¿Testigos protegidos?

ese testigo protegido mal protegido existe y hoy vamos a hablar con él y la verdad es que llevamos días acumulando historias como para como para escribir una novela sobre la mafia después del vídeo que hoy ha precipitado la caída de Cristina Cifuentes ya lo próximo era que le pusieran una cabeza a caballo en la cama e como como en El Padrino pero bueno poca broma porque esto de los comportamientos mafiosos no nos queda ni mucho menos tan lejos en Palma de Mallorca se está investigando desde hace bastante tiempo un caso de presunta corrupción relacionada con el ocio nocturno conocido como caso Cursach donde aparecen implicados empresarios policías políticos donde se habla entre otras cosas de orgías de prostitutas de drogas de sobornos y claro como la historia de este tipo siempre hay alguien que acaba tirando de la manta que lo acaba denunciando en este caso un ex trabajador de uno de los locales bueno lo que está pasando este hombre no está escrito en seguida hablaremos con él como les decía pero su caso desde luego nos obliga a preguntarnos qué día han tres ocurre con la ley que regula esta figura el testigo protegido porque en fin a la vista de los hechos es obvio que no funciona del todo bien si las personas que dan un paso al frente para denunciar un delito que sea luego las pasan canutas la conclusión es que es mejor quedarse callados y en silencio justo lo que quieren los corruptos y los mafiosos