Hora 25 Deportes: Zidane contra James (24/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 Uria veinticinco Deportes

Voz 4 00:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 5 00:11 Gallego buenas tardes frente de decir fuentes frentes

Voz 0919 00:15 abiertas en el fútbol Champions Sevilla mira el Madrid entrenando ahora mismo mañana juega en el alias dentro de nada va a jugarse la otra semifinal Liverpool Roma pero nos tenemos que ir a Sevilla porque la final de Copa trae cola y hoy tenía lugar una reunión del Consejo de Administración de Sevilla donde se iba a hablar del futuro de Montella el próximo viernes el equipo tiene que jugar un partido de Liga con lo que se está jugando el Sevilla en lo que queda de campeonato cuatro partidos para asegurar la séptima plaza poder estar en Europa la próxima temporada hay mucha expectación por ver si hay una rueda de prensa han comunicado sigue monté La no sigue Fran Rome Quillo que es lo último buenas tardes hola Gallego buenas tardes desde las cinco están reunidos en el Consejo del Sevilla Pepe cazo de Canarias al frente mientras que a las cuatro y media estaba entrenando Montera ya al equipo en la Ciudad Deportiva la cosa parece que va para largo dentro de la sala hay opiniones de todo tipo y en el ambiente un nombre el de K

Voz 6 01:12 para Ros que dice no saber nada y se hace el sueco los aficionados Por otro lado pidiendo a la llegada de los directivos al estadio que den la cara y lo han hecho así

Voz 0919 01:32 el ambiente calentito como hemos comprobado en cuanto acabe la reunión haya anunciado una comparece

Voz 7 01:37 decía del presidente estamos pendientes de ellos han perdido la cena no todavía no todavía no estamos atentos

Voz 0919 01:43 Fran ronquido micrófonos abiertos desde Sevilla para ver si hay última hora en esa reunión del consejo de administración dentro de catorce minutos comienza la ida de la semifinal de la Champions que enfrenta en Anfield al Liverpool a Roma vamos a ver cómo salen los equipos José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0159 02:01 hola Gallego qué tal muy buenas y buscamos al primer finalista esta Liga de Campeones nada en apenas quince minutos comienza el partido harán Phil ambos ya con el sobresaliente ahora al Liverpool y Roma a buscar la matrícula de honor la Roma con tres centrales Pachón manolas y Jesús defendiendo la meta de Alison Kolarov y Florenci en bandas Struck mandé Rossi Nine Golán en el centro del campo arriba un Trichet

Voz 6 02:20 como los de Klopp Qari usen meta Arnau

Voz 0159 02:23 no logren Van Dyck ir Robertson en defensa Miller Henderson Hicham ver por delante arriba Mané firmó niño el foco de todas las miradas Mohamed Salah comienzan las semifinal nada en apenas diez minutos

Voz 0919 02:34 Liverpool y Roma que no estaba ni mucho menos en las quinielas de favoritos para intentar ganar la Champions en seguida estamos en el Allianz pero antes como siempre pues francamente todo muchos vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 2 02:47 lo llevo yo hoy en miles lo qué guapo está cuánto tiempo sin verte que alegría me da me da mucha alegría del tendido está estupendo e los días no pasan Portillo Yeste Jurgen Klopp el de estoy de Liverpool delito no es que te caiga mal sabe me cae bien pero lo veo tú tan sobrado que me encantaría que gana la Roma ya está que me encantaría no lo puedo remediar ahora a El Asad a este normal otra en Madrid encanta ay Dios mío basadas por favor sal la sala oye quitarme eso por ese error tan grande bueno chiquitos Adiós corazón es

Voz 0919 03:38 cualquiera se equivoca venga deja vuestro mensaje

Voz 8 03:42 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 03:55 cinco Gallego buenas tardes bueno pues nada simplemente para decirles que de nuevo una lección de nuestro querido Messi el sábado una pregunta se añadiría es que no sé si habrá algún jurista que nos escuche esto de requisar las banderas amarillas esto es delito esto es encontrar libertad de expresión esto qué coño es ir con perdón muchas gracias hasta luego

Voz 8 04:28 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 04:39 y si nos escuchan seguro abogados nos escuchan jueces

Voz 0919 04:42 no se escuchaban policías nos escucha incluso algún ministro pero ninguno va a ser capaz de explicarlo de las camisetas amarillas eso ya te lo garantizo yo empezaba pero por favor cambiaron la sintonía que tenemos un

Voz 10 05:04 nuevo capítulo de la serie de moda en el fútbol español el patrón del furgón en el capítulo de hoy las cuentas de los votos

Voz 11 05:17 hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cabeza los toros son los ciervos etcétera detras de Stalin han que me siento un leprosos porque me han y chaval Barranquilla mi familia

Voz 12 05:31 todo del fue Burque

Voz 0919 05:34 le quedan veinticuatro días para las elecciones a la presidencia de la Federación los dos candidatos Larrea el tesorero y Rubiales alias pundonor tienen apalabrados ya sus apoyos pero por muy apalabrados que estén los votos hasta el día diecisiete puede haber bajas puede haber traidores y los aspirantes a patrón lo saben por ejemplo Larrea al que hemos escuchado a hacer sus cálculos que dice tener amarrados setenta votos setenta votos que le harían ganador se los han prometido no cree que se vayan a rajar sus amigos pero deja caer la frase si las personas son como yo creo que son

Voz 7 06:19 de perder sí hombre corría

Voz 13 06:21 pienso que hubiera ganado yo creo que si las personas son como yo creo que son tenemos más votos sea de con lo cual tenemos claro a las sesenta y nueve y nosotros estamos por encima de esa fecha porque si las personas son como yo creo que si las personas son como yo creo que son que si las personas son como yo creo que si las personas son como yo creo que son

Voz 0919 06:38 sí sí no son como cree Larrea que son que son sinceros Easy no son leales Easy cambian el voto que serán entonces personas os sapos no

Voz 14 06:53 hemos sido ingenuos Mónica ustedes implemente bien era su verdadero patrón deseamos pues

Voz 0919 07:06 vamos con lo más importante ciento sesenta y nueve asambleístas Larrea cree que tiene setenta votos son leales ganaría setenta sesenta y nueve apurada victoria pero sería el nuevo patrón el equipo de Rubiales cree que puede tener noventa votos pero claro para que Rubiales llega noventa votos a la Real le tienen que traicionar veinte creen que cuatro-cinco árbitros pueden traicionar a Larrea que cuatro-cinco equipos de Primera también pueden traicionar a Larrea hay dos o tres federaciones que no tienen seguro su voto que puede cambiar Se habla de Valencia de Baleares desde el entorno de Larrea deslizan que por ejemplo el Barça no votará nunca Rubiales porque su candidato a dirigir el estamento arbitral es Velasco Carballo que o contrariedad es madrileño en definitiva que la batalla se está produciendo ahora mismo ahora tráfico de influencias llamadas telefónicas promesas pactos compromisos ofrecimientos los dos candidatos van con todo

Voz 14 08:15 vamos la piña común hemos peleado

Voz 4 08:20 Juanma Peña con todo lo que tenemos

Voz 15 08:24 vamos a mostrar sus puntas Conquense están echando porque nosotros vamos a entrar

Voz 0919 08:29 vamos a darles con

Voz 12 08:32 el libro

Voz 0919 08:36 el diecisiete de mayo sabremos quién es el nuevo patrón del fútbol

Voz 4 08:42 vaya o plomo

Voz 16 08:52 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 14 09:05 el directa punto com es autónomo utilizas el coche en tu trabajo elimina directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once viene directa una compañía Bankinter

Voz 17 09:17 mi vecino de arriba que se ha comprado una batería en el que Table toda el día

Voz 14 09:22 hay que ver lo que es la constancia e en dos días ha mejorado una barbaridad

Voz 1804 09:29 cuando Solis de los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el quinto congreso del bienestar y la felicidad en Cádiz del veintisiete al veintinueve

Voz 4 09:38 abril con Aitana Sánchez Gijón Santiago Segura

Voz 1804 09:42 Yolanda Ramos Manuel Vicent y Javier del Pino entre otros forma ten Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es colaboran Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 18 09:56 no veo a la madre de Fran no vienen al partido no pueden entraron a robar ayer en su casa si como ha sido forzaron la puerta del garaje Se metieron en la casa de norma que no estaban dentro cuando ocurrió

Voz 4 10:07 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 10:25 volvamos al Allianz Arena donde entrena al Madrid esta tarde donde previamente ha ofrecido rueda de presa Zinedine Zidane que mañana puede repetir el once de la final del año pasado ante la Juve jugará Benzema es la única duda hay quien cree que podía entrar Asensio podría estar Lucas apostará por su niño Zinedine Zidane vamos a ver qué ha dicho Zizou en la previa Javier Herráez buenas tardes

Voz 6 10:49 hola qué tal Gallego decir bueno no ha dicho mucho ha estado como siempre señorial caballero el técnico francés está torció un poco el gesto cuando se ha preguntado por James Rodríguez que se marchó del Real Madrid porque quería más minutos lógico para el colombiano ha insistido vamos a escucharlo en primer lugar sobre bueno esa marcha del colombiano que mañana va a jugar titular frente a su ex equipo escuchamos a Zinedine Zidane

Voz 1994 11:10 yo no quería eso yo creo que el jugador quería jugar más yo entiendo yo nunca ha tenido problemas con con James es es lo que vosotros queréis decir es verdad que que él necesitaba jugar más como siempre cada jugador jugadores muy importante en este equipo y a veces hay jugadores que se queda en el en el banquillo esto es ser más jodido de de toda forma de de uno entrenando

Voz 6 11:36 así lo fragmento en que hemos visto más serio a Zidane pero bueno lo de James está claro primer año fabuloso el segundo se dejó ir situación personal pues complicada no fue el mismo futbolista lo sentó James tuvo que irse al Bayern de Munich para mañana lo decías en principio si no hay cambio creo que no va a haber el mismo equipo que jugar hay ganara la duodécima con Keylor Carvajal Varane

Voz 0919 11:59 estamos Marcelo Casemiro Modric

Voz 6 12:02 los Isco formando el rombo arriba Benzema siempre en entredicho el francés porque lleva nueve goles esta temporada y Cristiano Ronaldo como referencia del Real Madrid aquí el equipo ha sufrido muchas veces los últimos años no la la conseguida la décima Copa de Europa en Lisboa aquí en Madrid ganó cuatro cero con dos golazos de Sergio Ramos y una exhibición de la BBC aquí hubo años en los que lo pasaba mal salvaba de que el Madrid si se pagaba en los pantalones esto Edith dan hoy

Voz 1994 12:30 puede pasar de todo pero nosotros podemos no existe cagar en pantalones nosotros tenemos la suerte de de jugar este tipo de partidos como jugador como entrenador como todos como aficionado yo siempre disfruta de estas cosas

Voz 4 12:47 es todas las nuevas todas las cosas

Voz 0919 12:50 enfrente el Bayern de Munich entrenado por You Heynckes el entrenador de la séptima del Real Madrid que va a cumplir setenta y tres años y que ha llegado de nuevo para apagar el fuego llevar al Bayern a lo más alto como ha estado en la previa Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 13:06 ha estado cercano tranquilo qué tal Gallego buenas tardes consciente de lo que se juega mañana el Bayern pero quiere estar con los suyos no quiere meter más presión al Bayern de la cuenta dos dudas en la alineación de cara al partido de mañana por un lado quién va a jugar en el lateral izquierdo Álava ha tocado hoy no entrenado ya a esta hora Rafinha apunta al once inicial por otro el quinto jugador que va a completar el frente ofensivo si juega Thiago junto a Javi Martínez deberíamos la versión más defensiva del Bayern si finalmente no juega Thiago saldrían juntos atención

Voz 0919 13:34 Müller Lewandowski Rubén Ribéry

Voz 0231 13:37 James Rodríguez sobre James Rodríguez hablando precisamente June Heynckes en la rueda de prensa

Voz 2 13:42 no

Voz 19 13:44 el Islán en cuando yo llegué aquí al Bayern de Munich James estaba un poco hundido no estaba en buena forma no se sentía bien hablé mucho con él entonces poco a poco fue ganando confianza y ahora se integrado más en el equipo está más abierto se siente más libre y tengo que decir que aquí nuestros aficionados están fascinados cuando en jugar a James mucha

Voz 0919 14:05 las miradas en James Rodríguez pero de nuevo todas las miradas estarán mañana en Cristiano Ronaldo que lleva ni más ni menos que quince goles en lo que va de Liga de Campeones Antonio Romero va a contar mañana al partido en el Carrusel de la SER Hora Romero buenas tardes

Voz 6 14:20 qué tal Gallego muy buenas a todo Míster Champions

Voz 0919 14:23 en el Real Madrid te parece que el Madrid es tan favorito como parece hombre yo creo que tan favorito en un partido contra el Bayern de Munich no me atrevería decirlo para mí es el favorito de la eliminatoria

Voz 0239 14:34 si dejamos al margen el escudo

Voz 6 14:35 dejamos al margen toda la parafernalia que rodea

Voz 0239 14:38 o que rodeaba a al visitas del Real Madrid aquí en Alemania yo me centro en el fútbol y en el fútbol el Real Madrid yo creo que libra por libra el favorito si haces ejercicio de que futbolistas del Bayern de Munich podrían ser titulares en el Real Madrid a mí sólo me sale uno Lewandowski quizá dos

Voz 0231 14:52 Yago y luego hay otro detalle que yo creo

Voz 0239 14:56 qué puede marcar la eliminatoria que la vuelta se jugará el estadio Santiago Bernabéu por el escudo la cosa está igualada si hablamos de fútbol y de futbolistas el Real Madrid es favorito

Voz 0919 15:04 gracias Romero Meana Herráez hasta El Larguero donde seguiremos contando cosas de esta previa y también hablaremos por supuesto de lo de El Jueves semifinal en Londres Arsenal Atlético de Madrid la noticia de la tarde es la convocatoria del Cholo Simeone donde sí está Diego Costa pero hay que ver luego si juega Pedro Fullana

Voz 1413 15:24 hola buenas tardes muy buenas no ha entrenado con el equipo a día de hoy Simone lo descartaba prácticamente el sábado pero la realidad es la que venimos contando desde la semana pasada la Cadena Ser los médicos no lo descartaban más bien al contrario venían diciendo que llega justo para el partido y luego la decisión de jugar de forzaron over de Simeone y futbolista porque hay un riesgo de recaída importante sí a base de inicio en el partido de el jueves Costa está en la lista lo tiene difícil eso sí para ser titular de hecho Ximena ensayado hoy con el once más probable con Griezmann Gameiro en la delantera con Jiménez junto a Godín en defensa con una media formada por Thomas Correa Saúl y Koke como digo en el centro del campo Juanfran y Filipe son bajas confirmadas por lesión y el equipo a viajar mañana por la mañana a Londres por la tarde entrenará en el Emirates Stadium

Voz 0919 16:07 todos pendientes de Diego Costa y todos pendientes esta semana de Andrés Iniesta que parece va a anunciar próximamente su marcha a final de temporada China sin balón de oro a pesar de que hoy en la revista France Football Adriá Albets le han pedido perdón por privarle del Balón de Oro que mereció

Voz 0017 16:23 su día no bueno está así es que tal Gallego buenas tardes el director de la revista escribe hoy su editorial en esta publicación para disculparse públicamente con Andrés Iniesta por no haberle entregado nunca este Balón de Oro Iniesta que fue finalista en dos mil diez y en dos mil doce pero nunca serles reconocido como mejor jugador del mundo por eso hoy el director de France Football Pascal Ferre le pide perdón dice que Iniesta no es un jugador sino el jugador le muestra todo

Voz 6 16:48 su respeto y dice incluso que sin Iniesta Messi me hubiera aburrido antes de tiempo esta tarde hemos hablado precisamente con Pascal cerré nos dicho esto Sobrini ésta era su última final con el Barcelona allí hemos creído que era un buen momento para acordarnos de él porque para mí han sido el gran olvidado del palmarés del Balón de Oro para mi es el mejor jugador del goleador pero sí el mejor jugador de fútbol

Voz 20 17:12 pues no haberlo olvidado señor director

Voz 0919 17:15 eh France Football y el Barcelona que dice sobre lo de las camisetas amarillas antes de la final de Copa que están las un poco turbio Jordi Martí

Voz 0985 17:25 pues el Barça lo que hace es pedir explicaciones por escrito a la Federación

Voz 0919 17:28 con ya la delegada del Gobierno la prueba

Voz 0985 17:31 punta es por qué se requisaron prendas de color amarillo en el Metropolitano guión dio la orden se conculcar derechos fundamentales dice el club y niega el portavoz Vives que el asunto de las camisetas amarillas se pusiera sobre la mesa una reunión escucha alega el club lo ignoraba completo

Voz 0919 17:48 lamente quién diga lo contrario miente

Voz 0985 17:50 se celebraron tres reuniones para organizar el deseo

Voz 0919 17:53 vivo de seguridad para la final de la Copa del Rey la última el miércoles de la semana pasada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid presidida por la propia delegada del Gobierno en ningún caso está cubierto va a ser muy difícil que sea aclare ya lo veréis el Levante ganó ayer en San Mamés uno tres ha dado un paso de gigante para la permanencia les saca nueve puntos al Depor quedan doce por disputar José Manuel Alemán apuntó de celebrarlo buenas tardes buenas tardes nadie quiere decir que el Levante ya está salvado porque matemáticamente Le faltan tres puntos que son los que

Voz 21 18:23 cría suman el viernes ante el Sevilla pero evidentemente la calculadora dice que levante ya hecho lo más difícil sólo es cuestión de fechas Si gana el viernes al Sevilla será ya cuestión matemática sino habrá que esperar al domingo para saber si el Barça gana en Riazor se proclama campeón de Liga y automáticamente por ese resultado el Levante pese a que no gane el Sevilla también se queda en primera una temporada más

Voz 0919 18:45 Deportivo de La Coruña Fran Hermida lo tiene ahora realmente complicado que se dice buenas tardes

Voz 0688 18:50 qué tal muy buenas bueno pues pendientes de un milagro en el que tan sólo cree Clarence Seedorf hoy hemos escuchado en sala de prensa Guillermo ha sido el primer jugador que empieza a hablar ya de que posiblemente la temporada cabe mal si no sale a la calle las únicas cuentas que hace el aficionado del Depor es intentando que lo peor sucede este fin de semana no tener que ir a jugar el derbi a Vigo descender a su rival

Voz 0919 19:11 la Unión Deportiva Las Palmas ya en Segunda División qué pasa con el presidente que está en busca y captura Rafa León

Voz 22 19:18 pues desde ayer se sabes que están busca captura la última hora se podría haber pactado por su abogado ser detenido mañana al filo del mediodía en la capital de España declarar en plaza Casillas intentar venir a Gran Canaria que hacerlo delante de todos lo fotógrafo como digo la noticia es que el presidente Deportivo Las Palmas está en busca y captura

Voz 0919 19:37 yo una noticia del Almería segunda división esta mañana ha presentado su dimisión Lucas Alcaraz nos cuenta Rafa Góngora que Fran Fernández el entrenador del filial se hace cargo del equipo hasta el final de temporada seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER veinticinco Deportes

Voz 4 19:55 Jesús Gallego Cadena SER

Voz 17 20:02 la entrada para ir a casa a la porra el día en que llevas años aplazando a la porra ya esta aquí la porra de arroz

Voz 24 20:09 se les percaté nuestra aplicación participa a a los resultados de la jornada impone tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tu vida cambie

Voz 7 20:23 va cambiando primero en la puerta de Carrusel todos los goles hacer

Voz 0919 20:40 llevamos cinco minutos del partido ida de la semifinal de la Champions en el Liverpool Roma quien está mandando duro

Voz 0159 20:46 dad anfitrión hasta arriba el primer lanzamiento serio ha sido para el Liverpool lo intentó huir Miño nada salió apenas centímetros del palo derecho de la portería la Roma al han tenido que cambiar además el banderín a uno de los asistentes dirige el alemán Felix Brit ya comenzado este Liverpool cero Roma cero

Voz 0919 21:00 Euroliga de baloncesto dentro de unos minutos comienza en Vitoria el Baskonia Fenerbahçe es el tercer partido del playoff los turcos dos cero es decir que los vitorianos tienen que ganar los tres partidos que hay por delante lo primero que tienen que hacer es ganar el de hoy ambientazo Kevin Fernández buenas tardes hola Gallego

Voz 26 21:19 buenas tardes por todo lo alto doce mil personas en el Buesa Arena ahora mismo el mosaico con bufandas azulgranas empujando al equipo que está ultimando la rueda de calentamiento antes de lo deportivo te cuento que ha habido incidentes extradeportivos en los exteriores del Buesa Arena en la llegada del autobús del equipo les ha recibido la Peña el grupo de animación del club in dar Baskonia con una bengala lo que ha provocado la detención de uno de ellos se han vuelto a altercados han soltado de la bengala han detenido a otro y está toda la Penya repito el grupo de animación del Baskonia fuera dicen que la bengala estaba autorizada por el club y que si no sueltan a segundo retenido no van a animar al equipo quedan ocho minutos y todavía no están aquí te cuento lo deportivo que Jayson Granger está completando la rueda de calentamiento Ike va a debutar en esta serie objetivo mejorar

Voz 6 22:06 por lo que no se hizo bien en los dos primeros Party

Voz 26 22:09 dos de la serie el partido arranca en siete minutos cincuenta segundos

Voz 0919 22:12 ganar o morir para Quirós vez Baskonia aquí en el Buesa

Voz 26 22:15 la contra Fenerbahce y mañana se jugará el tercer

Voz 0919 22:17 partido del play off entre el Real Madrid tiene el Panathinaikos va por ahora empate a uno el Madrid ha recuperado el factor cancha Si gana el de mañana ayer siguiente estará en la siguiente fase noticias novedades para ese partido de los de Laso Marta Casasbuenas

Voz 1509 22:33 buenas tardes Gallego pues la principal novedad es Sergio Llull ocho meses y medio después de aquel fatídico nueve de agosto después de doscientos cincuenta y ocho días de recuperación de muchísimo trabajo acompañado del servicio médico del Real Madrid Sergio Llull está de vuelta lleva varias semanas ya trabajando con el resto de equipo esta fuerte las sensaciones son buenas y mañana en el tercer partido de la serie contra el Panathinaikos desde las siete menos cuarto en el Palacio de los Deportes Llull volverá a vestirse de corto y volver a jugar minutos aunque siempre teniendo en cuenta que ha sido un largo periodo en el que ha tenido que estar fuera de las canchas así que veremos cuántos minutos puede jugar pero eso sí Sergio Llull está preparado lo dice Pablo Laso

Voz 1961 23:06 si no creyera que puede ayudar al equipo no hubiéramos metido respecto a los minutos vosotros cuando yo jugaba treinta y les sentaba leve y contento no probablemente mi madre si se acordaría de cuando les quitaba con lo cual restringir los minutos a Llull lo veo complicado como entrenador pero sé que es el primer partido después de mucho tiempo yo a Llull lo único que le esa que los Europa se viene de fuera que disfruto jugando baloncesto deslocalizar

Voz 0919 23:31 pero que es una gran noticia la vuelta de Sergio Llull y una gran noticia el rendimiento de Ricky Rubio en los playoff de la NBA porque el partido de la pasada madrugada ante los Thunder ha sido sencillamente espectacular Javi Blanco buenas tarjeta Gallego la verdad es que

Voz 19 23:45 sí impresionante cómo está impresionante como está los ya ya dijimos gallego que es un equipo que ha ido claramente de menos a más anoche lograron vencer a los Thunder y mandan por tres uno en la serie están a una sola victoria de meterse en las semifinales de la Conferencia Oeste que desde luego sería mucho mejor de lo previsto a principio de año de nuevo gran partido de Ricky trece puntos ocho asistencias y seis rebotes

Voz 0919 24:08 el español está dirigiendo de maravilla

Voz 19 24:10 de la estrella en realidad está siendo un río aquí eh Donovan Mitchell que en su primera temporada en sus primeros yo está jugando la verdad que como si llevara diez años en la Liga anoche treinta y tres puntos del además está promediando más de veintisiete por partido durante la serie en el otro partido de anoche Houston gana Minnesota también puso el tres uno en la eliminatoria los Rockets seguirán también a un triunfo de la clasificación treinta y seis puntos de James Harding veinticinco de Chris Paul si pasan Utah hicieron se enfrentarán entre sí por un puesto en la final de conferencia y para esta noche tres partidos a la una Milwaukee Boston empate a dos en la serie A las dos Miami Filadelfia tres uno para los Sixers ya las cuatro y media San Antonio Golden State tres uno para los Warriors y déjame decir gallego que esta noche es martes

Voz 0919 24:51 como siempre estará Antoni de en El Larguero y además

Voz 19 24:54 haremos un gran protagonista de la NBA ahí poder

Voz 7 24:57 español español lo dejamos en venga

Voz 0919 25:03 Dennis Torneo Conde de Godó esperando la aparición estelar de Rafa Nadal que contamos de lo de hoy

Voz 1982 25:08 hoy Xavi Saisó buenas tardes hola buenas tardes buenos clasificados hoy Roberto Carlos que será el rival mañana de Nadal Martín eclipsan que lo será de Djokovic Feliciano López Jauma amonal ir Roberto Bautista sólo eliminado en español Marcel Granollers hoy ha pasado por sala de prensa Djokovic antes de debutar mañana estaba tranquilo relajado incluso lo escuchamos gallego hablado un poquito en castellano

Voz 4 25:31 por supuesto que se claro también muchas cosas buenísimas aquí estoy muy muy contento de Félix para para estar aquí está

Voz 0919 25:47 a ver si vuelve a su nivel que sea también una gran noticia para el mundo del tenis Vinton si en bádminton ha comenzado Campeonato de Europa que se disputa en Huelva esperando Fran Barbosa la aparición de Carolina Marín buenas tardes

Voz 27 26:02 hola Gallego muy buenas tardes pues si mañana es el día mañana será cuando Carolina Marín empiece a defender su condición de campeona de Europa busca su cuarto título consecutivo esta mañana hemos hablado con ella y reconoce que por un lado no quiere presión no piensa en la final pero después de muchas lesiones espera que este campeonato sea un punto de inflexión

Voz 0394 26:21 porque tienen muchos objetivos en poco tiempo para los ojos digo bueno en poco tiempo dos años pero el tiempo pasa muy rápido entonces ese y ganando confianza poco a poco para mismo importante he pasado mucho tiempo con lesiones y al final es un camino complicado para un deportista pero creo que pueden ser un punto importante de

Voz 0919 26:39 la gran favorita Carolina Marín que iría a por su cuarto título europeo esta semana cerramos el programa

Voz 28 26:47 vuelvo grupo de yo he líder y vocalista de Greenday

Voz 0919 27:08 Nos nos dejamos algún titular de hoy martes en

Voz 1293 27:11 el rutina actual campeona de España de Triatlón que ayer fue Tous una un accidente cuando estaba entrenando en Girona hoy promediado Fotis izada ha sido intervenido de las fracturas está consciente y fuera de peligro sala buena noticia que ciclismo que ha presentado la Vuelta a la Comunidad de Madrid la edición número treinta y uno del cuatro seis de mayo pasará por Manzanares El Real Alcobendas San de Honda Reyes y también por Madrid por esas Paseo de la Castilla

Voz 0919 27:31 cómo está el Liverpool Roma semifinal de la Champions duro en el minuto doce el primer acto lo volvió a intentar el equipo de Clos más incisivo en los primeros minutos de este Liverpool cero Roma cero a aquí lo dejamos a las once y media más deporte

Voz 20 27:43 el larguero un saludo de Gallego gracias por escucharnos