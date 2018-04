"Es ilegal guardar las grabaciones de las cámaras de seguridad más de 15 días"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido diez y treinta

Voz 1995 00:07 cinco minutos una hora menos en Canarias Saidi

Voz 1 00:09 sí sí los que parece que este país es un gran juzgado

Voz 1995 00:12 vistas al mar voy tenemos algunas noticias pues iban a pensar eso ha sido detenido el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ese vídeo esas imágenes de Cristina Cifuentes sino un supermercado pues acaparan toda la atención cualquier novedad puede que las haya cualquier novedad la van a conocer aquí en la Cadena Ser mientras que contarles que el juez Vázquez Taín titular del Juzgado de lo Penal número dos de Coruña hay que hablar con él un libro que acaba de publicar sobre los grandes juicios de la historia Juan Antonio muy buenos días buenos días pene son placer estar como usted no también el placer es nuestro pero pero vaya día hemos elegido para para entrevistarle

Voz 2 00:51 bueno es un buen día porque así se puede puntualizaron así de niñas que que los jueces conocemos mejor si si me permite un poco sobre la noticia de Cifuentes dos comentarios así a vuela pluma de lo que de lo que es estaban preguntando a ver este es una realidad que nosotros vivimos con muchísima frecuencia es una realidad que los los supermercados en los presentan denuncias siempre nos anuncian que lo denuncien cuando ya hay una reiteración es decir la primero segunda vez suelen ser permisivos por muy sencilla razón es que tiene que venir el juicio el encargado del supermercado y el vigilante es demasiado gasto para una denuncia simple suele ser simplemente con aquellos reincidentes y segundo la lo que que preguntaba al al anterior interviniente sobre las las grabaciones las relaciones en una ley de protección de datos en España desde el año noventa y uno de la Ley Orgánica de datos que obliga a borrar las al cabo de quince días y no son necesarias para precisamente para un proceso judicial o para el ejercicio de acciones civiles o lo que sea necesario entonces el hecho de que se hayan conservado durante tantos años no las convierten ilícitas sobre las vuelve irregulares pero demuestra que que alguien las guardo por alguna intención específica

Voz 1995 01:56 empieza a pensar que es una buena idea llamarle hoy para hablar de su libro porque usted viene hablar de su libro

Voz 2 02:00 sí bueno vengo a hablar de lo que se me pregunte que para mí es un placer de verdad hetero estar aquí como esta decisión

Voz 1995 02:06 juez en activo habla sobre lo que le pregunten esto no le va a generar ningún problema

Voz 2 02:10 mientras no son caso mio y a ver eso es uno de los grandes tópicos que que hay en España los jueces tienen que estar callados que tiene que ser silenciosa y en cambio yo soy totalmente contrario esa idea yo creo que la justicia tiene que hablar tiene que expresarse tiene que explicarse para que el pueblo no conozca y cuando conozcan nuestras condiciones nuestra forma de actuar nuestros razonamientos quizás comprando un poquito más el porque somos tan ineficaces en algunos casos que resolvemos de una manera determinada en otros debido precisamente a nuestro carencia nuestras miserias al final somos tan humanos como cualquier otra administración tenemos nosotros mismos virtudes y defectos que cualquier pluralidad de personas

Voz 1995 02:45 a grandes juicios de de la historia ya le digo que es probable que el de el de Cifuentes no va ser ningún capítulo esta que tenemos de que hay que añadir que seguimos hablando con el señor Juan Antonio Vázquez Taín titular de la sala número dos el Juzgado de lo Penal de de A Coruña usted se ha metido a analizar todos los grandes juicios y afirma que la justicia está politizada Si repasamos lo que usted nos cuenta en su libro no hay separación realmente pensamos que si no sé si dijésemos ingenuos pero no existe la separación no ha existido nunca entre no existe la separación de poderes

Voz 2 03:15 eso eso es un problema que que que en España no sabemos no sabemos resolver de forma adecuada existen dos justicia es que diferenciarlo claramente la justicia de base de la de los jueces que estamos todos los días al pie del cañón intentando con los medios limitados que tenemos que responder a la avalancha a veces de Asuntos muchas veces de forma ineficaz por eso no somos capaces de dar una respuesta la instantánea rápida a fenómenos como las preferentes como nosotros los los

Voz 3 03:40 eh

Voz 2 03:41 cláusula suelo luego existe una justicia de órganos elevados en donde creyendo y con la excusa de que si va democratizar se ha creado la ley se ha ido reformando sucesivas reformas de la ley precisamente casi todas en gobiernos de izquierda para que los altos cargos fueran designados mediante el Parlamento el Congreso el Congreso Senado y el Gobierno que aquí ha ocurrido pues que en estos momentos la designación es exclusivamente no digamos política pero política y eso pues ha alterado ya hecho que que nadie puede negar ya es todos los periodistas cuando cuando habléis de algún cargo de del Tribunal Supremo o de tal siempre ponérsela a la coletilla conservador o progresista

Voz 1995 04:20 ya es verdad ahí también claro

Voz 2 04:23 entonces es que los medios mismo son conscientes de que esa designación ha tenido pues un peso específicamente político hay que establece esa diferenciación los jueces de a pie los jueces de base los jueces de instrucción de lo penal de las provincias normalmente somos jueces bueno pues cada uno de su padre de su madre con con nuestros a creencias personales pero no estamos politizados somos muy independientes y espero que esto siga siendo así durante muchos años

Voz 1995 04:45 bueno pero ahí también habría que preguntas entonces que es políticas a sí si lo es todo no lo es o qué parte nuestra vida de limitamos solamente a lo que entendemos el ejercicio de la política vamos al principio usted en su libro grandes ese juicios de la historia pendientes como estamos entre la historia de hoy que tiene forma de vídeo supermercado pero en el comienzo de su libre usted nos lleva a una época muy concreta Hamilton el juicio a Jesucristo la Seo grafía el análisis de la historia también nos lleva a pensar que es un reflejo de la sociedad presente no hemos cambiado tanto no contaban igual el juicio Jesucristo la media que ahora pero en el fondo recordarán ustedes segura algunos pasajes

Voz 4 05:24 el juicio de que sus sigue siendo uno de los juicios más famosos y enigmáticos de la historia fue arrestado y crucificado con usted sobre la mesa

Voz 1995 05:33 el juez en algo que nunca yo el les reconozco que nunca nunca vi esa vista en esa historia sitúa esté a Jesús como el mejor jurista de la historia porque mantiene esa porque él

Voz 2 05:45 pueblo hebreo solamente es es es un pueblo que se mantiene después de de todos los sólo cautos e invasiones que haya vivido se mantiene en base a que es un pueblo que se une una ley una ley complejísima que es el Talmud y la Torá interpretación el también es una ley complejísima que es en base a parábolas es no es una ley con artículos con con interpretaciones sino que es una ley con con parábolas que que luego los doctores de la Iglesia de viene esa palabra tan católica de los Doctor de la Iglesia interpretando una manera determinada Jesús durante su predicación no era que diera normas religiosas lo que estaba dando era normas legales estaba interpretando el Mossad en el Talmud estaba interpretando una manera determinada en base a una nueva una nueva interpretación que era revolucionaria para el resto de de de de juristas que poner al hombre por delante de la ley esa interpretación y su agilidad para para para citar párrafos del Antiguo Testamento hacía que es que ganar esos debates hoy por eso realmente cuando uno lo relé La Biblia dice es que lo que estaba haciendo era dando normas jurídicas pues pues descubren juristas sobre todo por su agilidad pues su capacidad para citar tanto antecedentes como como párrafos concretos era un gran conocedor de la ley hebrea cómo cómo aplicarla para que el hombre salía de que es lo que yo creo que es que es una máxima que como juez uno debiera tener

Voz 1995 06:58 es muy interesante insisto esa vista pero déjeme que la una con con la actualidad porque usted instruyó el caso del Códice Calixtino una joya bibliográfica medieval que se cuestionaba la cadera el de Santiago imagino que cuando uno encuentran ese códice envuelto en una bolsa de plástico en el garaje de un electricista en la catedral de electricidad de la catedral de Santiago es difícil no emocionarse es decir qué condiciones que momento que situación

Voz 2 07:21 dice sí era uno de los una de las testigos que estaba allí lo relató a la prensa y por lo tanto no puede negar yo me emocioné muchísimo estoy yo en ese momento sí sí lloré porque lleva a engaño con la presión también mediática pero con la presión personal de de tener esa responsabilidad habría que recuperar el Códice por encima de todo evitar que ese pero era porque claro es que nos imaginamos que podía estar en cualquier condición incluso en esa que estaba envuelto en periódico si si si hubiera entrado humedad se hubiera deteriorado era lo urgente era recuperar el Códice al mismo tiempo con la paciencia de que tuvimos que tener destajo engaño mordiendo nos las uñas si sabiendo que que los pasos tenían que ser mucho muy muy seguros bueno oí aunque parezca parezca ilógico los oyentes voy a ser sincero nosotros nos interesa más recuperar codicia que detener al autor iba no lo hicimos las dos cosas pero siempre con la con la preferencia de recupera el libro

Voz 1995 08:08 grandes juicios de la Historia repasa por ejemplo el juicio de Galileo y hace un paralelismo muy interesante

Voz 3 08:14 yo predijo que en nuestra época

Voz 2 08:16 se habla de es turno comía

Voz 3 08:19 los libros

Voz 1995 08:21 en que ese juicio Galileo se parecen mucho a la que se parecía mucho a la de una España las noventa porque fue un juicio marcado por el clientelismo el enchufe sostiene que la sentencia aéreo estaba pactada de antemano esto pasan spam bueno iba a hacerlo en pasado esto ha pasado en España pero no no no hay todo pasa en España

Voz 2 08:38 hay que hacerle presente Abel estudiar lo que dicen que era uno de los juicios fue ubicar tratar de ubicar al al lector situarlo tanto en la sociedad como en la justicia de la época y claro cuando una pieza estudiar la época del Renacimiento que nos vende como como la florecimiento de las Artes de del hombre que se vuelve hacia el hombre bueno pues en la época del mecenazgo por decirlo de forma utópica que es al final el enchufismo es decir si quería vender tus cuadros o tenías padrino o no vendía su cuadro ahí en el españolito un pintor español que triunfó en Nápoles lo que hacía era tiene sus manos sanguinarios que se dedicaban a eliminar a la competencia es otra forma es otra forma de hecho firmo Galileo todos los cargos fue ascendiendo socialmente gracias a los enchufes que fue consiguiendo por decirlo de forma vulgar email su último gran mecenas será el propio Papa entender pretender que que que con ese gran mecenas fue juzgado de forma imparcial es un poco iluso no es decir en Galileo al final el paralelismo con la sociedad actual bien un poco en ese dicho popular de que hay que tiene padrino se se se bautiza y que no no IS un poco que la la sentencia dentro las complicaciones que tenía el Papa en que era un poco como Cifuentes no le acusa de nepotismo la acusaban de de de paz dar con los protestantes la cosa demasiadas cosas pues hasta donde pudo estirar la cuerda salvo a su amigo de una de una condena mucho más severa

Voz 1995 09:55 seguro que a muchos de ustedes les les suena el nombre de Vázquez Taín empezó a ejercer como juez en Vilagarcía de Arousa mil novecientos noventa y nueve se hizo muy conocido por su lucha contra el narcotráfico le llamaban el el Garzón gallego en qué opinan que opina de de esa noticia que creo que dentro de poco dentro de apenas un mes ya tenemos finalmente qué ocurre con el secuestro de libro Fariña nuestro compañero Nacho Carretero usted como juez entiende que un juez pueda secuestrar en el año dos mil dieciocho libro

Voz 2 10:23 a ver en España sólo se han secuestrado cuatro libros en toda la democracia este es el cuarto es muy difícil muy difícil de todas formas hay que hacer un prólogo muy breve que es a los jueces sólo podemos tener en cuenta aquello que está en el expediente lo que no está en el expediente que esos pone encima de la mesa no está en el mundo por mucho que uno que uno quiera tener en las cuentas desde fuera opinar es un poco arriesgado pero aún así vamos a ver en este caso claro concurren una circunstancias que que lo hacen un poco a poco

Voz 5 10:48 cuestionable el libro lleva tres años Alavés

Voz 2 10:50 ETA ha tenido ya diez ediciones está en PDF por todos los lados entonces adoptó una medida que no es útil parece incluso que que que lo único que ha hecho ha sido darle más publicidad es muy cuestionable en una sociedad que que que lo estamos lo lo decían en la primera hora del programa es una sociedad que somos una democracia joven lo que nos hace falta ahora es añadir más capas de democracia más capas cada vez más de democracia de seriedad y quizás ése en esa labor de añadir más capas de seriedad estamos fallando todos todos todas las instituciones pero estamos fallando y yo creo que ahora lo que tenemos que es una sociedad una democracia caminar hacia una democracia más libre pero al mismo tiempo más responsable

Voz 1995 11:28 sí es interesantes hacer bueno ya sabemos qué fallamos bueno unas reconocida nuestra nuestros fallos vamos a avanzar vamos a aprender de es vamos a intentar encontrar dónde está el aprendizaje de todas y cada una de las cosas que vimos repasa usted en estos en este grandes juicios de la historia pues el juicio decíamos Leo llegamos a Nuremberg eh nos vamos algunos más conocidos y más cercanos se queda usted llega hasta uno que ha sido mundialmente conocido y que sigue estando además gracias una serie de televisión en en la picota ahí es el escándalo de hoy en el famoso juicio ya mente por más que las épocas y las condiciones y los distintos parece que los grandes juicios de la historia hay mucho en común entre unos y otros entre todos yo en el libro lo que quiero es que

Voz 2 12:17 lector empiece a cuestionarse todo no es decir el primer documento como anécdota un poco para para aligerar la lectura entre los grandes juicios empiezo con juicio que es el más antiguo documentado mil ciento once antes de Cristo en Egipto es un juicio por corrupción política

Voz 1995 12:32 a ver si me quiero que la gente se sorpresa

Voz 2 12:35 no es decir bueno no en qué poco hemos cambiado tres mil años y lo hemos variado nada y sobre todo por el resultado es decir en ese juicio se condena a los de abajo y se absuelve a los de arriba con lo cual la corrupción continúa pero para que nadie tenga la tentación de decir bueno esto ya lo hemos superado esto es la antigüedad esto esto esto ahora ya les ya estemos superados no no pongo enjuiciado y sin son con intención de que vean que que que no que hace dos telediarios pues volvemos a incurrir en el error y además es un juicio tan curioso como el de hoy son que que que me gustaría que el lector lo leyera simplemente para que escribiera cómo se pueden juzgar por dos tribunales populares el mismo hecho el juzgado pinte el juez bueno juzgado penal absolver lo por unanimidad el juzgado civil condenarlo por unanimidad

Voz 1995 13:15 que se lo que es algo así como es inocente pero tiene que pagar económicamente por lo que hizo

Voz 2 13:21 exactamente sí dices bueno a ver si es inocente al frente de todo tipo apagan sin embargo has visto lo visto la serie sí sí la serie además me pareció muy bien documentada en el sentido de que datos que yo pensé que que que solamente estaban en los archivos policiales pues se lo refleja de una forma muy muy ejemplar y luego sobre todo porque no es nada polémica en el sentido de incluso reconocer los propios errores de mediáticos de los medios de comunicación que fueron el peso específico de este procedimiento de oye sin eso no contrata abogados que defiendan contratar abogados que que que dominen los medios para que todos los medios de comunicación le apoyan en esa campaña decir esto es una injusticia insulina cabeza de turco no solamente me adjudican por ser negro entonces el juicio pues se convirtió en un espejo lo de bueno una gran estrella negra que es un líder juzgado simplemente porque la víctima es blanca y bueno al final a la víctima ha salido muy mal Illa

Voz 1995 14:11 estamos vuelve a estar por cierto vuelve a estar ahora en libertad viendo después de otro juicio por el robar a un tratante de productos deportivos en fin una historia José Antonio

Voz 6 14:21 Vázquez Taín autor de grandes juicios de la historia un libro muy recomendable créame el juez es imprescindible de historia judicial de de nuestro país es así y el libro que acaba de escribir es crema es muy muy muy interesante fue muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y no no evitar nada usted no pierde viaje y eso está muy bien muchísimas gracias por esta gran placer estar aquí un abrazo

Voz 3 14:44 en la Cadena SER Hoy por hoy