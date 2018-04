Montse: "Mi nieto tiene Asperger. Tengo miedo de que la gente no lo entienda y no se pueda integrar"

Voz 1 00:00 Montse desde Madrid buenos buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar y adelante gracias

Voz 0215 00:08 vamos a ver yo ya me Navidad ya lo he contado a Adriana ella me Navidad o educación Belén y tal y que cual bueno mira me a llamar esa noche pero cuando oído ha dicho usted Ciudad Real que quiere perder es que a viñetas eran hasta hace dos meses

Voz 2 00:31 cinco años cinco años

Voz 0215 00:35 ido va Cardona la verdad es que es muy delicado por altas capacidades no te puedes imaginar que es impresionante y mira al él solo de hecho allí solo solo dicho allí en el Día del libro Bono dijo ayer el día veintitrés el libro El salió muy hay en un día de dónde iba a leer vale mucha gente vale el Quijote pulsando cogían con cinco años que tiene una memoria si ya se sabe todo pues cada uno de los dinosaurios de cuando han recibos y some bueno no

Voz 1 01:21 bueno pero vamos es un espectáculo verle y escucharle

Voz 0215 01:26 Macarena espectáculo que ya les sienta se señala es que no sea toda la matrícula de los coches de donde provienen buenos es una purga una puja lo que pasa que Cano tiene un buen colegio hay una cosa clara que sea está niño no en mal el sentido de que me va por delante de la clase en estos niños de altas capacidades pues llega un momento en que se queda paralizado es malo para ellos entonces claro ahora él era el momento de poderlo llevar a un centro donde le detectamos y latas capacidades porque tiene que pasar de Infantil Primaria y ahora el momento de que tuviera que pasar una cuaje por medio

Voz 2 02:13 entiendo me entiendes porque claro son niños

Voz 0215 02:15 lo que llega un momento es aburren era clase evidentemente porque los demás van a su compadre pero él va por delante ha enseñado nadie nadie digo nadie por qué

Voz 3 02:29 no no ese proceso todavía en la propia todas

Voz 0215 02:33 entonces me han llevado muy bueno pues le han detectado que tiene en grado uno pues síndrome de Asperger con niños que tiene es extremadamente cariñoso extremadamente voluntarioso un amigo le encanta a los animales y hay aquí a los niños que tienen los dos una enfermedad rara hizo están recogiendo tapones en su salieron un televisión y bueno él se ha hecho una mala soy nosotros cogemos todo no te imaginas tapón que se encuentra es solidario pero claro tiene que va evoluciona de cero a cien cómo se enfade pues es un volcán claro tiene es el síntoma pues como de adaptación

Voz 2 03:30 a mí me falta el autocontrol Mons en mente no sabe canalizar las emociones a los a ver lo que realmente se pico años ahora es el momento de poder poner solución a esto pero para nosotros ha sido mazas

Voz 1 03:47 sí dice usted que este niño pues están rico no es tan cariñoso

Voz 0215 03:51 hay muchísimos ya te digo un niño que baraja

Voz 1 03:54 tiene un aprendizaje rapidísimo y es solidario hoy

Voz 0215 03:56 pues porque le falta él él está integrado niños

Voz 1 04:03 el con el resto eso es lo que más les preocupa ustedes Montse

Voz 0215 04:08 hombre me preocupa muchísimo el que el que no tenga esa integración él mismo se él él sí Cueva me intentas tuvo una época pues cree daba no son para entender una manera la valorarlos así pero es como maniático enorme no les gusta mancharse las manos en las manos es imposible entonces claro te preocupa pues porque tiene que tener un control no puede llegar de cero a cien en un momento dado porque el niño no es agresivo ni mucho menos pero sí me entiendes el médico hay que canalizar eso las emociones hay que ser cariñoso pero evidentemente también tienes que reñir no le puedes deja que se te escape de la mano en ese aspecto y la verdad fue más razón porque están impresionante de cariñoso quiere ver cómo te pone en apuros mató atrocidad hice a meros no detectó nada me da rabia es enfermera pues mucha gente la tiene mucha gente de lo que pasa es que es muy

Voz 1 05:16 claro son capacidades diferentes verdad del deberíamos aprender a convivir y claro a usted fíjese lo que dice que le preocupa es la integración

Voz 0215 05:25 sí

Voz 1 05:25 debiera será algo por lo que tendríamos que preocuparnos los demás no por saber acompañar a alguien que tiene diferentes capacidades

Voz 0215 05:32 claro pero es que él esté el mira a demostrar el parque yo creo abre con otro abuelo Unión juega con el resto me cuesta entonces él no hay que es el súper protectores con estos niños ni muchísimo menos que hay que dejarles Lander como esas en Burgos mentales Carrete tienes que darles porque yo es si se caen se debilita de todos los niños en los niños riñe

Voz 1 06:03 ha dado Montse exactamente pensaba pues como cualquier niño no porque animaría

Voz 0215 06:07 a lo que pasa que él hay cosas que no toleraba osea es que algunas veces pues no pues porque estás hablando Macarena

Voz 2 06:18 y que interrumpe te dice oye Itu sabe lo número de lo de usar de tal tal la tata data oye mi palabra es una curso es un lema andante

Voz 1 06:29 tiene tiene sus inquietudes verdad y sus hijas todo el testimonio claro

Voz 0215 06:33 más mayores sino les ayudas menos mal yo me ha dado entre comillas ciento comía lo pena de han estado llevando este muchacho por otro lado y fíjate cómo lo llena

Voz 2 06:46 que claro tenía la mentira

Voz 1 06:49 dieciocho años bueno diecinueve vez una madurez que ya lo hubiera querido yo he asustado

Voz 2 06:54 por eso te estoy diciendo por eso me

Voz 0215 06:56 no a mi nieto que afortunadamente se detectada con cinco años pero digo a la gente fíjate cómo lo la familia si incluimos mucho

Voz 4 07:08 eh

Voz 0215 07:10 no te vayas allí que esto no te conviene no es así Macarena tienes que ponerte en el hogar mira yo me gusta mucho leer mucho mucho mucho ir muy leo mucho y sé que hay una súper importantes que tiene una mismo síndrome lo que pasa que claro la los que nos vamos haciendo mayores hay gente que no lo podemos entender me entiendes mío mi mi nieto eh ya te digo es que es un amor si tienen una una de yo te hizo un belén helenos manera algo como coches de París sólo mal me por eso una cosa mental ayudó cuatro perros me encantan los perros me encanta venía con la planta

Voz 2 07:54 pero si bien sí le sí

Voz 0215 07:58 está eso que te digo él él él no es diferente pero no les gusta pero se con un niño me entiendes no que yo quiera que se me estoy refiriendo a que él antes de que se discute con un niño él se marcha eso

Voz 2 08:21 yo creo que hasta no el bueno me cuesta la gestión canaliza las emociones sí

Voz 1 08:27 se claro en el diagnóstico es muy reciente decía usted hace dos meses pero usted escuchándole a usted ya sabe mucho me pregunto si dado algunas pautas para acompañar a su nieto para que bueno eso pueda desarrollarlo hoy pueda desarrollar todas las capacidades que tiene todas las habilidades cómo sabe usted todo esto que sabe cómo sabe cómo tiene que

Voz 0215 08:50 a mí a mí no me han dado ninguna pauta porque yo no he ido con él I vanidoso padres pues porque yo leo mucho he hablado con su madre que mi hija mi yerno y hablo mucho con la profesora

Voz 1 09:06 y ellos están recibiendo algún tipo de

Voz 2 09:09 ahora te ayuda o de asesoramiento sí

Voz 1 09:11 mi pregunta es si está contemplado es decir si esto pues no sé si no sé si la Seguridad Social lo no lo sé si si la verdad que es total desconocimiento pero

Voz 0215 09:19 eso han estado yendo estuvieran yendo pues analizaron desde el colegio no perdona me canalla donde lo que aún psicólogo pues esto problemas de que no le gusta mancharse las manos no le gustaba jugar con la pintura de mano pues como un niño con los procesos que tienen los niños y a partir de ahí la verdad es que es muy observadora y a partir de ahí como si estas de que ya de antes pues me dijeron que le iban a hacer un estudio dentro de colegio con los psicólogos y tal iré dijeron que les mandara el mandar un psicólogo ya la Seguridad Social al hospital de aquí en el nuestro pueblo impedir una alternativa de ir a otro sitio yo yo no soy muy lista pero soy un pelín inteligente pero poquito por qué llevas al niño Jesús porque en el Niño Jesús y es un hospital de niños y allí lo llevo ya años va ir a ver da mi salieron tres tes entre comillas pero muy contentos de la atención entonces tiene que volver ahora las pautas a seguir creciendo en darle la importancia que tiene pero darle carrete que necesitan vernos era otro pues en Super protectores no se puede ser pronto porque entonces el niño hará lo que se llama tampoco bueno pero claro quién le para esa mente al niño

Voz 2 10:55 él me ha hecho un examen a usted me ha hecho un examen sí

Voz 0215 11:00 abuela y tú te sabe cuando me pregunto que si yo sabía te lo juro por por ellos que si yo sabía lo que era la guerra fría si digo recordamos que tiene cinco

Voz 1 11:13 tú ya ha preguntado por la guerra fue ladrar

Voz 0215 11:15 mis años en julio pues la guerra frío y les digo yo y toda una pues se novio que lo vendían una tablet de segunda mano y cómo se llamaban resolviera que ponían micrófonos submarinos de EEUU ido in y los rusos

Voz 2 11:32 yo vine digo vamos a ver en cariño mío

Voz 0215 11:37 espérate que la abuela en su momento pero metió no pocas buena mayor me dice bueno pues te lo tienes que estudiar porque tenemos que charlar nosotros de esto

Voz 1 11:46 uy uy uy tú que normal Montse vaya presión ahora tiene usted tiene que estar al día de todos los temas

Voz 0215 11:53 yo recuerdo mucho porque tengo muy buena memoria pero algunas cosas digo me tengo que decir José Carlos en estos momentos sabiendo

Voz 3 12:01 mi abuela primero vamos a arreglar mucho muy de los perros y luego hablar

Voz 2 12:05 bueno pues vale o te dije que te quería hasta la eternidad lo dicho eso te lo digo por eso te digo

Voz 0215 12:13 el marido mi marido no no es tan no ha estudiado pero las pautas el al lleva y les digo que hay que es que el niño sistema yo te quiero más que a mi vida mis cuadros me tengo aquí a dormir conmigo me dice canta mi algo o cantamos lo tú a mí

Voz 3 12:31 ya bueno pues vamos a cantar desde los años ocho

Voz 0215 12:34 pues bueno polvo

Voz 2 12:37 me tengo que reír es un figura sí sí

Voz 0215 12:40 si te te doy mi palabra de honor que sí pero por eso tengo mía miedo porque estos niños al final llega un momento que son tan extremadamente inteligentes quince paraliza se paralizan porque no van a comprar del resto mucha gente esto no lo entendemos Macarena porque tampoco nos han ayudado a nosotros a canalizar esto

Voz 1 13:04 con porque no sé qué opina usted pero en esta sociedad estamos acostumbrados a a hacer lo que lo que en lo que mandan los cánones no en cuando a alguien es algo diferente pues en principio no se entiende miedo me pero bueno tenemos que ir aprendiendo todos a convivir con diferentes capacidades que nos ha dado la naturaleza no mira hay otra parte

Voz 0215 13:26 la otra parte es que no que la nombre nada

Voz 1 13:29 no no los gustos me hace falta que no obstante

Voz 0215 13:31 no están no son tan realista Macarena no por Rambla yo yo yo yo leo mucho también tengo mi me bachillerato de entonces yo tengo sesenta y dos años pero lata por qué ha tenido que llevar al chico a los médicos

Voz 1 13:47 cuestionan no cuestionan claro

Voz 0215 13:49 entonces afortunadamente étnicas que hemos razonable y habla mucho con los niños pero Macarena es que tiene que luchar con dos bandos

Voz 2 13:59 ya no nos quedaban

Voz 0215 14:01 pero menos porque son subido igual pero el tener que canalizando tu aplicarlo también al resto de muy duro

Voz 1 14:10 entiendo que esa es la parte más dura Montse muchísimas gracias por llamar muchas gracias buenas Castor mucho hablaros de ese miedo tan bonito que tiene

Voz 0215 14:18 pero precioso te lo digo me dan mucho miedo mucho miedo que la gente no entienda es yo les digo tú eres del Real Madrid dice si digo pues tienen que tienes que pensar que hay también figuras en el Real Madrid que saben de dinosaurios les digo yo por ejemplo me me si esa él dice pero yo a él no le digo lo Pierre y me dice sí a mí el Barcelona no me gusta dijo tú como la abuela es abuela no en Madrid pues ya está que le haces que les edil que tiene cinco años

Voz 2 14:54 gracias muchas gracias Macarena Prado no escucha un placer de verdad un abrazo muy cariñoso un abrazo