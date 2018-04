La Universidad pública sale a la calle para explicar el esfuerzo de hacer un máster

Voz 1515 00:00 entre tanto vamos a continuar porque la calle esta mañana están ocurriendo cosas profesores y alumnos universitarios

Voz 1 00:06 mostrar que la labor docente investigadora desarrollada en los másteres es un bien común de acceso público que contribuye al progreso social

Voz 1515 00:14 bueno están explicando cómo se cursa ISE supera un máster La Uni en la calle se llama convocado protestas a lo largo de todo el día en varias plazas de la capital tras el escándalo del máster vámonos a Sol Elena Jiménez buenos días

Voz 0545 00:27 hola qué tal muy buenas como ésta es si en cuatro plazas de Madrid en la Cuesta de Moyano en Lavapiés en ópera aquí en la Puerta del Sol bueno pues desde las once de la mañana están a alumnos y profesores hablando del esfuerzo del esfuerzo económico del esfuerzo de tiempo que lleva realizar un máster nos hemos venido aquí a la Puerta del Sol quizá porque es lo más emblemático porque es donde han venido los estudiantes y los profesores y las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos muy cerquita de de ese balcón donde donde tenía su despacho hasta ahora la expresidenta la recién renunciado a la presidenta Cristina Cifuentes de hecho por aquella decían bueno pues ahora que va a tener más tiempo libre que se baje y que nos explique también su máster como estaba explicando aquí los alumna así los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos los profesores bueno voy a presentaros a quienes nos están escuchando y quienes comparten este rato conmigo Concha Mateos es profesora titular interina de periodismo interina subrayo esto desde el año dos mil seis muy cerquita en el tiempo verdad bueno pues Concha es profesora de esa Universidad Rey Juan Carlos hola Concha como estaba muy buenos días

Voz 1855 01:30 hola muy buenos días y formas parte de esta universidad

Voz 0545 01:33 en la calle habéis venido aquí a la Puerta del Sol para explicar todo ese esfuerzo para

Voz 1855 01:38 explicar todo esto es fuerte porque sentimos que hay una emergencia social y que las las personas al margen de que estén no vinculadas a la Universidad la gente en el metro en los autobuses en la cola del del del médico comenta esto por lo tanto sentimos que existe una una emergencia social y nos parecía importante que la Universidad saliera a la calle a acercarse a la gente a debatir y a conocer con ellos cuánto cuesta hacer un máster porque un master nunca se olvida e se te puede perder el pen drive pero la memoria no la pierden sí siempre puedes hablar de tu trabajo de fin de máster

Voz 0545 02:07 los toda la mañana que te estoy estoy vigilando aquí llevas toda la mañana contándole a la gente que pasa por aquí por la Puerta de Sol obviamente es un punto por el que pasan muchísima gente también muchos turistas explicándole a todo el mundo la acción que está llevando a cabo el esfuerzo que supone hacer un máster Si te dicen

Voz 1855 02:24 pues buenas personas nos han felicitado a otras Nos dicen sí sí lo evito esta mañana la SER eso esos es dicen también

Voz 0545 02:29 haya habido momento publicidad

Voz 1855 02:32 sí sabían entonces en general claro las personas que se detienen haber esto dicen que qué muy bien pero también nos dicen madre mía tenéis mucho trabajo eso es una expresión común que hemos oído con unas palabras hubo otras a lo largo de la mañana

Voz 0545 02:45 aunque ahora mismo estábamos así con esta sonrisa que les acabamos a a la noticia que no estaba contando la información que no estaba dando Concha aquí a mi lado también tengo a cuatro estudiantes tengo a Daniel a Alicia Andrea a Belén que nos han hecho sus trabajos de fin de máster de anfibios al tramo luces polillas y líquenes esta es la forma abreviada ojo que tengo yo para decirlo el título del te del trabajo tiene mucha más mucha más enjundia la verdad pero bueno al margen de esta sonrisa que le poníamos yo quería preguntarles adiós cuatro porque han estado exponiendo hasta hace un momento aquí delante de todo el mundo que pasaba por aquí ese trabajo in muchas estaban diciendo bueno yo he tenido muchísima complicidad con los profesores no quiero que a la Rey Juan Carlos se les señale a partir de ahora por todo esto que ha pasado de la Rey Juan Carlos la mayor parte de la gente que hay tanto del alumnado como del profesora

Voz 2 03:33 todo trabaja mucho y a fondo

Voz 0545 03:35 aquí el investigar el estudiar nos hace mucho más libre saber quiero escuchar a estos cuatro estudiantes esta chicas este chico que me digáis cómo ha sido todo ese esfuerzo que ha supuesto para vosotros hacer ese máster y ese trabajo de fin de máster venga empiezo por este lado

Voz 3 03:51 hola soy Alicia que bueno pues yo sea ya te lo he comentado os hace un trabajo muy duro no sólo ya el máster en sí sólo sólo el trabajo fin de máster a mí personalmente me ha llevado un año y un mes sin contar el trabajo adicional que supone el trabajar para el máster exámenes del master trabajos de cada asignatura está solo el Tajo tiene más de un año ir quiero decir que sea un máster no sólo regalan a nadie hay que trabajarlo las notas en la Rey Juan Carlos por lo menos me imagino que ninguna universidad la regalan si no trabajas no no no no vas a conseguir nada o sea que yo sólo pido que no todos los de la Rey Juan Carlos somos iguales yo no conozco a nadie que no haya ido a clase Iker hayan dado un título no conozco a nadie que tenga un siete y medio un ocho un cinco sin haberse presentado un examen yo ha ido a todos debido a mis clases mis compañeros han ido más menos pero luego eso se ve reflejado en las notas

Voz 0545 04:48 el nueve y me dio la nota de Alicia vamos con la dota de Daniel que fue ocho y medio Daniel ese esfuerzo cómo fue

Voz 4 04:54 bueno al final es un recorrido no no es un mes un año no sale la carrera cuesta cuatro luego el máster tienes uno incluyendo el TCM es un esfuerzo físico mental pero ganó dejamos de lado el económico al final los padres esfuerzan mucho por querer un futuro bueno para los para los hijos en mi madre que en mileurista me tengo que luchar por por sacarme lo de primeras al final creo que eso es

Voz 5 05:20 es importante que no nos queda

Voz 6 05:27 el INE este mimo desde la Puerta del Sol que justo donde estábamos

Voz 0545 05:31 haciendo la entrevista

Voz 7 05:33 pues alguna detención coche de la Policía Municipal que ha puesto la sirena como va imagino que ha podido notar todo el mundo ahí en el estudio de todos los que no se estaban es leer bien pero es perfectamente bueno tengo que decir una cosa que también esta mañana a las once once y pico cuando han empezado ya con estas

Voz 0545 05:48 clases de de leer estas estos máster estas personas de la Universidad Rey Juan Carlos ha empezado a sonar Se han hecho pruebas aquí del sonido que pondrán el día D el dos de mayo y la verdad es que a veces se complicaba un poco lo de poder escucharlo que estaba haciendo esta gente en la calle porque se aprobó esa afonía a todo volumen bueno pues sonaba por ejemplo el pasodoble de la banderita pero yo quiero seguir hablando de ese esfuerzo que han hecho estas alumnas a la voy con con Belén Icon Andrea para que me cuenten cómo ha sido todo ese esfuerzo que Le ante lo que dedicar al máster que habéis hecho bueno pues yo soy Andrea muy bueno sólo me queda una asignatura esto ya

Voz 3 06:23 empezando a analizar muestras para TCM no determinado portando sabiamente no determina porque están alzando muestras eh bueno es un master bastante duros hay mucho nivel tengo muy buenos profesionales como profesores y la verdad es que muy satisfecha muy satisfecha al principio empecé un poco cuesta arriba porque cuesta adaptarse al nivel de exigencia al ritmo nuestra están acostumbrados como la carrera que hay más flexibilidad pero muy bien muy contenta a las claras las sensaciones son muy buenas

Voz 0419 06:48 hola yo sí Belén soy la que está haciendo el trabajo fin de máster sobre los altavoces yo curse las asignaturas el año pasado y empecé a tomar datos para el trabajo fin de máster en las navidades de ese año durante este año me estoy dedicando solamente hacer ese trabajo fin de máster termine de tomar todos mis datos este diciembre pasado estado analizando los datos y ahora estamos preparando la redacción para poder presentarlo muy de acuerdo con mis compañeros en todo lo que ha dicho es un master muy intenso en el que nos aportan un montón de conocimientos que requiere mucho esfuerzo sacar y creo que no no hay derecho a que si nos menosprecie todo todo este esfuerzo que nos cuesta sacar las cosas para adelante con toda nuestra ilusión

Voz 0545 07:34 Marta pues estas son algunas de las estudiantes que que han atravesado los nervios de salir aquí a a la plaza pública a contarle a toda la gente que pasaba por aquí pues de que iban sus campos de hoy además te diría que sí que me decían que se habían puesto mucho más nerviosas ante el Tribunal cuando tuvieron que que pasar ese ese examen del máster