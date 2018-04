Desafío de colores

Voz 1389

00:00

Manuel Jabois por si acaso viene vestido de negro esta mañana de negro efectivamente aunque el micrófono es amarillo no me la quiero jugar ciudad bastante bastante me acordaría de libro de amarillo de Félix Romeo a Ci U Robert quise recomendar a quienes lo vive así que lo dejamos aquí de Félix Romeo pues está ayer administren también lo escuches fíjate lo que dice es algo bastante sintomático España ha llenado de leyes sujetas a interpretaciones de todo tipo leyes que se acomodan a cualquier situación política hay que pueden aplicarse o no ISIS aplican pueden aplicarse de una manera o no el ministro de alguna manera echa balones fuera diciendo que la policía aplicó la Ley contra la Violencia en el Deporte que no tuvo ninguna injerencia política el sábado por lo tanto la policía decidió por su cuenta que no entraban camisetas amarillas ni mensajes que pueden incitar a la violencia como ahora es la hora libertad etcétera porque según las fuentes policiales pues podían causar alteraciones en el orden público ahora te digo una cosa no me extraña que el ministro Zoido haya querido reducirlo a una actuación policial