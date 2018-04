Todos somos turistas, sólo depende del tiempo de ocupación

Voz 1995

buenos días veinticuatro y abril siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER es un placer saludarles desde una isla concretamente desde la isla de Mallorca las Baleares no han invitada a un congreso de islas inteligentes donde van a hablar de las islas de todas las islas del mundo utilizando el futuro de hierba SER estamos en calidad muy cerca de la ciudad de Palma de Mallorca donde ayer tomaron la decisión de prohibir los pisos turísticos no sabemos cómo lo harán pero el caso es que han prohibido el alquiler a turistas yo me pregunto en el fondo no no somos todos un poco turistas Blanca metáfora y al cabo somos turistas depende del tipo de ocupación una semana unos días su mes una vida en cualquier caso parece que la moral no tiene criterios estéticos ya que convertir ciudades con gente habitadas por gente en hoteles gigantescos con parques y avenidas en lugar de cafeterías decepción pues no parece una muy buena idea el sonido de muchas ciudades ya no es el bullicio de gente caminando ni tan siquiera el del tráfico el sonido de muchas ciudades es el de las ruedas que hacen las maletas el sonido que haces