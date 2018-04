"No sé si mi disco suena como yo quiero hasta que no lo escucho en el coche"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Niña Pastori María muy buenos días buenos días porque él precioso eh y salido hundió bonito

Voz 1995 00:14 no solo o la vida

Voz 2 00:17 sí a mi cuando Bynum día sí que viene con mucha noticia en muy cargada hoy

Voz 1995 00:21 por ejemplo para mí la palabra hoy estamos como una vergüenza cuando vino de ciertas cosas yo pongo mis cascos con la música

Voz 2 00:30 yo claro me pongo me dijo no tuviera alguien se iba yo eso ya me va de me sirve mucho para evadir muy que Lady pero me he preguntado ahora verte

Voz 1995 00:38 claro músico Parera por una pone la noticias

Voz 1629 00:48 a veces también eh mira lo que acabas de decir es verdad que hay veces que cuando estás un poco a tope con con con tu trabajo con la música con tal lo que me apetece es escuchar pero bueno yo creo que leer un librito que de te apetezca desde que te guste o Ozzie ponen la tele una peli algo que te lleve un poco a a otro lado o no pasa que es verdad que la noticia ya yo hay músico que siempre lo digo Luis dulzaina un percusionista extraordinario de nuestro país que maravilloso Pinto toda la percusión y la comida como nadie decía está bien también una noticia de noticia buena que son menores no refrescar a un conjunto de cosas buena sólo de cosas

Voz 1995 01:28 de dónde la sacan María

Voz 1629 01:30 es buenas también hay cosas buenas también hay lo que pasa que es verdad que que que bueno que al público pues le tira más saber pues este tipo de cosas

Voz 1995 01:40 bueno ya pero pero aquello yo

Voz 1629 01:42 yo entiendo que como espectadora esta mañana me quedo ahí yo aunque me estén maquillando porque tengo que hacer un montón de entrevistas hoy tengo un montón de cosas de prensa tal me estaban pintando el labio estoy pero espérate porque como espectadora quiso ver

Voz 1995 02:00 la noticia es lo que hemos visto hacerlas dicen oiga mire se ha equivocado usted con el cambio tenga aquí que me ha dado además esto no es noticia noticia es lo que más visto cualquier caso midan de estuvo aquí lo que dijo una cosa que se me quedó grabado dijo que que nunca le preguntaban por si era feliz

Voz 1629 02:14 me pregunta de todos y dónde voy a Messi tú eres feliz a mí me lo pregunta Terán preguntó Feli me lo han preguntado a hay momentos que soy más feliz y hay momentos en los que no soy feliz porque tengo un problema por qué pasa algo no yo creo que que que la vida completamente feliz una vez que uno toma conocimiento verdaderamente de las cosa la felicidad empieza a aflojar vez darlo gana

Voz 1995 02:42 por eso es mejor no sabes dices tú total Galán apaga la no

Voz 1629 02:45 la ignorancia muchas cosas

Voz 1995 02:47 en la base misma de la felicidad

Voz 1629 02:50 día

Voz 1995 02:51 o la incoherencia o las dos cosas bueno el caso yo entiendo que estoy feliz porque la Niña Pastori se ha vuelto a enamorar

Voz 3 03:00 ha vuelto

Voz 1995 03:07 vuelto a inaugurarse una además de la música de las canciones que estabais de tus canciones que ya en los últimos discos habías hecho muchas canciones y otros y estas son tus canciones este viernes se publica bajo tu salas su décimo disco la enésima demostración de su capacidad para acercase a cualquier género sin perder un solo gramo de la profunda emoción del flamenco

Voz 3 03:32 puede presentar

Voz 5 03:42 eh tú

Voz 1995 03:49 tu además es conocido por coger una canción de que enseña hacer la mutua y es verdad que tú traes cualquiera pruebas metálica terreno quién sea pero al cantar una canción cuando es tuya cuando cuando sale de Ci cuando proviene de una experiencia emocionalmente que pertenece es igual cantada

Voz 1629 04:07 no es igual con tu sabe de dónde viene ahí porque es o incluso siete otra persona y sabe a lo que se canta diferente está por ejemplo en este caso que estamos escuchando lo hago con Vanesa Martín en el disco que fue un momento precioso de las dos que lo disfrutamos una barbaridad me fui a Málaga echa mordida estuvimos cantando hoy hablando de todo y disfrutando de de la música este tema es mi suegro tiene un montón de años muy tema una canción inédita que él nunca canto si padres chacolí él era el de medio de Los Chichos

Voz 1995 04:41 medio de Los Chichos GER Jero exacto

Voz 1629 04:44 hay diez de él es súper siempre chabolismo en casa lo típico no como estamos a gusto en un cumpleaños que siempre la hacemos un trocito o entre Lillo y siniestrados con esa qué bonita y que bonita porque es verdad que hay canciones que cuando son bonitas de verdad por mucho que pase el tiempo sigue siendo bonita

Voz 1995 05:03 gracias a ese eso es uno de los grandes poetas es un grandísimo compositor es un tipo extraordinario que cambió la música de este país era lo hemos situaban una parte

Voz 1629 05:13 siente el otro día porque hablaba cosa que de las que problemas no como todos sabemos tuvo tuvo problemas con la droga y nadie nadie se atreve a hablar uno que el que lo tiene no el que tiene el problema no porque tú pueden hablar desde fuera no eh pero hablarlo con esa eh no se blanqueo

Voz 1995 05:42 sí y cuando estoy todavía porque aún hoy todavía no sabe aún hoy no se habla ya la droga no la vimos sea ni tan siquiera vimos como un problema lo hemos asumido pero en los años ochenta y plantear como Jero planteaba el asunto de la droga desde la crudeza y la realidad se verá la venta sigue la canción suya pues fíjate me gustaba

Voz 1629 06:02 me gustaba hay que te quiero Un besito

Voz 1995 06:07 en la radio nos cuentes cosas allí se dio los datos de de las cifras de ventas y todas esas cosas están todos tus amigos porque nunca ha habido una hermandad tan grandes músico español estáis todos ahí en el número uno en el viernes ya estar a su también con ello Vanesa Martí en Alborán con todos hallar pero cada vez la gente escucha más y el formato físico escuchas el teléfono y tú en el año noventa y cinco cuando tú arrancas tu carrera te dicen mira el futuro María será donde la gente irá por la calle con unos cascos hablando solos escuchando tu musica es saque que hemos y para nuestra vida cosas que eran indie imposibles de imaginar hace muy pocos años

Voz 1629 06:46 sí pero te crea también momento y lo que se hablaba y los que se decía al final la gente va a escuchar la música en otro formato y en otro mezclarse basan para que suene bien en el móvil es muy fuerte

Voz 1995 07:01 de hecho el dijo para que se bien aquí en mi teléfono y yo no

Voz 1629 07:04 bueno sí anteriormente a mí muchísima gente sea la la la prueba la tenemos verdaderamente cuando en el móvil suena bien vale porque realmente la gente escucho tu música en el móvil tú la gente no escucha tu música en un aparato ideal con una eh mejor te va va escuchando música o cuando va al trabajo o en el coche no lo máximo el coche y el móvil nosotros también tenemos el oído hecho ya eso porque claro yo yo no sé si mi disco suena como me gusta o no no lo escucho en el coche porque yo el coche donde escucho música pero que lleva montó en el coche igual música sale todo tal como ha dicho no sé no me encantan diría de Metallica lo bueno es muchísimo si nos gusta el sinfónico eso es una barbaridad para mí una de las cosas más bonitas íbamos en el coche y ponemos música ahí escuchamos a todos los que nos gusta ahí entonces yo hasta que no me he mezcla y la esta página de la M treinta dando vueltas no que imagínate imagínate no a mi marido salir del estudio bajarse al coche para ponerlo para ver cómo está lo grave lo de hecho hay no choca eso nos choca porque al final es donde

Voz 1995 08:23 yo no me parece pues lógicamente bueno no te vayas María vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeña va escuchando a José muy interesante muy bien enseguida seguimos dando con esta Niña Pastori

Voz 1629 08:40 sí

Voz 6 08:42 no

Voz 7 08:45 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 08:57 eh

Voz 3 09:04 la tierra amarra

Voz 1629 09:08 no estoy dando todo

Voz 3 09:11 los latidos

Voz 9 09:15 estoy

Voz 7 09:18 han pasado ya veintitrés años mejor ahora que dicha gracias veintitrés años

Voz 1490 09:27 más vieja que el hilo negro ya

Voz 1629 09:30 la joven promesa de la música

Voz 10 09:34 y ahora que quiera la más chica siempre de la banda en este día nos reíamos porque claro era la más chica cuando empecé normal dieciocho de Disney de año suelos músico era más mayores y al otro día era mucho brillo no lo hemos cambiado

Voz 1629 09:49 eso no lo dice

Voz 1995 09:52 evoluciona madura pero en tu caso más se produce evidentemente hay podemos por ejemplo si vamos a esta es la primera vez que te conocimos por ejemplo matices no está siete reconoce en todo momento porque disgusto que es otro de otros grandes temas en el fondo lo que es lo que pasa habría que tuvo esta es una cuestión personal con la que no tienes que estar de acuerdo pero es como estar en casa sea cuando yo te oigo a esto estamos en casa está cantando con quién estamos en casa es verdad que hay una familiaridad pasa con algunos jugadores de fútbol que parece que llevan ahí toda la vida hay que nunca han Falquel Szeemann está ahí en tu caso pues sí me hace pensar que hace ya tanto tiempo pero oír tu voz es estar en casa es no podían muy muy familiar zonas parte al menos para mí para miles y miles de los que nos están escuchando fueran parte del paisaje emocional y en algún momento una canción tuya está ahí no sé dónde como la películas de los sentimientos de ahí hay un sitio donde hay una canción tuya guarda

Voz 1629 11:06 sí porque hay veces que ahí es cuando también te das cuenta que que pasa el tiempo y ha hecho cosa ir porque muchas veces vivimos tan deprisa si es verdad que uno acaba ahí ya está componiendo preparando otro dijo hoy Trump no de repente se cruza con una dice hay que llevo escuchando toda la vida te da un vuelco el corazón dice que como toda la vida escuchando toda la vida no se hace raro pero amigo está ocurriendo toda la vía

Voz 1995 11:37 pues un poco lo mismo ahí llega a ese punto no

Voz 1629 11:39 pero después claro me miramos la fecha y la cosa pues son veintitrés años del primer disco y son son muchos años muy vivo no había gente que no haya me sigue no

Voz 1995 11:50 hablando de eso de gente que no había nacido ahora te sigue de coger algo que es insoportable densa vamos a escuchar una canción compuesta por Pastora de años que es la hija de María aire de chabolismo esto es insoportable María en casa basta ya

Voz 1629 12:09 no por qué porque vosotros tanto talento que hace la niña en el baño vale

Voz 1490 12:15 así no

Voz 1629 12:21 no yo bañando a la niña que alaba la cabeza

Voz 1995 12:25 tú estará en el baño de lo claro

Voz 1629 12:28 esta ley hija empieza a cantar

Voz 1490 12:33 sí

Voz 1629 12:33 qué hace así digo que es eso Pastora dice es una cosa que yo he sacado mami

Voz 13 12:39 y digo bueno escucha

Voz 1629 12:42 es decir ahí como eh

Voz 1490 12:49 pero empieza a perdón hay digo la letra la verdad es que no porque miro a los ojos y me dice

Voz 1629 13:02 cuando la niña me dice a mí esa frase digo pero eso que Mi vida digo espera te espérate las aquí pero no sé qué que corrí nosotros lo juro por ellas dos Si temiendo miento se iba dedo tu poder llevan al estudio me la lleve con la toalla mojada sacar de la ducha corriendo arriba y el padre estaba ahí enrollado digo mira lo que digo esto total que con el padre la grava ya pensábamos porque como la niña escucho otras cosas escucha música lo típico en los niños en el cole de ponen cuando ya parecía niña la escucho esto en algún lado tiene la niña no pero no porque lo hace distinto en cada si es una cosa que ya tiene aprendida sigue cantando lo igual todo todo lo canta todo el otro igual pero es que cambiaba ella hacia una cosa quiera todavía más difícil y tiraba arriba pero yo alto no llegaba ya Illa modifica no porque viene aparte que no recuerdo bien pero hacía unido a los ojos y veo a vivir aparte que tiraba para arriba

Voz 1490 14:02 digo me lleva no

Voz 1629 14:05 si subía como para arriba ir salvo como más pop pero Emma tiraba yo ahí no llegaba yo lo modifique y lo lo ajeno

Voz 10 14:12 te cada vez lo hacía distinto era el tenemos todas las grabaciones gente mira si hay o no

Voz 14 14:19 exacto herida esto a mí me daba vergüenza ella no mami no

Voz 1629 14:24 no canten me da vergüenza digo

Voz 14 14:26 lo voy a cantar ya que te lo quito ya

Voz 1995 14:29 hay que hoy que lo que opina cuando ya escuchado la canción

Voz 1629 14:32 está encantado once rieras de muchas gracias pero luego el otro día tuvimos una conversación su padrino buena hablando de la música lo que suena lo que nos suena un las cosas no que hay veces que te que te pones en tesitura hay momentos que dice cuando me dices tú lo que me gusta es cuando cuando eres tú chabolista pero está conmigo haría lo que tú sientas lo que tú lo que tú creas de verdad porque es verdad que al final lo que se tramite dio frutos buena contó una pantomima

Voz 1995 15:02 ya no sabes explicar explicarlo niveles que esto sí pero no lo sé pero es fácil a un artista como tú ahora es ella no hay espacio identificarlo no sé porqué pero es verdad que está aquí

Voz 1629 15:12 claro y a cualquiera yo creo que el arte el arte de pureza tío y el arte debe ser algo nacido y de dentro sabe aunque sean nació en ese momento pero nació tuyo no

Voz 1995 15:25 bueno cualquiera no sé si decirte no se nota en gente que ya no se nota todas vamos a escuchar la canción de pasto

Voz 7 15:32 ahora que canta en trae a partir de ahora es la canción de Pastora cantada en esta ocasión para Niña Pastori

Voz 1995 15:57 no muchas cosas con con alguno de los más grandes con todos con todos ustedes narraciones en este disco buenos contabas estaba en Chamartín pero has colaborado Gemio cojones Guerra no más grandes músicos de América Latina Rubén Blades

Voz 15 16:24 no lo son tanto

Voz 1629 16:31 no

Voz 1995 16:31 Gramy discos Ana tú sacas un disco perdí ya lo canjear sabes cómo cuándo llegas dijo ella la Academia si te dan el premio comes

Voz 1629 16:41 bueno yo creo que no se para mí es increíble porque este tema de los Grammy siempre así yo como algo impensable y uno piensa que está tu manipulado y que está todo no y de repente nominada a los Grammy sua el primero sí pero no creo que te lo den no entienden por qué porque normalmente los guitarrista normalmente así porque primero porque tu tu BOJA allí tampoco la entiende mucho tu idioma tu forma hablar tú a a yo Lane Lage no entiende nadie

Voz 1995 17:17 mira que te lo contaba eh

Voz 1629 17:18 eh a mí y yo soy la que nadie entiende cuando hablo ni cuándo ni cuando canto que no te entienden claro acento andaluz cuando acaba ya

Voz 10 17:29 no creo que te lo den pues normalmente en la guitarra es como universal es algo que todo el mundo entiende y todo el mundo

Voz 1629 17:35 ah vale vale pues seguimos a no ser que había una cosa hay un concierto bueno vamos a ponerlo porque total sino que hacemos como hay que ilusión y la primera vez que estaba nominado encima chabolista nominado como productor es qué tal ha salido ya está firmado vale Nos vemos en el lío bueno Quino uno viene ahí el el fogonazo piensas hay tú piensas bueno pues cuando me dicen que tal porque ellos deben saber algo pues como tú no estás metido en el lío todo lo que te dedicas a componer aguantaba Disfruta con tu público con tu mente y tu historia ni te compran este vende en otro tilos en otro ámbito de nuestros tal pues no tienen ni idea Haití Idi te lo dice alguien que desde la industria tal seguro que este tío tiene hay controles sabe bueno pues me hay control ni sabe

Voz 1995 18:35 este año este suele ser pues el tiempo en octubre buscaré doce días que ya aquí

Voz 10 18:42 dentro cada año la verdad ha habido algún año que

Voz 1629 18:46 que han sido compromiso vital pero intento siempre como siempre en noviembre busca eh buscar ahí la el hueco y la fecha ya no mira en mi padre me dio una lección porque me dijo es que me han dicho esto papá eh que que a lo mejor lo guitarrista médium para a mí me parece muy mal porque está nominada digo y si no me lo dan dice sino te lo dan aplaude

Voz 1995 19:14 María es la única mujer que en español ha ganado cuatro grandes la única mujer en español que ha ganado cuatro grandes nos vamos a quedar con la azotea María que es un tema que lleva ya siete millones y pico de reproducciones este pues esta entrevista muchos más yo tuve que demuestra que te necesitamos han pasado seis años sin disco de canciones tuyas desde el año dos mil once el próximo viernes publica además dentro poco Barranca giras comunica bajo el nuevo disco de la Niña Pastori

Voz 1629 19:41 la Gran Vía que es que siempre suele ir tendré subidón empezando entrevistado por la mañana contigo de verdad que sí casi lo de las noticias de los cincuenta escasísimos Mondo la pata