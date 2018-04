Miguel Ángel Ramírez: "No soy ningún prófugo de la justicia"

Voz 1375 00:00 hola buenas noches y yo bien no sé cómo estás tú cómo cómo estás después de la noticia que saltó ayer que saltó anoche

Voz 1 00:09 bueno la verdad es que no es agradable ser noticia por por ese tema a eso se suma a la situación lamentable deportiva que estamos viendo es la misma que que llevo un día muy muy malo

Voz 1375 00:23 cuando te enteras de la noticia cuando te que de dónde estabas de te llegó la noticia

Voz 1 00:29 no yo de la noticia la comunicaron el el viernes ya habíamos presentado tenga que declarar él puede ha abogado entendía que no tenía que declarar porque estaba recurrido la la citación la citación no perdón el la querella Si en se y que el pueblo es que ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta ahí bueno y es que para hoy y ponerme a su disposición pero algo habremos hecho bien au algo ha salido mal porque se lo ha tomado bien creí oportuno poner una una orden de busca y captura y bueno nos fuimos todos fútbol yo no me escondo de nadie es mucho menor de la justicia

Voz 1375 01:28 por eso ocurre con ella sí

Voz 1 01:30 ya te digo bañan a ponerme a disposición de se decía

Voz 1375 01:34 se te acusa de para los que estén escuchando El Larguero que anoche ya contábamos la noticia cuando terminábamos y sorprendidos por esa noticia pero se te acusa de un presunto fraude contra la Seguridad Social también se te acusado en haberte presentado ante el juez son las dos cuestiones de las que te acusan no

Voz 1 01:48 sí pero bueno yo tengo muchísimas empresas donde hay administradores en todas las empresas que no sea administrador de esta empresa desde el año dos mil diez muy creo que hablan de que el año dos mil dos dos me interese si me tiene que imputar por ya administrador de hecho puesto que no soy de derecho y bueno ya veis ya aclare temo que función de lo que el abogado digan pues hablaremos y espero que se aclare todo

Voz 1375 02:21 a preguntas más que no te queda mucho para subirse al avión teme es algo

Voz 1 02:28 no bueno escúchame cuando entran en un futuro puede pasar cualquier cosa yo creo que es lo que hay que hacer primero aclararle Su Señoría que no hay ninguna intención de evadir la llamada de la justicia y el respeto esto talibán que Ximo Asia si hay yo hacia los jueces que Hasselhoff fiscales y habrá que dar las explicaciones que hayan quedar para explicar y segundo no y sólo esto como con mala intención no se equivocaban por alguna decisión seguido lo que me había dicho mi abogado Louis se aclarará todo pero desde el máximo respeto a la sus señas and make

Voz 1375 03:09 el avión que para en Madrid y luego a Las Palmas según la ley

Voz 2 03:14 que no sé si tú

Voz 1375 03:15 a te han dicho o desconoce eso conoce eso te preocupa o no te preocupa nada se te pasa por la cabeza que según aterrice en Madrid incluso podría ser detenido

Voz 1 03:26 no escucha yo cuando y me voy a ir a abriera a la policía si si si me están esperando bien y a su encuentro yo no yo no lo sé que tengo una orden de búsqueda octubre sé cómo funciona muy bien esto es lo que tengo que hacer es ponen a disposición de una manera autorizó a comer para que me lleve aquí no hay que ponerse un gorro una carta fallecidas

Voz 1375 03:47 antes de os antes de volar de Madrid a Las Palmas irás tú directamente a la policía

Voz 1 03:51 claro que ella yo me dirán

Voz 1375 03:56 bueno pues me imagino que no va a ser un pueblo fácil no no va a ser un vuelo Manassero horas ahí de bueno de de muchas preguntas en la cabeza y encima ya hablaremos otro día de lo deportivo con con la situación porque me consta que estás trabajando ya pensando en el proyecto del año que viene y en volver cuanto antes a Primera pero imagino que ahora todo eso se mezcla en en ese vuelo de vuelta a casa no

Voz 1 04:14 sí bueno pena tienes que tener una prioridad clara que lo de responder ante la justicia no claro que no es ningún prófugo y por supuesto atender a a lo que su señoría Liga aquí y luego habrá tiempo para pensar en el fútbol que aunque piedra ponerlo en un segundo plano lo mismo pues son tantas horas de vuelo que seguro que le dedicaremos alguna

Voz 1375 04:37 bueno la conciencia la tienes tranquila de no haber cometido de no haber cometido nada ilegal ninguna ilegalidad

Voz 1 04:44 no pero sí te digo que en esos Ademar no desde el año dos mil diez creo que que no soy administrador de una empresa para eso tengo administradores en todas las empresas no muy bueno técnicamente de la situación podía tendrá que hablarlo al juzgado que ante el juzgado pero no trata de género empleo ERE de esta empresa de tratar de hacer las empresas grandes Si bueno ser o sea que tener las cosas claras Si tiene por algún error porque seré responder por ella

Voz 1375 05:21 claro y en este caso yo creo que

Voz 1 05:23 se sin ya te digo yo no no no dirige la compañía ahí bueno ya veremos qué es lo que qué es lo que pasó pero tuvo mucho también tenía administrador haya hecho algo de lo que es el de de lo que se me puso

Voz 1375 05:38 sí pero en cualquier caso todo

Voz 1 05:41 ten en cuenta que esto de viene de una reclamación administrativa

Voz 1375 05:45 sí sí sí

Voz 1 05:47 ha decidido llevarlo por la vía por la vía penal

Voz 1375 05:51 la última Miguel Ángel algunos les extrañó no verte en el palco en el partido último de Liga y estabas en Miami algo que decirle a los que dudaban de donde estaba Ramírez

Voz 1 06:02 no pero se llevó un mes trabajando en Miami si es que no lo sabes pero quince atendido siempre que me han llamado y te dice dónde estaba ahí que estaba trabajando estoy de vacaciones muy bueno desgraciadamente no puedo dividir dividir yo estoy donde yo estimó que el tema oportuno estar en función de los intereses y de lo peor de las situaciones y espero poder estar en los dos próximos partidos te queda

Voz 1375 06:30 pues son las explicaciones de Miguel Ángel Ramírez al que le agradecemos que intente aclarar ahora mismo su situación antes de subirse a ese habían que le conduce a a España mañana pues mañana hablamos Miguel Ángel buen vuelo