Cada vez sabemos más sobre menos

Voz 0313 00:34 hoy no me resisto Irene buenas tardes pero no me resisto a enlazar un poco con lo que veníamos hablando son emitidos en La Ventana de la tele porque hoy Irene Lozano nos propone hablar de nuestro apego al trabajo si el trabajo tiene que divertirnos

Voz 3 00:47 sí nos tiene que llenar sino necesariamente yo quería enlazar un poquito para ver qué opinas tú de esto que estábamos comentando con María Rey con

Voz 0313 00:55 con Mariola Cubells no del del del modelo que proyecta la tele

Voz 4 00:58 es en España desde hace un montón de ahí de ahora eh en el caso por ejemplo de los informativos de un señor así como veteranos sobrio sólido y tal yo era mujer normal normalmente no siempre pero normalmente al lado en hacer posible más joven que su modelo que luego en la vida real no no no es no es exactamente o no debería ser así

Voz 0813 01:22 pero sabes lo que sí que ocurre en otras facetas de la vida que cuesta ver a las mujeres en posiciones de autoridad en este caso autoridad profesional autoridad intelectual vinagre de dar noticias es un ejercicio intelectual entonces yo creo que Nos cuesta ver pues es una mujer de sesenta años con el pelo blanco y tal contándonos con mucho aplomo y con todo el conocimiento y la experiencia que lleva a sus espaldas las noticias si pensamos que es más bien una cuestión pues de de otras cosas no eso sí que forman parte de una cultura machista que que que sí que la vemos

Voz 0313 01:54 ha autorizado autorizado una expresión María Rey hace un ratito Italia ni sanción de la tele en España que yo creo que viene de hace muchos años vamos cuando cuando irrumpen los en fin los los propietarios italianos en cadenas de televisión españolas y eso ha moldeado muchas cosas eh no sólo la forma de hacer televisión sino la forma de de vivir de fin como dices tú de la televisión Educom televisión pero también influye

Voz 0813 02:21 da que hay en España había campo abonado para esa Italia iniciación porque hemos sido un país que hemos llegado tarde a la ilustración y a la extender la educación universal etcétera pero claro la de televisión podía habernos tirado hacia arriba podía habernos tirado hacia Italia novenos

Voz 0313 02:37 yo no recordaba al poeta Joan Margarit que no hemos hecho ni la Revolución Francesa ni tan siquiera la revolución industrial

Voz 5 02:46 a ver si es bueno que no se nos escape la revolución digital la industrial sin oye

Voz 0313 02:51 tema de hoy trabajo diversión son conceptos incompleta

Voz 0813 02:56 pues da la impresión yo creo de que muchos tenemos que que nos aburramos en los trabajos no yo no me aburro nada aquí haciendo esta sería la verdad pero fíjate por ejemplo uno de mis trabajos de estudiante que fue fui cajera de supermercado viernes por la tarde los para ayudarme con los estudios y es la cosa más aburrida que hecho en mi vida entonces esto está esto que mucha gente incluso sin ser cajeras hay muchos trabajos de alto nivel que que son aburridos de alguna manera es porque perdemos en la infancia tenemos por supuesto tenemos capacidad de producir y de ser productivos pero también el nacemos somos seres para crear para imaginar para soñar cualquiera puede recordar un día de su infancia que por la mañana jugabas al lego LLeras arquitecta después de bombero si después gas pirata porque el después jugadas al escondite convertidas en un experto en camuflar es decir podía ser veinte cosas a lo largo del día no ir la edad adulta no es que nos haga perder todo ese lado nuestro soñador imaginan de imaginación etc pero sí que al unos obligación obligaciones una de las principales que nos impone es el ser especial estas el aprender mucho y muy bien una cosa para ser más valiosos en el mercado de trabajo y eso significa sacrificar muchas otras facetas nuestras algunas e incluso que versiones de nosotros mismos que que prevalente nunca vamos a explorar

Voz 0313 04:15 y el saber hacer una cosa aunque sepas hacerla muy bien no siempre es garantía de éxito de fino de o de ascenso social por ejemplo si repasamos con ayuda a la de Alejandro Martínez cuáles van a ser lo están siendo ya las profesiones más demandadas de este dos mil dieciocho

Voz 6 04:32 usted la lista no está mal

Voz 7 04:36 según un reciente informe de Adecco en el número uno estará el dependiente especializado

Voz 8 04:41 es un esas monedas es un queso ahumado de maderas eh de abedul haya y tiro no los muy peculiar merita y como Libia estaba el que es más fuerte es mucho más ligero una pasta más gatita en el número dos preparador de pedidos

Voz 7 04:56 en el número tres camarero camarera de pisos las llamadas Kenny

Voz 9 05:00 cuanto antes una camarera de piso podía llevar entre doce trece habitaciones ahora nos encontramos en hoteles que las chicas están haciendo veinticinco cinco o hasta incluso treinta habitaciones

Voz 7 05:11 en el número cuatro técnico de mantenimiento en la industria alimentaria

Voz 0313 05:14 a todos

Voz 10 05:17 mire es que ellos seguirán tu cualquiera y me gustaría hacer algo

Voz 7 05:21 pero tuviera esta estudio Traffic en el número cinco todo un clásico teleoperador

Voz 11 05:26 eso Eric Idle llamó de partido

Voz 12 05:28 análisis

Voz 11 05:30 hola soy Victoria Billie Jean

Voz 12 05:32 el Barça visto

Voz 7 05:34 y en el número seis analista de datos

Voz 0313 05:41 qué nos dice la filosofía y los filósofos sobre esto de la especialización el primero

Voz 0813 05:46 hay que remitirse Adam Smith que fue el que el que habló a finales del siglo XVIII en la riqueza de las naciones de un concepto que que trae Yeda industrial que es la división del trabajo claro lo que descubre la sociedad industriales que se multiplica la productividad no hacemos una pequeña parte por ejemplo este este empleo dependiente especializado en una persona que no sólo sabe vender que sale vender específicamente que esos sí que sabe mucho de que esos no eso hace que sea más productivo que sea es mucho mejor vendedor más eficaz más eficiente más rápido etcétera pero inevitablemente al ser un campo tan pequeño pues la tarea se vuelve aburrida se vuelven menos estimulante y no solamente por eso porque es más pequeño sino porque pierdes conciencia del de todo el proceso en el que estás implicado no una persona que tenga un trabajo dentro de una empresa muy específico centrado en una tarea muy pequeña muchas veces pierde el sentido de su trabajo se siente como una pieza en un engaño Ana AG y esto es lo que contribuye al aburrimiento que no les veamos sentido a lo que hacen

Voz 0313 06:46 aquel muro de alguna forma por decirlo así el muro es infranqueable

Voz 13 06:56 ah

Voz 0313 07:37 si los Pink Floyd cuando como siempre este disco tenían dotes de adivino o de profeta o habían fumado algo pero la clavaron

Voz 0813 07:46 a ver si sea la clave además hablan de la educación sigue cada vez más esa especialización de la que hablábamos empieza en la educación y a los a los chicos y las chirigotas la imponen Seles se les obliga desde más pronto a a a escoger un itinerario decir cuál es cuál es el valor de de un bien Irene pues nos decía mira porque hay otro otro filósofo por muchos otros motivos denostado pero en fin en esto acertó Karl Marx

Voz 14 08:11 eh nos decía que él

Voz 0813 08:14 veía que la naturaleza humana era mucho más alto por demás que con esta división del trabajo que que efectivamente existe y es un hecho y es coyuntural a nuestra sociedad esa perdones estructural no es coyuntural el decía la naturaleza humana es en realidad mucho más diletante mucho más aficionada no hice puede ser un ser se puede cazar sin ser un cazador se puede cultivar un árbol se puede jugar al fútbol sin ser un futbolista y entonces él reivindicaba un poco esa naturaleza humana pues eso de aficionado y otro que probó esto con sus propias manos otros filósofo muy un tipo muy curiosa a mí me encanta Zhou que se fue a vivir algo alguna vez hemos hablado del ISE construyó su casa con sus propias manos y entonces llegó a la conclusión claro les salió mucho más barata porque él iba el iba anotando lo que lee lo que le iba costando cara parte de la casa y entonces llegó a la conclusión de Si yo hubiera encargado esto a unos albañiles arquitectos etcétera me hubiera costado mucho más por lo tanto decía el precio de algo como hubiera tenido que trabajar para pagará este año es el precio de algo son las horas de mi vida que estoy dispuesta a dar a cambio de de ese bien no que es una manera muy distinta de ver lo que lo que cuestan las cosas realmente incómoda

Voz 0313 09:24 ah muy bien esta experiencia porque lo que lo que haces es aportar una mirada absolutamente distinta a la a la realidad bueno es como leer un cuento de repente darse cuenta de lo que ahí te están explicando no no no es exactamente lo que tú cree eso lo que tú quieres ver no eso ocurría yo lo recordaba hace un ratito con un fragmento de Los lunes al sol ah sí lectura que hace Javier Bardem que es extraordinaria del cuento

Voz 6 09:46 una que he vivido en un error y una hormiga pero soy trabajadora en la cigarra no le gustaba cantar y dormir mientras la hormiga hacía sus labores son tiempo dormido trabajó trabajó todo el verano ahorro cuanto pudo y cuando llegó el invierno las cigarras moría de hambre y de frío mientras lo mira tenía de todo punto la hormiga gracias raya Moda Puerto de la bodega que les dijo cigarro INTA Figa Rita si hubiera trabajado como yo ahora no pasa hambre y frío no le abrió la puerta no escrito Estopa porque esto no es así esto se tratara está sombría

Voz 12 10:34 sobre la misma especuladora y además aquí lo que no dices porque en otros convenios porque es un ejercicio dos Coín

Voz 15 10:40 bueno rondos

Voz 16 10:58 yo creo que es de las películas que mejor ha retratado el el fenómeno de la desigualdad y la

Voz 0313 11:02 a diferencia de clases con una lucha de clases pero la diferencia de clases de porque unos y otros no de repente no una gran película ese papel de de yo que trata de sobrevivir a toda costa y que tiene su propia filosofía de vida por supuesto desde luego esta interpretación que hace hormiga vamos en buena a suscribirlo no es la que nos hacían no no banda Moraleja era que teníamos que trabajar todo el oye Irene y cada vez sabemos más sobre menos

Voz 0813 11:31 eso era lo que decía Ortega nuestro Ortega y Gasset precisamente sobre la especialización L

Voz 0313 11:37 no era muy partidario él no era partidario el el recorrido

Voz 0813 11:39 decía que que bueno que que la sociedad era si el mundo del trabajo era así ya había que hacerlo pero él no llamaba la barbarie del especialísimo fíjate la barbarie decía hay muchos bárbaros que saben mucho de una sola cosa y él decía definía la especialización como saber cada vez más sobre menos hasta que se llega a saber todo sobre nada y entonces pero él también como siempre Nos gusta además además de la parte crítica la parte constructiva de la filosofía el decía cómo se arregla esto pues esto se arregla con cultura es decir tiene

Voz 17 12:10 que existir esa especialización de

Voz 0813 12:12 trabajo es consustancial a nuestra sociedad pero hay que sumarle una reflexión sobre la propia actividad él decía uno reflexiona sobre su propio trabajo esa sensación que también contribuye mucho al aburrimiento de haber perdido el control en el proceso productivo pues si uno reflexiona sobre su propia actividad ya si en su lugar de trabajo se le deja aportar esas reflexiones a los procesos etcétera pues es una manera de también de de ver el conjunto no algunas empresas hacen esto mueven a la gente del departamento

Voz 0313 12:42 que no se organicen en los lugares para refrescar para

Voz 0813 12:45 que comprenda los problemas de los otros departamentos porque sino casi siempre no suele parecer que nuestros problemas son los más

Voz 0313 12:50 lo de lo de aburrirse como concepto habíamos quedado que no era tan dañinos están judiciaria que es sano aburrirse y se dice mucho dice que se tiene que practicar que los niños me aburre se aburre te está muy bien muy bien

Voz 0813 13:03 sabía ratos aburría hemos son momentos muy creativos eso está demostrado sea de hecho la la red neuronal por defecto que es la que entra en nuestro cerebro funciona cuando no estás haciendo nada es la que nos da las las chispazos esos de creatividad Boliden se puede me

Voz 0313 13:20 sí quiero decir qué porcentaje de nuestra identidad del ser como somos está vinculado directamente al trabajo que hace

Voz 0813 13:27 bueno pues en la sociedad hago depende en la sociedad occidental mucho fíjate en el lenguaje se ve no fíjate que uno no dice trabajo como enfermera trabajo como periodista dice soy enfermera soy periodista no

Voz 0313 13:40 lo que sí reclaman esa definición otros no tanto

Voz 0813 13:43 sí pero pero mucho si lo piensas ha el trabajo es nuestra tarjeta de presentación en sociedad cuando tú a ti te hablan de una persona nueva te presentar una persona nueva lo primero que quiere saber es edad profesión y con eso ya como ya te ubica un poco socialmente como es la persona cuáles son sus intereses contribuye a la a la identidad una cosa que señaló Richard CNET un sociólogo americano muy interesante que es como contribuye ahora menos pero en la época industrial ah no eso que él llamaba nuestra narrativa vital o sea como tú te construyes a través del trabajo bueno pues voy ya a dedicarme a esto incluso gentes con con trabajos pues muy muy humildes no pero cómo eran capaces de construir voy a poder ahorrar tanto con este tanto en quince años podré mandar a mis hijos a la universidad esa te permitía construir este esa narrativa vital en la que tú te ves a ti mismo y te puedes proyectar hacia el futuro que eso se está perdiendo ahora con todos los cambios

Voz 0313 14:43 si ese futuro del que hablas con la revolución tecnológica la robótica todo lo que nos viene encima diez quince veinte treinta años vista como perfiles como dibuja nuestro nuestro mundo se diluirá esa identidad esa esa ese porcentaje tan importante en nuestra manera de ser con el trabajo pero el trabajo va estar más repartido haya botas porque bueno nos viene un futuro con eso de la robótica

Voz 0813 15:08 que no se bastante incierto pero sí que hay una cosa bastante clara yo creo que uno de las grandes choques culturales y en eso vamos a tener que trabajar mucho los que nos dedicamos a la filosofía ya las humanidades en general es que va a ser muy difícil ya construir la identidad personal a través del trabajo que el trabajo incluso si la transición yo creo que va a ser complicada porque porque no va a haber trabajo para todo el mundo se va a convertir en un bien muy escaso eso tiene una parte buena que es que va a haber muchos trabajos repetitivos y monótonos que los van a hacer los robots la parte mala es que eso socialmente hay que solucionarlo porque es el medio de vida no pero cuando se haga la transición surgirán otros empleos nuevos etc e incluso así es posible que dediquemos mucho menos tiempo al trabajo lo cual para mucha también puede ser un motivo de alegría pero está claro que ya nuestra identidad no va a estar tan ligada al trabajo entonces a mi me parece que esto bien aprovechado es una gran oportunidad porque tendremos mucho más tiempo pues desde para cultivar nos para leer a Homero para pasear por el Retiro siempre y cuando haya que es lo que lo que se suele decir menos allá en decisiones políticas no hay hay hay cosas que la tecnología no va solucionar el reparto del trabajo del reparto de la riqueza es es algo que hay que hacer políticamente

Voz 18 16:33 pronto lo que venga

Voz 16 16:47 me queda la duda es si en ese futuro será más fácil o más difícil intentar ser feliz pero eso eso eso es lo dejamos para otro día

Voz 0313 16:53 que tenemos pueden del ejercicio filosófico de la semana recuerdo para los ejercicios Platón arroba Cadena Ser punto com el de la semana pasada era de traca proponía Irene arrodillarse para recitar la guía telefónica y además hacer durante quince minutos al día que eso tiene un mérito ya extraordinario bueno pues algún oyente lo ha hecho Inma dice me ha costado encontrar una guía telefónica y quince minutos cada día pero al final me apaña con una antigua de Páginas Amarillas por casa llevaba unos meses de varias averías email recitado la lista de fontaneros electricistas albañiles al final he conseguido convencerme Iker que vi rezos evitarán otra catástrofe en casa Venice dice madre mía no tengo ni guía telefónica ya en casa pero me arrodillado ante los índices de los códigos civil y penal artículo a artículo pasado una semana dice me creo una persona más justo bueno Mati otro oyente dice y con razón creo que ese es fue la cabeza con el ejercicio dice pero a mí más por llevarlo a cabo he memorizado casi las páginas de un pequeño pueblo tanto dice que creo que me alquilará este verano allí una casita rural para ponerle cara a los vecinos una conclusión alguna reflexión son mensajes distintos eh bueno la dificultad de ejercito pero lo han hecho pero lo han hecho personales y además han buscado alternativas han sido creativos porque el Código Civil el Código Penal la el pueblo muy bien muy bien para la próxima semana pues para la próxima semana tampoco se cumplieron hace un par de días ciento catorce años del nacimiento de nuestra María Zambrano pues con una frase suya que decía el corazón es centro porque es lo único de nuestro ser que da sonido pues les proponemos a los oyentes escuchar ese

Voz 0813 18:45 Nuestro único sonido durante unos minutos al menos tres o cuatro hay que conseguir un fuera endoscopios también se puede hacer uno casero en el con con con dos embudos dos copió rápidamente ir a continuación buscaron un lugar silencioso y empezar a escucharlo un corazón que late pero claro pensando que es el tuyo es tu latido la prueba de que estás vivo como es ese latido rápido lento fatigado le dicta estuvo a tu corazón el latido con tu estado de ánimo te dicta el Atleti y estado de ánimo con su latido en fin todas estas preguntas a ver qué sale ese inquietante

Voz 0313 19:19 respuestas del ejercicio Platón arroba Cadena Ser punto com Irene hasta la próxima semana hasta no que vaya muy bien