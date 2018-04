100 Yardas - Tiempo de Draft (Programa 116)

Voz 2 00:00 bien si el fútbol americano

Voz 1025 00:32 señoras señores bienvenidos al espectáculo de la NFL bienvenidos al fútbol americano no estamos como dirían los niños esperando que lleguen los Reyes Magos porque el dará fiesta pues ya llamando a nuestra puerta ya sabéis que a partir de ahí vamos a resolver unas cuantas dudas si es que las tenemos y es que las tenéis existenciales de los equipos de los de los equipos que seáis fans o no de de los equipos que a lo mejor los interese ver qué decisiones toman no sabemos que será primero nos el huevo o la gallina sino y esa es una de las grandes dudas que te hemos de estas alturas varios movimientos interesantes luego os pondré por ejemplo Alfredo dame que me planteo una duda desde México tan grande de un movimiento dependiendo de la primera decisión de Cleveland Brown que los segundos no sean lo Giant sino que aparezca ahí Miami ya os explico cómo puede pasar eso

Voz 3 01:30 qué hemos metido un poco revuelto en mi trocito

Voz 1025 01:34 de tarta de manzana aquí cada cual el señor Johns en Barcelona qué tal está Jones aquí estamos claro totalmente esperando ya sentarme Aida

Voz 4 01:44 ante de la tele para del rap

Voz 5 01:46 a ver qué le déjame que crea un poco de polémica que sea un poco mala persona sabes lo que nos pasa a ti y a mí Jones que les pasa que tenemos la ilusión verdadera de los niños porque los muy muy de los Patriots les toca el ex bien lo que pasa

Voz 6 02:00 en el verdad que es caro no les estamos estás muy equivocado muy bien no es verdad nosotros tenemos una emoción Villa si mejoramos pudiese me parece bien ahora que uno

Voz 5 02:14 es de los Nets cuando estaba Jaume

Voz 6 02:18 Ana no queda que el pobre tiempos cambia Enrico pero les

Voz 1704 02:27 afectó y eso es lo bueno del sistema de competición de la NFL Lorquí he volcado absolutamente en el draft que para mí es después quitando todo lo deportivo es decir quitando los partidos el gran momento de la NFL no deportivo porque influye completamente en cómo va a ser la próxima temporada yo lo estoy esperando como la noche de Reyes me voy a quedar a verlo seguro

Voz 1025 02:49 pues claro que sí y luego está la otra parte de la moneda un tío que sólo le preocupa el Panettone la Sampdoria y los

Voz 6 02:57 el brote brotes Spa Andrea Chao lo como ya me quiere matar en el minuto uno qué tal hermano

Voz 5 03:06 como tú dices incómoda con emoción doy gracias a Dios yo vivo como como Dios

Voz 6 03:16 que sí

Voz 0318 03:17 poco anda no hombre yo te lo digo yo lo dicho la semana pasada este draft para mí bueno he visto en los últimos días que no soy el único en pensarlo va a ser uno de los más divertidos de los más inciertos de te diría yo que decía en Paredes de la historia osea por lo general tenemos siempre las ideas más o menos claras antes del draft casi siempre casi siempre se sabe ya perfectamente quién va a ser

Voz 1374 03:45 el número uno el número uno llano no lleva emoción

Voz 0318 03:47 no ya este año la verdad es que si no hablamos demasiado durante el programa

Voz 1374 03:53 el vídeo de él no tenía pensado hacer sobre eso

Voz 0318 03:55 pero no tanto at pretender adivinar nada porque para eso es para

Voz 6 04:03 los datos

Voz 4 04:06 que es

Voz 1025 04:08 lo que por cierto se sabéis que estamos en pleno concurso dentro de cien yardas en Twitter en nuestra cuenta de Twitter que podéis ver un concurso que hemos colgado hace veinticuatro horas en donde nos podéis pasar eran once Iker o quince quince perdón quince para que no haya ahora

Voz 5 04:24 la posibilidad de que se copyleft el que más

Voz 1025 04:27 hacer que euros que entre los que más se acerquen pues nada tendremos un premio sorpresa o haremos un pequeño sortea ahí a ver qué os lleváis así de recuerdo de la gente en fin ya raya size como siempre cien yardas punto com y nos podéis seguir en nuestro canal de Youtube que por cierto también todos los que no se hizo en el canal de Youtube y los que no sigáis a canal de Youtube os tenemos una sorpresa este fin de semana en Carrusel así que atentos en Carrusel ya la redes sociales porque venimos veníamos muy playeros hasta aquí puedo leer ya para este fin de semana es sobretodo

Voz 1704 04:59 para divertirnos este este concurso el moco tras pero yo creo que hay que abundar mucho en lo que dice Andrea porque sí que es cierto que que otros años podemos tener duda como mucho en el número uno entre un par de jugadores pues aquellos que pasará entregó fin Waits cosas así pero es que este año la cantidad de incógnitas ya no sólo de quién va a salir el uno sino en qué puesto cantidad de jugadores de calidad que pueden variar las decisiones de otros equipos en varios equipos como Miami los Bigs dispuestos a dar bastante por subir para conseguir a los jugadores que quieren es que si ya es divertido de por sí el draft este año cada movimiento va a hacer que el resto se muevan así que va a haber que estar muy atentos y disfrutar de cada cosa

Voz 0318 05:39 dime Andrés no lo que está diciendo hace un minuto no que de hecho me gustaría si Sínodo sino los quemamos demasiado ante el programa hablar de esto pero no en el tercero pero no tanto efectivamente por poner nombres y apellidos sino porque si tú empiezas por el número uno mira en este momento yo creo que el único equipo que se tiene el único pique más o menos claro es un cuarto Hervás con el número tres

Voz 5 06:10 sí tienen toda porque él dos ídolos ya Jones el dos los Jones puede ser cualquier como pueden ser muchas sobre todo podría de uno muy lógica

Voz 0318 06:20 la ser que no momento da así ellos no han buscan el cuarto Bach según quién se mueve como se mueva con los otros pic Massa más cercanos pues ahí tienes los Byrs que tienen un seis que a lo mejor

Voz 1025 06:34 no en Miami por eso lo luego os pongo Alfredo también para que lo escucháis pero Miami estos días en esta última semana en Miami se está hablando mucho de contratar un cota por entonces dependiendo del número uno de lo que hagan los Brawn decían que Miami va a estar ahí con los Giants para intentar meterse en el número dos y pillar ellos van uno de los Bucks tops obviamente de los

Voz 4 06:59 de ahí para para este año claro es lo que tu dices no está solo

Voz 1025 07:03 Miami en esa fiesta y Vince también quieren apuntarse a la fiesta y hay más equipos necesitados ICO aunque te hemos un año de talento

Voz 5 07:11 para decir de muchas otra posición

Voz 1374 07:14 es que estamos hablando por eso yo te digo que lo complicado es poner nombre apellido pero

Voz 5 07:20 claro ejemplo quarterback

Voz 0318 07:22 aparte que ahora va a los últimos pronósticos digamos pues ya se hablaba antes de cuatro posiblemente de cinco ahora se incluye también la posibilidad de Rudolf en primera ronda con lo cual serían seis potenciales corte que en Primera

Voz 1704 07:39 pero es que en cuestión de días esto cambia porque a Rosen que durante mucho tiempo se les dio practicamente como número uno casi seguro es que de repente ha caído del diez en muchas opciones email que estaba por debajo diez o por lo menos estaba en en vamos a decir en el top diez pero no como favorito ahora es uno de los muy posibles candidatos a ser número uno o número tres es que todo baila mucho aquí hay muchas opciones bailando

Voz 4 08:05 como como sabéis como valdrá Upton por las necesidades de cada equipo no obstante no sé si él no tiene nada que ver en este caso eh porque para mí como envíe pide draft sí que tengo claro que es el running back no sé si me he explicado bien tiene es decir jugado

Voz 5 08:23 como jugador más libra por libra

Voz 4 08:25 el jugador más valioso otra cosa es que por estrategia el equipo que que que que vaya escoger sitúe al aún número uno del draft pero hoy Si yo verdaderamente veo lo que hay si tuviera que escoger un MVP del draft yo no tendría dudas que es el

Voz 5 08:43 sacos Marqués que espero

Voz 0318 08:46 topless en el rendimiento a corto plazo siempre que por mucho que haya toda esa incertidumbre sobre una una generación de Hervás que teóricamente de las buenas aunque muchos dicen que aquí no hay impotencia

Voz 1374 09:03 como ya cómo se desarrolla en el que aunque puede pasar

Voz 0318 09:06 pero quizás no ni siquiera un osado ningún Luck no lo hay dicho esto está claro que hombre

Voz 5 09:13 qué planes de pero pero es que eso tiene un peligro porque

Voz 1025 09:17 las ciento setenta y tres verdad

Voz 5 09:19 muy buenos que de ser pero eso siempre pasa lo digo ahí habrán fue ciento ochenta y cinco sí fíjate hay muchos no bueno hay cuántos

Voz 0318 09:29 han sido elegidos en el draft ya

Voz 5 09:32 sí sí mucho no porque de repente resulta que

Voz 0318 09:34 The Fall sale look folk te sale en una ronda más baja a lo mejor triunfa o no

Voz 4 09:41 les está clarísimo de pasar por lo visto hasta ahora no

Voz 5 09:44 pero Harrison fue draft

Voz 0318 09:46 claro

Voz 7 09:47 lo que me refiero que que seguramente

Voz 0318 09:51 la aportación inmediata que te pueden dar osea un chat o Un Barkley a partir de la primera jornada pueden sería jugadores de Terme determinantes

Voz 5 10:02 otra cosa cualquier otro cualquiera de los cuartos de aquel

Voz 0318 10:04 Jornada uno o está en el banquillo o no es determinante es bastante claro

Voz 5 10:09 sí hay hay varios cortes muy buenos tienen carné

Voz 1704 10:12 días hoy en día que tienen que que que esa

Voz 5 10:15 arrollar yo creo que hay equipos dispuestos a desarrollar ese hecho de hecho de todo esto

Voz 0318 10:22 en esa nación

Voz 8 10:25 que llegue en sin carencia

Voz 0318 10:28 no hay cada uno tiene lo suyo pero ninguno de momento es considerado perfecto se por eso yo digo que no haya

Voz 4 10:35 pero lo hace poco el apunte que que quería hacer es cierto ya me escribía tirado un nuevo seguidor vale de estos que tenemos que está pues se preguntando cositas y tal ilesa que un poco de la duda esta no decir no es que el número uno es que decir que sea el mejor jugador vale que que para alguien que entra que entra nuevo podía podía ser esta confusión esto va un poco por las necesidades que que tiene cada equipo cuando elige que convierte a un jugador número uno del draft que probablemente que puede ser no puede ser que mejor valoración haya tenido esa es un poco esta diferencia más que da también por la gente nueva que se Nos apuntan

Voz 5 11:13 pero y precisamente en este draft

Voz 1704 11:16 camada de jugadores lo que traen es muchísimo muchísimos jugadores con muchísimo talento la quiero decir hay muchos jugadores que en muchas posiciones pueden marcar la diferencia Andrea lo decía hay algunos jugadores en el caso de que el caso Champ son son muy claros de preparados para rendir ya hay otros hay jugadores defensivos hay defensiva Bucks que están listos para marcar la diferencia ahora pero hay jugadores que quizá necesitan un poco más de tiempo y en eso estamos hablando de vas pero que te pueden marcar una época en una en una franquicia

Voz 5 11:47 toda tu decisión uno

Voz 1704 11:50 puede ser por muchísimos motivos por muchísimas necesidades estratégicos y más cuando este año los Brown no sólo tienen el uno y el cuatro sino una cantidad ingente de Peaks con lo que pueden coger traspasar seguir sumando Peaks de ahí que vamos a tener que ir paso a paso elección por elección viendo para ver que luego menos que decide el resto de equipos con Nueva York decía Andrea sí pueden coger por supuesto pueden coger a Barkley por supuesto pueden coger a cuento Nelson que les vendría muy

Voz 0318 12:23 claro que te voy a decir pero claro dependiendo de cómo se mueve rascoso salen perfectos tú imagínate a un potencial un potencial cambio entre los Beatles dados los Giants los ahora tienen el seis más me cuadra perfectamente y los Giants saben perfectamente que si el dos el dotando a los Beatles siempre que con el número uno hayas tú imagínate que con el uno Cleveland coge pero ellos saben que si el pique número dos flotando a los ya a los Beatles

Voz 5 12:53 es otro cuarto es otro cuartel los jets

Voz 0318 12:55 con con el cuatro Si Clive Owen

Voz 5 12:59 no sé si sabría que le dio chao

Voz 0318 13:02 eh ellos saben que con él seis

Voz 4 13:06 sí claro sigo manteniendo me en diez Copa

Voz 0318 13:09 conseguir su nos tiene qué tal el seis y algo más o mucho más claro porque claro ese dos vale oro

Voz 4 13:16 te iba manteniendo la necesidad imperiosa de ganar de victorias que tienen los Cleveland y que pueden basar su su su criterio a la hora de escoger irá como bien ha dicho antes Andrea el escoger resultados ser resultadista escogerá Barkley no pensar el futuro o no con el tema de cualquier el Luise

Voz 6 13:36 puedes hacer ambas cosas

Voz 4 13:38 dudo que les queda

Voz 1025 13:40 sí lo sé yo yo sólo quiero decir una cosa mi sensación personal para este año aparte de que es una buena camada hay que Iker realmente hay hay gente aparentemente muy notable veremos si luego se adaptan a la NFL quería apuntar un par de detalles el primero que es él a mí también me llama mucho la atención la historia está en que estamos viviendo en los últimos dos tres años

Voz 4 14:06 sí

Voz 1025 14:06 uno una igualdad ese notable en digamos en la tabla media de de de esta historia y entonces yo creo que hay mucho

Voz 4 14:16 estos equipos

Voz 1025 14:18 que que les va a venir un par de decisiones viento más el estar o no estar en la pomada de los Planes que quizá esta sea un poco la magia de este año de de tanta igualdad

Voz 1704 14:30 tantas decisiones sobre todo tomar

Voz 1025 14:33 buenas decisiones para poder meterse este año en playoff una buena decisión los el año pasado estuvieron rozando el palo para meter merced a Chargers estaban ahí Miami estaba en esa movida con altibajos sorprendente los Riders ojo con los Rey del porque los Reid de han hecho tantos deberes han apostado tanto un entrenador ya una cultura nueva de de futuro que hay que ver qué hace entonces por eso digo que también la otra parte de la emoción está en la igualdad que hay en el equipo juega ese capítulo

Voz 5 15:07 te cambia el ejemplo eh

Voz 1704 15:10 lógicamente encontraste te cambia el destino en tu equipo para bien o para mal si tú haces montaraz la próxima temporada puede ser magnífica o no serlo tanto con lo que estaba diciendo Luis sobre el uno bueno yo no tengo una bola de cristal

Voz 5 15:22 no no no la tengo plena no no pero me da que quiere decirlo

Voz 1704 15:24 principales Insider de la NFL los que hablan directamente con las franquicias están convencidos de que van a coger un quarterback van más allá están ya convencidos de que será Allen será Mayfield ya veremos si es así yo te digo lo que están diciendo los Insider que cambian de opinión en el último segundo y cogen a a Barkley bueno podría ser a mí ahora mismo me extrañaría mucho

Voz 4 15:47 vale que los resultados no lo veis que sea una

Voz 1704 15:50 pero es que tiene tics Luis tienen muchísimos Peaks sí han sido pacientes hasta ahora en el desarrollo del equipo

Voz 5 15:56 me ha venido para tener prisa obra venga rematando

Voz 0318 16:01 me leal con tantos cálculo de tanto en tanto

Voz 5 16:04 ya te lo decía yo no no

Voz 0318 16:06 el seis es de los Colts

Voz 5 16:08 no he dicho no porque como se hablaba

Voz 0318 16:11 también de un posible Trade de los Bigs con los coches para subir al ser

Voz 1704 16:14 los mails están intentando conseguir el seis y el cinco de los Broncos también además del dos

Voz 1025 16:18 claro pero en el dos también ya no tenemos noticia de que hay varios equipos que Miami

Voz 6 16:24 está muy interesado claros oigo mayo con la además porque muy a gusto

Voz 0318 16:28 intentando subir para para al final subir de esa subiera hasta arriba ellos también te hablo de los ahora ellos también tienen el veintidós es decir

Voz 5 16:37 sí

Voz 7 16:38 la la idea que todo el mundo tienes que ellos intenten subir

Voz 0318 16:44 no pararse ahí ir más arriba para al final realmente coger un cuarto

Voz 1704 16:49 perdóname si soy muy osado pero porque porque esto es mucho decir sin tener ni idea pero me parece que tanto Beatles como Miami están intentando subir eso me parece que los dos tienen lo tiene en el punto de mira

Voz 5 17:00 probablemente probablemente escribió muy fácil lo que piensa eh yo no no no

Voz 4 17:07 discurso yéndose al discurso que comentaba

Voz 5 17:09 me voy a voy a

Voz 4 17:11 a Ponce sobre sobre no la igualdad que hay entre los equipos que es lo que también incluso esta esta nueva edición de de de de la de la NFL que va a empezar no sé si os da la sensación a vosotros también con como a mí de que de que todos los equipos así fuertes se ven con posibilidades a hasta ahora de los inicios habían dos tres equipos que más o menos todo el mundo

Voz 5 17:35 oye decir no

Voz 1025 17:38 Pittsburgh y Green Bay

Voz 4 17:41 vale pero creo que eso ha cambiado Luis luso sin ninguna duda el abanico es mucho más amplio y es también en todos los equipos también como tirante no es es bien y eso es lo más vale

Voz 1704 17:52 toda esta Liga

Voz 1025 17:53 es que puede ganar cualquiera efectivamente dos cosas la primera no sé si lo he dicho ya sino

Voz 3 17:59 yo os lo recuerdo el lunes

Voz 1025 18:01 es que no Silva de de precedente precedente efectivamente no hablar gracias Iker que no siga precedente el lunes vamos a hacer un programa especial a la vuelta del draft para comentar todo lo que haya pasado colgaremos el podcast el mismo lunes osea que el lunes vais a tener cien yardas y os apetece vamos a estar ahí con todo le toda la tropa el lunes recuperamos a Kent Garay que le teníamos nos estás doce más libres y que él se va a incorporar allí durante el fin de semana porque estará en Texas precisamente con el dará va a ser uno de los comentaristas de espía en para el draft también lo recuperaremos el lunes y estaremos toda la tropa intentando analizar un poco qué es lo que ha pasado en esos cuatro días de revolución Dick yo lo dicho estos cien yardas hay tiempo para cruzar hasta México tiempo para Alfredo también para que nos dé también sus sensaciones sobre este draft que ya tenemos en puertas hola Alfredo qué tal estás

Voz 9 19:35 cómo está su salud harto tema con muy fuerte abrazo Ignacio bueno hacer el contacto a saquear la ciudad de México no buenos pues es prácticamente el banderazo de lo que en la temporada dos mil dieciocho será este jueves con él sí creo que sí pero no me me estoy muchísimo talento y y eso es lo que hay que te no he considerado se podrían estar dando mucho primeras es primeras selecciones mucho va a depender de cómo se muevan las primeras tres y ahí es donde un poquito más análisis porque

Voz 1025 20:04 venga vamos a pasar de Cleveland

Voz 9 20:07 dar en la uno bueno tendría que ser quién es el talento y garantizado sería lo correcto serían los prudente aunque es también ese recurso al que le gusta mucho el tema de entonces si no se llegara medieval ganarnos creo que ahí es donde va a modificar el resto de las primeras diez selecciones que al caer la segunda selección como el equipo gigantes sabemos perfectamente bien que Quirante tienes la necesidad de un cole Bach a futuro en donde escuela estar cubriendo la salida digo ha insistido algo no lo va a dejar pero si ya está marcha darnos por parte Cleveland ciento de gigantes es la oportunidad de sea cual que es un gran corredor pero que ya te trajín que estuvo a Carlos Cala tienes ellos salen que está noche que quizás te gusta pero no en el ojo muy probablemente hagas hay un canje diez ex número dos es donde creo que puede haber el movimiento podría hacer lo que se podría estar moviendo al equipo de Miami Miami podría estar saltando de la exposición once la exposición dos tratando de llevarse aún Corbach porque entendemos que están aquí me

Voz 5 21:16 estás

Voz 9 21:17 veces entendemos perfectamente bien que cuatro llego a robar más dinero de lo que ella había robado no los carreras defenderle entonces creo que por ahí podría ser un movimiento muy interesante fijan preside ceder ahí se va a mover absolutamente todo por la tarde en la posición uno que muy probablemente pueda acceder esta es uno de los dos bueno pues ella correr hasta el número ustedes con los que viene nos tanto Buffalo como el gigante pero como Kiev Iker ahí el resto de los equipos pero me parece que lo que particularmente en una selección muy dos es lo que va a destinar el resto de las selecciones de Pedraz y bueno pues obviamente creo que no lo deben dejar ir encontrar lo que tienes que poner sobre la antes el talento adelante seis irás en tu posición tienes el talento disponible más que la necesidad disponible hay que tomarlos y habrá que ver cómo se escribe con Cleveland todo puede pasar teniendo Toth elecciones dentro de los primeros días todo puede pasar hay que esperar a ver cómo sucede

Voz 1025 22:27 pues tomamos nota y te esperamos en el especial que vamos a hacer en cien yardas de el dará fe el próximo lunes se que ya se lo hemos estado comentando a todos nuestros seguidores en nuestros aficionados que el lunes habrá que has especial con lo que haya sucedido en el verdad porque además puede marcar un poco el camino de la temporada para muchos equipos o sea que ahí estaremos atentos amigos un abrazo enorme como siempre

Voz 9 22:53 un abrazo muchas gracias cuida

Voz 1025 22:55 de muchos nosotros dejamos México y seguimos con más historias aquí en cien yardas

Voz 10 23:32 sí

Voz 6 23:36 sí de noche de noche va vamos a tener está el GP cantando por cierto hablando de jefes que se va que se nos queda no no logran Cos que ignoran Hoskins lo ha anunciado de manera oficial sí claro tras las Ávila giro pero él ha jugado a esto

Voz 4 24:34 no no yo creo que nadie teníamos dudas de que no se podía ir de este equipo fugas podían retirar pero le podían

Voz 1704 24:42 a pasar pero él ha dicho que va a seguir en los Patriots ISI había habido mucho revuelo en torno a eso la semana pasada hablábamos también sobre

Voz 6 24:49 yo yo tenía dudas de desde el golpe que recibió contra Jacksonville empleo digo claro

Voz 5 24:58 este es el pressing catch el embolado pasada tu que yo creo que sí pensábamos que no se iba a ir y no se va porque lo ha dicho son agentes Breivik así que los patriota enhorabuena Breivik Igor Kos que el año que viene

Voz 4 25:09 con toda la tropa mira si si esos dos asuntos llevar esos dos o simplemente uno

Voz 6 25:15 y yo sé que el resto de los uno estos dos de repente

Voz 5 25:25 es ella no morimos

Voz 11 25:27 ah ya no hablando de de los Patriots

Voz 5 25:34 bueno

Voz 0318 25:36 si hace justo dos años es es

Voz 4 25:39 sí pero por quienes aguantó el pilar del inicio de temporada

Voz 6 25:45 sí claro

Voz 5 25:48 si fuera vale mente Diego hablando de los patios

Voz 1704 25:51 no les ha gustado mucho mucho la mar Jackson así que ojito eh amigo

Voz 1025 25:56 dime me extrañaría lo necesitan

Voz 1704 25:59 hombre hay hay que tener alguien preparado para Freire puede ser muy longevo pero eterna no es así que un tío comprar la mar Jackson si les gusta que son capaces de desarrollarlo pues no tendría sentido

Voz 0318 26:12 a mí francamente me parece una apuesta curiosa curiosa con Uríos pues relativo es decir porqué porque es algo relativo a la mar Jackson no creo que salga muy pronto muy pronto me refiero tanto

Voz 5 26:26 muy arriba no estaba atento al Betis podrían llegar fácil si puede que sí puede que no

Voz 0318 26:32 efectivamente pero bueno yo creo que podría llegar

Voz 8 26:36 y un hombre

Voz 0318 26:39 bueno como alabar Jackson por mucho que sea y por mucho que esté por delante en ese equipo no lo no les si no les dejan en el banquillo eh de algo lo utiliza atención no estoy diciendo que sustituya a Bread Butter prefiero a que seguramente si tienes alabar Jackson

Voz 5 26:58 es una función la encuentra tranquilo que en alguno

Voz 0318 27:00 aunque sea solamente como como anzuelo o sea en alguna jugada le verás abierto con el receptor para que el nuevo no de jugador de engaños una jugada estará bajo cero de jugar tardar para inventarse alguna historia si es decir jugadoras Dinara puntuales les van a involucrar en jugada de este tipo se sea no les van a mantener ahí sobre la marcha perdón

Voz 5 27:31 merecemos

Voz 6 27:33 a la

Voz 0318 27:36 por Charles Le le observas idea si realmente te puede valer o no como el corte del futuro es decir yo lo

Voz 5 27:44 no nada más

Voz 0318 27:47 asadas a el llegar a NFL Komorowski es una segunda fase de tu desarrollo tú no llegas ahí ya hecho Pulido no no para nada llegas ahí claro hombre no es lo mismo ir al equipo X o irte al equipo donde tiene

Voz 5 28:02 Brady donde tiene el ejemplo perfecto

Voz 0318 28:04 claro no si ya lo mejor oye la mar Jackson en otro equipo se queda un gran atleta que lo hago sobre él también hay un poco esta percepción equivocada de que no sabe hacer otra cosa que por

Voz 1704 28:17 no estoy escaso menos y es cierto que tiene muchos aspectos de su juego de pase que debe mejorar

Voz 5 28:22 qué mejor que hacerlo no pero sí está

Voz 4 28:26 estarían si poseía el Ipod con el tiempo ideal porque a ver Breivik como decimos es Dios

Voz 5 28:33 pues si le das un par de pero para desarrollarse al lado

Voz 4 28:36 exacto dos dos añitos todavía le veo pudiendo estar ahí sería lo justo que necesitaría un un Pasalic preparado María

Voz 5 28:45 claro que además pues perfecto no tendrán el mejor brazo actual de los cuarteles del draft pero sí tiene las mejores piernas entre los cuatro más es un jugador muy interesante que podemos ver dónde poder porque porque si no fuera la marcha

Voz 1025 28:59 son creéis que también están mirando a alguien más o éste podría ser

Voz 5 29:02 no me extrañaría hombre pero claro cambia completamente

Voz 0318 29:07 días completamente de registro

Voz 5 29:11 hombre entonces sí que puedo mirar besos

Voz 0318 29:14 saludos

Voz 5 29:16 tenemos el problema el problema de los Patriots que si algo les les fastidian porque

Voz 1025 29:24 eh

Voz 5 29:25 no me imagino a un nombre aunque

Voz 1025 29:28 sólo sea por si acaso

Voz 5 29:30 has opacos que la organización de las pedido hasta teorías

Voz 0318 29:35 el Utah mente máquinas bélicas

Voz 5 29:38 Sarkozy y te lo piensas podría

Voz 0318 29:40 sí bueno dice bueno es que son tan diabólicos en ciertas dice hombre Belli chic está dejando entender que le gusta la mar Jackson la maga para forzar que salga más a los equipos de su división afiches porque él cree que Noval

Voz 5 30:00 pero este es sale a ellos eso pero si has tomado Peter Velits mil Belchite compite en todo sí sí pero

Voz 0318 30:08 pero lo Loles índice ostrás la verdad es que si tú no piensas con con lo diabólico

Voz 5 30:15 descabellado no es podría

Voz 0318 30:18 tú eras tengo una medio lógico no yo sí creo que

Voz 1704 30:20 por tener Bach van elegir lo que no sé si será en primera ronda o en rondas más bajas pero esto es malo para para para lo que decía Andrea al que les guste para ver si de verdad tiene lo que tiene que hacer

Voz 0318 30:30 no hombre alguno antes después un pase de algún hoy por hoy tiene solamente a un saque un joven lo tienen que tener ahí aunque sea aunque aunque sea para como brazo de Posadas

Voz 5 30:45 sí sí sí

Voz 0318 30:46 por qué porque hace falta dicho esto

Voz 5 30:52 no sé si me yo estaba diciendo no

Voz 0318 30:58 esa antes no sólo es decir qué parte del draft es precisamente la táctica no en la recta si has siete soltará realmente lo que quiero lo que no quiere todo el mundo intentarán

Voz 5 31:11 o de póker tú para está claro

Voz 0318 31:13 la únicas veces dónde por qué no sea cuando un equipo ha pasado varias veces en el draft

Voz 4 31:20 tiene un número uno

Voz 0318 31:21 y tiene clarísimo quién quiere con el número uno sabe que ese es el jugador que quiere que bajo ningún concepto hacer un treinta y ahí abiertamente dice

Voz 5 31:32 quiero esto va a ser fulanito se ha echado

Voz 1025 31:35 no hombre para esto siempre por cierto una recomendación si os apetece no lo habéis visto la película precisamente draft con

Voz 5 31:44 con Kevin Costner que

Voz 1025 31:46 como el cien por cien para entender un poco cómodos a los te queman eh las horas previas y durante ido durante la ingente Draghi es muy

Voz 1704 31:57 consumibles quiero decir es una película muy entretenida que realiza el el quiero decir es es muy pro NFL

Voz 1025 32:05 hombre no no eso es cierto otra nota

Voz 1704 32:07 tanto quiere que que plantea un mundo bastante ideal vamos a dejarlo ahí pero feliz pero también es cierto que es la que más de cerca te enseña

Voz 3 32:16 la borro como como

Voz 1704 32:19 encarna a los jugadores es una película muy interesante muy fácil de ver por cierto que en esa película uno de los jugadores por los que se tiene que decidir Kevin Costner es el famosísimo Black Panthers actual

Voz 5 32:31 al verdad si yo yo a él lo dejó

Voz 1704 32:34 es para para para quien lo lo vean claro está

Voz 1025 32:36 ah sí

Voz 1704 32:38 otro Un cuarto Bach hizo de Superman en una serie así es que hay muchos superhéroe por ahí

Voz 3 32:44 muy bien pues vea que seguimos con más cosas AC encienden yardas hemos cambiado de técnico acaba de aparecer

Voz 1025 32:52 el mítico Nacho que es con quién empezamos bien ya

Voz 5 32:55 la técnica ya casi nada

Voz 2 33:14 ya está bien

Voz 5 33:16 también creo que se sigue acordando

Voz 1025 33:18 perfectamente cómo funcionaba el programa por cierto otra de las noticias que esta semana me quien ha salido en los titulares de prensa y luego hablamos de más cosas es de todo el cambio y la prohibición de cascos de fútbol americano que llegaban ahora que digamos que caían en en dos mil dieciocho en dos mil diecinueve caían fuera ya de de lo que es el el la nueva orden legalidad de de los cascos desaparecen ocho nueve modelos de casco aparecen unos nuevos pero lo que me ha sorprendido que no sé si lo habéis leído es que siguen teniendo problemas con el diseño de los cascos nuevos que no terminan de encontrar el punto o el casco digamos que realmente ante es que no hay lluvia los jugadores es que no lo eh

Voz 5 34:06 no es el no porque estos nuevos cascos que además de bonitos que es lo de menos absorben

Voz 1704 34:11 muchísimo pero muchísimo quiero decir infinitamente más impacto que los antiguos

Voz 1025 34:16 sí nada que ver vamos es Yllanes

Voz 5 34:18 seis viendo que los jugadores y perdón por la expresión están perdiendo el culo si se pone claro es es su salud la que está en juego

Voz 1704 34:25 es cierto que no son perfectos

Voz 5 34:28 sin abandonar el argumento cinematográfico una película tenido muchísimo que ver conclusión ha tenido mucho que ver en la concienciación de los jugadores y era el entorno

Voz 1025 34:38 yo yo creo te voy a decir una cosa voy a ser muy malo porque creo en su momento el hablamos yo creo que es más de los jugadores que alguno ya lo sospechaba del entorno a los seis hornos de pronto se ha dicho pero que es en esa película ves

Voz 1704 34:52 un ex jugador en ese caso ficticio por supuesto de los Steelers que se le va la olla y ataca a su mujer y luego para dice a nuestras que me está pasando otros que mueren y tal eso les ha encendido una luz por eso antes decía que que drag de pro NFL claro lógicamente además está producida por la Fele concusión es todo lo contrario pero le ha hecho un gran favor a la N

Voz 1025 35:11 a Fele pero habrá que ver a qué habrá que ver los nuevos cascos y los nuevos modelos insisto según la posición por eso la gente de pronto va de Thierry como que que sacando nueve cascos no es que sean cascos de nueve marchas de pintar son de posición en esto de los diferentes para cada tipo de jugador clave

Voz 0318 35:30 hay marca bueno canales que son nueva pero marcas que mira por ejemplo el yo he visto la encuesta hay bueno digamos que es como una especie de ranking de el más seguro al menos no que incluye todas las marcas y modelos modelos de varias marcas a las que están arriba ya de abajo no

Voz 5 35:53 esto es como los cascos de motos para que para que es que hay mucha has mucho es como todo como lo hacían eran escondía que fabrican zapatillas y hacia

Voz 0318 36:03 muchos modelos voy aquí hay marcas que hay dentro de su su sus hay mucha de su gama hay muchas muchas cosas el casco con el máximo de los votos digamos es de la marca que que que ha sido casco oficial de la Spring Lake que que hasta hoy tampoco se sabía esto mucho más

Voz 1025 36:27 pues pues ya os digo hay hay esa segunda parte y de los nuevos modelos que están por llegar insisto parece que siguen teniendo problemas porque no terminan de estar en el punto que pretenden pero que a mí me parece muy difícil

Voz 13 36:41 al final un golpe que a veces un golpe Qaeda quiero decir que no

Voz 1704 36:43 es lo que estabas diciendo no es lo mismo el el casco que tiene que llevar un paso a un Running Bach que van con la cabeza por delante a a morir por así decirlo alto

Voz 1025 36:52 ahora sí

Voz 6 36:53 si hasta ahora ya veremos ya veremos

Voz 0318 36:56 las diferencias ahí las tienes en las máscaras para el casco

Voz 5 37:00 no no no hay mucho sí

Voz 1025 37:04 pero bueno bueno pues esta era otra vela las noticias de de la semana noticias que nos traen pues todo el entorno pero insisto todo más centrado en él draft que en otras y por cierto no llega

Voz 1704 37:19 sí si me permitís una Nobel Drago y además nos la dejamos la semana pasada y me parece que es interesante el interés muy real de los Seattle Seahawks Colin Pernet pero con el asterisco la este disco con con la petición por parte de la franquicia de que les presente un plan de cómo va a actuar no no que no sea arrodilla sino que les pasa

Voz 5 37:41 qué iba a hacer no de cómo va a actuar

Voz 1704 37:44 dentro y fuera del campo

Voz 4 37:46 en de esto en el vídeo de esta semana ha pasado hago mención de esto para que las años exponga su su historia pero a mí me parece muy bien lo que ha dicho que ha dicho claramente que no Baco esa qué quiere decir te prevista no lo hará quizá no lo hará ya que a mí me parece muy lógico y coherente con lo que no

Voz 0318 38:07 le parece coherente pero también te digo una cosa yo ahora no me pongo tengo otro simplemente te quiero decir que también

Voz 5 38:14 a mí no no no total

Voz 4 38:16 gente no aparecía

Voz 5 38:19 lo curioso eh que no ha dicho que hemos ido creciendo un momento que oye

Voz 0318 38:26 quién te paga quiere saber qué vas ahora no

Voz 5 38:29 caros para luego llevarse un problema para la afición

Voz 0318 38:31 poco unas lo capas

Voz 5 38:34 no es correcta y la de él también bien sí sí sí lo que pasa es que es lo que quiero decirte que habrá uno

Voz 0318 38:40 no se cuente asume las consejerías

Voz 5 38:43 pero el problema es el foco mediático que era lo que decíamos lo que tendrá así a Telecinco

Voz 1025 38:48 tengo que han tenido todos los otros aunque no podemos acción de no podemos ser tan

Voz 1704 38:52 ahí de pensar que eso no va a afectar en la decisión de de una franquicia va a afectar ahora bien pensando en lo deportivo para mí es un Fit ideal para los hijos es decir tienen un jugador tienen un quarterback que tiene tantísimo prestigio en la ciudad en la franquicia tiene tan el respeto de todos Russell Wilson es todo lo que pudiera arrastrar ya no hablo de arrodillarse sino de la figura de de Colin KPN no iba a afectar en ningún momento un mal partido de Russell Wilson iba a traer un ronde que salga Pernet que en otras franquicias podría pasar y creo que es el tipo de jugador que se puede adaptar al tipo

Voz 1025 39:30 pero pero sabes yo lo pongo en la mesa ahora todos porque mira que aquí hemos hablado horas y horas y Le hemos defendido el hemos atacado y todo pero la la duda que a mí me me ha porque para mí una sorpresa que que que Seattle

Voz 4 39:45 no sé qué pensáis hombre ya el año pasado

Voz 5 39:47 pero ver que podía ser por mentalidad de de

Voz 4 39:50 tiempo bastante más abierta

Voz 5 39:52 no era el desarme y entiendo

Voz 4 39:58 sí sí sí sí la entrevistaron se bueno yo pero lo que tengo entendido y había una entrevista que se aplazó aplazaron esto es de hace un par de semanas el beige sí sí sí sí hace un par de semanas iba ir que le han pedido lo del plan sí pero se tenía entendido de que ahora esperaban que el si el general manager tuvieran una entrevista previa con él para para profundizar sobre el tema

Voz 0318 40:27 no sé lo que tengo un poco

Voz 4 40:30 oido al respecto no pero me Amir aquí

Voz 1025 40:32 con esto remató a mí me sorprende porque a pesar de ser un equipo abierto es un equipo que probablemente segundo donde editada

Voz 4 40:39 la perdí

Voz 5 40:41 no no sé qué pensar además tener un encargo ya bien de acuerdo pero espero que no es un equipo que es que hay otros equipos que tienen una necesidad

Voz 1025 40:51 no te lo mal de los demás

Voz 5 40:53 iremos a situarnos en la cola da en la temporada

Voz 4 40:56 pasada signos Green Bay a al nivel que estaba en que por ejemplo pues que querían optar a todo de repente se lesiona su su su su quarterback titular Capek Nick puede ser una opción para seguir mantenía

Voz 5 41:08 eso estoy totalmente de de de

Voz 4 41:10 neonato este todo es bueno es esto o por lo es de seguir rindiendo

Voz 5 41:16 lo siento también Andrea porque estás ahí

Voz 1025 41:18 series no sé si piensa igual

Voz 5 41:20 te quiero decir vais sería un buen Vaca todo lo que viene

Voz 0318 41:25 pero no sea KPN como jugando en un equipo como exige

Voz 1025 41:29 le llevó a para un montón de segundo en casa

Voz 0318 41:32 la perfectamente que permite mantener un poco el mismo extra porque tú tienes a otro

Voz 5 41:43 sino un jugador con unas características totalmente distintas a cualquiera

Voz 0318 41:48 pero tienes Bread de secundó hoy en el momento que seleccionan a ser Wilson

Voz 5 41:54 igual igual

Voz 0318 41:57 entender lo que quiere decir

Voz 6 41:59 deseamos a mi hombre

Voz 0318 42:02 teniendo no te pones no no te pones una opción porque es un gato de mármol

Voz 6 42:08 llamara a tu sabes lo que nos va a pasar porque ha demostrado respeto a todo porque así te atizan no pero es que no es grandiosa nunca nunca nunca eh no muy bonita pero algo más Puyol

Voz 5 42:45 está muy claro

Voz 6 42:48 para para rematar el tema yo creo que es un gato

Voz 4 42:53 te Andrea está se queda te lo propio

Voz 6 42:56 no

Voz 5 42:59 por lo dicho

Voz 0318 43:06 esa palabras no se puede decir que vetadas que me llevé yo fue cuando dije que da marino ya había llegado el momento que se retirara porque vamos

Voz 6 43:16 diga atizar

Voz 0318 43:22 si no que fue que fue es uno de los más grandes de todos los tiempos

Voz 5 43:27 pero como cualquier momento de su carrera al fin al que has sido Michael Vick

Voz 6 43:33 no parte relativamente paréntesis

Voz 0318 43:41 yo recuerdo en aquella época Miera que ha pasado tiempo que ello decía hombre marino tiene que ser consciente de que por respeto hasta que no sea él el que dice me voy los dos claro a un monumento como este no podía claro yo simplemente la última temporada dije hombre yo creo que ya ha llegado el momento que se retira porque en este momento con dolor extraordinario por supuesto que he leído quién es el mito que es ya no están

Voz 1025 44:12 no voy a mí me da cosa Andrea que no eres consciente ahora pero en aquel momento inconscientemente Gianni más te ha dicho

Voz 6 44:20 el inicio de las malas Berry John gato

Voz 0318 44:27 volviendo volviendo a lo que decíamos antes por esa misma razón yo creo que algo no sé cómo acabará este año porque este años todavía es muy pronto porque pero por ejemplo en Seattle yo hombre vería bien que ficharon a amanecer

Voz 5 44:43 sí claro

Voz 1374 44:47 esto porque él está dispuesto a cualquier lo ha dicho que no es dinero con él no trabajas con él

Voz 6 44:55 te digo lo que me pasa detrás no sí señor

Voz 0318 44:58 esa no es lo mismo entrarte segundo en los patrios que entrado el segundo

Voz 5 45:02 la cosa misma te pero tienes trabajo en la misma temporada que fichen

Voz 6 45:10 no hemos Juan Ramón

Voz 1025 45:15 no es carteras que quemar como Ray acabe jugando en en Seattle le puede claro pero los malos malos me refiero todos los malos como jugador

Voz 13 45:27 verde a término haremos convirtiendo Alcatel

Voz 1025 45:30 en una oficial sospechosas pero sí sí

Voz 1704 45:32 no Rey va tienes un Running va de vamos a decir de una entidad importante y un corte en la que sea capaz de jugar la opción y correr se convierten en muy peligrosos han tenido un gran problema con el juez de carrera los últimos años y eso podría cambiar

Voz 0318 45:46 claro

Voz 1704 45:48 sí sí es bien en casa encajan genial ya sabemos que que ha sido capaz de de Bones Back devolver a a ser un jugador que era dicho esto y creo que es un factor importante para el tema de Clapper Nick además la ciudad de Seattle es una de las como

Voz 5 46:04 qué es lo más miedo Open Mind es correcto menos conservador

Voz 1704 46:07 horas más abiertas más eh

Voz 5 46:10 es el fragor de la batalla

Voz 4 46:12 por el momento lo situaban probablemente por ahí

Voz 5 46:15 que si ya te lleva teniendo un alcalde demócrata la vida entera por así decirlo

Voz 1704 46:19 he is son los más vamos a son más cercanos a Bernie Sanders que a que a que al presidente actual

Voz 1025 46:25 Donald Trump yo creo que ser una ciudad tan cerca de la frontera con Canadá y sana alejada de centros de poder de Washington a pesar de ser el estado de Washington en estado Washington pero bueno claro

Voz 4 46:38 que se quieren curar en salud destacó

Voz 6 46:40 muy curioso pero pero la que vamos

Voz 1704 46:44 cómo piensa la la gente de esa ciudad ayudaría a que jugaran el equipo yo creo vamos que que hay no habría problema tienes claro es cómo es que te vayas a Texas en Texas

Voz 5 46:54 no va a jugar

Voz 6 46:56 vamos a más

Voz 1704 46:58 quería el entorno en el entorno de Seattle ayuda a que vaya

Voz 0318 47:02 es más estamos siempre ahí saque

Voz 4 47:06 en el caso que

Voz 0318 47:08 que no sabemos si fichen para él va a ser una situación transitoria

Voz 5 47:15 el allí salvo lesión no va a jugar

Voz 0318 47:17 exacto sea tú

Voz 5 47:20 hoy descentrado otra vez

Voz 6 47:21 en la rueda para redimir

Voz 0318 47:26 ya no que lo necesite yo lo he dicho yo no me pongo ahora

Voz 5 47:29 no pero es entrar en la rueda que sí

Voz 0318 47:32 sí con la cabeza de quién está ahí de quién ahí pone el dinero si quieres verlo dependiente de cuál sea tu juicio personal él tienen poco que que que que que que ser reintegrarse pero está claro que si le ficha finalmente Seattle él no va a ir con la intención de quedarse porque el sitar Alonso lo quita nadie eso antes decía no es lo mismo entrar hoy en día yo fuera Mansell vamos me ofrecen a los patios voy vamos

Voz 6 48:02 a cuatro patas

Voz 0318 48:05 Boston la maleta

Voz 6 48:07 la corriendo por qué

Voz 0318 48:11 es una situación en donde sí si me sale bien la jugada en en dos tres años

Voz 1704 48:18 estoy aquí porque porque lo más importante que tiene que demostrar Johnny Massiel ahora mismo es rigor sensatez y estás en los patios si te quedas es que lo has demostrado no

Voz 0318 48:28 pero bueno ahora no otro mini paréntesis Fierro

Voz 5 48:32 venga otra cosa yo creo que él hoy pues

Voz 0318 48:34 hoy le convendría ir saca nada

Voz 5 48:37 Nadal jugar claro y jugar y luego yo me da muy cerca de Seattle está muy cerca

Voz 1025 48:46 nada

Voz 4 48:49 seguimos

Voz 14 48:51 bien yardas

Voz 2 48:54 con la americano en qué

Voz 1025 49:19 resucitado el gato de mármol os decimos el número de teléfono de guasa para que dejéis todo tipo de mensaje incluido el

Voz 5 49:28 sí sí claro también el

Voz 1025 49:30 lo que tengáis en casa seis tres seis cero veintitrés cero y nueve para ya yardas seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve una vez más seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve ahí los mensajes hilos compartimos con en en el programa Hoy al final del programa voy a ver si e inyectó hay un montón de vuestros mensajes sino los paso al especial del lunes que aparte de dará iré colgando todos los mensajes que no sabe usted taxidermia Los por cierto que había gente ahí me acabo de acordar mira al has hablado Iker y me ha venido al horno no ahí ahí hay mucha gente que no dice que sí pueden hacernos preguntas claro que sí os podéis dejarnos preguntado grabadas hilazón

Voz 6 50:20 porque claro e intentaremos contestar nada mejor que ser estables claro no hasta que se podía

Voz 4 50:26 a lo mejor relanzar el whatsapp

Voz 1025 50:29 no sólo pueden pueden

Voz 4 50:32 a poner el audio no sé si es factible

Voz 1025 50:35 el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve en ello estamos por ciertos atentos este vamos

Voz 5 50:40 me siento no

Voz 1025 50:43 a esa lista esa ha entrado dentro de nuestro concurso atentos a Carrusel deportivo este fin de ser mana insisto porque tenemos sorpresón para todos los que no sigáis ya en el canal de Youtube y a los que no animaros y seguirnos en el canal de Youtube porque ha hay un regalito muy veraniego muy veraniego muy de ir ahí disfrutar de el momento Sol hasta aquí vais vais

Voz 5 51:09 eh tú no no tenga Pinocho

Voz 1025 51:12 no no a los billetes

Voz 5 51:15 de avión tampoco

Voz 1025 51:17 algo va mal me he divertido beca yo ya me a otro lado si alguien quiere algo vas a lo que estamos a que hable ahora o que calle para siempre no iremos a no estará parte de los treinta segundos antes de los treinta segundos alien quiere apuntar algo más

Voz 4 51:35 yo me he guardado para los treinta a uno yo también voy voy

Voz 1025 51:39 todo lo sabe jugar a voz sale por treinta segundos quién desde el primero venga

Voz 5 51:45 pues tirado tiros yo pero venga dale

Voz 4 51:48 os dejo más más espacio al resto la semana pasada apuntábamos el caso de Ruben póster creo que fue la semana pasada y de la situación que tenía con San Francisco al parecer Lins es bastante conservador con el tema lo van a tener ahí en stand by si apartado del equipo

Voz 1374 52:07 pero no es un no hay un cese

Voz 4 52:10 Milán de ves

Voz 1704 52:12 tel te voy te lo voy a hacer lo voy a traducir según lo leo John Yates dice que si los cargos contra Ruben Foster se prueban verdaderos será despedido

Voz 4 52:21 si se pone eran verdaderos

Voz 1704 52:24 no se trata no existe

Voz 5 52:26 bable de algo porque no

Voz 1025 52:28 claro no le van a echar es culpable pero si es culpable despidos se va se va

Voz 5 52:31 la calle sin piedad vamos

Voz 4 52:34 lleva ya veremos este caso yo ya no lo ves

Voz 3 52:37 lo que porque ahí dudoso yo no

Voz 1704 52:40 no te estoy leyendo unas declaraciones oficiales

Voz 5 52:43 claro no lo aclaraciones oficiales de

Voz 4 52:45 dice él yo me refiero a la hora de ser conservador me refiero a que por lo que la por las evidencias que había evidentemente no puede es juzgar a alguien que no ha sido el que que no ha sido

Voz 5 52:55 condenado ordenado esperar a juicio a mí me parece bueno así no

Voz 4 52:58 condenado pero en este caso habían unos unos precedentes que así lo avalaban el caso padece que es muy muy muy flagrante yo creo que que la decisión no es haber esperado a esta

Voz 1704 53:11 yo creo que no apresurarse dejar que primero sea la Justicia la que hable me parece una decisión

Voz 4 53:15 recta a mí ahí vamos

Voz 1704 53:18 creo ya ya no no pasa nada ya lo ha dicho si es que ni siquiera ha dicho que él le condena a once años tenía no si es culpable será despedido

Voz 4 53:27 ya está no sé yo creo que la esperaba algo así sí sí esperábamos más pero bueno esperemos esperemos

Voz 1704 53:34 venga así yo que tampoco voy a dejar a los Forlín así además como estábamos hablando del tema K pernil que arrodillarse y demás los han dicho que dejan la puerta abierta a traer de vuelta a su Safety Eric Reed que también ha sido de los que más ha empujado en el tema de las protestas raciales además si vuelve me alegré mucho y me parecerá una muy buena decisión en los Florin

Voz 3 53:58 muy bien tú sus treinta segundos señor Andrés Andoni