El Larguero: La previa del Bayern - Real Madrid, la exhibición de Salah y Nikola Mirotic (24/04/2018)

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al tiempo de deporte a la SER bienvenidos al larguero que partidazo acabamos de ver si lo has visto bien y si no pues te has perdido gran partido no es el Liverpool cinco Roma dos ha terminado la ida de la primera semifinal de la Liga de Campeones de esta temporada con una exhibición de sala que ahora mismo es el jugador del momento en Europa va liderando la clasificación de la Bota de Oro ha sido elegido jugador de la Premier del año es el futbolista que lidera la selección de Egipto que va a estar en el Mundial y es un futbolista al que mira todo el mundo después de lo de esta noche vale todavía más de lo que valía ayer que exhibición de sala sin embargo no sé como la Roma de Monchi ha salido viva en cuanto ha metido el quinto fue el Liverpool sea tapado la cara Monchi en la grada como diciendo la que nos va a caer porque faltaba todavía media hora le han podido caer ocho nueve diez no es exagerado a la Roma y está en Liverpool en Anfield Álvaro de Grado hace un ratito ha terminado ese partido hola Álvaro muy buenas con la mano buenas noches qué tal pues eh bueno la la noche de sala pero ha sido quitar la sala la Roma se ha venido arriba ha metido dos incluso estuvo cerca de marcar el tercero así que se va se va medio viva no porque con un tres cero lo mismo que le hizo al Barça seguirían adelante pero vaya partidazo de Liverpool del egipcio eh

Voz 3 02:11 pues sí ese va con buen sabor de boca a la Roma pero lo cierto es que durante ochenta minutos el Liverpool ha sido una apisonadora hay concretamente Salah dos goles dos asistencias en el momento en el que se ha ido del campo han levantado con una ovación tremenda justo después han recibido los dos goles así respondía Anfield ante su crack ante el goleador de la noche por dos veces ante el doble asistente Anfield en la despedida sala

Voz 4 02:49 vaya ovación con el CAT incluido para para Sara

Voz 1375 02:52 bueno ahora hablaremos de ese partido y le preguntaré también a Michael Robinson ex jugador del Liverpool que ha estado disfrutando pero sudando seguro viendo ese ese partido en en en casa tranquilamente el cinco dos para los de Klopp porque bueno es sala pero que está en el banquillo tampoco es malo lo que hizo con el Dortmund y lo está haciendo con el Liverpool también bueno además mañana se juega el Real Madrid Bayern Valle Real Madrid enseguida estaremos en Alemania diecisiete Copas de Europa entre los dos los blancos con todo hoy está también Florentino Pérez presenciando el entrenamiento el Allianz Mena en un partido en el que se va a decidir el una eliminatoria de ese Juan toda la temporada del equipo por blanco todo a la décimo tercera o todo o nada ahí está en juego todo contra el Bayern de Munich en esta temporada para para los blancos ya además también al Atlético de Madrid en la ida de la Europa League en el jueves contra el Arsenal y fuera del fútbol europeo en tres noticias en esta portada de El Larguero de hoy una Air France Football la revista que entrega el Balón de Oro ha dicho hoy que pide disculpas que lamenta que acaba diciendo que perdón por no haber entregado nunca el Balón de Oro Andrés Iniesta a buenas horas mangas verdes un poco tarde pero que en el año dos mil diez el Balón de Oro lo ganó Messi segundo fue Iniesta hay tercero Xavi pero que debería haberlo ganado Iniesta Si sólo hubieran contado los votos de los periodistas pero aquel año se juntaron France Football y FIFA el premio lo entregaban las dos organizaciones así que votaban los periodista de France Football más los capitanes y los seleccionadores de distintas selecciones de el mundo por eso ganó Messi Si hubieran votado sólo los periodistas France Football el Balón de Oro hubiera ganado Andrés Iniesta pero hoy años después France Football pide perdón IU lamenta no haber entregado nunca el Balón de Oro la Andrés Iniesta un Iniesta que hasta ahora como sabéis esta semana de anunciar su adiós a a China dos presidentes que son noticia enseguida va a estar aquí en directo eh Pepe Castro presidente del Sevilla que acaba de anunciar ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa después de una maratoniana reunión consejo de administración donde hay divisiones entre los directivos para saber qué hacer y sobre todo que cabeza ofrecerle a la afición después del cinco cero contra el Barça y lo que acaba de anunciar BP Castro es que Montella sigue el técnico italiano va a acabar la temporada en el banquillo pero la cabeza que ofrecen es la de Óscar Arias el director deportivo el que no con el que muchos dijeron al principio temporada este es el nuevo este es el que ha estado aquí aprendiendo y no te imaginas lo que sabios Canarias pues hoy es la cabeza que le han ofrecido porque claro como cuando acabó el partido el Barça le pintó la cara al Sevilla evidente que fue un mal partido eso está a la vista eso fue un gran partido del Barça yo muy mal el Sevilla pero claro como la gente se calienta antes de tiempo la afición se pone nerviosa piden cabezas y el presidente rápidamente dijo creo que lo hemos visto y lo hemos oído en la SER y en él cuatro y La en la tele las cámaras detrás Beppe Gastro cuando le dicen aficionados tomará medidas no tomará medidas hice vuelve Peck Pepe Castro dice por supuesto pues aquí está el por supuesto la cabeza de Óscar Arias la más débil que por cierto han anunciado que lo cesan pero no hoy sino cuando acabe la Liga dentro de cuatro partidos yo me pregunto si el Sevilla cada metiéndose sexto quinto que puede agravar más finalista de Copa peón de Copa cuartofinalista de la Champions que hacía sesenta años que no lo lograba que pasa que es mala temporada que quería Sevilla ganar la Champions o ganar la Liga porque perder la final de Copa contra este Barça pero bueno es la decisión del Sevilla enseguida lo vamos a preguntar a Pepe Castro que hoy le ha pedido explicaciones a Óscar Arias de lo que pasó en el Wanda Metropolitano y otro disidente con el que abrimos El Larguero que ahora mismo está en busca y captura es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez que está a esta hora en Miami a punto de subir al avión y que muy posiblemente cuando aterrice en España sea detenido orden de busca y captura saludamos ya a Miguel Ángel

Voz 5 07:10 mira el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros

Voz 1375 07:16 al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimiento

Voz 5 07:18 incluidos y seguro a todo riesgo llegue el Polo Norte

Voz 6 07:21 a su Risto de un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con My renting estoy contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como paguen mil renting consulta condiciones hemos bajen punto es falso

Voz 1375 07:33 qué se le acusa de un presunto delito contra la Seguridad Social hay además de no haber acudido a declarar la pasada semana el presunto delito está de viaje en Miami donde lleva unos días su equipo recién descendido no estuvo el otro día en el estadio es un presidente del fútbol español que repito contra el que repito hay una orden de busca y captura y está a punto de subirse a ese avión que le va a traer de Miami a España e a estado hace treinta XXXVII Miguel Ángel Ramírez muy buenas hola buenas noticias no sé cómo estás tú cómo cómo está las después de la noticia que saltó ayer que saltó anoche

Voz 7 08:08 bueno la verdad que no es agradable sea noticia por por ese tema a eso se suma a la situación lamentable deportiva que estamos viviendo la venta que

Voz 8 08:20 que llevo un día muy muy malo

Voz 1375 08:22 no te enteras de la noticia cuando te que de dónde estabas cuando te llegó la noticia

Voz 7 08:28 no yo de la noticia la comunicaron el el viernes ya nosotros habíamos presentado tendrán que declarar el puede ha abogado entendía que no tenía que declarar porque estaba recurrido la la citación la citación no perdón el la querella en se que el pues se presentaron ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta ahí

Voz 1375 09:04 bueno en eh

Voz 7 09:06 es que para hoy y ponerme a su disposición pero algo no habremos hecho bien au algo ha salido mal algún malentendido porque se lo ha tomado bien creído oportuno poner una una orden de que capturen bueno sí hubo yo no me escondo de nadie es mucho menor de la justicia

Voz 1375 09:27 por eso con ella

Voz 7 09:29 sí ya te digo bañan a ponerme a disposición de se Perea

Voz 1375 09:33 si te acusa de para los que estén escuchando el Larguero que anoche ya contábamos la noticia cuando terminábamos no sorprendidos por esa noticia pero si te acusa de un presunto fraude contra la Seguridad Social siete acusado en haberte presentado ante el juez son las dos cuestiones de las que te acusan no

Voz 7 09:47 sí pero bueno a ver yo tengo muchísimas empresas donde hay administradores en todas las empresas que no sea administrador de esta empresa desde el año dos mil diez muy creo que habla de que el año dos mil dos y dos interese si me tiene que imputar por te ya administrador de hecho puesto que no soy de Derecho y bueno ya ya aclare temo función de lo que me abogado digan pues hablaremos y espero que sea clarito

Voz 1375 10:20 a preguntas más que no te queda mucho para subirse al avión el tema es algo

Voz 7 10:27 no bueno explica me cuando entran en un futuro puede pasar cualquier cosa yo creo que es lo que hay que hacer y a aclararle su señoría que no hay ninguna intención de evadir la llamada de la justicia y el respeto máximo hacia hacia ellos hacia los pues Jasen los fiscales y habrá que dar las explicaciones que hayan quedar para explicar y segundo no y sólo esto como con mala intención no se ha equivocado por alguna decisión se seguido lo que me habían dicho mi abogado Louis aclarará todo pero desde el máximo respeto a su señoría gráfica and make

Voz 1375 11:08 el avión que para en Madrid y luego a Las Palmas según la ley no sé si tus abogados te han dicho o desconoce eso conoce eso te preocupa o no te preocupa nada se te pasa por la cabeza que según aterrice en Madrid incluso podría ser detenido

Voz 7 11:25 no escuchan te y me voy a ir a abriera a la policía si si si me están esperando bien y sino me encuentro yo no yo no sé que tengo una orden de búsqueda Ture sé cómo funciona muy bien esto es lo que tengo que hacer es poner

Voz 1375 11:40 el otro día con

Voz 7 11:42 a quién hay que ponerse un gorro una carta ahí

Voz 1375 11:46 antes de os antes de volar de Madrid a Las Palmas irás tú directamente a la policía

Voz 7 11:50 claro ella yo dirán

Voz 1375 11:55 bueno pues me imagino que no va a ser un pueblo fácil no no va a ser un vuelo Manassero horas ahí de bueno de de muchas preguntas en la cabeza y encima ya hablaremos otro día de lo deportivo con con la situación porque me consta que estás trabajando ya pensando en el proyecto del año que viene y en volver cuanto antes a Primera pero imagino que ahora todo eso se mezcla en en ese vuelo de vuelta a casa no

Voz 7 12:13 sí bueno pena tienes que tener una prioridad clara que lo de responder ante la justicia ID

Voz 8 12:20 no claro que no es ningún prófugo

Voz 7 12:22 por supuesto atender a lo que su señoría Liga aquí y luego habrá tiempo para pensar en el fútbol que aunque piedra ponerlo en un segundo plano lo mismo pues son tantas horas de vuelo que seguro que le dedicaremos alguna

Voz 1375 12:36 bueno la conciencia la tienes tranquila de no haber cometido de no haber cometido nada ilegal ninguna ilegalidad

Voz 7 12:43 no pero sí te digo que en esos Ademar no del año dos mil diez creo que que no soy administrador de una empresa para eso tengo administradores en todas las empresas no muy bueno técnicamente de la situación podía tendrá que hablarlo todo

Voz 8 13:01 ante el juzgado pero

Voz 9 13:04 no trata de generar empleo de esta empresa de tratar de hacer las empresas grande

Voz 7 13:11 sí bueno ser que tiene las cosas claras si tiene algún error porque seré responder por ella

Voz 1375 13:20 está claro que en este caso yo creo que

Voz 7 13:22 eh ya te digo yo no no no dirijo la compañía Hay que bueno ya veremos qué es lo que qué es lo que pasó pero dudo mucho también tenía administrador ahí hecho algo de lo que es el de de lo que se nos puso

Voz 1375 13:37 pero en cualquier caso todo

Voz 7 13:40 ten en cuenta que esto de viene de una reclamación administrativa

Voz 1375 13:44 sí sí sí y que bueno

Voz 7 13:46 salía ha decidido llevarlo por la vía por la vía penal vamos

Voz 1375 13:50 la última Miguel Ángel algunos les extrañó no verte en el palco en el partido último de Liga y estabas en Miami algo que decirles a los que dudaban de donde estaba Ramírez

Voz 7 14:01 no pero sí llevo un mes trabajando en Miami si es que no chulo sabes pero quita atendido siempre que me han llamado y te dice dónde estaba ahí que estaba trabajando lo estoy de vacaciones ahí bueno desgraciadamente no puedo dividir dividir yo estoy donde yo estimó que hemos oportuno estar en función de los intereses de lo de las situaciones y espero poder estar en los dos próximos partidos te queda

Voz 1375 14:29 pues son las explicaciones de Miguel Ángel Ramírez al que le agradecemos que intente aclarar ahora mismo su situación antes de subirse a ese habían que le conduce a a España mañana pues mañana hablamos Miguel Ángel buen buen no un saludo muy amable hasta luego Miguel Ángel mire a punto de subirse a ese avión en Miami y quién sabe si mañana una de las imágenes sea la de el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas detenido según pisa suelo español doce menos cuarto está Álvaro de Grado con protagonista en Anfield donde es visto ese partidazo Liverpool cinco Roma dos no qué pasó Álvaro por ahí hola Álvaro de nuevo

Voz 3 15:02 hola buenas noches Manu hoy no es otro que Monchi que ya mismo te escucha en sintonía

Voz 1375 15:06 pero el director deportivo de la Roma de hola Monchi qué tal hola hola mucho mejor como ésta podía estar mejor tienen que ser hola hola ahora ahora que hay un poquito de ahí un poquito de Red si podía estar mejor porque

Voz 1795 15:21 podía estar mejor porque es verdad que en caso de anoche difícil no extraña partido donde creo que ahí hemos empezado bien y a raíz de la primera ocasión de gol que no han hecho ello no hemos ido del partido oí hemos vuelto muy tarde cuando ya llevábamos cinco ole llevo eh agarrando a al último tirón de orgullo que hemos tenido oí intenta es bueno darle la vuelta en el Olímpico que va a ser muy difícil evidentemente

Voz 1375 15:47 cuando ha marcado el quinto el Liverpool te he visto que has echado las manos a la cara como diciendo madre de mi vida el cinco cero que que acabe esto ya no

Voz 1795 15:56 sí porque había mucha ilusión no después de la eliminación de con el Barça en Roma se ha generado mucha ilusión ilusión que estaba tapada escondida guardada en oí bueno al final los profesionales estamos para soportar momentos buenos y malos no pero está jugando de mucho de mucha gente de mucho vecinos de la Roma que se que que vivía en este partido con mucha ilusión y claro sin coser evidentemente era una situación catastrófica no afortunadamente dentro de lo malo insisto en han dejado con vida si eso es esa poca vida que no sirva para poder darle la vuelta

Voz 1375 16:33 seguir vivos seguir vivos y un tres cero os valdría lo mismo que es pase con el Barça hoy la última que estás ahí haciendo atendiendo a montón de medios algo que decir sobre la destitución de Óscar Arias que ha sido cesado esta noche en el Sevilla

Voz 1795 16:45 no oí voy lleva una falta de respeto a mi equipo estaba al hablado otra cosa que no sea la Roma no no ya tranquilamente te has sorprendido creo hablaré con con todos no permíteme que no a ningún comentario porque sería perjudicial para todos y no tengo que estar pensando en remontar el partido de vuelta ya hablaremos

Voz 1375 17:08 abrazo Monchi gracias lo hacemos noche hasta luego Monchi en directo casi las doce que después de cinco dos y evidentemente también conocedor de esa noticia que se ha producido hace unos minutos en Sevilla con el que ha sido su sucesor pues destituido como director técnico de el director deportivo del Sevilla y cerramos en Anfield Álvaro algo más para cerrar allí en Liverpool

Voz 3 17:34 nada a muchísima gente en muy pocos metros cuadrados de zona mixta Monchi está parando con absolutamente todo el mundo y yo creo que ya se han ido casi todos los futbolistas de la Roma así que emplazados quedan para el próximo día en el Olímpico un abrazo hasta luego Álvaro

Voz 1375 17:49 buenas noches hasta luego chao chao nos vamos a ir en seguida Sevilla pero está por ahí Bruno Alemany

Voz 0301 17:56 hola qué tal muy buenas hola mano buenas noches qué partido de sala

Voz 1375 18:00 qué partidazo de sala

Voz 0301 18:01 sí noche con tu primera grandísima noche europea dos goles y dos asistencias es que además y como marca el primero porque hasta el momento del primer gol de Salah en un partido en el que había tenido fases que ha tenido una fase en la Roma en el primer tiempo en el que ha sido claramente mejor con un tiro al larguero de Kolarov pero entonces aparecido Sala se ha hecho el dueño de de la noche absolutamente ha dado dos asistencias con la pierna derecha que os decirme que antes la tenía prácticamente de apoyo para que si para que valoremos lo que ha conseguido Jürgen Klopp y mejorar este a este futbolista y lo que te decía antes como marca el el primero y la tranquilidad que tienen para definir en el segundo nos habla de de un jugador pues comprar otro así de claro de luchar en el Balón de Oro ningún ninguna mano es información de de esta noche me cuentan que el Liverpool bueno para empezar no tiene ninguna intención de vender a Salah pues lo digo por la gente que no haya podido ilusionado con el egipcio hoy ninguna intención de la sala lo venden Se va a convertir en el fichaje más caro de la historia es decir los doscientos veintidós de Neymar se van a quedar pequeño si alguien quiere hacer hacerlo

Voz 1375 19:13 cura por sala que hoy ha visto mucha gente ese partido en todo Europa ahora hablaremos más de de de sala y que ha sido evidentemente el gran protagonista porque es que ha hecho lo que les da la gana ha hecho lo que ha querido hoy cuando ha querido eh me parece cuando cuando Messi hace esos partidos que dice lo que quieres en notas como desmarca como conduce el balón como pasa como define bueno ha sido un escándalo ahora ahora hablamos más con Bruno alemán en de fútbol internacional pero la otra noticia de la noche que sí producido minutos antes de empezar el larguero está en Sevilla Santi Ortega hola muy buenas

Voz 1870 19:46 Manu qué tal buenas noches maratoniano

Voz 1375 19:48 el consejo de administración del Sevilla que ha empezado los pues cuando arrancaba la tarde ya termina hace un rato no

Voz 1870 19:55 sí terminó hace un ratito el presidente fue el último estadio porque se quedó para atender a los medios yo quería contaros pues por supuesto lo que ha ocurrido es que Munté la va a seguir y que Óscar Arias ya no toma decisiones deportivas permanecerá en el cargo hasta el final de la temporada pero la próxima campaña todo lo referente a la planificación de la de la plantilla no va a correr ya por su cuenta en un mes ha anunciado el presidente que se pretende más o menos tener ya al hombre que lo va a sustituir y me ha llamado mucho la atención por excesivo este sonido que vas a escuchar ahora es cuando llegaban los consejeros

Voz 1375 20:27 Bin al está ya han tenido porque había

Voz 1870 20:29 sí unos ciento veinte personas ciento treinta personas y hecho sólidos pues esto es lo que ocurría en el Sánchez Pizjuán excesivo exagerado todo de un personal que estaba lo suficientemente alterado para meter la pata de esta forma la la Reunión como tú has dicho mano larga muy larga decisiones que más o menos tan creo que previstas o en la cabeza de todos el año que viene lo de Arias la de Montera que después de la reunión que tuvo el presidente del comité ejecutivo con él el pasado domingo le dejó la sensación de que estaba en condiciones de de sacar adelante al menos meter al equipo en puesto europeo

Voz 1375 21:14 Pepe Castro presidente del Sevilla buenas noches

Voz 8 21:17 buenas noches por decir algo no ha habido noches mejores

Voz 1375 21:19 sí

Voz 8 21:20 bueno pues si noche mejore pero bueno yo tienes hubo tiene momento buenos momentos malos

Voz 1375 21:25 que no se Óscar Arias como director deportivo

Voz 1889 21:27 pero hemos tenido en el consejo de administración de que

Voz 8 21:31 que la próxima campaña pues era otra persona que lo lleve porque bueno y entendemos que la planificación pues no ha sido la la idónea nunca olvido iguales y así lo hemos hecho saber porqué

Voz 1375 21:47 deciden que siga Montella

Voz 8 21:49 bueno el domingo después del partido del el sábado domingo cuando llegamos a Sevilla estuvimos hablando con él y él lo vimos con mucha fuerza con muchas ganas con mucha confianza lo que nos trasladó para que el equipo en los cinco partidos que queda sube los puntos necesarios para estar en Europa de nuevo y eso es lo que no transmitió lo que sentimos

Voz 1627 22:10 por tanto puede sigue teniendo la comida

Voz 8 22:12 danza como

Voz 1375 22:14 como como le digo hasta que acaben estos cuatro partidos no cinco cinco hasta que acabas los partidos acabó

Voz 8 22:20 no no eso lo he dicho yo digo que es un buen momento

Voz 1627 22:23 vamos a la campeona que acabe la Liga a ver cómo acaba de decir no

Voz 8 22:25 la temporada más y luego ya iremos lean ofrecía

Voz 1375 22:28 la Caparrós la posibilidad de sentarse en el banquillo

Voz 8 22:30 como como si le han ofrecido a Joaquín Caparrós

Voz 1375 22:33 la posibilidad de sentarse en el banquillo no

Voz 8 22:35 no no no no para nada Joaquín es un tipo que que sí que queremos que colaboren con nosotros el Sevilla próxima temporada estamos hablando con él para para que forme parte de alguna de las áreas del club pero no

Voz 1375 22:49 no no ha hablado con él como para el de todas formas yo tengo la impresión desde fuera corríjame si me equivoco que seguramente estar equivocado pero sí que me es que os habéis puesto muy nerviosos que el cinco cero ha hecho mucho daño porque es verdad que porque habrá que se puede perder pero la manera de la que se perdió hace daño a cualquiera pero que es perder una final de Copa contra el Barça que entra dentro de lo posible que el equipo llega a cuartos de final de la Champions que hacía sesenta años que no lo conseguía AIS y que el equipo a lo mejor acaba séptimo os sexto o qué sin embargo me da la impresión de que lo de esta noche es una manera de ofrecer la cabeza de alguien en este caso el más débil a una afición que pide cabezas

Voz 8 23:31 no para nada si eso fuera así igual lo hubiéramos hecho con letras obra que hubiéramos buscado otra solución y no es así nosotros trabajábamos por el Sevilla y hacemos lo que creemos que lo mejor para el Sevilla y aseguró que para nada no hemos puesto nerviosos ya llevamos muchos años para ponernos nervioso

Voz 1889 23:49 sobre la otra

Voz 1375 23:50 eso sí pero Pepe cesaron no sí sí está claro pero dio no ponen nervioso cesara al director deportivo a falta de cuatro jornadas y además anunciarlo hoy pero no hacerlo efectivo hasta que terminen las cuatro jornada me es un brindis al sol que en el fondo bueno pues espera digo yo no sé es cómo nos vamos a cargar pero dentro de un mes

Voz 8 24:10 es una opinión que me opinión riñón yo la respeto pero es lo que hemos decidido en el consejo porque entendemos que ya sin tener que estar por detrás de él queremos que sepa que vamos a buscar a otra persona para para oye ven el área Hay el yo creo que es un tipo honrado tipo trabado yo creo que es mejor de cara a decírselo para que lo sepa Iker no se tenga que enterar porque al final hechos hubo otros mundos espera de todo que estamos buscándole alguien sino yo creo que lo hemos hecho él es un tipo además lo he dicho trabajador que en el club siempre se ha portado bien

Voz 1699 24:44 sí pero el fútbol es cuestión de acierto

Voz 8 24:46 el objetivo de conseguir objetivos oí bueno cómo entendemos que no estamos satisfechos pues por no toma la decisión no para nada por darle la cabeza de nada a nadie piensa eso de verdad está equivocado

Voz 1375 24:59 no lo digo como los aficionados le han pedido y usted me dijo por supuesto que tomaría una medida que necesitan te abre

Voz 8 25:05 dado como esto yo claro porque la la no es lo mismo perder una final que como la perdimos donde no competimos el equipo no tuvo no que no estuvo bien estuvo muy mal lógicamente todos estamos dolorido pero bueno esto es así nos hemos acostumbrado a a conseguir objetivo importante a llegar a finales y esas cosas igual y todo el mundo está excesivamente Jesús tiene usted razón pero bueno somos así

Voz 1375 25:31 ser subcampeón de Copa cuartofinalista de Champions acabar sexto quinto en zona europea sería una buena temporada

Voz 8 25:39 yo creo que si el problema es que la temporada ha tenido muchísimo altibajos muchísimo partido que hemos tenido resultados abultados con equipo no inferiores porque todos los equipos tienen sumó su su arma no pero ante equipos que podíamos y debíamos de ganar la verdad que hacía una temporada un poco extraña con independencia de que es verdad que hemos llegado a conseguir hito importante como como el llegar a cuartos de final que hacía sesenta años que no que no llegábamos pero bueno no no no estamos satisfechos y por eso es lo que hemos decidido hoy

Voz 1375 26:13 sería un fracaso no entrar en Europa

Voz 8 26:15 la próxima temporada usted mismo lo ha dicho hemos conseguido ya yo también cosas importantes

Voz 1375 26:20 no entra en Europa

Voz 8 26:22 entra en mis planes y no no quiero ni pensarlo por lo tanto es que no puedo ni mirar una opinión al respecto porque yo estoy convencido de que vamos a hacer en Europa

Voz 1375 26:33 da la impresión de que de que el equipo que dio mala imagen y que estuvo mal en el partido contra el Barça que es evidente que lo estuvo y sin embargo no echan al entrenador sino al director deportivo llama la atención en la medida repito

Voz 8 26:48 sí bueno yo yo respeto

Voz 1375 26:50 porque usted hombre Pepe es que no deja de hablar usted de los que no sólo cómo se perdió no solo perder sino cómo se perdió la imagen que dio el equipo pero en vez de acusar al entrenador que yo creo que es más responsable acusan al director deportivo no

Voz 8 27:03 bueno eso es una es una cuestión que ya llevamos tiempo quizás pensando que hemos tomado la decisión ahora pero quedan cinco partido Mojave con el entrenador oí no da esa confianza va a ver el entrenador es una parte evidente de de la plantilla e importante pero son los jugadores al final lo que tiene que sacar las castañas del fuego y los jugadores como es lógico también está dolido porque yo han ido a la final a ganarla no no no hacer ese partido adoptaron tan horrible ido haber pues también está

Voz 1375 27:36 si quieren como es lógico

Voz 1889 27:38 eh ganar así estar en Europa el año que viene

Voz 1375 27:43 la última presidente qué parte de culpa tiene usted

Voz 8 27:46 yo la tengo toda toda porque soy el responsable máximo lo que ocurre es que también tendré culpa de las cosas buenas

Voz 1375 27:53 no no desde luego igual que el director deportivo pues ya está la decisión está tomada y veremos a ver qué ocurre tienen claro el recambio

Voz 8 28:03 bueno estamos trabajando en ello si antes de un mes antes de un mes ya lo tendrán está como Antonio Cordón nosotros estamos estudiando diferentes opciones ahí decidiremos si está él entre ellas Antonio Cordón Antonio Cordón un magnífico director deportivo pero de verdad está moviendo diferencia opciones

Voz 1375 28:31 y por último la red la noción de del aficionado el Sevilla que le pareció que presentó exclamaciones contra el Sevilla

Voz 8 28:36 qué hoja de reclamación una afición al Sevilla que sí

Voz 1375 28:39 pues la Sánchez Pijuán a presentar una hoja de reclamaciones con todo lo que sentía los aficionados del Sevilla por lo que había pasado en la final de Copa

Voz 8 28:46 tú Sony Elbicho la conoce los días que llevo

Voz 1375 28:50 me extraña ya veo que tiene muchas reclamaciones que está tiene demasiadas hojas de reclamaciones y un suerte presidente en lo que queda de aquí a final de temporada muchísimas gracias un abrazo de Castro Gómez pues son las explicaciones del presidente del Sevilla que tenía que ofrecer la cabeza de alguien ya ha dicho la mía evidentemente no además me parece que en mi opinión sería injusto porque claro que la gestión de Pepe Castro está siendo buena pero me sorprende que cuando están dudando del entrenador Montella así Montellano al final dice no estoy que es el que está aquí me peor agarrado Óscar Arias nos lo cargamos esta noche porque la afición pedía alguna cabeza y esta noche el presidente Sevilla será ofrecido la de Óscar Arias en déjame que alguna pausa Hunter te voy cierro contigo en Sevilla

Voz 10 29:35 que la liga la Liga Endesa y la NBA ATP Masters

Voz 11 29:39 mili Wimbledon Campeonato del Mundo de Fórmula uno Campeonato del Mundo de Moto GP en la ICO con Movistar partidario hay cosas que sólo ocurren en Movistar Trueba todo el Basque el tenis el golf mucho más por diez euros al mes Movistar

Voz 12 29:59 atado

Voz 0502 30:06 atención a los afectados por cláusula suelo e hipoteca multi divisa las sentencias positivas florecen a gran velocidad después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo a favor de los hipotecados Si eres un aceptado no dudes en reclamaran ahora es el momento en bufete Rosales tenemos un porcentaje de éxito de un noventa y nueve por ciento sin cuota de entrada provisión de fondos bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 1375 30:32 como si el derecho a ser definido como territorio

Voz 13 30:35 Audi cinco estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien

Voz 14 30:40 es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo al nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Retail Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi

Voz 15 30:59 el Madrid war diez del servicio mi marido y mis amigas siempre NB en guapa pero a ver yo estaba mejor cuando tenía todo mi pelo quieres que tu vida sería mejor con más pelo vena NH y te ayudaremos cabello sin cirugía cien por cien natural MHP Avenida Menéndez Pelayo XXI pide tu cita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve y NHC punto es

Voz 16 31:23 que cuarto de baño deseas jamás tiremos la toalla para que disfrutes de tu baño en satisfacción compromiso cincuenta años comprometidos contó baño gays nos mojamos Portillo un grupo Cobisa punto com

Voz 17 31:43 necesita un taxi Radio teléfono pide Dax noventa y uno cinco cuarenta y siete ochenta y dos de roce la mayor flota de taxis y hubo taxis de la Comunidad de Madrid al llegar a Barajas ya menos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio noventa y uno cinco cuarenta y siete ochenta y dos cero cero o pide el taxi punto

Voz 18 32:14 la experincia fui increíble primero sientes aquí y luego un subidón de

Voz 11 32:20 no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten venal yo hice el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot trescientos ocho además disfruta de condiciones especiales

Voz 19 32:34 tus cinco sentidos dicen faros full Leti diseño personalizarlo sistema de sonido Beats Audio pantalla táctil con Forlín sensores de luz y lluvia tu sexto sentido dice desconexión yo digo a Arona

Voz 20 32:47 hace con nuestro suburbano por trece mil novecientos euros con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino nuevo SEAT Arona

Voz 18 32:55 la entrada para esa casa hará el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 21 33:00 hasta aquí la porra de Reus se descarga lárgate nuestra aplicación participa cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tu vida cambie

Voz 7 33:17 carita vamos a notar en primera ronda por Rebeca Ruiz

Voz 18 33:22 todos los goles valen la Cadena SER

Voz 22 33:27 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1853 33:38 doce y si me voy a Alemanía enseguida

Voz 1375 33:41 están ya por ahí esperando Antonio Romero Javi Herráez Antón Meana para ver cómo está Munich a ver cómo están los madridistas cómo está el Real Madrid y que ha dicho Zidane que ha dicho Cross y que han dicho también los rivales ahora está por aquí Pedja Mijatovic mañana tenemos Carrusel de esos que esos que nos dice por favor que no sea cabe carrusel que no sabe el partido por lesión de esos partidazos de la temporada pero cierra en Sevilla como decía con Santi Ortega bueno vamos a ver no de momento buscan director deportivo también buscan entrenador porque durante toda la tarde ha circulado el rumor de que incluso si hubieran encontrado a alguien dispuesto a sentarse cuatro partidos cinco partidos Montera estaba en casa Santos

Voz 1870 34:18 sí yo estoy estoy de acuerdo contigo Manuel es una

Voz 23 34:21 una información es correcta

Voz 1870 34:23 que decir que tiene buena base decir la idea era Caparrós posiblemente la posible encontrar ha entrado para cinco partidos Hinault ofrecer el año que viene era inviable no nadie se mete en este fregado eso era inviable

Voz 1375 34:34 el partido para el año que viene no

Voz 1870 34:36 no es ahora inviable la única posibilidad de Caparrós posiblemente haya habido algún momento de duda alguna conversación privada que ha llevado a cabo porque mantienen buena relación presidente y Caparrós y finalmente se toma la decisión de continuar Montoro lo que han hecho con con el tema horaria es adelantar algo que ya era conocido o Canaria lo que le echan Cara íbamos Saberi términos rápidamente esencialmente que no se ha revalorizado ninguno de los fichajes de la temporada que se hicieron una serie de encargos específicos real en la dotación de futbolistas no se cumplieron y que por tanto era difícil sostener un año más esto como al que venga después que igualar o acercarse a Monchi le va a resultar complicado que el Sevilla entre una cosa y otra aquí o gana un título

Voz 1375 35:19 o estás fuera prácticamente pescador o como el todo

Voz 1870 35:22 el motivo está bien tener mentalidad de equipo grande quiere

Voz 1375 35:24 tirará a ganar títulos pero claro el Barça va a ganar dos el Madrid haberse llegan a uno claro Sevilla que quiere ganar pues claro está muy bien jerárquico exactamente está bien ser ambicioso pero bueno el Sevilla toma sus decisiones y aquí nosotros opinamos sobre que deciden allí Pepe Castro quién quién dirige la nave la nave sevillista que a Montera también en los últimos días alguien le sí bueno es verdad que no sean revalorizar los fichajes pero polos se que yo restos que lleva jugando con once desde que ha venido porque paquete para que te han fichado a a Roque Mesa a Sandro al Aaiún son buenos jugadores que no es que no no ha habido manera de saber si han jugado hoy no mal porque no han jugado quién no se les ha visto a ninguno de los fichajes de que se han hecho en el mercado invierno pero bueno Óscar Arias tiene los días contados ya sabemos que no va a seguir y monté la igual aunque bien Holanda anunciado se guarda en esa otra cabeza para lo que pueda pasar de momento han ofrecido la de la del director deportivo mañana va ir ya veremos a ver qué pasaba con Antonio Gordón es uno de los nombres que suena el que fue director deportivo del Villarreal Santi que luego triunfo en el Mónaco

Voz 1870 36:24 en el Mónaco si la única el ICO inconvenientes me de este hombre que hay detrás de este señor son extraordinarios ya se intentó hubo un intento de un acercamiento cuando Se Monchi comunicó que se marchaba estaba todavía en el Mónaco ahora sabemos que trabaja para una importantísima empresas de inversión de en clubes y demás un cargo muy bien remunerado pero el Sevilla va a intentar encontrar a alguien que en la medida de lo posible pueda sobre todo tener un fondo de de de conocimiento de futbolistas internacionales llegar a muchos sitios después acompañarlo aderezar lo que gente como Caparrós se habla de otros ex futbolistas también de peso que puedan formar parte ir reconstruir una dirección una secretaría técnica que con Monchi cuando fue desmembrado completamente

Voz 1375 37:08 esta mañana Santi esta mañana vámonos Alemania que mañana juega el Madrid a las ocho y cuarto Dani Garrido dirige Carrusel deportivo ya están en Alemania para narrar las mañana ese partidazo tendremos a Relaño a Roncero Álvaro Benito a Pedja Mijatovic al escuchamos aquí pero ya están allí también Antón Meana Javi Herráez y Antonio Romero en Alemania Munich muy buena el sonido hola a mano con el sonido

Voz 0239 37:38 el técnico Paco Quiroga mudará nuestro a todos

Voz 1375 37:40 cuatro fenómenos andan allí nuestros tres compañeros si el técnico Quiroga para contarnos cómo está Múnich cómo llega el Real Madrid bueno he visto la locura de madridistas en el hotel cuando llegaba los de Zidane Antonio

Voz 0239 37:52 sí la verdad que bueno aquí hemos estado en las últimas temporadas y hay un montón de madridistas un montón de ahora te contarán Don el grueso fundamental de los aficionados del Real Madrid van a llegar a lo largo de la mañana del día de mañana pero hoy el recibimiento no tanto en en aeropuerto pero sí en el Hotel un hotel que es talismán porque es el hotel en el que han estado las dos últimas veces que el Bayern el Real Madrid ha eliminado en el Bayern de Munich en la competición con unas medidas de seguridad extremas pero con mucha tranquilidad todo como es aquí en Alemania en Múnich muy organizado había un montón de gente que han estado durante prácticamente toda la mañana hasta que a eso del mediodía han visto llegar a los Cristiano Ronaldo Zidane Benzema y compañía por la puerta del hotel

Voz 1375 38:31 eh Javi habla Zinedine Zidane por la tarde hablado también Toni Kroos por la mañana

Voz 1853 38:36 esto Heynckes el ex técnico de del Madrid

Voz 1375 38:39 bueno hay mucho optimismo en los alemanes tienen muchísima confianza está en un buen momento pero que ha dicho Zidane que han dicho los blancos bueno pues he visto ácida

Voz 25 38:47 en como siempre muy tranquilo pausado dando una imagen impoluta del Real Madrid pero ha torcido el gesto cuando le ha preguntado por James Rodríguez bueno es una historia ya que mejor aquí en la Cadena Ser James Rodríguez el primer año lo hizo de lujo el segundo por un tema personal se separó pues echó un poquito a la noche pues ya no era futbolista de de antaño perdió su puesto en el equipo y Zidane no lo recuperó no pudo recuperarlo y quería jugar más minutos está aquí en el Bayern de Munich y lo está haciendo bien la verdad es que con con Heynckes cuando ha preguntado por James y Si el bueno Zidane Chéreau limpió ha dicho

Voz 1994 39:21 yo no quería eso yo creo que el jugador quería jugar más

Voz 1546 39:26 yo entiendo yo nunca he tenido problemas con

Voz 1994 39:28 con con James es es lo que vosotros queréis decir es verdad que que él necesitaba jugar más como siempre cada año jugadores muy importante en este equipo y a veces jugadores se que se queda en el en el banquillo esto es ser más judío de de toda forma de de un entrenador

Voz 25 39:47 bueno pues es ese Zidane que bueno luego la pregunta

Voz 1375 39:50 cero Miguel Ángel Toribio sobre James Yllana

Voz 25 39:53 creará más de del colombiano porque entiende que bueno que ya está en el Bayern y que el Bayern todavía no ha ejercido pero va a ejercer esa cláusula que oscila lo treinta y cinco millones de euros para quedarse en propiedad al futbolista colombiano depende única y exclusivamente ya del Bayern de Munich en el Madrid pues ciudad lo tiene claro yo estado hurgando un poquito a ver si sabemos ya el once seguro Ana si va a ser el de Cardiff salvo sorpresón mañana el único que se podría caer es Karim Benzema no es indiscutible ya Karim Benzema

Voz 1853 40:22 ya lo contábamos aquí en El Larguero hace ya

Voz 25 40:25 a varias semanas con estábamos en en París también en Turín no es el futbolista eso fijo fijo en los onces de Zidane pero de momento este partido parece que lo va a jugar así que Keylor Navas Keylor Navas en portería con Carvajal y Marcelo como laterales Varane y Ramos pareja de centrales con Casemiro Modric Kroos e Isco formando el rombo y arriba Benzema y Cristiano Benzema Manu que lleva este año nueve goles el pasado hizo veinte y el anterior veintiocho es decir que cada vez hace menos aunque es verdad que esa sociedad muy bien que es muy bueno fuera de del área pero lleva nueve en la camiseta y los goles no llegan para para el francés que lleva por ciento cincuenta y tres en esta competición este fragmento de Zidane hablando de lo que era anti antaño Alemania no venir aquí a jugar contra los equipos alemanes pues era bueno sinónimo de que era un día una noche complicada para el Real Madrid decía Oliver Kahn que al Madrid bueno pues que pagaban los pantalones la respuesta como siempre de Zidane que ha estado imperial

Voz 1994 41:21 puede pasar de todo pero nosotros no podemos no existe caganer en tablones nosotros es es tenemos la suerte de de de jugar este tipo de partido como jugador como entrenador como todos eh como aficionado yo siempre disfruta de estas cosas es todo a la vez todo ahora genovés

Voz 1375 41:39 no tiene pinta de cagarse en los pantalones como jugador lo hizo nunca ni como entrenador tampoco no tiene pinta ni sus jugadores tampoco eh que es verdad que aquella frase pasador historia de Oliver Kahn muchas pruebas Romero Podemos siempre tal Luca así Asensio que han está haciendo méritos para ser titulares en muchos partidos y lo están siendo y haciéndolo

Voz 1853 41:55 muy bien pero cuando llega la hora de la verdad este es el once decidan hombre Salado Un paso adelante no en el sentido de que el mensaje de Zidane con con

Voz 0239 42:04 la suplencia de Bell que se ha convertido en un futbolista residual en el Real Madrid pues repito que ha sido un paso adelante en ese inmovilismo no a mi me parece que que Manu si tú haces una encuesta entre la mayoría de los aficionados del Real Madrid incluso me diría que sea esa me anónima claro en el vestuario del Real Madrid

Voz 1853 42:21 sí futbolistas como Lucas Vázquez fundar

Voz 0239 42:24 mentalmente Lucas Vázquez y Marco Asensio sean merecido entrar mañana en el once titular por delante de Karim Benzema yo creo que la respuesta evidentes si yo estoy con Herráez creo que mañana el equipo titular Marcel el de Cardiff pero repito vuelve a ser una muestra de

Voz 1375 42:38 C intangible de él

Voz 0239 42:40 entrenador sobre Karim Benzema que no sólo ha ganado en esta competición porque por méritos primero Lucas Vázquez luego Marco Asensio son dos futbolistas que mañana estoy convencido que van a ser importantes a lo largo del partido y que van a ser importantes a lo largo de la eliminatoria pero que de inicio a estará en el banquillo por ese ojito derecho que sigue siendo aunque cada vez menos el delantero francés del el Real Madrid el entrenador no David Prieto

Voz 1375 43:03 lo que te iba a decir solamente que son trece titulares quiero decir que aunque es verdad que partan en el banquillo pero Lucas si son dos titulares más lo que pasa es que sólo pueden jugar once y tiene esos once claros Javi yo cuando Prego

Voz 25 43:13 en el caso de Lucas Asensio en en París días antes de jugar aquel partido contábamos aquí en la Cadena Ser que iban a jugar los dos titulares

Voz 1853 43:19 yo preguntaba por qué no jugaba o Lucas o Asensio y es que la cabeza decidan si juega uno juega otros al sistema para él o es el rumbo claro con Isco en la parte ofensiva Honda mete a Lucas Asensio

Voz 25 43:31 se carga Benzema Xabi claro ya Isco también entonces no le caben todos no le valdría una banda u otra osa a Zidane le gusta jugar o con Lucas Asensio a la vez

Voz 1375 43:41 poco ninguno de los dos eso sí eso

Voz 25 43:43 era mi cuestión Moreno no entendía muy bien que que jugar a Benzema por ejemplo de Lucas Vázquez ahora el entiende decidan que el equipo se quedó un poco desequilibrado ese esa cuestión

Voz 1375 43:52 que es verdad que hasta ahora está siendo así tal como dice Herráez en el tema decidan yo lo entiendo más con Lucas que con unas eh es decir Asensio puede

Voz 26 44:01 ahora aunque en este Lucas Asensio puede ser titular aunque no pongamos es que los dos Mclaren que quiero Simon sí pero aquí me refiero que no vamos ahora

Voz 1375 44:09 accionar claro tampoco probablemente a Lucas Vázquez Romero

Voz 26 44:12 pero pero tú lo tienes tú tú con Marco Asensio lo tiene muy claro

Voz 0239 44:17 entre medias a Marco Asensio reforzando el centro del campo con los tres que son intocables aunque hay que recordar que que en el partido de vuelta frente a la Juventus de Turín Zidane lo vio lo vio mal yo creo que en la alineación que la gente me entienda bien midió mal en el sentido que le dio la titularidad del cuando él sabía que Bale no estaba para ser titular y luego en el descanso sacrifica Casemiro que yo creo que mañana es evidente que no pasa por la cabeza de Zidane porque mañana es un partido aquí en Munich donde Casemiro tiene que ser

Voz 1375 44:42 vamos pieza fundamental pero vete a Marco Asensio

Voz 0239 44:45 un poco escorado a la banda izquierda a Isco de mediapunta que es realmente

Voz 1375 44:49 te te va a poner que ha jugado poco en

Voz 0239 44:51 el Real Madrid pero supuesto la M3 mediapunta por delante Cristiano Ronaldo ya está aquí entra otro condicionante que lo hablábamos esta tarde en una tertulia entre los diferentes enviados especiales de los medios de comunicación aquí en Munich que estamos muy habituados a a ver el la manera de jugar de Zidane y del Real Mary yo creo que es la clave es que a Cristiano Ronaldo que todos lo vemos en las últimas temporadas como un delantero centro común killer eso es verdad pero Cristiano Ronaldo que se siente killer no le gusta jugar como hombre referencia del Real Madrid y media a Isco de mediapunta tu hombre

Voz 0995 45:24 solo en punta Manu

Voz 0231 45:26 el le gusta llegar a aparecer en el área