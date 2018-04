Fallece Maria Eugenia, la mosca de la tele

Voz 1 00:00 Balbino

Voz 2 00:07 quiero hacer amigos a la política de la traía al fresco como tú la pregunta será clara así que yo os propongo que de aquí claro es si nos parece un razonamiento no vale

Voz 0313 00:49 esta frase es un resumen fantástico para muchos días eh haber especialistas Toni cuántas personas preguntaron ayer por Iturriaga en Barcelona

Voz 1220 00:57 a mí en enero mil bueno no mil quinientas y pico escuchando a cuantas personas claro por qué no ha venido Iturriaga os recuerdo os recuerdo que muchas de mis grandes hazañas de jugador tuvieron lugar es verdad en Barcelona al ADSL

Voz 1220 01:18 sí pero siempre te señalaba que habrá habrá muerto seguramente sí seguro

Voz 0313 01:27 bueno Esait Urriaga está Toni están especialistas está Marta Estévez está Pilar de Francisco y estarán los concursantes el gran desafío en un ratito pero antes Tony

Voz 1220 01:38 a tu bueno hoy es que ha habido reunión sí

Voz 0230 01:41 en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump

Voz 4 01:44 no está claro yo presido

Voz 0230 01:47 entre francés Emmanuel Macron

Voz 4 01:56 Manas

Voz 0230 01:58 atacaron Siria ya nadie se acuerda es que hace diez minutos ha sonado una promo de Hora Veinticinco con Mariano Rajoy diciendo que yo yo yo pensé un momento esto de qué iba eso hace dos semanas las noticias cada día dura menos después ya lo sabemos pero una guerra diez días es poquísimo por eso ante las guerras eran más largas pero sí la Guerra de los Seis Días fuera hoy el quinto yo no hablaría nadie comienza una guerra el lunes y jueves Champions

Voz 4 02:32 Donald Trump y Emmanuel Macron se han reunido

Voz 0230 02:36 y probablemente hayan hablado de cosas que nos afecten pero probablemente también nunca lo sabremos porque cada día circulan más noticias y menos información cosas que pasan en el mundo un candidato independiente a la presidencia de México tiene una propuesta contra la delincuencia cortar la mano a los ladrones se llama Jaime Rodríguez los puso ayer en televisión la mujer que la entrevista insiste lo dice en serio e Health charla mano mucha la mano Moshe la mano al delincuente atención son veinte segundos

Voz 7 03:04 tenemos que ir más allá de lo que ya hay hicimos no habla literalmente así Candice claro la mano literalmente literalmente a ver explíqueme por favor del que Robert que muchas la mano presentar una iniciativa para que los diputados apruebe en esta sanción cortarle las manos los delincuentes claro eso es lo que usted va a de sangre es así decían

Voz 1220 03:25 bien bien bien bien

Voz 0230 03:28 en esta en realidad es una medida muy poco practica porque enseguida comenzaría la subcontratación de bancos para cometer robos aparte del problema que supone reordenar el Código Penal para diferentes delitos mano por robo pero dependiendo del robo mano y pie o dos orejas como en los toros yp para robos del siglo como en la casa de papel se necesitaría despiece completo despiece comanche sí por robo te cortan la mano por homicidio ni te cuento en el cuerpo sería un carné por puntos en España han pasado cosas hoy martes pero tampoco es un día de aquellos de gritara

Voz 1220 04:01 madre mía

Voz 8 04:04 nada

Voz 1220 04:08 la misiva momento a Lass

Voz 1610 04:10 las Ruipérez venga vamos a ver yo creo que todos estamos somos bastante culpables no de esto que reconoce solo

Voz 0509 04:18 sí yo mi currículum tengo una mentira todavía más gorda que la del máster me gusta trabajar en grupo

Voz 1610 04:25 a todos nos pasa estamos a tope con esta idea que propone Lupe

Voz 0509 04:29 es decir por teléfono los números como decimos las letras tres de cerditos siete de pecados capitales cuatro de fantásticos

Voz 1610 04:37 venga vamos ahora con un poquito de lo poco de culturilla general a cargo de Makaay

Voz 0509 04:41 sin no se Tampax Le quisieron llamar Intertoto pero no corre ya lo había pedido a la UEFA

Voz 1610 04:51 bueno y creéis que vuestra vida si crees que vuestra vida es dura pensad en la de tonta de tu culpa

Voz 0509 04:58 Ignacio me están obligando a decir que soy nueva para no desanimar a los que llegan

Voz 1610 05:03 de acabar así teorías con una cita a ciegas que tuitera llegue con prepara

Voz 10 05:47 no cosas que pasan en el mundo y no sabemos

Voz 11 06:49 la posición española es bien conocida Mi Gobierno siempre ha defendido construir en el largo plazo una unión fiscal con un presupuesto común y una autoridad única un ministro

Voz 1220 07:01 eurobonos eurobonos

Voz 0230 07:04 sólo bonos bueno que resumida mente quiere decir que la deuda que tiene cada país cada uno de los países de la Unión Europea pasa a ser deuda de todos los europeos es decir compartir la deuda esto sólo propone a un alemán

Voz 12 07:18 Illes sale una risa como de pajarita

Voz 0230 07:44 hemos cambiado no ha contado esta mañana Pepa

Voz 1727 07:47 no en Hoy por hoy el Gobierno español ha enviado a Bruselas un documento con sus propuestas para la reunión de junio que afrontará la reforma del euro deja fuera los asuntos más ambiciosos que hasta ahora ha defendido a largo plazo eso sí decía Rajoy qué asuntos son esos pues el presupuesto común el seguro de paro común los eurobonos

Voz 14 08:10 todo

Voz 0230 08:14 España ha cambiado su política europea en una noche como en un cuento mágico ni los partidos de la oposición dicen saber nada no se ha debatido en el Parlamento pero de repente España va con Alemania con Alemania en el debate europeo de esta mañana escuchábamos a nuestra compañera Griselda Griselda Pastor nadie ha explicado a cambio de que es este cambio de postura

Voz 15 08:33 elimina tensión en Alemania en Holanda y los país

Voz 16 08:35 es es nórdicos aunque no queda claro a cambio de qué

Voz 15 08:38 España repliega su emisión bueno

Voz 0230 08:40 quizá lo sepamos algún día por qué de repente vamos con Alemany

Voz 17 08:46 quizá no me gusta un y Peña

Voz 1220 08:49 lo más negro

Voz 0230 08:52 os acordáis de que ayer comentamos esta frase sensacional del portavoz parlamentario del PP sobre los pensionistas claro que aquellos que sí habían manifestado pidiendo la subida de las pensiones tendrían que salir a la calle a agradecer al Gobierno tenían que manifestarse decir no vamos a escuchar la subida aprobada a los que se manifestaban cuando

Voz 1220 09:15 decían que sólo la subíamos el cero veinticinco y que quería

Voz 18 09:18 que las hubiéramos el uno que ahora chal gana manifestarse pero a darle las gracias al Gobierno porque la vamos a subir el tres por ciento tres veces más de lo que ellos querían que salgan por favor a darle las gracias al Gobierno

Voz 19 09:28 jodidos bueno pues hoy

Voz 0230 09:31 día Rafa Hernando matizando que en realidad se refería a los que pedían a los pensionistas que se manifestaran no los pensionistas y él dice a los que lanzaron pensionistas a la calle que es algo que no se debe hacer al Papa no se debe lanzar un pensionista nunca desde una altura superior a dos pisos porque puede provocar daños la salud del anciano del que Rogge que muchas la mano y al que lance un anciano que habrá que hacerle escuchamos a Rafa Hernando en lo que parece un intento de rectificación esta mañana en Radio Nacional yo digo

Voz 20 10:00 que hay los que en su día lanzaron a la calle intentaron enfrentar a los pensionistas con el Gobierno diciéndoles que se tenían que subir las pensiones el IPC

Voz 0230 10:11 a los que lanzaron pensionistas ya va hay que hacerlo tendría

Voz 20 10:16 en que estar satisfechos tienen que estar

Voz 0230 10:18 satisfecho y qué pasa cuando estás satisfecho

Voz 20 10:22 sí hombre pues yo estoy satisfecho doy las gracias a quien permite que esté satisfecho

Voz 19 10:29 ella me enseñó y cuáles son las gracias

Voz 0230 10:38 pero eso vamos a ver pero no eso tendrían que hacerlo los que lanzan pensionistas no los pensionistas propia eh tú coges un lanzador de pensionistas tiene dice satisfecho

Voz 19 10:49 en otra línea de pensamiento

Voz 0230 10:52 el secretario de Comunicación del PP Pablo Casado ha dicho que es lo ha dicho contrario eh ha rectificado en realidad ha dicho que es España la que tiene que estar agradecida a los pensionistas

Voz 21 11:03 yo voy a España tiene que agradecer a los pensionistas lo que han hecho porque precisamente España es el país que es gracias a la generación de los que ahora son jubilados que ese agradecimiento tenemos que llevarnos sobre todo mi generación que si somos algo excavadas a ellos

Voz 0230 11:15 pero gracias pensionistas gracias Gobierno todo el mundo dando las gracias oye que es también una manera de tener un país más amable fueron camino más recto decir simplemente al escuchar a Fernando que se equivocó que no quería decir eso una fórmula así

Voz 1 11:31 súper cagada gravísima

Voz 0230 11:33 ya está ya está pero le han preguntado a Rafa Hernando si quería pedir perdón el hombre insiste esto ya era a mediodía

Voz 22 11:43 yo lo que digo es que dado que el Gobierno va a subir el tres por ciento a las pensiones más modestas pues yo creo que las personas que les van a subir el tres por ciento de las pensiones tienen que estar eh satisfechas

Voz 19 11:59 que aún no sabe otra vez estás lanzadores los lanzadores

Voz 0230 12:08 de pensionistas ya al mediodía ya eran las personas está pidiendo realmente una manifestación eso sí estamos estamos satisfechos

Voz 1220 12:15 el Gobierno así

Voz 0230 12:19 bueno son entretenimientos pero no respuestas a dos preguntas interesantes de qué han hablado Macron y Donald Trump que el Gobierno de España ha cambiado el una noche su política europea sin decirlo a nadie

Voz 0509 12:36 algo que semiólogo vale vale no seguro no sé que sí bueno yo recuerdo buscamos ahora

Voz 1610 12:41 pues bueno vamos a hablar un poquito de naturaleza con nuestro biólogo ya porque ha traído el día de las sí sí sí ya ya ha aportado su que llevarle algo pues es el biólogo de cabecera de la Cadena SER don Antonio grullas qué tal muy buenas tardes

Voz 19 12:59 estás un poquito te he visto en estudio

Voz 1610 13:01 ocho no afloja una noticia triste

Voz 24 13:07 has venido con un violín y con una guitarra un violinista yo leíste guitarrista violín amigo

Voz 0509 13:14 con todo el dolor de mi corazón ojo eh debo decir que esta mañana a las once y media por meridional en el hospital y en el hospital tus muertos de Montecarlo

Voz 1610 13:23 Carlos

Voz 0509 13:24 ha fallecido la conocida como mosca de la tele según sus familiares caso naturales es cierto que tenía ya noventa y siete años que Pound ser humano vino a ser dos mil seiscientos la mayor será mayor no

Voz 1610 13:35 pero cuando dices la búsqueda de tres de los fieles a esa a la mosca cojonera que molestaba siempre a los presentadores de todos los programas mítica

Voz 0509 13:42 mira esa que tú llamas mosca cojonera sin ningún respeto se llevaba María Eugenia bueno lo sabía como una profesional como la copa un pino

Voz 1610 13:49 lo que parecía una mosca rondando por un presentador de televisión era ella era siempre ha sido siempre claro

Voz 0509 13:55 María Eugenia empezó trabajando en Televisión Española con tu actuaciones estelares con programas como la clave con José Luis Val José Luis

Voz 1610 14:03 sí pero que estaría de de esa mosca

Voz 0509 14:06 no al principio los hay ahí se posaba en la nariz de Balbino el será quitado manotazo ella volvía a posarse en el ojo el pelo pero bueno al final fue haciendo más cosa e incluso acabó presentando

Voz 1610 14:17 drama programar programa yo me acuerdo de que ahora no se Iturriaga que es el más mayor de bueno

Voz 1220 14:22 sí

Voz 1610 14:25 desde la mosca presentando

Voz 1220 14:28 había Francino esos jefe Francino también les de bastantes ya lo he visto yo no he visto lo visto bien has sufrido pero os acordaréis que luego con la llegada de la educación eh yo que hace una pero a ella no es una mosca de la tele no pero no era esta labor sería otra no porque sino Olga que éste no tiene sentido pero pero la café pero no hablamos de sería una doble doble y luego la la tiene colgada ayer perdón me pasa cuando es gente mayor

Voz 0509 15:03 sólo es privadas es basó saltó Antena tres y estuvo muy muy celebrado sus apariciones en el telediario con Matías Prats luego la ficharon Telecinco a todo con la mamá Chicho obtuvo en el programa de José Luis Parada al principio de la Mosquera en la que tocaba el piano nuestro pico y con Iturriaga en Inocente Inocente tú te acuerdas formal formar pareja durante en este caso era Turriano que molestaba a la mosca sí sí en los último año eso sí ya estaba bastante mayor sabía había drogado muchísimo era edita las patillas la mosca

Voz 4 15:33 ah pues Koxka hosca

Voz 0509 15:36 no asumió su éxito eso eso también Iturriaga y últimamente ya famoso no ya sólo hacía pequeña aparición en Galán Nochevieja se puede saber el escote Pedroche cosas así que exigían menos en fin una una institución amigo la mosca de la tele

Voz 1610 15:48 ello Antonio pues no era no no era consciente de la trascendencia que había tenido esta mosca

Voz 0230 15:54 dicen de ella que quitaba y ponía presidentes

Voz 1220 15:56 te digo más descanse en paz

Voz 0509 15:59 María Eugenia de hecho estoy viendo quedara en Twitter

Voz 1610 16:01 los famosos están ahora pues tuitear o no por ejemplo David Bisbal por ejemplo ha puesto grande Mario

Voz 1220 16:06 Eugenia aún recuerdo así

Voz 1610 16:08 genial así con J desde un recuerdo el dueto con ella en hotel no me acordaba de eso y luego también tenemos la cuenta de Policía decían María Eugenia no seguido desenmascarar muchos comunistas en la tele de los años sesenta soy verdad Boys dolor reto ideados

Voz 1220 16:22 Albert Rivera ha reiterado Mari

Voz 1610 16:24 tenía fue siempre una orgullosa española su pérdida es una pena irreparable por Kate Illa íbamos a poner de candidatura de candidata a la Alcaldía de Burgos

Voz 1220 16:31 por agradar

Voz 1610 16:33 sin embargo el diario punto es recuerda que María Eugenia tenía tres empresas en paraísos fiscales

Voz 4 16:37 no

Voz 1220 16:39 Avadeco avalan lo dejamos aquí hacemos minuto silencio se parece

Voz 19 16:43 venga fuera mucho pero un minuto lo fútbol vale más breve

Voz 1 16:48 sí vale cara más gracias Antonio

Voz 4 16:55 tenemos que Marta nunca lo ha sacado en estos sección a la mosca

Voz 0313 17:03 tenemos hoy tenemos a partir de las seis La Ventana de la tele con Mariela Cubells pero antes un aperitivo con Marta Esther

Voz 1220 17:09 niños traigo hitos momentazo es de de humor

Voz 1860 17:12 es una formato de programa pero en distintos países primer país

Voz 25 17:15 Australia programa La voz el que canta Óscar prohibe un australiano de dieciocho años descendiente de asturianos vale pero bueno a ver si esto no ser gallego

Voz 1860 17:30 el no vale ni el tema que no es este Asturias patria querida suena así

Voz 26 17:37 eh

Voz 27 17:39 sí sí

Voz 26 17:47 Nuria

Voz 28 17:50 y aquí se va

Voz 1220 18:12 el público y la vuelta es bueno claro es que pensamos que había caído cuatro vale

Voz 1860 18:25 el segundo patria querida en Australia el segundo país España aquí programa La voz Kiss la que canta es Mélanie una niña de diez años el tema que interpreta es mío Bambino caro porque suena pero sí sí

Voz 29 18:44 tú mismo

Voz 32 18:58 nada de nivel

Voz 23 19:02 yo

Voz 30 19:10 a cero

Voz 29 19:15 hubo no

Voz 1220 19:18 la Vela del Campo vas eh que creo tiene que diez años

Voz 1860 19:23 Dios tiene diez años y empezó a los ocho porque dijo que quería

Voz 34 19:28 coro de Bilbao dieron cuenta de

Voz 1860 19:31 lo que canta es autodidacta

Voz 1220 19:34 por qué no hacen Chus

Voz 35 19:36 según que esto haya te era ya en el último para ver si pasaba a la semifinal pasadas las

Voz 1860 19:43 al final te otro lo tenía que elegir cuatro estaba en el equipo de Melendi claro ha pasado la primera mitad del día fue el primero en girarse en esta cita

Voz 1220 19:57 muy bueno además Melendi tiene poder esas mensualidades

Voz 37 20:14 sí

Voz 38 20:20 Marbella

Voz 4 20:21 en grande grande

Voz 0313 20:24 pues está por aquí revoloteando no como una monja pero está por aquí Laura Piñero que trae músicas como

Voz 0684 20:29 cada día no se va a ver a ver a ver

Voz 4 20:39 Narváez

Voz 28 20:48 años por cada

Voz 1280 21:22 a Dani Martín no si Dani Martín cumple dieciocho años en la música y lo celebra con esta canción en ella como habéis podido comprobar repasa su vida en la industria que es según ha dicho ha tenido de todo días dorados y alguna desilusión pero sobre todo muchos sueños cumplidos también podemos contar en la letra podemos encontrar un recuerdo para su hermana o para el estadio Vicente Calderón aquí vivió uno de sus grandes saltos musicales en dos mil cinco no acordáis iba a tocar en Las Ventas con El canto del loco pero ante la gran demanda cambiaron de escenario actuó en el estadio de sus ídolos el artista inicia gira nacional e internacional este sábado en Madrid llamada grandes éxitos yp pequeños desastres iba a repasar todos los éxitos de su carrera junto con este dieciocho pasa el tiempo pero queda la canción dice Dani Martín

Voz 1220 22:47 a ver Iturriaga desafío tenemos hoy no sé si Pilar tenemos crónica de You Tube se podría venga calentar

Voz 1 22:54 la Ventana Francino

Voz 1220 23:10 a ver aquí seguimos en La Ventana

Voz 0313 23:12 todo por la radio faltan cuanto faltan tres y veintitrés minutos para que sean las seis de la tarde si ahora las cinco en Canarias por cierto antes de que empiece el Desafío Iturriaga ir la crónica de You Tube de Pilar recuerdo a los oyentes que quieran participar en el concurso ganar un tocadiscos por ejemplo por ejemplo que tienen que mandar un corralito a todo por la radio arroba todo por la radio junto arroba Cadena Ser punto com ahí bueno en la lista pues a ver si sale en que la cosa no pero bueno por intentarlo

Voz 1220 23:40 la gente por intentarlo que no quede por intentarlo

Voz 0313 23:43 que venga a Youtube nos vamos

Voz 39 23:45 ah sí

Voz 40 23:49 la futura pues ante cualquier nos vemos

Voz 1220 23:55 bueno Pilar de Francisco tú me claro no responder a las provoque venga

Voz 16 24:01 bueno lo que puedes hacer es época de terrazas irte de terracita Vasco esta música porque se ha inaugurado

Voz 1220 24:06 música terraza abre la campaña de caza de la

Voz 16 24:09 las mesas con sombrilla tu adiós como decimos los jóvenes aquí en Todo por la radio llega el Terra feo también lo cuenta el último viral de pantomima full

Voz 41 24:18 meternos en un bar Oberoi terraza tío Has de solicito eh

Voz 1220 24:22 malasaña es imposible pillar Terrassa a mí

Voz 41 24:25 de me vale tío que dentro sí que no tío dentro se dentro un bajón de comer Aíto está solo yo pero yo me quedaba noche sino vamos a perder la guerra

Voz 3 24:37 lo dejase el móvil en la mesa que me lo robado

Voz 16 24:41 esto es de recibo que tengo buenas tardes buenísima la mente pues esta es uno de los virales de os veinte vídeos más vistos de Youtube estos días otro lado bizcocho de naranja en cinco minutos esto está arrasando ciento cincuenta mil visualizaciones en unos días él es el canal Ana recetas fáciles más de setecientos mil suscriptores tiene Ana amigos que hay en Youtube pelo verde bizcocho de naranja la clave del éxito de Ana además es la estrategia de marketing de este canal atención a las instrucciones que da al final de cada vídeo

Voz 3 25:13 te ha gustado este vídeo acuérdate de darle al me gusta suscribe tal Alcalá Esteban notificaciones recibirá un mensaje en tu móvil cada vez que yo suban vídeos si haces esta o cualquier otra receta sube una foto Instagram etiqueta mi nombre en Instagram vez arroba a las recetas fáciles te dan un corazoncito ya un comentario no te olvides de compartir gracias bueno esto es como todo arreglo

Voz 16 25:37 sí sí eso ya sabéis todo nada igual desde mucho trabajo ya lo de menos es como no se estrategia efectiva lápices de Ikea tocadiscos del desafío cosas que funcionan y enlazó este video Tocina con Jordi Cruz no el cocinero ideas manualidades parecía que iba a ser mejor enlace pero no vuelve a Jordi Cruz era pero ahora en You Tube estrena programas si ataca a brinco Attack es un nuevo canal y aporta una gran novedad a su formato va a tu casa hacerte una manualidades de pandilla vamos a escucharlo Baker esperar por favor

Voz 1 26:22 hola qué tal muy buenas Bárbara hola

Voz 24 26:27 a España sin salir de Madrid hacia lo mismo

Voz 16 26:30 bueno si queréis saber la mayoría que le hizo a Barbara veintitrés años estéis que entrar en el canal brinco ataco ya lo ha puesto en exclusiva mundial en You Tube se puede aprender todo tipo de cosas manualidades o lecciones de la vida porque no la yo tuve Noemí casquetes se hizo viral hace unos meses hablando del Poli amor sí hoy nos enseña algo más ambicioso si cabe lo que no se debe hacer nunca en una discusión sí

Voz 0277 26:56 súper importante no se discute por whatsapp nunca guasa más un instrumento de Satanás para las discusiones porque no puedes ver ni el lenguaje no verbal ni el tono de la persona ni absolutamente nada lo único que puedes utilizar son emojis muchas veces se malinterpreta ante utiliza lo para el sexting para tus amigos para organizar la mayor orgía de tu vida pero jamás lo utiliza es para discutir

Voz 19 27:22 bueno para una caquita también no sólo todos los días no

Voz 1220 27:26 bueno bueno y luego una urge no

Voz 16 27:29 de verdad antes era el administrador por último nuevo youtuber da House se llama Juan ocho yo es un abuelo de ochenta años que tenía un canal de Life Style en gallego

Voz 1220 27:41 como Juanes un jubilado que en lugar de mirar

Voz 16 27:44 tras él es la obra acaba de ganar dos premios el festival Youtube Airbus A Coruña atención puede porque da consejos muy prácticos como escaquearse de una comida familiar o en su caso cómo gestionar la fama dice

Voz 42 27:56 hola mucho en cosas

Voz 1220 28:00 sobre cuál será Ovidio que pactando

Voz 1 28:03 bueno

Voz 42 28:05 sobre obtuvo octubre dentro de Garzón

Voz 16 28:10 en La se acumuladas entre enero y Juan nos chollo malvas

Voz 43 28:16 sí

Voz 1220 28:27 bueno si yo desde aquel bueno la verdad es que estoy hablando me has animado me Salgado Pilar porque

Voz 16 28:34 bueno es poco delicado de hecho

Voz 1220 28:37 lo hace media un tacto rectal antes sí

Voz 44 28:43 la armónica loca la primavera cuenta pero claro perdido

Voz 1220 28:48 cuento para que me traten bien claro que la verdad es que estoy delicado vale vamos a saludar la semana pasada dimos a regalamos bueno no regalamos lo ganó a

Voz 19 28:58 discos hoy tenemos dos concursantes nuevo saludamos a Donato Donato cómo estás hola muy bien estamos bueno ya podía estar mejor es verdad pero bueno

Voz 1220 29:09 es Sergio Sergio

Voz 19 29:12 pero si por aquí estoy buena Sergio Scariolo ser Sergio seis que me pasa

Voz 1220 29:17 quien documentaciones de Mayorga de Valladolid Donato de dónde eres tú que no me pone a correr yo soy de Valencia muy bien pues venga pero pero vimos que yo no voy a Capello a vale muy bien vale perfecto pero no te vamos a aprovechar todas todo

Voz 45 29:33 eh él él y padre padre

Voz 1220 29:36 lino o madrina padrino padrino o Madrid bien Madrid Carlas Sergio con quién

Voz 46 29:47 pues yo elijo a hola

Voz 1220 29:50 mira mira es darle una doble empezamos contra todo vale sale Donato último desafío desde abril dime tres palabras que Rickman con abril

Voz 46 30:03 a decirle sí sí

Voz 47 30:06 sí sí

Voz 1220 30:11 no lo sé sobre eh venga hasta perecer no estoy en Valencia allí cuenta perdón pregunta no y con quién va Tony Grammy Marcos Sergio sabe lo estamos jugando con Donato quiere arrimar Yaya la banda estaba tenso los aficionados al fútbol estamos de luto pues se nos va Iniesta China al parecer recuerdas dónde nació y ni Iniesta Donato tres opciones Fuentealbilla campo al Villa o directamente en Bilbao Villa perfecto preguntaba el daño que le segura no lo sabéis hoy cumpleaños Barbra Streisand he cantante actriz la doctora Donato te doy tres esa tres años arriba tres años abajo cuántos años le echas tú a Barbara Streisand

Voz 0313 31:10 unos cuantos ya te digo se claro pero cuanto

Voz 1220 31:12 Donato mucho más más más setenta

Voz 0313 31:15 ha dicho sesenta sesenta y ocho es muy bien y seis

Voz 1220 31:19 correcto del E3 por favor su nombre Barbra Db3 más y si no Streisand para sí

Voz 47 31:28 a ver a he rue B

Voz 46 31:31 As

Voz 48 31:34 es sí

Voz 1220 31:38 era un poquito trampa pero bueno te voy a decir tres p Lis tres películas y me tienes que decir cual no hizo va a Streisand vale Hello Dolly qué me pasa doctor o La reina de África y lo que eso La reina de África hizo tener Jun recuerda que tenemos una pregunta doble de madre mía madre mía Pitt Barbra Streisand está actualmente casada lleva veinte años ya con con Jens un chip un chaval un bueno un señor que sea mayor James Brolin que es uno de miseria hombre vale toda pista sí sí Vigo ochentero un papel para el recuerdo Peter Mc Dermott si en una serie llamada hotel Magnum o Hawai cinco cero once o te eso era Barbato bueno sí verdad para ves que sabe lo que pasa lo que pasa es que yo sólo tenía ojos para Christine Fran a la que de verdad fue uno de mis amores que bueno dejemos a la vayamos con una de bárbaras a más concretamente de una de ellas de la barba de Mariano Rajoy postre pedido Donato Chus por que se dejó barba el presidente del Gobierno no tres opciones después de un desengaño amoroso

Voz 46 32:58 eh

Voz 1220 32:59 después de un accidente de coche o en homenaje a mi barba pues sabes que Rajoy yo era uno de sus ídolos de juventud e tres opciones Pascual después de un accidente sí señor tuvo un accidente con veinticuatro se quedó dormido al volar sí eh cuidado con todo qué es lo que da cuenta todo el mundo buena pregunta verás ya no estaba vacía no me pregón de qué me puse a mirar cuál cuáles de los cuatro líderes de los cuatro partidos con más votos de este país Messi seguía por Twitter porque miras eso sí yo no sé cómo a mí descubrí que hay dos dos hay dos de son dos dos m sigue tienes que saber quiénes son hoy nos dos nada no te doy las como la voz sí más sorprendente es que haya dos que no les decía por favor cuatro de Rivera Sánchez Iglesias y Rajoy hay dos de ellos que me sí Rivera nada olvídate es que me sigue Pablo Iglesias incesto Juan me sigue Mariano a Rajoy del humilde hombre porque Pedro Sánchez sigue todas las verdades

Voz 0230 34:18 es de plata

Voz 1220 34:19 a nuestra edad olímpicos vamos venga ya que estaban las otro otro dicho doble ha dicho doble ya que estábamos y estamos con esto de Twitter y estos cuatro personajes me cadena me ordena en de mayor ameno por seguidores de estos cuatro políticos te dejo un fallo vale entonces es arte recuerdo Rajoy Ribera Sánchez y Pablo Isasi quién crees que te queda es el que tiene más seguidores en Twitter

Voz 49 34:48 y cómo es no tengo Twitter así que no tengo ni idea no sentido ante ante la piscina pues su primero este Rivera

Voz 1220 34:56 no no ya no tienes más ya lo ha vuelto a otra oportunidad el primero quienes he Pablo Iglesias muy bien Pablo Iglesias fenomenal ya sólo te queda antes es que en ese segundo con dos millones para el segundo día lo hemos basado la oportunidad

Voz 46 35:14 según dos mil siete

Voz 1220 35:17 Dido si has has Palha o la primera oportunidad el primer comodín ya te has cargado al decir que Albert Rivera el primero vale para la metí es que la secuencia completa sin error venga me has dicho el primero Pablo Iglesias quién crees que es segundo este Rivera Heuer dale con Ray

Voz 44 35:35 no hay psicólogos

Voz 1220 35:41 a mi madre a Rajoy con unos seiscientos millones seiscientos mil Albert Rivera tiene un millón pelado allí el último es Pedro Sánchez con Caixa pregunta se abre el telón y está jugando el Atlético de Madrid eh le hacen un penalti a Kiko estamos hablando de sí sí sí es decir como dice dejadme que lo tire yo que os juro que lo meto lanza el penalti Kiko hilo falla maya se cierra el telón como se llama la película muy parecida a una de dinosaurios está jugando al hacer un penalti jura que lo va a meter logra y luego no lo meta no lo malo te vas eh Parque Jurásico si vas bien pero pero me tienes que decir Parque Jurásico era la peli pero pero esta peli es parecida a Parque Jurásico pero ya lo ven

Voz 50 36:33 no

Voz 19 36:35 tú tú no has hablado todavía no ha hablado sí sí por eso no

Voz 1220 36:39 a ver si le digo alguien lo que repiten lo que dice Kiko no os juro que la meto en vez de Parque Jurásico es hola a Kiko por qué juntas que como siempre

Voz 4 36:57 vale

Voz 1220 37:00 yo pito ya vaya a punto director está jugando mismo han sido tres fallos tres fallos y me jode seis y media

Voz 0684 37:13 bueno es no abusar que Sergio dale va con ni caso

Voz 1220 37:20 desde ciudad que los aficionados al fútbol estamos de luto por lo de Iniesta pero por otro lado estamos de enhorabuena porque uno de nuestros mejores baloncestistas baloncestista sí sí oye dicen que incluso podría llegar a ser a mi sucesor vuelve después de ocho meses y por estar lesionado se llama igual que el ganador del Master de gol de dos mil diecisiete de qué estamos hablando serlo

Voz 46 37:41 yo ya muy igual que yo también

Voz 1220 37:44 sí ya preguntan ya verás que es una pregunta muy bonita se escribe y se lee igual de derecha de derecha izquierda derecha sí sí cómo se llama ese tipo de de palabras capicúa Sergio si no recuerdo mal pues ya que estamos dime tres palabras más siniestra sin contar yo soy claro vale te dejo de las tres una te dejo con tres letras que sea muy fácil pero las otras dos tiene que tener una alguien tres letras Dale no lo pregunta tiene tela cuánto tiempo tiene tiene nada no dale no

Voz 49 38:28 pido ayuda de Toni porque la verdad es que no no no

Voz 0684 38:32 una una una de tres letras

Voz 46 38:36 un metros detrás de mí

Voz 51 38:39 nada casaba oso oso oso

Voz 1220 38:42 no son nada nada

Voz 52 38:44 Ana rodador rodador récord de Robert hablemos

Voz 1220 38:50 bueno está bien esa gente sí sí estuvo Arriaga súper Sergio abrimos de amor que hubo así te da mejor es que le profesaba Bugs Bunny en la película Space bien Bassani que nada como se dice no lo dijo bien bien bien bien bien bien la película Space Jam pero se lo dice el estaba ahí se echó una novia cómo se exponen en Space ya tres opciones acuerdos Jessica Bani Lola Bunny o Bani van no la van perfecto oye si caerá la de la otra la la peli como semana de leche Fletcher la de otra vamos a celebrar se merece que hace catorce años justo un veinticuatro de abril de dos mil cuatro una mujer presidió por primera vez en España un Consejo de Ministros dos mil cuatro cada veinticuatro de abril quién fue tres opciones María Teresa Fernández de la Vega Soraya Sáenz de Santamaría o Margarita Robles

Voz 0509 39:53 es la visión

Voz 1220 39:56 presidenta en aquel momento lo hizo por la ausencia al presidente del Gobierno que en dos mil cuatro era el cónsul José Luis Rodríguez Zapatero perfecto a ocupar de la pregunta dobles siempre es inequívoca arte en orden inverso las siete notas musicales naturales sin altera ya

Voz 46 40:14 empiezo por el dúo final vale si las

Voz 1220 40:20 sí sol si si mi reino

Voz 51 40:26 a favor así la sol Fahmi ruedo

Voz 0230 40:29 claro

Voz 1220 40:30 una pregunta que me gusta mucho es que telefónico río pasa por Estrasburgo

Voz 46 40:35 el ring

Voz 1220 40:38 antes Benegas que es bueno y corrijáis el río reído sí sí vale vale por favor el regreso pasa pasa por la ciudad que mejor huele de Europa está en Alemania a Polonia colonia belga es muy niño ha dicho pero ha doble doble volvió sí tiene que ser bueno yo creo yo creo tengo dudas ser yo creo que lo hemos hecho pero es que cada vez es más difícil Nochebuena se abre el telón y sale Bob Marley disfrazado de monja como se llama el personaje de dibujos animados claro den marcha dónde está no yo he escogido así que bueno pues es pues monjas claro que podría ser mosca también podría estar estoy amor seis sería muy bien bueno pues ha sido un fallido con a dos fallidos dos Volta nueve puntos vale venga vale

Voz 0684 41:49 no

Voz 1220 41:50 verás de hay que remontarse a vale me Donato tú qué vas detrás Él y elige sabes que hay cinco preguntas ahora son temáticas puedes elegir entre libros o Un dos tres responda otra vez

Voz 0684 42:04 líbero libros acota algo venga venga

Voz 1220 42:08 la siguen en Twitter y para otra vez vale perfecto y Sergio entonces te quedas con libros vale vale vamos alternando Dyke los que nos del tiempo vale no no tengo ayuda tanto sí bueno venga son te voy a decir cuatro presentadores del dos tres uno Deimos uno tres presentar hoy uno no lo presenciado vale Constantino Romero Kiko GAR Jordi Estadella y Luis la Rodero las era la rockera a ver si me repito con Santi nos Romero que Köhler Jordi está muy bien punto para Donato siete y medio Serge a te toca ordena Ahmed de más vendido más publicado más vendido a menos estos tres libros El Principito Don Quijote y antes de que se me olvide

Voz 46 43:02 de mándame normales

Voz 1220 43:03 pero si en el principito no

Voz 46 43:06 Quijote el otro

Voz 4 43:08 esto es mío Sergio

Voz 1220 43:12 Sergio también fíjate cómo se va a vender más el principito que Don Quijote hombre don Quijote quinientos millones fallo de Sergio oportunidad para Donato Donato tan famoso como Kiko verdad era Valentín Tornos gran personaje conocido cuál el apodo sí me has dicho Kiko alegar tan famoso legar Kiko les único estrellas estaba Valentín Tornos y actor como marca personal barba larga al cincuenta y ocho y medio Sergio atento a que estás perdido el papel es el gran soporte de los libros si lo que debería saber quién inventó el papel que país en qué país inventó el papel

Voz 46 43:57 creo recordar que en Egipto Mesopotamia pero no sé si el pueblo el papiro

Voz 0684 44:01 no de los dos en China

Voz 1220 44:06 esta esta Sergio con nueve puntos Donato con ocho y medio yo no Junta Donato de donde era don cicuta tres opciones tacaño del río tacaño cañón de la sierra OTA cañón del todo y ya que estás esto está de las sierras de Rijkaard de la de la sierra tacaño del río tacaño antes el todo del todo del toda muy bien ese coloca encabezan hoy medio con una pregunta más pregunta para a Sergio Sergio Sergio emoción Sergio opción preguntar por el inventor de la imprenta sería demasiado fácil te voy a pedir el siglo en el que Guttenberg bueno yo para la historia el siglo siglo XII siglo XIV siglo XV es igual es dicho lo último el quince aunque sí sí sí

Voz 0684 45:01 oye Tony del todo última pregunta

Voz 1220 45:07 la última pregunta para nosotros última pregunta para Donato te acuerdas cuanto se pagaba cada pregunta acertada en la primera fase del primer Un dos tres o eran veinticinco pesetas sí señor no se lleva diez y medio Sergio si aciertas ganas el viernes la semana que viene sino va a donar a medias empate preámbulo me callo y una de estas tres cosas sobre libros es falsa una elemental querido Watson sola es en tres libros de serlo Homs dos JK Rowling empezó a escribir Harry Potter una servilleta tres el libro sobre el que está basado Bambi fue prohibido por los nazis cuál es falsa

Voz 53 45:47 la Bella Bambi

Voz 1220 45:50 no no en la primera elemental querido Watson no aparece ningún libro de serlo quepa

Voz 0684 45:57 bueno bueno vuelco en la general gracias a que vale adiós

Voz 1220 46:08 el río muy grande emoción bien