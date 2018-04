France Football desvela el motivo por el que Iniesta no ganó el Balón de Oro

Voz 1375 00:00 claro pero está por el compañero de France Football pie que está hasta ahora por ahí en sintonía Larguero volar no buenas noches

Voz 1375 00:10 prendidos por la noticia que hoy habéis publicado en en France Football

Voz 1375 00:19 has sido tu jefe el que ha decidido digamos de alguna manera pedir perdón a Iniesta por no haberle entregado el Balón de Oro

Voz 1 00:27 ahora es muy difícil porque como lusa donde oró es una creación es una idea de France Football generó durante cinco cinco años había una organización con la FIFA si durante este están apasiona

Voz 1 00:56 solamente los periodistas que han votado pero los capitanes y los seleccionadores de todo el mundo paga los periodistas Iniesta fue el mejor fue el primero pero los capitanes los los que seleccionador

Voz 1887 01:20 pues no sé no sé cómo decir prefirieron prefería preferían a Messi no

Voz 1 01:23 a ver si se refería al que a mi me parece que es el es el nombre es el aura es es es su nombre no no no es su o sus partidos su talante

Voz 1375 01:39 ah pues fue más importante fue más importantes su nombre que lo que realmente hacía los partidos

Voz 1 01:47 sí sí porque haya un había jugadores capitanes días seccionado se legión de pequeñas regiones y países si países tenían que votar sí por la más grande estrella ya no ya

Voz 1375 02:09 entiendo el mejor te entiendo es decir tú crees que si no se hubieran unido France Football y la FIFA en esos años Iniesta tendría

Voz 1 02:19 el Balón de Oro soy soy soy siglo Iniesta debería haber ganado es una una una cosa que es segura porque todos los periodistas saben que Iniesta es el fútbol un jugador de fútbol es el fútbol es ayuda el equipo ayudar a sus compañeros saber lo que hacer para que el juego

Voz 1375 02:55 está claro aquel año recordemos que lo ganó Messi en el dos mil diez segundo Iniesta tercero Xavi hoy ha pedido disculpas ha pedido perdón France Football la revista que entrega el Balón de Oro porque nunca se lo entregaron a Iniesta en aquel año dos mil diez Si sólo hubieran contado los votos de los periodistas que votan para France Football cada año habría ganado Iniesta pero fue el año de la fusión con FIFA al votar periodistas más capitanes y seleccionadores por eso ganó Messi aquel Balón de Oro la verdad es que bueno nos da rabia que nunca lo haya ganado pero al menos nos ha gustado leer que de algo una manera pedir disculpas a Iniesta que es pedir disculpas al fútbol español un abrazo gracias

Voz 1375 03:39 dejamos al compañero de France porque salvamos a Ramon Besa que está por ahí en Barcelona hola Ramón buenas noches Manu en el fondo me joroba más por no decir otra cosa todavía que reconozcan que debería tener el balón de oro pero que no lo tiene que es como decir pues si lo debería haber ganado pero no lo va a poder ganar

Voz 1889 03:55 bueno y nos vamos a poner románticos que inmensa siempre será el elegido del pueblo por encima de premios y de estos chanchullos reglamentarios de los reglamentarios condicionados lo condicionados sea Iniesta sólo va a tener el reconocimiento en los momentos que se ha quedado solo primero porque formaba parte de un equipo que todo era tan junto que de discriminar a así quién era el mejor era muy difícil porque se decía que Guardiola ganaba porque estaba Messi se ya que debía estar a lo que era bueno porque estaba Messi se decía que si Xavi era tales porque estaba Messi cuando se pueden Messi ayer cuando se fuelle Xavi empezó a crecer el papel di de Iniesta ahora que Iniesta se va la gente se está dando cuenta de lo que significa la orfandad de de Iniesta como se va hay hay un o tenemos la sensación de que se va ir todo el mundo quiere hacer oír en materia con eso es lo lo hace la directiva el Barça Oye no te vas porque quieres eh porque si por nosotros te podías queda la prensa oye que sepas que nosotros de votamos dice digamos que fuera a ser el mejor France Football oye te pedimos perdón pero digamos que lo lo lo lo en la lectura para mí es que pertenece al pueblo pertenece a la gente que le gusta el fútbol y que luego las consideraciones que hagan cada premio cada institución ya se las apañó hará pero también es una injusticia yo siempre dije aunque no tengo porqué decir que lo digo yo lo bien sea sino que el Barça no supo socializar a que el premio porque si el Barça hubiera sido inteligente creo que por primera vez se podía haber propuesto un Balón de Oro socializando para todos los tres jugadores del Barça

Voz 1887 05:28 se ha primado a los tres

Voz 1889 05:31 ahí se hubiera evitado los los lo que pareció porque había una parte de la de la de digamos que a la prensa o de o de la afición más catalana que estaba a favor de Xavi una parte que estaba más mundial a favor de Messi

Voz 1887 05:43 en la parte que estaba más a favor de Iniesta y entre todos

Voz 1889 05:46 dos pues se repartieron el pastel de malas maneras el que perdió el para el que pasó empató era al que menos lo merecía que era Iniesta porque con si tenemos en cuenta todo el palmarés y los méritos acumulados el hombre que decidió la primera Copa del Mundo para España y lo que significa

Voz 1887 06:00 el Banco de España decía Ingres totalmente

Voz 1375 06:02 es que la FIFA siempre tocando las narices y se alían con France Football la lían porque porque que es curioso e fueron los seleccionadores y los capitanes los que desequilibrar la balanza porque los periodistas votaron a Iniesta pero al entrar en juego los seleccionadores y los capitanes son los que eligieron mayoritariamente más a Messi que que Andrés Iniesta

Voz 1889 06:22 bueno algo más cómodo o no digamos que a veces hay matices que son importantes yo antes no entenderé nunca porque en estas listas no están muchas veces jugadores como Busquets como Sergio Ramos como futbolistas que tienen un ascendente

Voz 1887 06:35 que no son tan mediático que no son capitanes aunque no es el capitán

Voz 1889 06:38 estoy que a veces las imágenes de televisión que se ven en Asia o las imágenes que se vende en África ven los goles pero no ven los partidos y los resúmenes claro la gente ve más a Messi que Iniesta porque Messi mete más goles pero claro cuéntale que durante los goles que ha metido Messi e Iniesta llevado el partido de signos mil remitimos por ejemplo a la final de Copa del otro día para no ir a la anterior a la final de Copa del Barça contra el Sevilla Iniesta fue un jugador capital

Voz 1 07:05 creo sin embargo que te quedará así te quedas con

Voz 1889 07:07 goles verás el cuarto pero hasta llegar al cuarto la actividad de Messi de Iniesta queda más disimulada a veces y creo que es lo que hace daño en la percepción de de que el fútbol siempre en lo miramos más con detalles que en todos ocurre como en su conjunto y me parece que el el fútbol tiene remordimientos de conciencia por no haber sido las disminuciones eh consecuentes con el sentir de la gente que todo el mundo por los campos lo que está ocurriendo no sólo en España sino en Europa donde ha ido jugando Messi pues que un las ofertas que tiene es precisamente porque creen que es un valor no sólo ah por lo que significa jugando sino por los valores que representa lo hemos comentado muchas veces con Marcos Iniesta es el fuera el fútbol a la antigua no es el fútbol instantáneo o el fútbol de Play Station al fútbol lo que quieras no tienen factor de marketing tan importante pero si tú te vas a una plaza donde todavía piensa niños jugará fútbol de será más fácil que ver a Iniesta que los que están jugando con la Play

Voz 1375 08:06 pues de momento sigue siendo Luis Suárez el único español que gana el Balón de Oro oí siempre nos quedará esa esa portada de hoy France Football de debió ganarlo pedimos perdón lo lamentamos pero no lo ganó al que para nosotros era Balón de Oro

Voz 1887 08:19 bueno los franceses también ya sabes que son muy suyo a bueno bueno por favor no bien quedar muy bien pero sí

Voz 1375 08:27 no por nosotros nos hubiera gustado

Voz 3 08:31 oye te digo una cosa Ramón como hagan España el Mundial que se lo den este verano

Voz 1889 08:35 bueno exacto por ejemplo funcionan dan por seguro que no no no ganar

Voz 3 08:39 mira sin ganar España al Mundial y meten golazo inundada con ganando el Barça doblete por ahí

Voz 1887 08:44 no no no interpreten los franceses que no se estén escuchando una recaída

Voz 1889 08:49 nación pero es es una es es un acto