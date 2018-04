"Nos opondríamos a una explotación de Aznalcóllar por el mismo método"

Voz 2

01:05

bueno hay que matizar alguna cosa en primer lugar está presente todo el tema de la balsa aquí lo que llaman desde el punto de protección industrial el pasivo ambiental que tiene Aznalcóllar es importante y sinceramente yo preferiría que hubiera alguien trabajando allí que vigilara si tuviera dinero para financiar las necesidades de inversión integración ambiental de su entorno en segundo lugar hay que hay que tener en cuenta que la minería pensé siempre es una actividad peligrosa lo están dentro de los seres humanos por supuesto pero latir la minería pero ese no es el auténtico problema el problema es el método de extracción la extracciones metálicas utilizando balsas para el resto suspende el extraer el mineral que te interés económico ha sido tradicional un trasfondo de explotación a la que ha generado no sólo la basado en una colla Ana de cien desaparecida por todo Sierra Morena pero la edad los técnicas de protección que no requieren ese tipo de procedimientos no generan un problema tan grave como el de almacenamiento del Barça en cabecera por lo tanto el problema no es en sí mismo sino la forma en la que se hace desde luego si se pretende volver a hacer de forma parecida a como se hacía nosotros no podríamos pero si el procedimiento distinto la verdad que nos gustaría mucho que volver a trabajar jamás entre un accidente y poder trabajan en el desarrollo de sistemas mucho más respetuoso de punto dedicarle