente futbolístico que sentido yo con con con el esta temporada él el año pasado si sufría en el en el sistema con Aimar ahí con el cuatro tres tres con poco retorno el jugando al volante sufría tenía mucho campo que abarcar este año está muy