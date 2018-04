Mijatovic: "Un jugador con las características de Lewandowski nos vendía muy bien"

Voz 1375 00:00 pero estalla a Pedja Mijatovic en sintonía El Larguero hola qué tal buenas noches

Voz 1699 00:03 hola buenas noches amigos ha llegado a la hora de la verdad eh si es una final ante sí un es importante y muy bonito después de lo que hemos visto esta noche otra semifinales pues un buen partido por lo menos en este animal no es precisamente de mañana entre los dos equipos el Real Madrid pues los jugadores que tiene cada plantilla yo espero hacer un buen partido también

Voz 1375 00:28 a Evra como es verdad como decía Oliver Kahn en algún momento de aquellos viajes Alemania que el Madrid hacía caquita cuando me tocaba ir a Alemania o a partir de ahora es evidente que han cambiado tanto las cosas que son los rivales los que tienen miedo del Madrid pero hubo algunos años en los que cada vez que se iba Alemania era como joe vaya vaya toro

Voz 1699 00:46 puede ser pero cada año menos cada año en ya en tiempos antiguos ahora ya es un equipo que que tiene mucha personalidad un equipo que que lleva dos Champions consecutivas yo creo que si alguien tiene miedo si alguien tiene alguna duda yo creo que es es el Bayern Munich y el Real Madrid segura

Voz 1375 01:06 daba Mario Torrejón que en el entorno de You Heynckes y hoy hemos visto el entrenamiento también no lo han visto allí Romero Herráez y Meana bueno que que parece que planea una alineación muy ofensiva no vamos a ver si al final lo hace así pero en principio sería la línea de cuatro Javi Martínez por delante ya a partir de ahí toda la artillería pesada James Rodríguez que podría estar un poco más retrasado para acompañar un poco en en supuesto doble pivote a al propio Javi Martínez y a partir de ahí James

Voz 1699 01:33 Robben Ribery

Voz 1375 01:35 Müller y Lewandowski crees que saldrá

Voz 1 01:38 con eso Heynckes

Voz 1699 01:40 muy probable además Heynckes como como entrenador siempre en las que ha ido muy bien y además hemos hemos disfrutado yo personalmente he disfrutado mucho con él cuando estaba entrenando los en aquel año Yell ha sido un delantero ha sido un hombre cuando jugaba hace mucho tiempo es un muy buen el delantero seguramente no va a sacar todo lo que pueda sacar ahí por eso espero un partido divertido mañana porque ambos equipos quieren poder ofensivo tremendo tendrá que aprovechar no sólo a estos jugadores maravillosos que tienes sino también en su campo ambiente y mañana no tienen que calcular mañana tienen que salir porque el Madrid es el equipo que quién esté en este momento es el equipo de batir optó al campeón de Europa hay así tiene que salir de poder ver todas probablemente Pedja

Voz 1375 02:31 eso esté en la cabeza de Heynckes porque sabe muy bien lo que es el Bernabéu el fue entrenador del Real Madrid fue tu entrenador en aquella séptima Copa Europa con tu gol a la Juve y tal que lo hemos contado muchas veces pero él sabe lo que es el Bernabéu sabe lo que se les puede venir encima la vuelta entonces yo creo que él tiene que ser valiente mañana no le queda otra porque era bueno sí llevamos un resultado de aquí no es cómodo pues pues muchas más opciones el mañana tiene que salir con todos no

Voz 1699 02:55 si va a salir con todo pero también tienen que tener en cuenta seguramente sabe que que el material de este año en esta campaña en la Champions tipo muchísimo más fiable y poderoso jugando fuera de de verdad veo que no es no una cosa anormal pero en esta campaña que que ha hecho grandes partidos fuera del Bernabéu cómo te lo digo en Turín como en París y por eso tienen que tener mucho cuidado es bonito salir con tanta gente obsesivas bonitos salir con estas ganas de hacerlo muy bien el primer partido pero también tiene que tiene mucho cuidado porque el Madrid se ha demostrado algo los es yo que tiene sobre todo jugando fue la veo así que bueno puede ser interesante ver un partido así pero tienen que tener mucho cuidado porque es un equipo muy complicado y un equipo que sabe lo que tiene

Voz 1375 03:40 ahora te pregunto por el once que es verdad que no tienen ninguna sorpresa pero la última de Heynckes que como entrenador que qué qué destacas de él que tiene este técnico que fideos día vosotros una Copa de Europa luego estando en el Bayern logró el triplete antes de que se lo cargaran porque habían fichado Guardiola Heynckes medio se jubiló dijo Ana vuelvo a esto pero se fue con el triplete que luego no pudo conseguir Guardiola

Voz 1 04:00 ahora ficharon Ancelotti se cargan Ancelotti viene Heynckes ya conseguido la Liga está ahí

Voz 1375 04:06 a acariciando la Copa cuidado ahora en las

Voz 1 04:09 Champions es que tiene que tiene Heynckes como entrenador

Voz 1699 04:12 es un entrenador puedo decir de mi experiencia que entiende perfectamente tienen los futbolistas digamos importantes no es el momento de dificultades pues ha de hablar con ellas saber incluso algún consejo que te puede dar no me sorprende por ejemplo la situación de James que ha tenido dificultades pues quiero jugarlo porque llegado ahí no ha jugado pero desde ha quedado Heynckes pues encontrado con todo y eso es lo que hace es no hacer un buen ambiente dejarles a los jugadores que toman sus propias decisiones lo con algunos consejos les ayuda les les ponen una una vía perfecta para poder sacarle el máximo el rendimiento y eso es un un un entrenador que sabe hacer esos perfectamente bien sea hacer respetar que también es importante no es el típico entrenador nervioso que que te te te ponen dificultades con algunos comentarios donde pues todo lo contrario no te saber no pues conoce muy bien sus jugadores y eso es muy importante sobre todo un equipo importante como como el como puede ser Madrid todos los demás no que lo que hace es affaire sabe hacer perfectamente

Voz 1375 05:19 qué te parecería Lewandowski un buen delantero para el Madrid

Voz 1699 05:23 Lewandowski es un grandísimo delantero grandísimo delantero cada año marca tantos goles seguramente un jugador de esas características uno saldría muy bien a Cristiano cuando te te imaginas

Voz 1375 05:33 arriba Lewandowski Cristiano bueno de eso hay

Voz 1699 05:36 qué pensar de Vícar como no pero además tú me has preguntado cómo hicimos delanteros como Cristiano es claro otros totalmente distinto pero pero como jugador como te Montero de verdad uno de los mejores nueves que que habla de fútbol

Voz 1375 05:56 ella ha estado varias veces conduzco con posibilidades de firmar por el Madrid pero que sigue siendo delantero el Bayern de Munich que ya tuvo algunos partidos ilustres también cuando era delantero del Dortmund oye del equipo de Zidane de lo esperado no te no sorprende que sea éste el once de Zidane en los días importantes no

Voz 1699 06:12 no sorprende además es una cosa muy importante para él banquillos también tiene soluciones muchos jugadores con muchísimas cualidades futbolísticas y eso es un aliciente perfecto para es no sales con tus once perros de que hay algunas Sensio ahí Lucas hay muchos jugadores que que puede suplir a los titulares que pueden salir mañana así que eso largos entrar tiene que ser vida prácticamente no que no pueden tener otros entrenadores porque normalmente los equipos importantes sí que tienen buenos once o doce jugadores pero tiene veinte jugadores extras eso es para para un entrenador acercándose a las dos porque los partidos y final de temporada pues fundamental para encontrar

Voz 1375 06:56 pues que mañana está claro que éste es el once pero el once son trece está claro que mañana sale en estos once y que salen Lucas Vázquez y Asensio eso yo creo que lo tenemos todos claro pero veremos en qué minuto en qué momento y por quiénes a ver cómo va el partido que firmas para mañana Pedja

Voz 1699 07:08 tiene la vamos de resultado

Voz 1375 07:12 buenas hombre que firmarían cero cinco todos pero un empate es un buen resultado no perder es un buen resultado hay que ir a ganar mañana porque la vuelta al Bayern también va a ser peligroso

Voz 1699 07:22 bueno fundamental para ese tipo de partidos es marcar un gol suelen de de la eso siempre es importante quién esta capacidad de marcar un gol sino ganar partidos así que que lo demostró a lo largo de estos últimos años jugando en esta competición así que el Madrid es el Madrid siempre es favorito y mañana también no que hay que respetar el tipo como con vallas de Munich pero Madrid es favorito y espero un buen partido espero un buen partido tenemos varios jugadores que están en un buen forma principalmente pienso a cada gol de Cristiano que está haciendo fenomenalmente bien y luego pues como más bajo para jugar este Benzema pues a ver si es capaz de de es un buen partido y mañana es una buena oportunidad para él también así que bueno hay varios jugadores más con burka como Clos como Sergio Ramos como todos no que que tiene mucha experiencia en este tipo de partidos también unos campeones y unos ganadores laptop son los mañana te escucho

Voz 1375 08:21 el PP ya

Voz 1699 08:22 vayan hablamos un abrazo hasta mañana