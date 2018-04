"Para lo que estamos preparados es para salir de compras y para comer"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 1995 00:05 Toni Garrido vamos a comenzar este programa diez y dieciséis minutos una hora menos en Canarias con dos de las personas que mejor conocen el turismo actual y el turismo el futuro del mundo les recuerdo que estamos en Smara El han Wall Congress tiene todo el sentido del mundo a hablar de cómo cambiar un modelo viejo quizá que no termina de morir por uno nuevo

Voz 2 00:24 que quizá no termina de nacer

Voz 3 00:27 tengo a mi lado a Talk Lansky buenos días cómo estás buenos días caballos de hacer vía

Voz 1995 00:35 tiene tiene el mejor trabajo del planeta le pagan por viajar conocer sitios opinar sobre ellos Doblas quien en la lista de turismo más importante del mundo lleva más de veinte años viajando ha estado más de ciento veinte países ha escrito decenas de libros incluyendo vías para Lonely Planet otorga hechas ha presentado problemas en el Travel Channel ha colaborado con acciones Geographic complicaciones como Square jornal el diario The Gardien

Voz 3 00:59 te pagan por esto yo hay buen Peit por buen su querido lo más insultante habla mejor sueco que yo ya eso sí de indignante es no es verdad cuántos idiomas hablas suecos yo algo de español Francia desde luego ah sueco e inglés inglés mallorquín

Voz 4 01:20 a a Mahoma

Voz 1995 01:24 pero gracias a Sylvina vamos a intentar estar también con nosotros les decía que vemos a dos de las mejores personas que conocen el turismo del planeta porque ha mirado también tengo al señor alcalde de Calvià Alfonso Rodríguez Alfonso Mir buenos días con nosotros muy buenos días encantado está Alfonso era profesor de instituto si ahora usted alcalde de Calviá en qué momento se quebró todo eso

Voz 5 01:46 muy buena pregunta pero fíjate que yo estaba escuchando a Doc y creo que tengo seguramente el segundo mejor trabajo que sube descender porque además de dedicarme a la docencia toda mi vida que da mi pasión y mi vocación ahora otra pasión que es la de intentar mejorar la vida

Voz 1995 02:00 de los vecinos y eso es un excelente trabajo nosotros estamos aquí y es un placer verdad compartir con en un día maravilloso el mar Calvià es una de las zonas vamos a empezar por ahí y luego hablamos del futuro pero en la actualidad todavía y eso que usted ha trabajado duramente en cambiarlo seguro que hay muchas escándalos que que que a ustedes van a sonar que relacionan a empresarios de la noche y situaciones muy muy complejas de estamos en una zona que durante muchos años ha tenido muy mala fama en el turismo el modo de usted se ha empeñado en cambiar eso

Voz 2 02:29 cómo va la pelea peleaba bien siempre hay resistencias al cambio siempre pero la pelea va bien porque

Voz 1787 02:36 sido una conjunción de todos de de decir tenemos un entorno maravilloso unas capacidades para que la gente pueda venir a vernos y disfrutar de una de unos paisajes excelentes no sólo de las playas también de un interior de Calvià que da mucho es puerta la Serra de Tramuntana de cinco destinos muy diferenciados porque tenemos desde el Puerto Portals portal Palmanova Magaluf Santa Ponsa Peguera tenemos una capacidad enorme IS trabajo para mejorar nuestros destinos va bien va muy bien porque creo que estamos en este destino en concreto de Magaluf reposición dándolo con que antes era pues seguramente un ejemplo de un turismo de excesos a lo que hoy es un tú un ejemplo de un turismo reconversión ese es un giro casi casi copernicano que es lo que buscábamos hice está haciendo

Voz 1995 03:23 es dura la tarea de acabar con palabras como el ni con con situaciones y con imágenes es dura tarea pero están consiguiendo oí es verdad que uno de visita esta zona no tiene nada que ver con lo que era afortunadamente hace hace algunos meses imagino que cuando te invitan a un sitio te llevan a los mejores hoteles cinco estrellas desayuno buenísimo incluido que alguna vez has hecho Airbnb alguna vez ha sido un piso de de alquiler turístico Charlie de a él hay que te gusta

Voz 3 03:53 claro que hay que le

Voz 1588 03:55 vale sí que viajado en Airbnb me encanta pero creo que debería de ser algo que

Voz 1995 03:59 estuvieran regulados pues precisamente esa es una de las noticias del día en este país Palma será la primera ciudad en prohibir todas las viviendas turísticas en pisos no explica muy bien en la noticia como pero vamos a conocer más detalles Juan Antonio Bauzá que en Radio Mallorca Juan Antonio muy buenos días

Voz 1157 04:14 queda Aldonin buenos días es una de las noticias

Voz 1995 04:16 importantes a Palma es la primera ciudad en prohibir todas las viviendas turísticas sospechábamos que ya estaban prohibidas pero cómo cómo es lo que anuncia el Ayuntamiento de Palma

Voz 1157 04:24 bueno de hecho eh no no han estado permitidas legalmente nunca pero sí que ha sido una actividad que se ha venido desarrollando durante los últimos años a partir de ahora cuando entre en vigor esta legislación esta actividad el alquiler a turistas sólo se va a poder llevar a cabo en viviendas unifamiliares salvo aquellas que estén situadas en suelo rústico en el entorno del aeropuerto o en otras zonas en zonas de otros usos como por ejemplo los polígonos industriales queda definitivamente prohibido el alquiler vacacional en pisos dicen desde el equipo de gobierno municipal que básicamente esta actividad está restringiendo las posibilidades de ofrecer pisos para alquiler de larga estancia que ha provocado o va relacionado con la subida de precios y que esta actividad afecta a la convivencia social de ahí que hayan tenido que regular lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal es dar forma a una hélice a una iniciativa legislativa popular que presentaron desde la Federación de Asociaciones de Vecinos que le reclamaron al equipo de gobierno que prohibiera el alquiler turístico en todos los pisos de Palma en todos los pisos de la capital balear sin ningún tipo de excepción y finalmente se le ha dado forma ahora deberá ir a pleno una aprobación inicial el objetivo es tenerlo listo ya aprobado definitivamente a finales de julio es el como decías el primer municipio en toda España y también el más restrictivo dentro de las propias islas porque cada municipio va a tener su propia zonificación hecha es decir puntos donde sí se puede alquilar pisos a turistas y pisos en los que no

Voz 1995 05:49 pero Juan Antonio explican cómo lo van a hacer porque parece difícil no pensar como prohibir el intercambio entre particulares de de usos parece no se iban a instalar la la policía turística la policía alquiler Vicen cómo lo van a hacer

Voz 1157 06:03 de momento sí que sean adoptó algunas medidas desde el ámbito autonómico con la puesta en marcha de la regulación a nivel de toda la comunidad autónoma por parte del Govern con la sanción de con la imposición de multas y sanciones a las plataformas por ejemplo como Airbnb o Trip Advisor que ya están enfrentadas sanciones y han sido sancionadas con hasta trescientos mil euros eso ya provocado un efecto disuasorio de toda aquella de toda aquella gente que anunciaban a estas plataformas sus pisos sin tener ningún tipo de licencia turística sin tener el permiso pertinente para poder llevar a cabo esta actividad eso por un lado ya ha provocado un efecto disuasorio de hecho se ha rebajado hablar algunos portales un treinta y cinco por ciento la oferta que ese estaba que estaba presente en estas páginas sin ningún tipo de permiso sin ningún tipo de licencia luego hay una quincena de inspectores que van a realizar y se van a encargar de velar porque se cumpla con esa normativa hiló un cambio importante también a tener en cuenta una vez que entre en vigor la ley es que un propia vecino por ejemplo va a poder denunciar que se está realizando una actividad ilegal en su finca hasta ahora eso no se podía hacer ahora sí que el propio vecino a poder decir este piso está alquilando turista algo que es que es ilegal

Voz 1995 07:10 Juan Antonio Bauzá desde Radio Mallorca muchísimas gracias compañero que le precios de la medida Alfonso

Voz 1787 07:14 bueno pues yo creo que en efecto había que que era la regulación de esta actividad una actividad turística que se está realizando en una entorno que es residencial que los municipios decidimos que ahí había que hacer uso residencial sin rotación turística y resulta que igual que hace quince veinte años algún los hoteleros nos cambiaron usos turísticos con un cambio de uso es lo vendieron como apartamentos signos expusieron residencial donde había turístico ahora el mercado nos está diciendo que queremos hacer turístico donde residencial y los municipios se compensan Iceta abandonan los centros de las capitales porque este uso turístico se produce en temporada alta pero en temporada baja esos alquileres que no han llegado a los residentes que eran vacíos y además hay un derecho fundamental que proteger que es el derecho al acceso a una vivienda digna estaba suponiendo un encarecimiento muy importante de la alquiler residencial durante todo el año porque esto es estos estos pisos que se ofrecen en alquiler turístico por fines de semana practicamente salen del mercado de alquiler residencial de todo el año por lo tanto ahora ver menos oferta pues extremeño y en apenas un mes

Voz 1995 08:19 piensan las ganancias de un año de forma que eso se queda solamente para un pequeño sector que viene y que utiliza eso durante un corto espacio tiempo de Cármenes aquí estamos todos símbolo claro realmente no tiene tanto que ver con el turismo tienen que ver con el modelo social en general que queremos en el libro de nuestro colaborador Sergio del Molino lo explica la España vacía casi toda España vive eh en una pequeña población que bueno una gran población que vivía en Madrid después no hay nada hay después en la costa que es donde se concentra la gran población de de nuestro país en el fondo decidir cómo regulados eso es elegir qué tipo y qué modelo de sociedad tenemos si queremos accedieron a la vivienda cómo va a ser ese precio es decir en el fondo van mucho más allá de lo que puede parecer

Voz 1787 08:56 claro yo entiendo que lo la clave lo fundamentales es mantener ese derecho de acceso a la vivienda posibilitar el derecho de acceso al alquiler residencial se estaban dando crecimientos de de costes de alquiler en torno al ocho al diez por ciento en muchas zonas de España ya aquí pues cerca del veinte por ciento eso el alquiler turísticos un el dos uno de los elementos que lo estaban provocando pero es que además necesitamos que la convivencia turístico residencial pues bueno sea lo más sensata posible que allí en un segundo B dónde puede haber una rotación turística cada fin de semana de seis siete personas con fiestas cada fin de semana el segundo ha pues no venga al alcalde de decirle oiga qué es que tengo una fiesta constante en el el el piso de al lado claro que suena residencial es que el entorno era dos coletas de parques era residencial los entornos turísticos que teníamos con ofertas asociada con comercio turístico extremadamente están limitados no nos pueden cambiar el mercado así como así según la intereses

Voz 1995 09:51 sí sobre todo sin preguntarnos que da vamos contigo después de veinte años dando vueltas por el mundo por la cara fresa importante insistir tú has preguntado alguna vez porque viajamos hace que hace que el ser humano y más ahora que nunca quiera viajar y conocer nuevos sitios así descubrir que las postales son son de verdad porque viajamos porque hacemos turismo

Voz 3 10:17 esa o pero es muy muy fuerte de cuidado ahí beben y All Nations an sienten está que en equidad de Like Change sirvan

Voz 1588 10:40 sí la verdad es que es una pregunta que siempre me he hecho a mí mismo ideó la verdad es que creo que viajamos para experimentar algo diferente algo que no tenemos en casa pero la ironía de esto es que los destinos hoy en día cada vez se parece más en todos tenemos estaba tenemos Burger King tenemos que a todas esas cosas y entonces todos se parecen con lo cual porque viajamos para ver lo mismo

Voz 1995 11:04 aparte uno piensa que en los viajeros de principio de siglo XX que descubrían tonto sobresale tira Tura está muy muy presente descubrían nuevos aromas no hemos salobres nuevos sitios nuevos paisajes pero como tú bien dices es bastante homogéneo es decir una el centro de una ciudad como Londres Madrid París no se diferencia de demasiado y además entonces da es cuando viajas muchas veces estás peor que en tu casa como especie tenemos solución Duck

Voz 3 11:38 fíjate que cada o de pregunta es también muy pero muy buena es muy muy pues bueno es Hot Wired Chapo hecho desmoronó el sexto mes son muy muy entregado a la hiciesen Croacia el sostén Irene

Voz 1588 12:00 sí bueno no estamos preparados realmente para a viajar es algo habló del turismo moderno que se lo hemos hecho durante los últimos sesenta o setenta años en realidad somos cazadores recolectores y es por eso que para lo que estamos preparados para ir de compras para comer

Voz 1995 12:18 totalmente cierto alcalde no puede ser el precio la barrera que cuando hablamos muchas veces el turismo pensamos que lo que hay que hacer es para mejorarlo en mejorar la situación es simplemente incrementar los que venga un tipo de gente que venga más dinero con una posición económica mejor que para que los que ya bien sean mejores pensando equivocadamente que esas van a respetar mejor el medio ambiente que van a portarse mejor que no van a hacer fiestas y que son todos muy educados muy sensibles por el mero hecho de tener dinero nos equivocamos cuando ponemos establecimos la barrera de de de de qué es lo que queremos es simplemente el precio no es equivocamos y queremos

Voz 1787 12:53 que nuestro destino es pueden tener sólo una barrera de un precio muy alto yo siempre he pensado que necesitamos seguir democratizado el turismo que todos podamos viajar pero que al viajar los encontremos destinos auténticos diferenciados que conservan el es que conservar tradición y ahí necesitamos también tener destinos que puedan dar la calidad que se ofrece dependiendo del precio que se pide

Voz 1157 13:16 hay pues ponen necesitamos pues bueno pues

Voz 1787 13:19 plazas turistas de tres estrellas que sean capaces de de ser también de una calidad digna y quién quiera elegir un

Voz 6 13:25 corte de precio más alto pues con lo pueda obtener también pero en

Voz 1787 13:28 qué caso democratizar el turismo porque

Voz 6 13:31 que todos tenemos derecho te da

Voz 7 13:33 eh Tengo una pregunta para decir la la eterna peligro

Voz 3 13:36 Junta viajeros o torista

Voz 7 13:38 se puede ser viajero hoy en día

Voz 3 13:42 de lo que está pensando esto muy seriamente aunque Michel Vera señor los esté ya en marzo apto es bueno bien vi no soy yo quien fuera tú has de You Like You CANAD uno destruir paterno y experiencias aquí hay que no ha sido buena

Voz 1588 14:18 Sí Se Puede ser viajero hoy en día in la verdad es que para ello hay que ir a profundizar un poquito más no es que quiera hacer publicidad pero por ejemplo en Airbnb tienen algo llamado la ex expedientes que te permite pues acceder a un guía local que igual te puede enseñar algo especial de lugar au uno puede aprender a tocar el tambor o aprender Historia del Arte pero la verdad es que para eso hay que profundizar un poquito más

Voz 1995 14:46 eh don muy brevemente este público está mirando te inquisitiva mente

Voz 3 14:51 en Mallorca

Voz 8 14:55 pues ya ves yo por supuesto Inma Alós en se suele Pleiss arte Wall lo dice le había gustado mucho Mallorca explica maravillas un público maravilloso Alfonso Rodríguez el municipio donde

Voz 1995 15:16 por segundo año se celebra esto es mala el agua el Congreso gracias por invitarnos gracias por acogernos Si de verdad buen trabajo que hay un cambio notable en este entorno iba a mejor y eso es fruto de gente conciencia así que muchísimas gracias a vosotros para esa llegamos aquí complacer diez y treinta minutos nada menos en Canarias

