Monchi: "Estaba siendo una situación catastrófica pero hemos podido darle un poco de vida"

Voz 1 00:04 hola buenas noches Manu hoy no es otro que Monchi que ya mismo te escucha en sintonía

Voz 1375 00:08 pero el director deportivo de la Roma de hola Monchi qué tal hola hola cómo estás podía estar mejor ayer hola ahora habrá que hay un poquito de ahí un poquito de Red si podía hacer mejor porque

Voz 1795 00:23 podía estar mejor porque es verdad que en caso de anoche difícil no extrañan partido donde creo que habíamos empezado bien y a raíz de la primera ocasión de gol que no han hecho ello no hemos ido el partido hoy hemos vuelto muy tarde cuando ya cinco

Voz 1795 00:43 al último tirón de orgullo que hemos tenido oí intenta es bueno estar en la vuelta en el Olímpico que va a ser muy difícil evidentemente

Voz 1375 00:49 cuando ha marcado el quinto el Liverpool te he visto que has echado las manos a la cara como diciendo Madrid de mi vida cinco cero que que que acabe esto ya no

Voz 1795 00:58 sí porque había mucha ilusión no después de la eliminación de metrónomo del Barça en Roma sea generado mucha ilusión ilusión que estaba tapada escondida guardada en oí y bueno al final los profesionales estamos para soportar momento bueno ni malo no pero está abordando de mucho de mucha gente de mucha oficiando de la Roma que se que que vivía en este partido con mucha ilusión oí claro sin coser evidentemente era una situación estratégica no afortunadamente dentro de lo malo esto en han dejado con vida si eso es esa poca vida que las queda no sirva para poder darle la vuelta

Voz 1375 01:35 seguir vivo seguir vivos y un tres cero os valdría lo mismo que pasó con el Barça hoy la última que estás ahí haciendo atendiendo a montón de medios y algo que decir sobre la destitución de Óscar Arias que ha sido cesado esta noche en el Sevilla

Voz 1795 01:49 hoy día una falta de respeto a mi equipo estaba al hablar de otra cosa que no sea de la Roma no no ya tranquilamente

te has sorprendido hablaré con con todos no permíteme que no ningún comentario porque sería peor

Voz 1795 02:06 Itziar para todos y no tengo que estar pensando en remontar el partido de vuelta ya hablaremos abrazo Monchi gracias a vosotros hasta luego moche en directo casi las dos