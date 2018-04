“La tele no puede prescindir de Rosa Mª Calaf, Olga Viza, Montse Domínguez...”

Voz 1 00:00 tú Lillo buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 2 00:04 con un arma en la mano que hacemos lo que da más miedo bloque un descrédito

Voz 0390 00:07 bueno a mi madre y se que con una carrera no yo

Voz 3 00:10 no a ningún lado y que si quiero ser alguien en la vida

Voz 1 00:12 hemos salido este programa la famosa Giscard promulga despedimos esquemas más dice con cierta como que la Copa la tengo directa tiene nada malo que eres el pasado de las entonces tú tienes tienes que tirar hacia delante no te largas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 00:41 hola buenas tardes hasta bienvenida cómo estás

Voz 4 00:44 mira mira hoy les siete íbamos Pedro

Voz 0313 00:46 oyentes un ejercicio de de observación eh que que piensen en en en mujeres periodistas que estén ahora mismo en activo en informativos en la tele que piensen cadenas programas horarios diferentes a ver qué les sale yo les un poquito a elaborar la lista Cristina Saavedra Mamen Mendizábal Mara Torres Cristina Villanueva Ana Pastor Pilar García Muñiz Isabel Jiménez Mónica Carrillo Carme Chaparro Helena Resano bueno hay un denominador común en todas ellas que es la edad todas son menores de de cincuenta años magníficas profesionales pero todas son menores de cincuenta años Mueller había alguna excepción hay todavía alguna muy poquitas pero una de las que había acaba de decir Prou Basta dedicarse a otros menesteres mira que lo hemos visto hacer cosas de hecho ella empezó en la radio en Vigo en la Cadena Ser en Vigo hace un montón de años luego la has visto hacer de todo bueno a veces pasarlo mal en el Congreso de los Diputados por ejemplo

Voz 5 01:45 María Rey que ha ocurrido en ese encuentro a deshielo oye allí que te diga María adelante

Voz 6 01:51 claro que no tenía retorno

Voz 5 01:59 le daremos otra oportunidad amarilla en próximas conexiones vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta tarde

Voz 0313 02:06 muchas veces en el Congreso resulta que en dos mil dieciséis dejó los pasillos de la Cámara para presentar el informativo de Antena tres con Sandra Golpe

Voz 1 02:14 otro tema con la moda del encaje de bolillos

Voz 7 02:17 triunfando en Internet aunque no convenza a todos una asociación de aficionados renuncia a ir a una feria de artesanía porque la estrella invitada María es una bolsillo Tube ver si

Voz 0390 02:27 estamos a solo una joven que emite sus vídeos en la red

Voz 8 02:30 sí que tiene además miles de seguidores pero para algunos expertos dicen que es poco sería poco riguroso vamos que no encaja esto

Voz 0313 02:38 es el efecto Matías Prats y resulta que luego un buen día a final de temporada la cadena decide cambiar de destino situarla en la información de la Casa Real María Reyes

Voz 9 02:48 la verdad ante las noticias que sigue al minuto las actividades en la Corona María buenas noches hoy el Rey se ha referido en ese acto en Cuenca a esa circunstancia en que digamos ambiente se produce han producido

Voz 1 02:58 esas palabras del Rey pues estaba celebrando la entrega de los Premios Nacionales de Cultura más o menos treinta personas premiadas y los invitados por el Ayuntamiento de de Cuenca porque es allí donde se ha celebrado esta vez en la catedral de Cuenca nada más empezar el ha vinculado la cultura a la libertad ha dicho que la cultura necesitan libertad para expresarse y a continuación

Voz 0313 03:17 es una periodista veterana que nos ha contado un montón de cosas a la que hemos visto la que hemos escuchado y que aún día concretamente el pasado veintitrés de marzo anunciaron su Twitter que había decidido por su cuenta Riesgo poner punto y final a una etapa de veintí muchos años en Antena tres María buenas tardes buenas tardes Baus te vas tú a contracorriente

Voz 6 03:39 mire usted un poquito retórico o un poquito a contracorriente de la tendencia del mercado laboral en este país

Voz 4 03:48 por qué nosotros estamos muy acostumbrados a por lo menos nos educaron así coge un puesto fijo sí sí sí cuando tengas una nómina no lo suelte siguió un momento determinado llevaba veinticinco años denomina tenía una posición privilegiada teniendo cuenta cómo está la profesión muy privilegiada pero dije es que ya no veo nada que hacer veo Muchísimo pasado en Antena tres muy poco futuro así que es el momento de os salir y empezar a hacer otras cosas o quedarme aquí esperando a que otros tomen decisiones por mí decidí tomar las Joy la cadena lo entendió me apoyó hoy la verdad es que no me he arrepentido todavía

Voz 0313 04:21 que es muy poco frecuente qué hacer cuando no digo que esté bien y mal digo que es poco frecuente que es poco o que es poco usual y efectivamente como dices en los tiempos que corren no es poco

Voz 4 04:30 cuente también tiene que ver con unas circunstancias que firmes hijos ya mayores una pareja que te apoya una situación digamos en casa ya desahogada que ya no dependen de tu sueldo que de repente tú digas oye que el mes que viene cobró el paro bueno que decir que no todo el mundo pueda hacerlo tampoco es ninguna heroicidad porque la heroicidad hoy en día es mantener el puesto de trabajo pero yo me lo podía permitirme dar ese salto y además tenía tan claro que tenía vida fuera de Antena tres y que tenía proyectos y que tenía más ilusión por por hacer cosas fuera de lo que había hecho hasta ahora y que momentos había acabado pero sin ningún y sin ninguna amargura simplemente que yo he tenido la sensación de que momentos había acabado pero había grandes momentos para otras personas y entonces el espacio

Voz 0273 05:12 lo que pasa María es que eso haciendo de la anécdota a categoría es decir a mí me entristece esa frase que has dicho no veía futuro porque es verdad que hay un futuro

Voz 0390 05:20 yo un negro

Voz 0273 05:23 en la veteranía en las mujeres sobre todo en la televisión y sobre todo en informativos creo que eso es un mensaje que se lanza desde la tele nefasto y claro mujeres como tú que han abanderado un tipo de periodismo una manera de narrar

Voz 4 05:36 eh eh ten en cuenta que eso es duro para nosotros tenemos partimos de un problema de cultural de este país pensar que la veteranía no son grado a muchos niveles no empezamos a no porque todo lo lo o nuevos mejor pues no necesariamente lo ideal es la convivencia de lo nuevo la experiencia no pero lo lo aplicamos a todos los ambientes a la política por supuesto al periodismo y a todo la realidad en la televisión en por lo menos en España es que el tubo catódico se va haciendo muy estrecho cada vez menos cabe alguna de perfil que no multe mucho y no hay sitio para todas es verdad Si tú estabas allí como Ana Blanco probablemente te puedas mantener pero si no estabas en Estepona entonaban con un perfil discreto digamos pero pero es muy difícil no nadie discute que Ana Rosa Quintana tiene su su lugar y su veteranía por supuesto nadie piensa que hayan a Susanna Griso que vaya a cumplir cincuenta en los próximos años la Nagin la va a retirar sólo faltaría pero te quiero decir que no hay un que no no esperes que te hayan que te se abra nuevas oportunidades cuando pasas de determinada barrera es así al final dices bueno no pasa nada porque oye yo en la tele hecho muchísimas más cosas de lo que aspiraba Feeri y me considero muy afortunada pero la vida tiene que tener más cosas y yo la tele decía por mí pero sí menciona por mí por todos mis compañeros

Voz 6 06:59 bueno yo me decepciona a mí me dice a mí me decepcionó muchísimo el día que se permitieron

Voz 4 07:04 jo de prescindir las televisiones inconcreto fue mi mi casa pero he de de Rosa María Mateo y te avisan el mismo ERE pero esto qué es que se que esto qué es

Voz 6 07:15 cómo podemos ya años Domínguez años después Iggy Rosa María Calaf en Televisión Española pero que esto qué es y qué no sé si tengo que se han ido voluntariamente eso es es el carisma la capacidad de cómo

Voz 4 07:26 creación la experiencia la profesión la solvencia podemos prescindir de ellas bueno pues no pasa igual con los hombre no hay presentando haciendo sus informativos levantó la vida yo presente con Pedro Piqueras hace veinticinco años y Pedro sigue afortunadamente sigue Le yo creo que le queda una larga carrera pero no no se plantea lo mismo para las mujeres

Voz 0313 07:46 pero sin embargo en otros países las cosas no son igual mira tenemos tres ejemplos esta tarde como mínimo para no no no no no tanto no sé si para compararnos pero sí para buscar referentes no y tratar de entender un poco las cosas vamos a saludar a nuestras corresponsales en Reino Unido en alemán

Voz 10 07:59 yo bien y en Francia Begoña Arce buenas tardes qué tal buenas tardes Carmen Viñas buenas tardes hola buenas tardes Carmen Vela buenas tardes también hola vamos por partes del sí sí sí sí sí claro a ver a Reino Unido

Voz 0313 08:16 Begoña qué papel tiene que presencia y qué papel tiene la mujer en los informativos en esta en esta franja de edad que estamos comentando aquí con con María es decir la veteranía es un grado sí o no

Voz 0273 08:27 en algunos casos si la veteranía es más habitual desde luego que que en España os voy a poner unos ejemplos son muy rápidos con Cristo Igor es una de las periodistas más reputadas de la BBC presenta News Night el informativo de más peso político en la cadena pública y Cristo Igor tiene sesenta y tres años vamos a escucharla alone

Voz 11 08:49 me temo que esta no esquivó no hablan inglés hindi nadie aplaude tampoco cuando presenta la información

Voz 0273 08:57 pero bueno es una mujer muy persistente con los políticos es la típica periodista correos que de saber hacer unas preguntas muy inquisitiva es una persona de gran prestigio después tenemos a Fiona Bruce Fiona Bruce es una es una mujer de cincuenta y tres años y es una de las grandes grandes estrellas de los informativos de la BBC es una de las estrellas mejor pagadas también gana más de cuatrocientos mil euros al año ir es muy popular encima una mujer con un enorme atractivo físico tiene miles y miles de seguidores mucha personalidad y además de las noticias del mediodía sino también un programa de antigüedades con mucho tirón a ver si vemos los cucharada eres pues Fiat igualadas

Voz 1 09:42 Creed Luis monjas

Voz 0273 09:46 pues sí está así que sesión a Bruce eh metiéndole caña la primera ministra hizo un último ejemplo pero podía poner más Carrie cree Scary creéis fue la periodista se destapó el escándalo lo igualdad es bueno como sabéis dejó su puesto en China por esa discriminación y ahora se ha incorporado aquí a la redacción central Londres presenta habitualmente las noticias en el canal de veinticuatro horas también otros programas informativos semanales de debates y entrevistas porque porque es una entre una periodista de una enorme cálida con muchísima experiencia y aunque lleva el pelito corto y aunque no es sexo es una gran periodista entonces halló además después de haberle montado el lío que se montó a la BBC pues ahí sigue presentando informativos importante

Voz 0313 10:28 los acabas de citar tres ejemplos de de Mujeres Periodistas de cincuenta ahí bastante esos sesenta hay pocos en el caso de los hombres el perfil de edad de los principales referentes por dónde está en qué franjas se mueve Begoña

Voz 0273 10:40 también hay también periodistas muy muy muy veterano

Voz 12 10:44 he que supera al

Voz 0273 10:46 los cincuenta de muchos y algunos los sesenta pero también debo decir que están un poco en la franja de edad media de las mujeres que es a los cuarenta y muchos años hay un unas periodistas muy valiosas que todas tienen cuarenta hay bastantes años nadie piensa que vayan a dejar sus puestos ahí dentro de dos otros años eh

Voz 4 11:07 esto no has contados lo normal

Voz 0273 11:09 habitual e en la en la BBC pero también os puedo decir por ejemplo en Sky News la la presentadora más famosa skate burle que tiene cincuenta y siete años es un poco borde ella verdad a mucha gente la Preciado

Voz 0313 11:21 por eso pero eso no es incompatible con la edad y eso se tiene se tiene

Voz 0273 11:26 sí es la más importante periodista de presentador de noticias está Ana votan que es otra presentadora muy conocida de escaños si tiene cincuenta años y ahí están sin bótox o con botox pero no acaba ahí está

Voz 0313 11:38 en Alemania Carmen cómo están las cosas en este terreno haber

Voz 1 11:42 pues en Alemania prácticamente como el Reino Unido el papel de las periodistas veteranas es muy relevante en Alemania sorprende mucho además se presentan informativos son tertuliana y los programas más importantes de debate político los presentan y dirigen mujeres que superan los cincuenta años por ejemplo es el caso de Sandra Myers Berger que tiene cincuenta y uno años lleva nueve años presentando un talk show los miércoles idea Neville que tiene cincuenta y dos años que presenta desde hace diez años el Toll sabe político más importante de la cadena pública en el R se emite los domingos si por estos dos programas pasan cada semana se ponen en sus manos ministros principales líderes de los principales grupos parlamentarios secretarios de Estado a todos los que tienen algo que decir en la política en Alemania escuchamos el inicio de un programa de Neville que es el que sacó lado antes con Begoña Alonso

Voz 13 12:37 todo esto está escondido el sur de Israel para darnos paneadas

Voz 4 12:40 va a ocho Stat

Voz 0313 12:44 que un informativo con aplausos sería más complicado todo llegará eh porque yo tengo hace mucho tiempo tengo en la cabeza a un programa de noticias comentadas que creo que ese es un es un mundo que no han salido nunca en la pantalla que está alcohol Saban rara narrando las noticias en recogerla las reacciones que puede ver en un sofá de tres personas por ejemplo no y eso también daría pie a aplausos ya ya silbidos pero claro clarificar las noticia de Preferente sería bastante bastante complicado ya en Francia Carmen Vela

Voz 0390 13:10 hola qué tal pues yo diría que ni una cosa ni otra pero pero los maduros inmadura se imponen frente a la juventud lo que es también curioso no en Francia ha habido retiros entre comillas de periodistas de seres que han hecho muchos titulares eh pero también de hombres que los medios han achacado al exceso de edad quizás el más famosas el de Clear Shazad es la que era la estrella la directora del telediario el fin de semana por la tarde en France uno que es la de mayor audiencia entre las privadas fue descartado a los cincuenta y nueve años si veinticuatro años de experiencia

Voz 4 13:46 sí

Voz 0390 13:47 podemos escuchar su despedida en dos mil dieciséis

Voz 1 13:50 o mejor

Voz 0390 13:52 de él por lo que achacó al hecho infinitamente de fidelidad durante veinticuatro años también la de su equipo dice sentirse muy triste por no poder cumplir ya la misión que le había encargado o confiado el presidente de la televisión no es su día sea atribuyo su relevó a su edad pero poco después en France desde que es la segunda cadena pública en este caso por su directora eh su director era Davis de puñaladas este periodista nacido por cierto en Barcelona y fue relevado a los cincuenta y un años tras dieciséis en el mismo puesto Se dijo entonces también queda por su edad etcétera etcétera osea que que en los dos casos se puede atribuir a a pero como digo los la mayoría de los periodistas famosos hoy en día no son jóvenes no por ejemplo la última entrevista al presidente de la República Mascó

Voz 4 14:46 la hizo tuit Planell de sesenta y cinco

Voz 14 14:49 no sé si es que votan de sesenta

Voz 0390 14:52 eso es decir que que en este caso son dos hombres pero eh hay la mayoría de las

Voz 4 14:57 mujeres que llegan a ser famosa

Voz 0390 15:00 tienen más de cuarenta y cinco muy bien pues gracias

Voz 0313 15:02 señoras por contarnos cómo están las cosas en Francia en Alemania en Reino Unido por ejemplo en tu caso María el momento en que la dirección de la cadena por la razón que sea decide Bono sacarte de la Copa del telediario que presenta Weis dos mujeres que además hablamos

Voz 6 15:15 para eh muerda concibió temporada

Voz 0313 15:18 sí pero año y medio no Itu subrayaba es la valentía de sedes apuesta no hubo algunos razón alguna explicación habrá final de Tampa

Voz 4 15:29 con así consensuada por una parte porque habíamos hablado de probar la formuló un año tenía idea se perseguía unos resultados y yo era complicado conseguirlos no sabíamos hasta qué punto la gente acepta una pareja dos mujeres que tampoco es una cosa muy común y al final decidimos oye vamos el dijo vamos a probar el año que viene sólo con una y bueno yo eso lo habíamos hablado desde el primer momento Santiago yo de

Voz 10 15:54 que íbamos a aprobar un curso a ver qué

Voz 4 15:58 y él la había tenido un compromiso claro con qué quería dar un mensaje de que la veteranía le importaba yo creo que eso con ese compromiso lo sigue teniendo hay que decir que no no no no sentí directamente pero es la realidad no es que a mí me dijeron oye tú Esquire no vas a hacer nada no es la realidad la que te enfrentas que te enfrentas por un modelo yo creo que equivocado una Italia ni de nuestra televisión que estamos muy contagiados por por ese modelo latino hace años

Voz 0313 16:24 María de América Latina hace años sí señor

Voz 4 16:26 lo que hay ahora escuchábamos a las compañeras hablar pero yo recuerdo azul no no muchos años cinco seis años leer una contraportada del país que explicaba como una presentadora de un informativo de la noche de la televisión francesa había sustituido a un veterano que era muy conocido y habían traído esta mujer que tenía cuarenta y dos años y se encontraron con que producía cierto rechazo porque la veían demasiado joven entonces decidieron cambiar su maquillaje y no cubrir sus ojeras y permitir que se nota que se viese más digamos el análisis más veterana porque consideraba que les daba más más prestigio pero aquí vamos al modelo este italiano de la mujer compañera siempre objeto con poca presencia compró poco protagonismo y es verdad que a veces no saltamos y ahora mismo a las tres hay informativos presentados por mujeres pero la tendencia es a eso y entonces cuando alguien se sale de ese carril enseguida alguien Le corrige no es como decir oye no pero es que aquí no se lleva eso aquí las parejas de chico chica y aquí sobre todo la chica más joven que él puede ser una delgadísima también

Voz 0313 17:23 empezó María tienes planes marchase teniendo planes concretos o alguna intuición solo

Voz 4 17:28 no yo me marché con muchas mucha ilusión y muchos planes de construir castillos en el aire montar me lo normal cuenta de dedicarme a hacer co Comunicación y Periodismo pero como digamos con colaboraciones no con un medio concreto de hacer algo así a hacer formación y asesoría de de de formación de portavoces que es algo que me gusta más tener algún vínculo con la con la política porque la echaba mucho de menos y la verdad es que todavía está todo esto un poquito en el aire porque por el camino te surgen algunas cosas que te descoloca esa mucho el que tomar decisiones último

Voz 0313 18:03 la radio te gustaría volver si entre las

Voz 4 18:06 adiós en tengo el recuerdo bueno yo creo que la yo creo que todavía puedo ver mi cara cuando entré en el prime por primera vez en un estudio aquella esponja amarilla me puse delante y empecé a hablar me parece tengo un recuerdo maravilloso

Voz 0313 18:19 María Rey que tengas muchísima suerte gracias por estar en la venta de verdad muchas gracias

Voz 4 18:23 nosotros no déjame que recomiende una serie de mano

Voz 0273 18:26 Ana Paula La otra mirada en Televisión Española no se la pierdan mil novecientos veinte mujeres pioneras gracias a este pero eso no hablo en español así la otra mitad al fútbol ya

Voz 0313 18:36 sienta Fariña está mal programada Carles Francino

Voz 0273 18:39 no pero la serie es excepcional yo la recomiendo mucho la tuve el privilegio de verla de la recomiendo más hablaremos luego habla de repostería así en la web