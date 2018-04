Michael Robinson: "Salah ha convertido en un hábito verle jugar así"

Voz 1 00:00 hola buenas noches Manuel partidazo partidazo de fútbol lo primero

Voz 1546 00:05 bueno en ese escenario presta es cosas no es una noche de muchísima pasión

Voz 2 00:12 en la gradas en el campo vimos un tremendo yo estaba sudando viéndolo como como hay por el momento la Roma no pudo aguantar el ritmo que impuso y ya al final que tampoco podía aguantar el ritmo

Voz 1546 00:28 qué bien puesto después diga ganando cinco goles a cero ya queda el cuerpo un poco Sabine cinco dos no sin embargo ante el partido similar alguien me dijese que íbamos dos estaré muy contento

Voz 1375 00:43 de qué exhibición de Salah no me parece ahora mismo el jugador del momento con permiso de los grandes que ya sabemos que están siempre ahí no descansan

Voz 1546 00:50 bueno es que yo creo que ya ha marcado como cuarenta y tres goles obtenidos goles cuenta de que es a cuarenta y tres dorada entonces está convirtiendo en un hábito verle jugar así ir luego también ha hecho como dieciséis asistencias de gol ese temprana dos más esta noche entonces si estamos hablando de un futbolista que parece que tiene registros no es nada con su fútbol es muy de de hecho a el momento que se confunde un central a Nuez Pam no es no con con rodeos por eso me sorprendió mucho que Roma es salir con tres centrales a femenino es un Mané también aunque no estuvo muy acertado

Voz 1375 01:35 vaya unas cuantas sí sí sí sí

Voz 1546 01:37 a mí me me da la sensación que el resultado sea corto aunque debo de admirar un equipo que cuando está perdiendo cinco cero en Anfield es capaz de marcas Verdasco les más entonces han mostrado muy una elegancia una nobleza tremenda en la mano

Voz 1375 01:53 cuando le ha metido el quinto el Liverpool has visto la imagen de Monchi en la grada que se tapaba la cara con las dos manos al lado de Totti como diciendo madre de mi vida porque faltaba media hora todavía en Ávila dos balones al larguero las que ha fallado Mané sale ha podido Le han podido caer sin esa

Voz 1546 02:06 crear nueve goles ocho nueve goles a la Roma bueno se hecho lo he dicho porque si lo digo yo alguien diría claro el ex del Liverpool pero si yo creo que es el caso no han ya hay gran diferencia de la eliminatoria contra el Barça han cuando la Roma pierde cuatro uno a en Barcelona quizás ese resultado favorecía algo al al Fútbol Club Barcelona pero anoche vimos a durante probablemente setenta y cinco ochenta minutos un Liverpool en frenarle en la Roma no supo qué hacer

Voz 3 02:40 a ver a entonces cuando al va a Roma

Voz 1546 02:46 tiene que defender ese cinco dos Nova defender bajo va a cómo juega poco y su fuerte es atacar vendiendo de experiencia

Voz 1 02:55 sabiendo que Roma en lo que de hecho al club Barcelona

Voz 1546 02:58 hasta entonces ya hay un antecedente que aquí se ponga las pilas de Dallas

Voz 1375 03:05 te Liverpool tiene muy buena pinta hay que jugar en Roma la vuelta pero hay dos nombres propios que destacan por encima de todo uno el de sala que a lo mejor alguno me parece una barbaridad pero a mí me parece lo más parecido a Messi que esto ya sé que todo el mundo buscamos siempre comparaciones lo más parecido que he visto a Messi en un terreno de juego por cómo conduce el balón como remata como pasa como asiste como marca como define su jugador como conduce el balón me parece un auténtico genio del fútbol este con veintiséis años Robin eh

Voz 1546 03:31 pues si es que tuvo no edad de Enel el Chelse pues Mourinho no contaba con él ido poco poco madurando aunque sigue siendo un futbolista muy joven Ipar los más viejos que como yo ha vestido de rojo me acuerdo mucho de Kevin Keegan una aunque jóvenes se agitó con pelo rizado

Voz 3 03:54 la jugaba al lado de Toshack ahí arriba pero

Voz 1546 03:57 eso es muy difícil de marcar por porque no le ves venir mano no entonces dices qué hago yo contra Xala le apretó un poco igual igual mi gira Mi gana el espacio de transmisión espaldas aguanto o aguanto un poco un poco igual a mi cara no entonces es difícil de defender para cualquier defensor a otro cosa que es muy importante este sabe a qué juega no es un equipo que intente que nada partido sino hay un estilo Klopp juega

Voz 1375 04:32 al poco es es el otro nombre que te iba a decir es que uno es Alá pero el otro es el que está en el banquillo

Voz 1546 04:37 sí eso es muy importante cumbre Amin midan poco igual casi prefiero que juegue bonito qué feo pero me da igual lo que un equipo entente hacer hay que ver si logra su propósito lo que intenta hacer lleguen Klopp quiso igual lo que hizo con el Liverpool arranca desde cinco metros más retrasado no por defender en mano sino que si arranca que desde más atrás tiene más espacio para explotar hacia adelante cuando pensamos en Fútbol Club Barcelona es un equipo cartero lleva dolores hasta el frontón un aria y luego no hay espacio pues lo de Paul hace justo lo contrario han intenta atacar desde más lejos de la portería así esas balas como sala como Fermín Mané puede explotar ese espacio

Voz 4 05:30 el Barça te llevaba a la carta en la mano llevaba el cartero y aquí llega la carta ante carteros fíjate ya Prince Esteban de la carta y luego un rato después de al cartel es tremendo partidazo pues hablaremos en la vuelta en la vuelta la semana que viene

Voz 1375 05:43 ese Liverpool cinco Roma dos pues no

Voz 1546 05:47 ves pero estoy sonriente hispano quieren dentro hace unas semanas reiteró