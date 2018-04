Pepe Castro: "Echar a Arias no es una forma de ofrecer una cabeza a la afición, no nos hemos puesto nerviosos tras la final"

Voz 1375 00:00 Pepe Castro presidente del Sevilla buenas noches

Voz 1 00:02 hola buenas noches por decir algo no ha habido noche mejor

Voz 1375 00:05 ves

Voz 1 00:06 bueno pues si había anoche mejore pero bueno mucho tienes hubo tiene momento bueno momento malo por qué no si yo es Canarias como

Voz 2 00:12 estos deportivo bueno hemos tenido en el Consell

Voz 3 00:14 administración de que de que

Voz 1 00:17 la próxima campaña pues era otra persona que lo lleve porque bueno intente porque la planificación

Voz 4 00:23 bueno pues no ha sido la la idónea

Voz 2 00:26 tendremos que ha servido igual y así lo hemos hecho saber porqué deciden

Voz 1375 00:33 sigan Fontela

Voz 1 00:35 bueno es el domingo después del partido del sábado domingo cuando llevamos a Sevilla estuvimos hablando con él y él lo mismo con mucha fuerza con muchas ganas con mucha confianza lo que nos trasladó para que el equipo los cinco partidos que queda sube los puntos necesarios para estar en Europa de nuevo eso es lo que no transmitió lo que sentimos por tanto pues sigue teniendo la confianza como

Voz 2 00:59 como como digo hasta que acaben estos cuatro partidos no cinco cinco hasta que acabó

Voz 4 01:05 no no eso lo he dicho yo digo que es un buen momento vamos a capea que acabe la Liga a ver cómo acaba en otro temporal más y luego ya es decir

Voz 1375 01:12 hemos le han ofrecido a Caparrós la posibilidad de sentarse en el banquillo

Voz 1 01:16 como como si le han ofrecido a Joaquín Caparrós

Voz 1375 01:18 la posibilidad de sentarse en el banquillo

Voz 1 01:21 no no no no para nada Joaquín en un tipo que que sí que queremos que colaboren con nosotros en Sevilla próxima temporada

Voz 4 01:28 hablando con él para para que forme parte de alguna de las áreas del club pero no no no he hablado con él como para entonces

Voz 1375 01:38 de todas formas yo tengo la impresión desde fuera corríjame si me equivoco que seguramente estar equivocado pero la impresión es que os habéis puesto muy nerviosos que el cinco cero ha hecho mucho daño porque es verdad que hay porque habrá que se puede perder pero que se perdió hace daño a cualquiera pero que es perder una final de Copa contra el Barça que entra dentro de lo posible que el equipo llegaba a cuartos de final de la Champions que hacía sesenta años que no lo conseguía y que el equipo a lo mejor acaba séptimo au sexto o quinto y sin embargo me da la impresión de que lo de esta noche es una manera de ofrecer la cabeza de alguien en este caso el más débil a una afición que pide cabezas

Voz 1 02:17 no por nada si eso fuera así igual hubiéramos hecho con letras no verdad que hubiéramos buscado otra solución y no es así nosotros trabajamos por el Sevilla y hacemos lo que creemos que es lo mejor para el Sevilla ida aseguró que para nada no hemos puesto nerviosos ya llevamos muchos años para ponernos nervioso

Voz 1375 02:35 a otros el Fuero

Voz 2 02:36 pensar Herráez Sara busca pero claro no sí sí está claro pero dio no ponernos nervioso a al director deportivo

Voz 1375 02:43 a falta de cuatro jornadas y además anunciarlo hoy pero no hacerlo efectivo hasta que terminen las cuatro Jornadas me parecía un brindis al sol que en el fondo bueno pues espera digo yo no sé es cómo que no nos vamos a cargar pero dentro de un mes

Voz 2 02:56 es una opinión que sí si es mi opinión porque yo la respeto

Voz 1 02:59 sí pero es lo que hemos decidieron el consejo porque entendemos que ya sin tener que estar por detrás de él

Voz 4 03:06 queremos que se sepa que vamos a buscar a otra persona para para

Voz 1 03:10 ella ven el área ahí el yo creo que un tipo honrado tipo lado yo creo que mejor de cara a decírselo para que lo sepa Iker no se tenga que enterar porque al final esto es fútbol mundo espera de todo lo que estamos buscándole alguien sino yo creo que eso lo hemos hecho él es un tipo además lo he dicho trabajador y que en el club siempre se ha portado bien sí pero el fútbol es cuestión de acierto de objetivo de conseguir objetivos oí bueno cómo entender lo que no estamos satisfechos

Voz 4 03:39 no no para nada por darle la cabeza de nada nadie piensa eso de verdad

Voz 1 03:43 está equivocado

Voz 1375 03:46 pero han pedido y usted dijo por supuesto que tomaría alguna medida se acuerda

Voz 1 03:50 aficionados tan cabreado como estoy yo

Voz 2 03:52 claro porque la la no es lo mismo perder una

Voz 1 03:55 en al que como la perdimos donde no competimos el equipo no tuvo no es que no estuvo bien estuvo muy mal y lógicamente estamos dolorido pero bueno estoy acostumbrado a a conseguir objetivo importante a llegar a finales y esas cosas igual y todo el mundo está excesivamente sus sí tiene usted razón pero bueno estos somos así

Voz 6 04:15 al ser subcampeón de Copa cuartofinalista de Champions y acabar sexto quinto en zona europea y sería una buena temporada

Voz 1 04:25 yo creo que si el problema es que la temporada tenido muchísimo al Piojo muchísimo partido que hemos tenido resultados abultados con equipo no inferiores porque todos los equipos tienes tú su su arma no pero ante equipos que podía muy debíamos de ganar y la verdad que hacía una temporada un poco extraña con independencia de que es verdad que hemos llegado a conseguir un hito importante como como él llegar a cuartos de final que me hacía daño que no que no llegábamos pero bueno no no no estamos satisfechos y por eso es lo que hemos decidió

Voz 1375 04:57 sí ha fracasado no entrar en Europa

Voz 2 05:00 la próxima temporada usted mismo lo dicho hemos conseguido

Voz 1 05:03 ya yo también cosas importantes no entra en Europa es que en este momento no entra en mis planes no no quiero ni pensarlo por lo tanto es que no puedo ni mirar una opinión al respecto porque yo estoy convencido de que vamos a estar en Europa

Voz 7 05:17 sí me da la impresión de que de que

Voz 1375 05:22 el equipo que dio mala imagen y que estuvo mal en el partido contra el Barça que es evidente que lo estuvo y sin embargo no echan al entrenador sino director deportivo llama la atención en la medida repito

Voz 2 05:34 sí bueno yo yo respeto como usted

Voz 1375 05:37 el Pepe es que no deja de hablar usted de los que no sólo cómo se perdió no solo perder sino cómo se perdió la imagen que dio el equipo pero en vez de acusar al entrenador que yo creo es más responsable acusan al director deportivo no os carga rápida deportivo

Voz 1 05:49 bueno pues eso una es una cuestión que ya llevamos tiempo quizás pensando y que hemos tomado la decisión ahora pero quedan cinco partido hemos hablado con el entrenador Hinault da esa confianza va a ver el entrenador una parte evidente de de la plantilla e importante pero son los jugadores al final lo que que hay que sacar las castañas del fuego los jugadores como es lógico también están dolido porque yo han ido a la final a ganarla no hay no no hacer ese partido tan tan horrible ido o haber pues también quieren como es lógico

Voz 3 06:23 se puede ganar si estar en Europa

Voz 1 06:26 con el año que viene la última presión

Voz 1375 06:29 de qué parte de culpa tiene usted

Voz 5 06:32 yo lo tengo toda toda

Voz 1 06:34 yo soy el responsable máximo lo ocurre que también tendré culpar de las cosas buena no

Voz 8 06:39 desde luego igual que el director deportivo eh

Voz 1375 06:44 hasta la decisión está tomada y veremos a ver qué ocurre tienen claro el recambio

Voz 2 06:49 bueno estamos trabajando en ello si antes de un mes antes dime

Voz 5 06:53 ya lo tendrán seguro Antonio gordo les gusta

Voz 1 06:58 como Antonio Cordón nosotros estamos estudiando diferentes opciones Easy decidiremos

Voz 5 07:03 está él entre ellas Antonio Cordón si no también cordón

Voz 1 07:09 es un magnífico director deportivo pero de verdad estamos viendo diferencias sociales

Voz 1375 07:15 al ido y por último la reclamación del aficionado al Sevilla que le pareció que presentó esa hoja de reclamaciones contra el Sevilla

Voz 1 07:22 qué reclamación un aficionado Sevilla que

Voz 1375 07:24 fue Sánchez Pijuán a presentar una hoja de reclamaciones con todo lo que sentía los oficinas del Sevilla por lo que había pasado en la final de Copa

Voz 2 07:32 tú lo he dicho la de conocer día que llevo mañana

Voz 1375 07:36 extraña ya veo que tiene muchas reclamaciones tiene demasiadas hojas de reclamaciones

Voz 7 07:41 qué suerte presidente en lo que queda

Voz 1375 07:44 de aquí a final de temporada

Voz 2 07:45 muchísimas gracias un abrazo largas más puesto hola

Voz 1375 07:48 es explicaciones del presidente del Sevilla que tenía que ofrecer la cabeza de alguien ya ha dicho la mía evidentemente no y además me parece que es mi opinión sería injusto porque creo que la gestión del PP Castro está siendo buena pero me sorprende que cuando está dudando del entrenador Montero así Montejano al final dice no esté que es el que está aquí me peor agarrado Óscar Arias nos lo cargamos esta noche porque la afición pedía alguna cabeza y esta noche el presidente Sevilla será ofrecido la de