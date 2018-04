Francisco: "Tengo TEA, y a pesar de querer llevar una vida normal, mi familia no tienen la suficiente confianza en mi"

Voz 1363 00:00 desde Ciudad Real Nos llama Francisco Javier buenas noches gracias por llamaría adelante

Voz 1 00:07 mostraba pues me veo

Voz 2 00:10 felicidades de poder programa pues dije me

Voz 3 00:14 gracias sonaron bruma Doris

Voz 1363 00:16 bueno gracias

Voz 2 00:18 sí me gustaría decir pues tengo un síndrome de Asperger

Voz 4 00:25 sí

Voz 2 00:26 m conocido porque ha habido también muchos problemas como muchos menores sobre este tema INE ha pasado camión vuestras cosas todo relacionado con el ámbito familiar poner ámbito económico con el ámbito de los estudios igual algo que lo era algo de impulsarlo yo mismo pues llegó a mi familia y me dice que que no que no que que no debe ser así me ponen en otro camino a ver si yo que da ser un camino al que yo quiero ir a mi familia pues me ha tres conmigo

Voz 3 01:07 por ejemplo Francisco Javier pues

Voz 2 01:10 sin ir más lejos el próximo curso dos mil dieciocho Mi diecinueve quiero estudiar a Toledo hace una formación profesional de imagen y sonido pero hay muchas personas que me dicen que no que no es recomendable que haga eso que ya hace el bachillerato siente muy libre Francisco

Voz 1363 01:40 a para tomar sus propias decisiones como ésta por ejemplo

Voz 2 01:47 sí bueno ver que ya no sé lo que me he enterado él de compañeros amigos que tengo y además se compañeros que que tengo actualmente pues es muy difícil claro la formación profesional son cuatro añadió bachillerato son dos y luego está la selectividad liderato en la formación profesional lo lo coge directamente a la universidad dependiendo de la nota que tenga bueno yo lo que yo quiero estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual que bueno aunque también me he una lista que en nombre pues si no me dice algo pero me ha dicho que el periodismo no es recomendable porque cuestión

Voz 1363 02:51 bueno eso es cierto Francisco Javier pero en qué profesión no hay paro verdad uno se pone a pensar y en realidad la la tasa de paro desafortunadamente es exalta Francisco Javier cuando les dicen a usted que tiene Asperger cuando se entera usted de lo que es sí lo tiene

Voz 2 03:15 pues mire dieciocho años

Voz 1363 03:18 cuántos tiene actualmente

Voz 2 03:19 diecinueve hace un año

Voz 1363 03:22 yo

Voz 2 03:25 no yo me quedé asombrado porque cuando era pequeño me daban otro otros trastornos que no que no ir a que no no era me decían que era un tras pensiones hiperactividad sí si el TEDH cuando me dijeron que a los dieciocho años después bueno tenía dieciocho pero no que me yo me dijeron que tenía el tras el síndrome de Asperger que que pertenece al trastorno del espectro autista

Voz 1363 04:05 sí

Voz 2 04:07 me quedé asombrado porque excluyendo a centro bases que hacen para la discapacidad para darte el porcentaje capacidad solamente manda treinta y tres por ciento cuando en realidad yo creo que un trastorno como es el Tea o autismo deberían dar más porcentaje

Voz 1363 04:40 Francisco Javier Illa ha cambiado algo la vida el haber tenido un diagnóstico ya haber crecido con él y ahora que le den otro

Voz 2 04:49 me hace está bastante mucho yo cuando era pequeño están muy obsesionado con la radio con la televisión actualmente y desde hace mucho tiempo creó una televisión una radiotelevisión imaginaria

Voz 1363 05:10 así sí que bonito yo como

Voz 2 05:14 digo yo me enganchar ahí compañeros de prisa como Eduardo Naranjo compañero de M ochenta millas rodilla compañera de de Máxima FM digo mios se competencial que son amigos y me dicen que que luche por mi sueño se que te que nadie me lo tiene que quizás

Voz 1363 05:43 bueno además Francisco Javier en una profesión como ésta la creatividad es una habilidad y suma puntos y usted por lo que cuenta es una persona muy creativa pero yo me refería si el pensar pues pues que tenía usted un trastorno de déficit de atención y que de repente le digan que no que su diagnóstico es Asperger si a usted le cambia algo la forma de ver el mundo la forma de verse asimismo de de luchar por sus sueños por ejemplo o no le ha cambiado en nada el el hecho de tener un diagnóstico diferente

Voz 2 06:13 pues sí me hago muchas cosas en Macarena para muchas cosas pues por ejemplo en ver la realidad que tengo a veces me pongo nervioso no sé controlar me no sé con contadas a diez y ahora pues actualmente lo hago porque ya hablo un poco los ojos no que no los ojos investigar lo cuenta luego también en los estudios cuanto tenía buenas notas algunas asignaturas suspensas y ahora lo que me gusta hacer lo estoy aprobando

Voz 1363 07:05 uno también va aprendiendo a conocerse no según va madurando Francisco Javier yo la verdad que el escucho muy maduro tiene usted diecinueve años sí que bueno está como quien dice empezando todo no pero tiene muy claro lo que quiere entre otras cosas ser periodista

Voz 2 07:22 sí sabemos musical me mundo informativo del mundo generalista igual no me ha me lo que me gusta pero yo vi no irá Comunicación Audiovisual al pueblo aún es mi sueño conseguirlo hasta como digo hasta la muerte