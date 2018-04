La Vida Moderna es medir la energía en hulios

Voz 3 00:00 bien gracias contestarme tan rápido ya es una planeta ven a patrocinará Rovio canario los huesos ya el universo eso

Voz 0470 01:08 hábito que estoy dejando tiempo Vaquero será coreando porque pero pero es una canción tuya

Voz 1194 01:13 bueno es una canción de un grupo que se llama petróleo a joder pero no esa canción no la escucha todavía no es que la la estamos componiendo

Voz 0470 01:22 pero vaya vaya crossover la resistencia gana adelantando aquí contenido de la tele

Voz 1194 01:29 como el caso entre Franco y Hitler

Voz 0470 01:31 si Hitler en Hendaya sí

Voz 1194 01:33 el contenido francófona

Voz 0470 01:36 es un spoiler eh mira Frank mira Paco conoces algo en judío pues saludos porque tenemos un plan bueno venir hoy

Voz 5 01:46 sí es veinticinco de abril eh

Voz 0470 01:49 estoy muy contento gatitos aquí hoy tenemos un público bellísimo no estoy de acuerdo

Voz 0759 01:54 para mí el más bello de todos los que han venido jamás

Voz 0470 01:57 sí si un libro temporadas público precioso en cuatro años eh que ataque de belleza me estaba eh vamos a ver hoy teníamos una sesión inicial de la mesa porque hemos una cosa de Murcia que ya dijimos que íbamos a ver pero no se puede hacer porque

Voz 6 02:14 el que ha habido han pasado cosas esta mañana

Voz 0470 02:17 sí ha habido acontecimientos

Voz 1194 02:20 lo que los museos han renunciado a ser murciano

Voz 0470 02:23 la Europe eh entonces voy a hacer otra cosa que no te avisado creo pero esto es los monólogo crossover con moviendo papeles cuando fue poner moviendo papeles

Voz 7 02:34 madre mía pues le queda para que lo diga pero sí

Voz 5 02:41 moviendo papeles

Voz 1194 02:42 bueno Gemma

Voz 0470 02:45 el Papa les ahí a presentar el acta de dimisión Reunión en la Asamblea vamos a ver es que tengo que mezclar mover papeles con el color monólogo biográficos además porque bueno ahora ahora tú vas a hablar no que va a hablar ahora del tema de Cifuentes totalmente hablamos del periodismo vamos a hacer una vez en esta mesa además del periodismo Pepa aprende sube sube aprenderán Iñaki nos ha dado el decirlo pero es que antes de eso han han bueno la presidenta de Madrid se ha visto envuelto en un envuelto en la polémica no se lo sabes

Voz 1194 03:23 que

Voz 0470 03:25 luego lo veremos luego luego lo comentamos

Voz 7 03:28 por rodar en el Eroski de

Voz 0470 03:32 la Asamblea de Madrid otra cosa es que la cosa es que yo he ido a cero que sea yo vivía al lado de ser yo voy a diez años en la compra de Txeroki casi a diario

Voz 7 03:43 a comprar bueno

Voz 0470 03:45 para había una cosa muy bonita que ese ese yo en Entrevías y Totta justo al otro lado de la vía cruzarán que hecho no te Entrevías cruzaba en plan de voy Cruz cuando el río la mojadas claro espaldas sabe que te quiero exacto Mairata co como una frontera del barrio como hablamos claro estaba justo al otro lado de la vía ciento cuando pusieron la Asamblea de Madrid ahí no dijeron al barrio era todo de bueno ahora este barrio que está en una zona deprimida de Madrid tal ahora vamos a traer aquí a la asamblea para dignificar la zona corte a la presidenta roba en enero entre Dios Gober ahora imagino a Tolo a Tolo el yonqui de Vallecas que iban allí arroba viendo

Voz 1194 04:27 es plano

Voz 0470 04:29 no sí yo está yendo allí mucho tiempo y la cosa bueno lo lo primero que yo sin preguntar a mi madre que también iba a comprar ahí si sale si sale cayó alguna crema hidratante bolso a ver si a ver si con eso pero me pongo serio y nervioso

Voz 6 04:45 atención

Voz 1194 04:47 Juan Ignacio momentos de gran emoción la Fiscalía porque naves robé un disco de Prince en Madrid y también me llevaron ayer al cuartito

Voz 0470 04:56 que por ahí

Voz 1194 04:58 estoy viendo a cuartito lo voy a decir una cosa ese día termino muy infancia

Voz 7 05:09 me veo en Umbrete

Voz 0470 05:11 emocional arroba policia en un brete profesional porque esto os juro que es cierto no me enorgullece decirlo yo he robaban el Eroski de la comunicado a dimisión usted me dio obligaba a robar nada más llegar a Madrid yo venía cargado de ilusión de obscena de los me veía obliga dije dije joder cuántos productos claro y una vez había hecho la compra de supervivencia dale mantenimiento Frost de que los atún Tinell de lo de falsos el otro atún y maíz

Voz 1194 05:42 aquí Mel de mucha broma sí

Voz 0470 05:46 a Time en el que te sube había hecho una compra normal que sala pagaba como como buen chaval de dieciocho años y de pronto di una zapatilla de estar por casa

Voz 8 05:57 venga ya de robar apuntar alto

Voz 0470 06:01 que joder qué buenas zapatillas que buena fe el patín tenían una una tenía un scudetto programar les come la zapatillas de los jóvenes no

Voz 1194 06:08 Telecom ya que el futuro como llegó cuando sea presentador Knight que qué bien me van a ver esta zapatilla para cuando vuelva a casa

Voz 0470 06:16 el corren y entonces como para eso ya no me llegaba mi asignación económica decidí distraer las charlas al carro ya no me acuerdo como lleve a cabo la operación pero bueno digamos que tuve zapatillas de casa gratis o no te pillaron no me pillaron no cuesta nada el cuartel no me pillaron no no porque lo dice bien claro que yo yo no venía de la Asamblea yo sabía hacerla venía del otro lado del río claro así que nada es lo que quiere decir esto es a corazón abierto pongo mi cargo a disposición de Ordóñez no no te pongas no te pongas buenas noches

Voz 1194 06:51 ahora

Voz 0470 06:52 así que vamos a debatir a lo largo del día de hoy en la próximas semanas ambientación que se hace

Voz 1194 06:57 pongo mi cargo de chamán de la posición del pueblo de la base y quedan creo que también lo hará ya Bayo como ricos te ofendido es saber qué Roubaix yo si pudiera personalmente os llevaré

Voz 0759 07:09 merced a los dos de la mano de la idea por favor señores fiscales ocupen sede esta gente que somos el equipo que

Voz 1194 07:18 yo no robar Mi vida y menos en el mago

Voz 0470 07:22 al que que no arroba nunca pero yo sé lo que pasó en Colombia por lo pronto vamos a empezar el programa mucho en Polonia

Voz 1194 08:28 Yokohama by Stars dos Hiroshima Kart siete vida moderna

Voz 9 08:36 el actor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete se yo

Voz 10 08:45 el reto de la vida moderna

Voz 1194 08:49 no

Voz 11 08:52 han quedado en Yokohama dos Hiroshima siete tiros

Voz 1194 08:56 fíjate por lo que ha pasado ese pueblo sí

Voz 0470 08:59 la ansiedad el sol siempre acaba saliendo

Voz 1194 09:02 el sol siempre de la bomba atómica pero han pasado unos años ya somos ganando partidos por eso digo que Dios aprieta pero no esto

Voz 0470 09:12 esto debe ser dos siete salvo al igual béisbol chinos o balonmano el béisbol no ocurre béisbol japonesa es que en Japón son muy buenos y mucho el béisbol pero bueno esto es la vida moderna estos la putas él estaba dando Señora azul de Cánovas digo

Voz 1194 09:29 con la oyes hasta mañana ya te dura dos días con la cabeza

Voz 0470 09:33 voy a aparecer si os presento para adelante eh y pueblo de Moder a las bases con presentó un día más vendido mucha credibilidad estamento bueno yo porque es que esta cosa lentas yo he puesto mi cargo a disposición de las bases pero a lo largo de estos lo próximo lo iremos por ahora yo voy a seguir hacia

Voz 1194 09:48 que tu monólogo se escucha música te llega aquí a la mesa con que que a mí y lo primero que lo dice pues tan buena esas zapatillas si tu jugando a fútbol con ella

Voz 0470 09:59 es que me lo exponía me ponía yo salía a la plaza y calle cogía un balón jugamos allí jugaba a fútbol con las zapatillas de estar por casa fíjate aguantaban de puta madre me sale una folla seca que yo pues bueno esto es la vida moderna pido un aplauso un día más un día más eh sin abrir ya casi en mayo y aquí seguid cómodos cómodos tótems os pido un aplauso para Ignacio sí que que la punta

Voz 3 10:24 el acto al que cutre club

Voz 0470 10:46 gracias de verdad ese coreado un llantas como esa coreando la rollo fútbol yo la propongo de hecho para eso para los fondos de los estadios uno Atleti y vuelva qué pasa que hablar de una azul que se Cristina Cifuentes ha dicho ante Costa el periodismo no parece que que Ferreras eh íbamos a hacer pedimos porque una vez hablamos de todo esto sí que hoy se ha cerrado la historia hoy hoy se ha acabado el capítulo

Voz 13 11:15 yo Cristina Cifuentes no

Voz 0470 11:18 pena que no estaba esto

Voz 0759 11:20 desde que se ha cerrado la trama Cifuentes de esta temporada de España

Voz 1194 11:24 en teoría mi mi teoría es que el panorama político español está tan desequilibrado el PP no tiene oposición creo que el Rey está dando órdenes directas a políticos del PP corre de corromper sede y que estos escándalo salgan a la luz para equilibrar un poco el tablero político estos son órdenes directas de la

Voz 0470 11:44 para mantener unida España claro para para que la oposición

Voz 1194 11:47 tenga algo con lo que crecer porque si no barras a la derecha toda la puta vida la antes es donde bien

Voz 0759 11:55 el ataque que cada vez estaba claro de dónde viene

Voz 0470 11:58 a ver dónde viene a qué quiere de sus propias

Voz 0759 12:00 bueno vamos vamos lo primero es Cifuentes al final no va a caer por el máster va caer porque la han pillado que hace seis años estaba robando al lado de la en el héroe de la Asamblea

Voz 0470 12:14 vamos a ver si había salvado

Voz 0759 12:16 máster bueno ahora vamos vamos a ver primero el vídeo donde ella está en una aborto

Voz 0470 12:21 he visto de seguridad este vídeo llaves

Voz 1194 12:23 ese buscavidas parecido el X vídeos hay toda una rampa guarra algo que ya lo había visto yo Blood mil blog blog muy muy sí sí sí frena y uniforme

Voz 0470 12:46 Darién Securities

Voz 1194 12:48 de estos hay varios barrios

Voz 0470 12:51 vamos a ver describió para gente que no se que nos escucha sólo en la radio está la que parece ser Cristina Cifuentes en un número ella lo ha reconocido es decir abiertamente cuarto de seguridad esto es una cámara de seguridad Stone señor registrando del bolso la clave luego cuarto la verdad que no no es agradable parece también porno amateur es si es porno amateur total hay una mesa de pimpón plegada al fondo

Voz 1194 13:13 intentar robar si es que ha venido Trillo ante la mesa pimpón es uno de los instrumentos de tortura que tienen claro que abro la la mesa People y te poco encima

Voz 0470 13:26 en los deportes de raqueta no hay vamos a que los carga el diablo entra entra otro señor en lo que ya parece un giro loco dieron dos vídeos le Friso Richard Yates prisa interrelación pero se va se va y al final la UCE ya

Voz 0759 13:42 se ve que saca la cartera y que paga los productos

Voz 0470 13:44 que haya ahí ya abona la buena cuarenta cuarenta pavos que es como tú zapatillas fueron dos mio fueron nueve diez euros claro que juega era algo más hombres que la gente con cargos públicos

Voz 1194 13:54 paga en sitios distintos ellos no pagan en la caja yo estoy en el cuarto de pagar

Voz 0470 14:02 estoy nerviosísimo pero como es la línea

Voz 1194 14:05 no no no no no acaba como te no ya pagar ya está no hay no hay más historia ocho claro ya lo ha reconocido ha convocado todavía está buscando calderilla es que hay que decir que

Voz 0759 14:21 para nueve pagan seis para nuestro pesar pero hay que hay que ser fieles al pero esto periodismo esto es periodismo esta noticia la publicada nueve de la mañana ok diario

Voz 0470 14:29 no jodas yo pensaba que era del diario consternación es verdad diario haciendo periodismo también porque por primera vez en tres se ve que el vídeo ya barruntando desde hace años desde hace tiempo por la porque esto es de dos mil once ya verás

Voz 0759 14:42 no por las redacciones Cristina Cifuentes sacando en la rueda de prensa que ya lo habían intentado chantajear con esto hace un par de años que bueno que no había hecho más bien lo primero que hay que agradecer también a Cristina Cifuentes es que haya convocado hoy de urgencia la rueda de prensa a las once cuarenta y cinco gracias por pensar en la vía

Voz 0470 14:57 la moderna y claro porque siempre nos pilla pilla que lo grabamos a la una ganar hoy siempre así que no lo habríamos sí gracias Jara

Voz 1194 15:06 lo único lo único bueno que se iba

Voz 0759 15:10 es el momento a escuchar mejor dicho que ver el momento en el que Cristina Cifuentes tras un largo preámbulo y un largo prólogo

Voz 0434 15:17 si decide dimitir vamos a abrir como consecuencia de las publicaciones de hoy es decidido adelantar que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0759 15:29 dice adelantar porque ya lo tenía pensado hacer el dos de mayo es el día de la Comunidad de Madrid después de los actos que antes de dar medallas a la gente y no sé qué milisegundos fíjate hay que ser egocéntrico hasta para cuando dimite es tener todos los focos posible decir esto lo que ha hecho es adelantar sumó su decisión de dimitir el dos de mayo eh vamos a bueno ella explica

Voz 0434 15:53 yo hablo algo de los últimos días estado hablándolo con mi equipo

Voz 1194 15:59 otras personas

Voz 0434 16:00 es una decisión una decisión protestaba el día dos de mayo después de la realización de los actos institucionales

Voz 1194 16:10 la cocaleros del Rey medalla de hoy ponga el jefe los bucaneros

Voz 0759 16:20 insistimos adelantada por este vídeo del robo vamos a escuchar porque siempre gracioso en la explicación de alguien al que le han pillado tan eso cuales fue explicación

Voz 0470 16:28 a ver a a Cifuentes

Voz 0759 16:30 explicando que fue el robo exactamente este vídeo

Voz 0434 16:33 yo que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario

Voz 0470 16:40 claro hombre supermercados

Voz 0434 16:42 no me no me lleve por error de manera involuntaria sin ser consciente de ello unos productos por importe de cuarenta euros vale lo de los huevos como

Voz 1194 16:53 cabezas de muchacho

Voz 14 16:55 claro a ver

Voz 1194 16:59 es un error involuntario dos crema de costarnos supermercado estás dos cremas involuntariamente

Voz 0470 17:08 es lo mismo que dijo que dijo Mengele en los juicios involuntariamente corrido gemelos cambiar la cabeza uno por el otro pero no fue en Internet

Voz 1194 17:17 pero claro si ese campo de concentración edificado de una manera involuntaria en Auschwitz fuimos poniendo una piedra Aribau por inercia

Voz 0470 17:29 debíamos en cercanía que iba a Múnich y bueno pues sin querer es que es la explicación

Voz 0759 17:37 más claro dices que queda explicación puede dar lo otro reconocerlo

Voz 0470 17:40 mira que estoy me calentó la mano ya está tenía la piel un poco deshidratada ese día no llevaba suelto pero la emergente pero

Voz 1194 17:47 cuando no quieres contar la verdad

Voz 0759 17:51 es absurdo porque eres un titular muy bueno

Voz 1194 17:53 el mundo de hoy que decía que si fuentes renuncia a los años que rejuvenecido gracias

Voz 14 18:01 increíble

Voz 1194 18:03 bueno hablábamos antes de

Voz 0759 18:05 ella tiene razón una cosa ahí ha hecho mucho hincapié en una cosa en la rueda de prensa que es que ha habido una campaña contra es obvio que la han espiado es obvio que estaban detrás de ella es obvio pero quién

Voz 1194 18:15 hablaba

Voz 0759 18:18 la oposición está agradecido de todo esto pero por otro lado es verdad que ella cuando llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid no pone ningún impedimento que se investigue toda la corrupción que había anteriormente en la Comunidad de Madrid en tiempos de González de Esperanza Aguirre eso en el PP no ha sentado muy bien

Voz 1194 18:32 yo ya lo ha explicitado en la rueda de prensa ha dicho

Voz 0434 18:35 eh soy consciente que desde la Comunidad de Madrid haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio probablemente es todo es parte de ese precio que hay que pagar

Voz 0759 18:47 eso es decir han sido los míos

Voz 15 18:49 pero los que están detrás de mí

Voz 0759 18:53 hay una reacción todo esto que a mí me encanta que por supuesto la de Rajoy

Voz 1194 18:57 hablamos Rado Mariano Rajoy

Voz 0759 19:00 desde que empezó todo esto hace un mes y pico poniéndose de perfil no yo pues hemos sabido que le pisaban por Pontevedra sí señor Semana Santa todo bien hablando hasta que dicen Cifuentes bueno hasta luego

Voz 8 19:11 haciendo de Rajoy

Voz 0759 19:12 sí sí es su mayor especialidad don Tancredo

Voz 0470 19:15 de sí mismos no hago nada claro ya se pasará

Voz 0759 19:17 problema sólo es un problema gordo ya se pasara el programa suelo efectivamente joder

Voz 0470 19:24 lo ha conseguido una vez más lo ha conseguido

Voz 0759 19:26 quién es es que el hombre podría ser un un máster en su de apoyo no porque en realidad no lo de Rajoy al final los planes les salen muy bien sí sí vale vamos a escuchar la reacción de Rajoy porque es pues a otra cosa venga

Voz 14 19:39 sino Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer creo que ha obligado a su misión en esta situación hemos sabido ya tienes derecho a darlas pero el partido popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse

Voz 0759 19:59 hala ya está un mes y medio evitando el tema no pringados está ya cuando imita muy bien ha hecho lo que tenía recordemos que además Cifuentes había pasa la pelota al tejado Rajoy todo el rato yo haré lo que me diga Rajoy yo haré lo que me

Voz 0470 20:12 sonaba de fondo como también los anuncios a ver si están súper pero no soy también ha visto una revista Nerón demandas de seguridad clara o quedan crema

Voz 1194 20:22 es qué

Voz 0470 20:24 María Rajoy probaría Tibi stick Ibis

Voz 1194 20:26 Mis tinte pal pelo tinte ellas formé yo creo que se está dando caoba e decir sí sí sí violín por lo empresas españolas fachas y eso les honra a la nación de Rajoy ahora claro

Voz 0759 20:46 el foco está puesto de repente el protagonista de todo esto ahora es Ciudadanos C's de Madrid que va a hacer Ciudadanos C's tenemos opciones apoyar la moción de censura que va a presentar soy cargarse definitivamente al PP o decir bueno oye pues amplia Cifuentes porque al que pongan a otra ella está ya quitamos nada que Ciudadanos recordemos que ha sido como muy muy duro con cosa de a la mínima que haya corrupción se echa fuera todo el Gobierno vamos a Alfonso Aguado que a escuchar Alfonso Aguado el representante ciudadanos que era el tipo menos conocido de Ciudadanos en España hasta este momento yo pienso que

Voz 1194 21:23 turno de friso feliz

Voz 0759 21:26 está ocupando de Cantabria del cántabro ahora mismo vamos a ver qué va a hacer ciudad vosotros qué crees que va a hacer ciudadano va a apoyar la moción de censura para cargarse al PP

Voz 0470 21:33 eh poder vaya opinión política más formada tu ligue joder yo te miran con cara de pues no tengo ni puta idea llevarse un ciudadano bueno a continuación no te sorprenderá hoy no es una opción

Voz 16 21:47 insisto creo que lo más razonable es que la lista más votada en dos mil diecinueve que fue el Partido Popular proponga una solución proponga un candidato alternativo que dejen de proteger a la señora Cifuentes cuando claro que toda España se ha dado cuenta

Voz 0470 21:58 de la gravedad de lo que ya estaba pues e Ignacio Aguado perdón que he dicho al no pasa nada y aquí no ha pasado nada

Voz 0759 22:04 sí que es verdad que hay Cifuentes pero también es verdad que cae porque su propio partido quiere que cae que caiga y que no va a cambiar absolutamente nada va a seguir en el poder así que todo esto sólo ha servido para que el PP se iba a Cristina Cifuentes tú

Voz 8 22:18 en Galicia lícito de fondo político de profundidad

Voz 0470 22:22 hoy Pardo a ver si te van a llamar de Al rojo vivo

Voz 0759 22:27 te puedes creer que va es igual

Voz 1194 22:30 Echenique ya está utilizando los medios que pone es verdad lo del otro día algo estamos haciendo mal puede que estemos ante el garganta profunda de España que es verdad es que no

Voz 0470 22:44 los tramos yo creo porque aquí en la vida moderna muchas veces hacemos cosas que de chorrada pero luego establece que está bien que a veces sea esta la información eh aquí la tenéis ahí opina yo pida simple somos un espejo después

Voz 1194 22:59 sí público Héctor de Miguel

Voz 8 23:02 la Estado no

Voz 1194 23:05 salió por De Miguel

Voz 8 23:09 quiero decir

Voz 0470 23:11 aquí sale individual English

Voz 1194 23:19 Ing limina así veces investigador por favor que cantina La Biblia sí que es indie Mínguez

Voz 17 23:31 muy bien a mi mi mi mi mi

Voz 1194 23:39 sí un aplauso para que que penalista

Voz 18 23:45 Juan Ignacio Delgado Alemania verano

Voz 1194 23:47 Padilla mil novecientos

Voz 14 23:50 de los aquí no

Voz 9 24:08 la apropiado ya de mi alma Mimi que Miri

Voz 0470 24:16 recordemos que invita echaban el cómico africano que ha llegado a Europa tiene un referente que se equivocaba en la primera frase si quería decir individual inning ya en esto se ha tornado pan durante horas Jamie Lynn Turner verso del gen sí sí sí sí que el vídeo saque realmente a esta Bashar Un vídeo que pasó pero que el vídeo era una recreación sí sí sí sí se repetían algunos

Voz 0759 24:41 que tú sacas desde un programa de risa pero está basado en una situación dura has pinchado el globo

Voz 1194 24:48 no me divertía

Voz 0759 24:52 yo me mi lo verdad

Voz 1194 24:54 claro el tocar te quieres que yo también tengo mi

Voz 8 24:57 trucos para reivindicar mi imagen

Voz 1194 24:59 no debían igual que hay trucos como este

Voz 8 25:02 si para algo que es gracioso hacerlo todavía más ridículo o más grotesco sin yo tengo mis trucos para haciendo un cómico Gañán redimir

Voz 1194 25:13 desde el arte con estilo robar cremas y Robert crema IR eso antes de Semana esto sucedió antes de Semana Santa lo que voy a comentar ahora una sesión de fotos señoras y señores que pasó a comentar a continuación que por fin reivindicarán desde darte creciendo

Voz 0470 25:34 fotos tuya mía desde el pensamiento

Voz 1194 25:37 con la figura rastrera y miserable desgraciada desagradable que muchas veces doy delante de las cámaras con esto te te resarce de exacto arreglen mi plan ustedes me dirán si da o no da para redención

Voz 0759 25:55 pero fuerte aplauso para el foto

Voz 1194 25:57 Javier Gimeno para el escultor

Voz 3 26:00 por qué yo la mesa de la vida moderna de cómico

Voz 1194 26:16 no necesita presentación

Voz 0470 26:18 sí Jorge ya echó al año para empieza porque ha hecho oculte tachó varias esculturas

Voz 1194 26:22 Jorge Manso el bastón mio con la retrasa el cetro el belén el Belén que Amira está aquí el Belén de la vida el Belén de nosotros Javier Gimeno el fotógrafo el que no hizo la foto la gente lo sabe el que lo hizo la foto que utilizamos para el show de la vida moderna que salimos con los collares como cómo se llaman los collares de socorrer a las gorda esto qué tal micro gorgueras gorgueras

Voz 8 26:47 Nos lo hizo un club de Ch

Voz 19 26:54 ese es un misterio que desentrañar ya no serás dejaron ha sido un desastre es una novela que hay por ahí sí es lo que que yo utilizo de estudio además pues bueno ahí se dan clases no es bondad si Bari es la sublimación de la atadura erótica la travesura no si hay acuerdo entre traviesas más estoy setenta cosas

Voz 0470 27:14 a Poyet ahí que me sobra una soga del barco

Voz 19 27:17 ya verás marchó canadiense hay de todo hay de todo pero bueno cuando estoy estoy por allí lo visteis es ahí sí sí sí

Voz 1194 27:24 la fotografía es especialista bueno en luz barroca

Voz 19 27:28 sí tengo una serie de de de imágenes llama luz barroca que la luz es la protagonista que bueno los claroscuros un poco es trabajar cosas fuera de tiempo con cosas actuales mezclarlo Aíto oí bueno

Voz 1194 27:38 la foto recreando la la pintura de Saturno devorando a sus hijos

Voz 19 27:42 sí un poquito del barroco pero si yo te vi todo lo que acaba de decir lo dije y luego realmente quedó atrás quedó como muy muy aparente pusimos un corazón que parece de verdad porque echamos encima pero sí cuando amplía mucho la imagen pone made in China

Voz 1194 28:02 algún cómico

Voz 19 28:02 fue sacrificado

Voz 1194 28:05 para para la imagen vosotros dos me ayudase y eso antes de Semana Santa para esta sesión de fotos gracias a la escultura gigante de mi cabeza

Voz 0470 28:14 eh vamos al cabo gigante cuanto este gigante a todo metro y medio hasta qué tal micro dejó claro

Voz 20 28:21 tras de alto metro y medio de oreja a oreja uno veinte que en Ariza dos veinte

Voz 1194 28:28 en el momento menos

Voz 0470 28:31 la escultura de innato de ese tamaño sí

Voz 1194 28:33 fue un encargo la cabeza caracterice o unos empresarios X luego explicaremos mucho misterio detrás del encargó es la cabeza gigantesca tú estoy tu proyecto los ocurrió hacer una sesión de fue

Voz 0470 28:48 pero espera pero pero que no es que no estás explicando vamos a ver es que esto

Voz 1194 28:52 yo creo que una persona no está en su derecho de volverse loco hasta que no tiene una alguien que la haya hecho una cabeza gigante yo creo que yo ya tengo el permiso ético y moral de perder la cabeza esto se puede emplear en Criminología criminales que alegan enajenación mental pero si no demuestran que tienen una cabeza gigante que haya hecho entonces esa prueba no no sé

Voz 0470 29:17 pero Jorge entonces para aclararlo para hacer periodismo alguien uno mecenas anónimos los Medici de Fuenlabrada

Voz 1194 29:22 no sabemos de dónde son los más

Voz 21 29:27 eh porque les bonito

Voz 20 29:29 otro

Voz 0470 29:29 vale de fuera otro e hizo una especie de será archivar personas

Voz 1194 29:34 el al millonario pervertido

Voz 0470 29:37 el te encargaron hacer la cabeza de Ignatius en qué material

Voz 20 29:40 me compraron primero la la original que ya hablamos de esta manera en piedra y nos deje me dijeron de estamos encantados queremos lo mismo metro y medio

Voz 0470 29:50 no ha vuelto a hacer en piedra otra vez pero en resina

Voz 1194 29:53 la porque querían poder moverlo y por lo tanto quedará Caliendo bicho de piedra y yo me puedo volver loco entienden ahora esto lo está poniendo en bandeja Jorge para que yo pierda la cabeza yo cuando veía que yo no lo creía al enfrentarme a una estatua gigante de mi propia cabeza entonces no nos pudimos resistir metafóricamente es como si ya lo hubiera perdido no forma parte de tu cuerpo

Voz 19 30:16 llena de metáforas

Voz 1194 30:18 sí ahora lo mostraremos que es la sesión de fotos seguramente más presuntuoso por mi parte porque visitado ya veréis ya veréis que poses voy a poner ya hay una foto la primera digamos que los preámbulos yo todavía con la bata es que al final me desnudez yo me quedé en pelotas Facultad de Bellas Artes don mejor que estaba siendo la cabeza que tus compañeros me miraban que siendo pero que se desnuda

Voz 20 30:46 ha vuelto a lanzar las facultades el día

Voz 19 30:50 pero que eso no es lo peor que te pintan en salida lo primero que hizo Nacho con lo cual la lo muestro demostrará lo vale está meando sobre el mal cambiándose en la boca así mismo

Voz 0470 31:06 momento pregunto ahora mismo estamos viendo la imagen pero esa es la es la cultura es lo primero que hay pero eso eso es una cultura en la en la foto se ve una cultura de la careta negra gigantesca Ignatius en bata meando en su propia voz la banda que en piso

Voz 1194 31:23 es una todo metáforas estamos haciendo tiempo para para calentar se me fue un poco la olla de lo voy a poner posturas me me desespero

Voz 19 31:36 qué hago mucho desnudo en mi fotografía tiene una tiene un componente erótico notable pero lo mira tú solo

Voz 0470 31:41 el sito sí

Voz 19 31:43 claro que es lo que he tocado techo de tardar

Voz 1194 31:47 la de los modelos que tú suelen utilizar

Voz 19 31:50 doy fe la hostia puta

Voz 1194 31:53 a ver a Juan Ignacio Juárez

Voz 0470 31:56 cuando sea así ella está fotos

Voz 1194 31:59 terrible yo yo estoy mirando pues yo no soy sexy ya avisamos cuando sea sexy hay reminiscencias muy de Rubens también bien

Voz 0470 32:10 vamos a ver la foto la foto eh es la foto en la cultura Ignatius desnudo full full si es bueno y haciéndole pues haciéndole un Blow su propia

Voz 19 32:22 ah claro todo metafóricamente metafórico metafórico

Voz 0470 32:26 ETA también destaca la oscura que luso bien la Chelsea sida

Voz 1194 32:35 Javier han tenido la delicadeza no mostrar hay fotos que se me veía un poco merienda

Voz 19 32:42 de hecho la no la has traído directamente pero pero pero dos que dan fe de la manga la estatua prácticamente lo acababa de terminar estaba recién pintada y entonces él se sentó a la foto muy bonita que luego a mostrar que es la foto que de que hemos determinado que es la foto de la sesión a Rubén levantar para papel no

Voz 1194 33:05 sino todavía está fresca sede propia levanté fui a levantar me di cuenta que mis huevos habían quedado

Voz 3 33:15 en él la lengua de la estatua la costa se iba complicando

Voz 1194 33:23 que yo me voy a levantar Javier nombre todo me pilló en ese momento

Voz 19 33:26 claro es el momento donde él se da cuenta realmente que hay algo que no va bien

Voz 0470 33:32 ahí está el cara no de dolor aquí salgo no la foto las fotos Ignatius sentado de cursos sobre sobre su propia cultura y con cara de UU

Voz 1194 33:44 Jorge me estaba cuando de esta mañana lo qué pasó realmente

Voz 20 33:48 bueno es la botica yo también hacía justo no lo pude calcular bien y aún está un poquito fresco y encima con la mala suerte de que justo en la lengua justos la lengua justo en la zona de la buena suerte olvida si se sentó todavía fresca ya te vas nazi

Voz 1194 34:05 viene las estrías de mis

Voz 20 34:09 dejó dejó su huella claro

Voz 1194 34:11 bueno claro de Robleda valor

Voz 0470 34:14 precioso eh

Voz 1194 34:15 las piezas tienen la huella de su modelo

Voz 0470 34:17 sí sí sí que tenemos yo creo que la foto definitiva sacan un folio grande de cartón con tamaño A tres en sí un poquito más grande así señal señala en la clínica así como un saludo a la señora que las en prime

Voz 1194 34:35 esta señora lo está pasando mal señora esta cuenta todo mucho relativamente Jack y sedes señoras y señores una obra redonda

Voz 8 34:46 como es incendio sentado en su propia boca a punto de ser devorado por sí mismo

Voz 3 34:55 la puerta aplausos para no conjunta por ayudarme a Bravo un aplauso Vieri

Voz 11 36:34 hacemos todo argentinos envió definiciones y esto ha sido la vida moderna si son for episodio han saldrán Tuenti país han estado aquí notifique y por eso pido un aplauso para ellos nada