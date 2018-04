Agramunt: ¿Sobornado con prostitutas? “Ojalá yo pudiera hacer esas cosas”

Voz 1727 00:00 Pedro Agramunt muy buenos días

Voz 1 00:02 hola muy buenos días qué opina usted del informe que ese hecho

Voz 1727 00:05 público en las últimas horas y que le acusa de pertenecer a una trama presuntamente corrupta en el Consejo de Europa

Voz 1 00:11 hola muy bien lo que presuntamente pues mire estoy muy enfadado y muy triste las dos cosas a la vez porque bueno esto es una yo no sé es incalificable luego quizás lo más fácil es decir que es increíble porque es es increíble la realidad es que bueno pues hay una un informe no sé cómo resumirlo al un informe de doscientos diecinueve páginas con un montón de acusaciones de comentarios y rumores hechos de forma anónima anónima sin ninguna prueba ni evidencia cómo se reconocen en el propio informe doscientas páginas que han sido distribuidas profusamente entre los miembros de la Asamblea entre dos gobiernos entre los presidentes de los parlamentos y por supuesto los medios de comunicación

Voz 2 01:00 ya para concluir para concluir en nada

Voz 1727 01:04 bueno dice que dice que hay un vínculo directo entre el éxito de su carrera la de usted señor Agramunt y su relación de amistad con Azerbayán

Voz 1 01:12 sí sí sí sí por ejemplo mire a dos conclusiones una que haya sido indiscreto pues lo que he comentado

Voz 3 01:19 el trabajo mío de como como informa

Voz 1 01:22 ha pagado el ponente sobre el seguimiento de Azerbayán durante cinco años lleve efectivamente porque yo como es lógico he pedido que comentar a hablar y reunirme con centenares de personas en aquel país eh de ONG de sociedad civil de medios de comunicación de autoridades de oposición deposición parlamentaria de la oposición extraparlamentaria con todo el mundo que lo ha querido y bueno me dicen que yo he sido indiscreto no sin haberlo probado simplemente dice que habla habla con todos

Voz 1727 01:51 lo dicen cosas más grados se dicen cosas más grave dice que recibió dinero

Voz 1 01:56 no la verdad estoy hablando de las conclusiones las acusaciones logrado los doscientos diecinueve páginas son todo mentiras

Voz 1727 02:04 por qué quiere usted que alguien elabora esa es tu documento dígame

Voz 1 02:08 mire la la barbaridad de que yo fui ayudado por este país para ser presidente del grupo parlamentario hace seis años bueno ayudaron económicamente incluso para la campaña a campaña consistió en enviar un email estos gratis a los miembros de mi grupo

Voz 1727 02:24 le dieron doscientos mil euros para asegurar su victoria en esta campaña

Voz 1 02:28 lo que estoy diciendo que no costó una peseta como a ordenada por supuesto que no

Voz 1727 02:34 el documento dice también que pudo ser sobornado con prostitutas mientras participaba en una misión electoral del Consejo de Europa en Azerbaiyán en el año dos mil quince Este es verdad eso es eso eso es malo

Voz 1 02:47 por supuesto eso no llegaba leerlo porque estoy leído todavía el informe doscientos diecinueve páginas que además no tengo un inglés de lo que lógicamente en español hiciese eso he visto que hay algunas insinuaciones sobre sobre mí y que haya una persona que ha dicho que lo hicieron un a que mire usted eso es falso lo que voy a decir ahora es un poco fuerte pero bueno ya ya tengo una edad sabe que me parece a mí eso me parece una una fantasía no que digo pues ojalá yo pudiera hacerse esas cosas me lo como usted con madera ya no estaban

Voz 1727 03:22 Lass se refiere a ir con prostitutas

Voz 1 03:25 no no a tener una capacidad de bueno pues de una una una vida una vida en ese sentido vamos a dejarlo ahí lo es una ridícula ridícula indicó todas las sin pruebas preguntaba por momento por quienes hay una una confluencia de intereses del Secretariado de la Asamblea que baila o punto donde cree que si el propietario de las esencias y el que dirige toda la operación ellos acusación constante y eso es lo pueden ver enseguida donde se me acusa de no hacer caso a los borradores que me presentan el secretariado los secretarios deparan papeles pero el informe son del parlamentario que es el que los regantes finalmente el clasismo hay que asumir la responsabilidad y por tanto como de manera que a mí me digan que yo no he seguido las instrucciones de el letrado digamos en este caso para entendernos en términos españoles pues es absolutamente increíble los que somos propietarios de nuestras palabras de los firmamos somos los parlamentarios no el Secretariado aquí aquí después de sesenta años de existencia pues hay una subversión de las cosas que hemos entiendan ir de reconocer que yo he sido junto a otras personas no ser el único acusado pues una cosa que no ha aceptado ese ese Status Quo que existía y existe en la Asamblea

Voz 1727 04:48 déjeme preguntarle déjeme preguntarle porque el informe dice también que usted recibió productos de lujo electrónicos relojes joyas vacaciones pagadas dinero en efectivo a través de compañías anónimas esto también lo desmiente

Voz 1 05:02 absolutamente absolutamente

Voz 1727 05:05 del señor Agramunt entonces quién tiene interés quién tiene interés en desprestigiar al Consejo de Europa porque al final esto le desprestigia usted pero también al Consejo

Voz 1 05:15 yo no sé si se quedaría tienen interés en desprestigiar lo pero lo está consiguiendo eh yo creo de señor es un polaco que ganar en una enorme responsabilidad en lo que puede suceder a continuación ya están siempre por el diálogo dentro de la Asamblea eso significa que estado siempre a favor del diálogo con Rusia ya que esos países limítrofes especialmente Ucranía por las razones evidentes que están en contra esto tardaríamos mucho tiempo la explicarlo pero mi posición no ha sido entendida por algunos países que están bueno utilizando el Consejo Europa como campo de batalla hablándole de Rusia versus Ucrania por ejemplo precisamente uno de los que le acusan dentro del dosier es un diputado señor diputado ucraniano que se ha distinguido concernidos gran enemigo público donde me ha insultado públicamente de amenazados me ha chantajeado bueno llegó a decirme esgrima historia de las señoras que tenía fotos mías con señoras yo dije no llamándome danza jazz y las poder diseñar la misión y dos naturalmente en broma

Voz 1727 06:22 porque usted asumiría consumen con sus amigos texto presumo

Voz 1 06:26 hombre yo he hizo una señora estupenda lo hago es porque no

Voz 1727 06:30 es decir estos con una prostituta que es lo que lo decían señala grabando

Voz 1 06:33 hola hola una prostitución no mire Dios le estoy diciendo bueno a matizando lo que sea posible no diciendo pues esto es increíble es una barbaridad y los intereses como usted me pregunta pues mire hay países como Ucrania como Armenia es que tiene invadido desde hace veinticinco años parte de un país que se llama vayan en el veinte por ciento ha ocupado militarmente de eso no se puede hablar eso es algo que está bueno pues en Armenia ha conseguido acabar sus lobbies eso expresiones ha conseguido que nadie habla de esas cuestiones pues mire hay muchos muchos puntos que bueno le llevan a usted a pensar porque había mucha gente enfadada porque me disposiciones no seguían los dictados de los que establecen que es políticamente correcto y no

Voz 1727 07:21 va dimitir va a entregar el les va a entregar el escaño de senador

Voz 1 07:25 no en absoluto de lo porque yo no he hecho absolutamente nada ilegal no he hecho no hay ningún reproche jurídico en toda mi actuación y todo esto es una una campaña que sigue la solamente con como digo escoltada bastantes otros miembros lo que único que indica es que hay una clarísima animadversión dentro de el Consejo Europa contra unos países y a favor de otros

Voz 1727 07:48 le ha llamado alguien de su partido señor Agramunt le ha llamado alguien ha llevado a alguien del PP

Voz 2 07:53 naturalmente que sí tiene Gemma no

Voz 1 07:57 bueno yo creo lo creo es necesario decirlo pero Fine hablando con muchos dirigentes nacional

Voz 1727 08:03 la secretaria general Dolores de Cospedal ha llamado

Voz 2 08:07 no no he hablado con ella directamente mi portavoz del grupo parlamentario en ese número pi naturalmente que sí ha respaldado

Voz 1 08:15 sí lo ha dicho él que me la explicación creado en el comunicado que ayer salió era absolutamente a base era creíble y por tanto mientras no se demostraran otra cosa sería respaldando Mirador pero lo mismo con el Secretario de Política Internacional del partido que es la persona que directamente de la que directamente yo tengo que que que que reportar y con el que naturalmente se incluso la nota de prensa que el comunicado que salió ayer que usted tendrá delante donde

Voz 1727 08:46 no son lo que son

Voz 1 08:49 mayor ataque a los derechos civiles que jamás he visto resumo intervino mire lo que la Asamblea Parlamentaria está formada por trescientos veinticuatro parlamentarios de cuarenta y ocho de cuarenta y siete países europeos que son los que tienen que tomar las decisiones de muchos grupos políticos en requiere precisión los que por votaciones han de tomar las decisiones sin embargo yo tengo la tengo clarísimo que hoy las decisiones se toman no por esos cientos de veinticuatro parlamentarios sino por toda una red un entramado de organizaciones no gubernamentales todas practicamente o la inmensa mayoría al menos financiera calles público de sus las páginas webs financiadas por las organizaciones que tienen intereses particulares muy claros yo estoy denunciaba Ivana pues llegan a un buen puñado de gente que no está muy de acuerdo conmigo defendiendo sus intereses Icomos estoy hablando de o pienso si hay la enorme de ONG americana del propiedad del en el inmensamente uno de los hombres más ricos

Voz 1727 10:04 el señor Solbes no

Voz 3 10:07 eh húngaro judío húngaro

Voz 1 10:10 la tierra luego Estados Unidos

Voz 1727 10:11 bueno yo le digo usted esta denuncia esta esta denuncia la formuló en qué instancia

Voz 1 10:17 intervención constante de estas organizaciones en la elaboración de los informes en el sentido del voto etc etcétera dentro de la organización entonces lo que se ha hecho es hacerme un traje arlequinado es decir sido contrario seguramente yo o lo que pasa es que bueno pues no pensé que era tan poderosa la organización

Voz 1727 10:38 vamos a estar está diciéndome ahora ahora y me dice que al final es Open Society la que está detrás de esta campaña que usted denuncia contra usted

Voz 2 10:48 no sólo pero si no son lo que quiere decir quiénes son las otras hola qué tal

Voz 1 10:54 en la secretaría del de la Asamblea

Voz 2 10:56 los intereses en en controlarlo todo

Voz 1 10:59 bueno que los informes los hagan los letrados el lugar de los parlamentarios

Voz 1727 11:04 lo va a llevar a los tribunales este informe cuando

Voz 1 11:09 bueno eso ya permítame que bueno

Voz 2 11:12 contra quien ocupara los abogados y bueno pues costra que quien resulte responsable de todo esto

Voz 1 11:18 inicialmente contra las tres personas que firman el informe ir secretario de la Asamblea y a partir de ahí pues habrá que ver si los tribunales consiguiendo no que bueno pues saber quiénes han sido los que han dicho esas cosas pruebas

Voz 1727 11:31 le agradezco que ya estaba en la Cadena SER Le agradezco

Voz 1 11:36 es que claro tampoco tiempos divide explicar toda ocho años de historia pero

Voz 1727 11:42 luego le agradezco que haya estado suerte también le deseo